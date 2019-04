Von: Redaktion DER FARANG | 04.04.19

FC Bayern München und Werder Bremen erreichen DFB-Pokal-Halbfinale

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München und Werder Bremen haben das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht.



Rekordchampion Bayern setzte sich am Mittwoch in einem verrückten Viertelfinale gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim 5:4 (1:2) durch. Anschließend kam Werder zu einem 2:0 (0:0) beim FC Schalke 04. Zuvor hatten bereits Zweitligist Hamburger SV und RB Leipzig die Runde der letzten Vier erreicht. Die Halbfinal-Auslosung findet am Sonntag statt.

Tuchel mit Paris im französischen Pokalfinale - 3:0 gegen Nantes

PARIS (dpa) - Der deutsche Trainer Thomas Tuchel hat mit Paris Saint-Germain das Endspiel um den französischen Fußball-Pokal erreicht.



Der Titelverteidiger siegte am Mittwoch gegen den FC Nantes 3:0 (1:0) und trifft nun am 27. April auf Liga-Rivale Stade Rennes, der sich am Vortag etwas überraschend mit 3:2 bei Olympique Lyon durchgesetzt hatte.

Berichte: Fußball-Legende Pelé in Pariser Krankenhaus

PARIS (dpa) - Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist in Paris in ein Krankenhaus eingeliefert worden.



Der 78-Jährige sei in der Nacht zu Mittwoch von seinem Hotel in ein Krankenhaus gebracht worden, wie mehrere französische Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Umfeld berichteten. Es handelt sich demnach um eine Vorsichtsmaßnahme. Das Fußball-Idol hatte zuvor in der französischen Hauptstadt Weltmeister Kylian Mbappé getroffen.

Hoffenheimer Junioren erreichen Halbfinale der Youth League

SINSHEIM (dpa) - Nach einem furiosen Auftakt haben die U19-Junioren von 1899 Hoffenheim mit einem Sieg über Real Madrid das Halbfinale der europäischen UEFA Youth League erreicht.



Der Nachwuchs des Fußball-Bundesligisten setzte sich am Mittwoch gegen die Spanier mit 4:2 (2:1) durch. Gegner im Halbfinale sind nun am 26. April die Junioren des FC Porto. Zudem trifft der FC Barcelona auf den FC Chelsea. Das Endspiel findet am 29. April statt.

Aus für Vorjahresfinalistin Görges bei Tennis-Turnier in Charleston

CHARLESTON (dpa) - Ein Jahr nach ihrem Finaleinzug ist Julia Görges beim Tennis-Turnier in Charleston diesmal schon in ihrem Auftaktmatch ausgeschieden.



Die Weltranglisten-15. aus Bad Oldesloe unterlag der Amerikanerin Taylor Townsend am Mittwoch 4:6, 6:7 (0:7). In der ersten Runde hatte die an Nummer sieben gesetzte Görges zunächst ein Freilos gehabt. Auch für Andrea Petkovic ist das Turnier beendet. Nach ihrem Auftaktsieg verlor die Darmstädterin gegen die an Position 15 gesetzte Griechin Maria Sakkari klar 3:6, 0:6.

Brose Bamberg trotz Niederlage im Champions-League-Halbfinale

ATHEN (dpa) - Die Basketballer von Brose Bamberg haben trotz einer knappen Niederlage das Halbfinale der Champions League erreicht.



Nach dem 71:67-Hinspielerfolg verloren die Oberfranken am Mittwochabend zwar das Rückspiel beim Vorjahressieger AEK Athen mit 67:69 (32:36), setzten sich nach Addition beider Ergebnisse aber knapp durch. Dafür sorgte einmal mehr Tyrese Rice, der acht Sekunden vor Schluss die entscheidenden Punkte erzielte. Insgesamt steuerte der Aufbauspieler 25 Zähler bei, auffälligster Spieler bei AEK war Vince Hunter mit 19 Punkten und elf Rebounds.

Nach Grindel-Rücktritt: Noch keine Reaktionen von FIFA und UEFA

NYON/ZÜRICH (dpa) - Nach dem Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel haben sich FIFA-Boss Gianni Infantino und UEFA-Chef Aleksander Ceferin auf Anfrage der Deutschen Pressen-Agentur vorerst nicht zu der Personalie geäußert.

Vom Fußball-Weltverband in Zürich gab es zudem noch keine Information, ob die Ethikkommission gegen Grindel als Mitglied des FIFA-Councils Ermittlungen aufnehmen werde. Nach Informationen der «Welt» müsse Grindel seinen Posten bei der UEFA aufgeben. «Er ist ein guter Typ, aber wir haben keine andere Option, als hart mit ihm zu sein», zitierte die Zeitung einen «hochrangigen UEFA-Funktionär, der nicht genannt werden wollte.

Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel hat Rückkehrrecht zum ZDF

MAINZ (dpa) - Der bisherige DFB-Präsident Reinhard Grindel hat grundsätzlich die Möglichkeit, wieder beim ZDF zu arbeiten, für das er zuvor schon tätig war.

Der ehemalige Fernsehjournalist und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete war am Dienstag von der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten. «Herr Grindel hat aufgrund seiner früheren Mitgliedschaft im Bundestag ein im Abgeordnetengesetz geregeltes gesetzliches Rückkehrrecht», teilte das ZDF am Mittwoch auf Anfrage mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Weltklasse-Handballer protestieren mit Video gegen Termin-Hatz

HAMBURG (dpa) - Mit einem Video haben Weltklasse-Handballer und -Handballerinnen gegen die zunehmende Belastung durch immer mehr Spiele und Turniere protestiert.

In dem 1:43 Minuten langen Stück weisen Profis wie der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer, der dänische Welthandballer und Weltmeister Mikkel Hansen, die rumänische Welthandballerin Cristina Neagu oder die norwegische Champions-League-Gewinnerin Nora Mørk auf die Folgen der Termin-Hatz für die Gesundheit der Spieler. Initiator der Aktion ist die europäische Vereinigung der Handballer (EHPU).

Stefan Horngacher wird deutscher Skisprung-Bundestrainer

RUHPOLDING (dpa) - Der Österreicher Stefan Horngacher wird ab sofort deutscher Skisprung-Bundestrainer.

Dies gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch im Rahmen der Cheftrainer-Klausur im bayerischen Ruhpolding bekannt. Der 49 Jahre alte Tiroler tritt damit die Nachfolge von Werner Schuster an, der sein Amt nach elf Jahren zum Ende dieses Winters freiwillig abgegeben hat. Zur Vertragsdauer machte der DSV keine Angaben, es wird aber von einem langfristigen Engagement bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking ausgegangen.

Schürrle nach Abstieg mit Fulham vor Rückkehr zum BVB

DORTMUND (dpa) - Der am Dienstag besiegelte Abstieg des FC Fulham aus der Premier League hat Auswirkungen auf die Kaderplanung von Borussia Dortmund.

Denn damit kehrt der eigentlich bis 2020 an den englischen Club ausgeliehene André Schürrle in diesem Sommer vorzeitig zum Fußball-Bundesligisten zurück. Der 28 Jahre alte Angreifer ist vertraglich bis 2021 an den BVB gebunden und wäre nur im Falle des Klassenverbleibs in Fulham geblieben. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass der Dortmunder Trainer Lucien Favre mit dem Weltmeister von 2014 plant. Deshalb dürften beide Seiten einen Verkauf oder eine neuerliche Ausleihe anstreben.

Hertha-Stürmer Ibisevic zieht Einspruch vor DFB-Bundesgericht zurück

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Stürmer Vedad Ibisevic von Hertha BSC hat die Berufung gegen seine Sperre von drei Meisterschaftsspielen vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgezogen.

Dies teilte der Verband am Mittwoch mit. Damit ist das Urteil des DFB-Sportgerichts vom 25. März rechtskräftig. Ibisevic muss nach seinem gezielten Ballwurf auf Dortmunds Torhüter Roman Bürki nicht nur drei Spiele aussetzen, sondern auch 15 000 Euro Strafe zahlen. Das Bundesgericht hatte den 34 Jahre alten Bosnier darauf hingewiesen, dass es für seine Berufung keine Erfolgsaussicht sehe.

Athleten wollen unabhängige Vertretung und Geld vom IOC

KÖLN (dpa) - Der Verein Athleten Deutschland, in dem Mitglieder der Athleten-Kommission des DOSB organisiert sind, hat sich für eine unabhängige Athletenvertretung im internationalen Leistungssport ausgesprochen.

Außerdem verlangen die Sportler in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung eine Beteiligung an den Einnahmen des Internationalen Olympischen Komitees. «Wir wollen im Vorfeld des Athleten-Forums des IOC Mitte April in Lausanne aufzeigen, welche Probleme angegangen werden müssen, um Athletenrechte ausreichend zu berücksichtigen», erklärte Jonathan Koch, Präsidiumsmitglied von Athleten Deutschland e.V.

Rassismus-Vorwürfe überschatten Juve-Sieg gegen Cagliari

CAGLIARI (dpa) - Mutmaßliche rassistische Beleidigungen gegen Stürmer Moise Kean haben den Sieg des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin bei Cagliari Calcio überschattet.

Schon bevor der 19-Jährige am Dienstagabend zum 2:0 (1:0)-Sieg getroffen hatte, war er von den gegnerischen Fans ausgepfiffen worden. Nach seinem Treffer stellte sich der Sohn ivorischer Eltern mit ausgebreiteten Armen vor die Fans, die ihn daraufhin Medienberichten zufolge beleidigten.

Radprofi Geschke droht wegen mehrerer Rippenbrüche längere Pause

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Dem von Stürzen geplagten Radprofi Simon Geschke könnte eine noch längere Zwangspause als ohnehin befürchtet drohen.

Bei einem Sturz bei der Katalonien-Rundfahrt zog sich der 33 Jahre alte Geschke nicht nur einen Schlüsselbeinbruch zu, sondern erlitt auch vier gebrochene Rippen, wie er auf Twitter am späten Dienstagabend schrieb. Die Ausfallzeit des Profis vom CCC-Team von rund sechs Wochen könnte sich so noch einmal verlängern. «Die gute Nachricht: Es kann jetzt eigentlich nur noch besser werden», schrieb der Tour-de-France-Etappensieger des Jahres 2015 dazu.

Kerber bei Tennisturnier in Monterrey im Achtelfinale

MONTERREY/CHARLESTON (dpa) - Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Monterrey in das Achtelfinale eingezogen.

Die beste deutsche Tennisspielerin gewann am Dienstag (Ortszeit) ihr Auftaktmatch gegen die slowakische Qualifikantin Kristina Kucova 7:6 (7:4), 6:2. Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten Acht trifft die 31-Jährige aus Kiel auf Karolina Muchova aus Tschechien. Kerber ist bei der mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Mexiko an Nummer eins gesetzt. 2017 stand sie in dort im Endspiel.

Schröder gewinnt mit Oklahoma City gegen Wagners LA Lakers

OKLAHOMA CITY (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder kurz vor dem Beginn der K.o.-Runde in der nordamerikanischen NBA einen Heimsieg gefeiert.

Die Thunder setzten sich am Dienstag (Ortszeit) mit 119:103 (55:59) gegen die Los Angeles Lakers durch. Schröder erzielte 15 Punkte für sein Team. Russell Westbrook (20 Punkte/21 Assists/20 Rebounds) führte OKC mit seinem dritten Triple-Double hintereinander zum Erfolg. Es war das erste Triple-Double seit 1968 und das Zweite überhaupt, in der ein NBA-Spieler in jeder der drei statistischen Kategorien mindestens einen Wert von 20 erzielen konnte.

Rasen-Tennisturnier in Halle bekommt neuen Titelsponsor

HALLE/WESTFALEN (dpa) - Nach dem Insolvenzantrag des Modeherstellers Gerry Weber wird das Tennisturnier im westfälischen Halle vom kommenden Jahr an wohl einen neuen Namen bekommen.

«Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es 2020 einen neuen Titelsponsor geben. Das ist dann leider so», sagte Ralf Weber, Turnierdirektor der als «Gerry Weber Open» bekannten und seit Jahren hochkarätig besetzten Rasenveranstaltung, der Zeitung «Die Glocke» aus Oelde (Mittwoch).

Herthas Lustenberger bricht Training verletzt ab

Berlin (dpa) - Fabian Lustenberger von Hertha BSC droht der Ausfall für das Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der 30 Jahre alte Defensivallrounder aus der Schweiz musste das Training am Mittwoch mit Beschwerden am Oberschenkel abbrechen. «Es war heute intensives Sprinttraining. Das brauchen wir für die Körpersprache», sagte Trainer Pal Dardai nach der Einheit. Man müsse abwarten, wie schwer sich Lustenberger verletzt habe. Damit könnten sich die Personalprobleme der Berliner in der Verteidigung verschärfen. Jordan Torunarigha steht mit einer Verletzung des Kapsel- und Bandapparates weiterhin nicht zur Verfügung. Als Tabellenzehnter besitzt Hertha nach drei Niederlagen in Serie nur noch geringe Chancen auf die internationalen Plätze.