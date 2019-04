Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.19

HSV und RB Leipzig im Pokal-Halbfinale

BERLIN (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV und Erstligist RB Leipzig haben das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht.



Der HSV siegte am Dienstag durch zwei Tore von Pierre-Michel Lasogga beim SC Paderborn 2:0 (0:0). Leipzig setzte sich beim Bundesliga-Kontrahenten FC Augsburg mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Marcel Halstenberg erzielte Sekunden vor Ende der Verlängerung den RB-Siegtreffer per Handelfmeter. In der regulären Spielzeit hatte Alfred Finnbogason (90.+4) den Führungstreffer von Leipzigs Timo Werner (74.) ausgeglichen. Das Halbfinale wird am Sonntag ausgelost.

Schürrle-Club Fulham zweiter Absteiger in der Premier League

WATFORD (dpa) - Der Abstieg des FC Fulham mit Ex-Weltmeister André Schürrle in der englischen Premier League ist besiegelt.



Der frühere Europa-League-Finalist verlor am Dienstag beim FC Watford 1:4 (1:1) und hat bei 16 Punkte Rückstand zum rettenden 17. Platz keine Chance mehr auf den Ligaverbleib. Noch schlechter als Fulham ist nur noch der Tabellenletzte Huddersfield Town, der bereits seit dem Wochenende als Absteiger feststeht.

Knapper Adler-Sieg gegen Kölner Haie zum Halbfinal-Auftakt der DEL

MANNHEIM (dpa) - Hauptrundensieger Adler Mannheim hat im ersten Halbfinalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft mehr Mühe als gedacht mit den Kölner Haien.



Der Titelfavorit gewann am Dienstag das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) gegen den Vierten der Vorrunde. Vor 13.600 Zuschauern in Mannheim traf Benjamin Smith bereits nach 43 Sekunden. Das nächste Spiel in dieser Serie findet am Freitag in Köln statt.

ALBA Berlin mit Arbeitssieg gegen Ulm

BERLIN (dpa) - ALBA Berlin ist in der Basketball-Bundesliga auf den vierten Platz vorgerückt.



In einem Nachholspiel gewannen die Berliner am Dienstagabend in eigener Halle vor 7.032 Zuschauern dank eines starken Schlussspurts gegen ratiopharm Ulm mit 92:81 (49:53). Damit springt ALBA wieder auf den vierten Platz. Bester Berliner Werfer war Johannes Thiemann mit 16 Punkten.

Petkovic bei Tennis-Turnier in Charleston weiter

CHARLESTON (dpa) - Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Charleston die nächste Runde erreicht.



Die Weltranglisten-72. aus Darmstadt setzte sich am Dienstag in ihrem Erstrundenspiel mit 6:0, 6:4 gegen Varvara Lepchenko aus den USA durch. Petkovic trifft bei dem mit 823.000 Dollar dotierte Turnier nun auf die Schweizerin Conny Perrin oder die Griechin Maria Sakkari.