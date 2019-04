Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.19

Hall of Fame des deutschen Fußballs eröffnet

DORTMUND (dpa) - Der deutsche Fußball hat eine Hall of Fame. Mit einer Gala im Deutschen Fußballmuseum am Montag in Dortmund wurde die Ruhmeshalle eröffnet.



Zu der von Sportjournalisten gewählten Gründungself gehören Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Lothar Matthäus, Sepp Maier, Günter Netzer, Paul Breitner, Matthias Sammer, Andreas Brehme, Gerd Müller, Fritz Walter und Helmut Rahn sowie als Trainer Sepp Herberger. Bis auf den kranken Gerd Müller waren alle acht noch lebenden Fußball-Legenden beim Festakt dabei.

Dynamo Dresden gewinnt Sachsen-Derby in Aue mit 3:1

DRESDEN (dpa) - Dynamo Dresden hat das prestigeträchtige Sachsen-Derby beim FC Erzgebirge Aue gewonnen und damit in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Sieg im Jahr 2019 eingefahren.



Dresden setzte sich am Montagabend mit 3:1 (0:1) durch und sicherte sich mit dem achten Saisonerfolg drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Vor 14 550 Zuschauern im ausverkauften Erzgebirgsstadion brachte Philipp Zulechner die Hausherren in der 27. Minute in Front. Doch Lucas Röser (50.), der eingewechselte Justin Löwe (81.) und Erich Berko (90.+1) drehten die Partie.

FC Arsenal klettert auf Platz drei: 2:0 gegen Newcastle

LONDON (dpa) - Der FC Arsenal hat seine Siegesserie in der englischen Premier League am Montag fortgesetzt.



Die Londoner bezwangen mit den Deutschen Bernd Leno, Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startformation Newcastle United mit 2:0 (1:0) und schoben sich mit nunmehr 63 Punkten in der Tabelle an Tottenham Hotspur und Manchester United (je 61) vorbei. Damit hat Arsenal aus den letzten sechs Partien in Englands Top-Liga 16 Punkte geholt. Die Tore erzielten Aaron Ramsey (30. Minute) und Alexandre Lacazette (83.)

Lisicki scheitert bei Tennis-Turnier in Charleston in erster Runde

CHARLESTON (dpa) - Die einstige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat beim Tennis-Turnier in Charleston eine weitere Niederlage einstecken müssen.



Die mittlerweile auf Platz 299 der Weltrangliste zurückgefallene Berlinerin verlor im US-Bundesstaat South Carolina am Montag 5:7, 4:6 gegen die Amerikanerin Sofia Kenin. Als erste Deutsche zog Tatjana Maria in die zweite Runde ein. Die Weltranglisten-59. aus Bad Saulgau besiegte die Russin Natalia Wichljanzewa mit 6:2, 7:5. Anna-Lena Friedsam scheiterte mit 6:1, 2:6, 0:6 gegen Tamara Zidansek aus Slowenien in der ersten Runde.

Armstrong kassierte bei Comeback ab - Millionen-Gage in Australien

SYDNEY (dpa) - Der wegen Dopings lebenslang gesperrte Ex-Radstar Lance Armstrong hat sich sein Comeback im Jahr 2009 gut entlohnen lassen.



Die Regierung des Bundesstaates South Australia hat dem Texaner 1,5 Millionen australische Dollar, also umgerechnet 950.000 Euro, für seinen ersten Renneinsatz bei der Tour Down Under bezahlt. Das teilte der dortige Finanzminister Rob Lucas mit. Lucas hatte bereits in der Vergangenheit versucht, den Deal der früheren Regierung publik zu machen. Eine zehn Jahre währende Verschwiegenheitsklausel verhinderte allerdings die Offenlegung der Zahlen.

Bayern-Trainer Kovac plant ohne Neuer im Pokal - Ulreich Vertreter

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München wird das Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim voraussichtlich ohne den angeschlagenen Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer bestreiten müssen.



Er gehe davon aus, dass Sven Ulreich im Tor stehen werde, sagte Trainer Niko Kovac zum Start in die Woche mit dem Klassiker gegen Borussia Dortmund als Höhepunkt. Die verletzten Arjen Robben und Alphonso Davies fehlen am Mittwoch im Cup-Wettbewerb in jedem Fall, der Einsatz von David Alaba ist offen.

Saisonaus für BVB-Verteidiger Hakimi: Fußbruch vor Spiel in München

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund muss im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag beim FC Bayern München auf Abwehrspieler Achraf Hakimi verzichten.



Hakimi hat sich beim 2:0 des Tabellenführers über den VfL Wolfsburg den Mittelfuß gebrochen. Zudem fällt Verteidiger Abdou Diallo zunächst wegen muskulärer Probleme aus. Hakimi soll laut Vereinsmitteilung vom Montag in Madrid operiert werden und kann diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

ARD berichtet bis mindestens 2021 von der Tour de France

MÜNCHEN (dpa) - Die ARD setzt ihre Live-Berichterstattung von der Tour de France bis mindestens 2021 fort.



Der öffentlich-rechtliche TV-Sender einigte sich mit dem Tour-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) auf eine Vereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021. Das teilte die ARD am Montag mit. Die Radprofi-Tour startet in diesem Jahr am 6. Juli in Brüssel. 2007 waren ARD und ZDF nach der positiven Dopingprobe von Patrik Sinkewitz mitten in der Tour aus der TV-Berichterstattung ausgestiegen.

Verfassungsschutz überprüft Ordner von Energie Cottbus

COTTBUS (dpa) - Die Ordner von Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus werden vom Verfassungsschutz überprüft.



Das bestätigte am Montag ein Sprecher des brandenburgischen Innenministeriums in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben dem Verein schon vor zwei Jahren angeboten, dass der Verfassungsschutz die Mitarbeiter in sicherheitsrelevanten Bereichen checkt». Nun habe er das Angebot angenommen, so der Sprecher. Zuvor hatten die Zeitungen «Bild»/«B.Z.» darüber berichtet. Nach einer umstrittenen Trauerbekundung für einen toten rechtsextremen Fan im Stadion von Regionalligist Chemnitzer FC hatte es auch beim FC Energie Beileidsbekundungen von Fans gegeben.

Inka Grings neue Trainerin bei Männer-Regionalligist SV Straelen

STRAELEN (dpa) - Die frühere Fußball-Nationalspielerin Inka Grings ist beim Männer-Regionalligisten SV Straelen als Trainerin engagiert worden.



«Ich freue mich, dass Inka zugesagt hat. Sie hat viel Energie und kann die Ärmel hochkrempeln», sagte Hermann Tecklenburg, Vorsitzender des niederrheinischen Vereins aus der West-Staffel vor der ersten Trainingseinheit von Grings am Montagabend. Damit bestätigte Tecklenburg Medienberichte über die Personalie. Grings trainiert als erste Frau in Deutschland einen Fußballclub aus den obersten vier Ligen.

ARD und ZDF zeigen Deutschland-Rundfahrt im Hauptprogramm

MÜNCHEN/MAINZ (dpa) - ARD und ZDF zeigen in diesem Jahr alle Etappen der Deutschland-Rundfahrt der Radprofis in den Hauptprogrammen. Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender schlossen nach eigenen Angaben über ihre Rechte-Agentur SportA einen Vertrag mit dem Tour-Veranstalter Amaury Sport Organisation, der bis 2021 läuft. Das teilten die Sender am Montag mit. Beim Comeback der Deutschland-Rundfahrt im Vorjahr liefen die ersten beiden Etappen nur in einigen 3. Programmen.

Kerber in Tennis-Weltrangliste nun auf Platz fünf - Federer rückt vor

MIAMI (dpa) - Nach ihrem frühen Aus in Miami ist Deutschlands beste Tennisspielerin, Angelique Kerber, in der Weltrangliste auf Position fünf zurückgefallen.



Die 31-jährige Kielerin, die in Florida nach nur einem Sieg gescheitert war, büßte damit einen Platz ein. Bei den Herren bleibt Alexander Zverev dagegen Weltranglisten-Dritter, obwohl er ein Jahr nach seinem Finaleinzug in Miami gleich sein erstes Spiel verloren hatte. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Weltrangliste hervor. Turniersieger Roger Federer verbesserte sich um einen Platz auf Rang vier.