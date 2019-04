Written by: Redaktion DER FARANG | 01/04/2019

Frankfurt klettert auf Champions-League-Platz: 3:0 gegen Stuttgart

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt bleibt in der Bundesliga auf Erfolgskurs.



Der Fußball-Pokalsieger setzte sich am Sonntag souverän mit 3:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart durch und schob sich am 27. Spieltag auf einen Champions-League-Platz. Gegen die Schwaben, die auf dem Relegationsplatz 16 in Abstiegsgefahr verharren, traf Filip Kostic (45./64.) doppelt. Den Schlusspunkt setzte Luka Jovic (84.) mit seinem 16. Saisontor. Als Vierter liegt die in diesem Jahr weiter ungeschlagene Eintracht nun zwei Punkte vor Königsklassen-Konkurrent Mönchengladbach.

Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Bahrain

SAKHIR (dpa) - Titelverteidiger Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Bahrain gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot profitierte am Sonntag beim zweiten Formel-1-Saisonrennen in Sakhir von einem technischen Defekt des lange führenden Ferrari-Piloten Charles Leclerc.



Der 21-Jährige aus Monaco musste sich mit Rang drei begnügen. Zweiter wurde der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil, der damit auch die WM-Führung behauptete. Sebastian Vettel musste sich mit Rang fünf begnügen, nachdem er zwischenzeitlich den Frontflügel verloren hatte. Nico Hülkenberg schied im Renault kurz vor Schluss aus.

Radprofi Geschke fällt mit Schlüsselbeinbruch rund sechs Wochen aus

BARCELONA (dpa) - Radprofi Simon Geschke hat bei seinem Sturz auf der Schlussetappe der Katalonien-Rundfahrt einen Schlüsselbeinbruch auf der rechten Seite erlitten.



Das teilte sein CCC-Rennstall am Sonntag mit. Damit muss Geschke, der gerade erst von einem Ellenbogenbruch zurückgekehrt war, wieder eine Rennpause von rund sechs Wochen einlegen.

Flensburgs Handballer erreichen Champions-League-Viertelfinale

FLENSBURG (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen im Viertelfinale der Champions League.



Der deutsche Meister gewann am Sonntag das Achtelfinal-Rückspiel gegen den weißrussischen Titelträger HC Brest in eigener Halle mit 30:20 (14:8). Schon das erste Duell hatte das Team von SG-Trainer Maik Machulla mit 30:28 für sich entscheiden. In der Runde der besten acht Mannschaften Europas treffen die Flensburger jetzt auf den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem.

Schweizer Tennis-Star Federer gewinnt Turnier in Miami

MIAMI (dpa) - Der frühere Weltranglisten-Erste Roger Federer hat mit seinem 101. Turniersieg einmal mehr seine Extraklasse bewiesen.



Im Endspiel von Miami gewann der Schweizer am Sonntag gegen Titelverteidiger John Isner aus den USA souverän mit 6:1, 6:4. In seinem 50. Finale eines Masters-Turniers, den wichtigsten Veranstaltungen nach den Grand-Slam-Events, benötigte der Weltranglisten-Fünfte nur 63 Minuten für seinen Erfolg.

FC Liverpool schlägt Tottenham Hotspur dank Eigentor mit 2:1

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool hat im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft einen wichtigen Last-Minute-Erfolg gefeiert und wieder die Tabellenführung in der Premier League übernommen.



Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam am Sonntag zuhause spät zu einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Tottenham Hotspur. Ein Eigentor von Tottenhams Toby Alderweireld in der 90. Minute entschied die Partie in Anfield. Roberto Firmino (16.) hatte in einer starken ersten Halbzeit die Führung für Liverpool erzielt. Lucas Moura (70.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Spurs. Damit liegt Liverpool mit 79 Punkten weiter zwei Zähler vor Meister Manchester City.

Augsburg und Köln erreichen DEL-Halbfinale

AUGSBURG/KÖLN (dpa) - Nach dem Schock um Christoph Ullmann haben die Augsburger Panther das Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft erreicht.



Die Gastgeber bezwangen am Sonntag im entscheidenden siebten Viertelfinalspiel die Düsseldorfer EG knapp mit 2:1 und stehen erstmals seit 2010 unter den Top Vier. Der Hauptrunden-Dritte fordert damit im Halbfinale von Mittwoch an Titelverteidiger EHC Red Bull München heraus. Der frühere Nationalstürmer Ullmann war am Freitagabend nach einem üblen Check auf dem Eis liegen geblieben und wurde vom Düsseldorfer Mannschaftsarzt vor dem Ersticken bewahrt. In der zweiten Halbfinalserie bekommt es Hauptrundensieger Adler Mannheim bereits von Dienstag an mit den Kölner Haien zu tun.

Kind bestätigt: Thomas Doll bleibt Trainer von Hannover 96

HANNOVER (dpa) - Thomas Doll wird auch nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Schalke 04 Trainer des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 bleiben.



Das bestätigte Geschäftsführer und Gesellschafter Martin Kind am Sonntag nach dem Spiel. Auf die Frage, ob Doll auch am nächsten Samstag im Niedersachsen-Derby beim VfL Wolfsburg noch auf der Bank des Tabellenletzten sitze, antwortete Kind: «Ja!» Auch Manager Horst Heldt sprach sich am Sonntagabend gegen eine Trennung von dem erst im Januar verpflichteten Doll aus.

Degenkolb verpasst Sieg bei Gent-Wevelgem: Zweiter hinter Kristoff

WEVELGEM (dpa) - Radprofi John Degenkolb hat seinen zweiten Triumph beim Halbklassiker Gent-Wevelgem knapp verpasst.



Der 30-jährige Thüringer musste sich am Sonntag nach 251,5 Kilometern im Sprint dem Norweger Alexander Kristoff geschlagen geben. Degenkolb hatte das Rennen 2014 gewonnen, diesmal fehlten ihm einige Meter.

Köln baut Tabellenführung aus - Ingolstadt bleibt Tabellenletzter

DÜSSELDORF (dpa) - Der 1. FC Köln hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut.



Die Rheinländer gewannen am Sonntag das fünfte Spiel in Serie gegen Holstein Kiel mit 4:0 und stehen mit drei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger an der Spitze. Vor 50 000 Zuschauern erzielten Simon Terodde, Jonas Hector, Jhon Cordoba und Anthony Modeste die Treffer für den Aufstiegsfavoriten. Im Abstiegskampf verpasste Schlusslicht FC Ingolstadt beim 1:2 gegen den SV Sandhausen den Sprung von Platz 18. Greuther Fürth verspielte gegen Arminia Bielefeld eine 2:0-Führung und musste sich mit einer Punkteteilung begnügen.

Randale zwischen Fans nach Spiel in Dortmund - Zehnjähriger verletzt

DORTMUND (dpa) - Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg (2:0) ist von Auseinandersetzungen zwischen beiden Fangruppen überschattet worden.



Dabei zog sich ein Zehnjähriger eine Gehirnerschütterung zu. Laut einer Mitteilung der Polizei sei es durch «heraneilende Polizeibeamte unbemerkt zu einer Verletzung» des Jungen «in einem Treppenhaus des Stadions gekommen». Der Einsatz sei nötig geworden, weil Dortmunder Fans am Ausgang des Gästeblocks die Anhänger aus Wolfsburg angegriffen hätten.

Nach Vorwürfen gegen Grindel: DFB-Präsidialausschuss berät

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach der Kritik an DFB-Präsident Reinhard Grindel wegen angeblich nicht publik gemachter Einkünfte hat der Präsidialausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Situation erörtert.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur schlossen sich am Sonntag Grindel und die hochrangigen DFB-Präsidiumsmitglieder Reinhard Rauball, Rainer Koch, Peter Peters, Stephan Osnabrügge und Friedrich Curtius telefonisch zusammen. Über Inhalte der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt. Eine außerordentliche Sitzung mit dem gesamten DFB-Präsidium ist derzeit nicht terminiert.

Mick Schumacher holt nächste Formel-2-Punkte

SAKHIR (dpa) - Mick Schumacher hat auch in seinem zweiten Formel-2-Rennen Punkte gesammelt.



Einen Tag nach Platz acht bei seinem Debüt in der höchsten Nachwuchsklasse in Bahrain landete der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Sonntag auf Rang sechs. Im kürzeren Sprintrennen musste Schumacher seine Pole Position zwar schon in der dritten Runde abgeben, holte am Ende aber vier Punkte. Den Sieg auf dem Wüstenkurs in Sakhir feierte nach 23 Umläufen der Italiener Luca Ghiotto vom Team Uni Virtuosi.

Drei deutsche Schwimmerinnen erfüllen die WM-Norm

MAGDEBURG (dpa) - Dreieinhalb Monate vor den Schwimm- Weltmeisterschaften in Südkorea haben die ersten deutschen Frauen die Norm erfüllt.



Bei einem Wettkampf in Magdeburg blieben Franziska Hentke, Sarah Köhler (beide Magdeburg) und Laura Riedemann (Halle/Saale) unter den geforderten Zeiten für ein WM-Ticket. Die WM-Zweite Hentke schwamm in 2:07,16 Minuten über 200 Meter Schmetterling unter der Norm (2:08,20). Über 1500 Meter Freistil schlug Europameisterin Köhler in 16:08,43 Minuten an, Riedemann benötigte über 100 Meter Rücken 59,81 Sekunden.

Dauser und Nguyen führen Turn-Team für EM in Polen an

BERLIN (dpa) - Angeführt von den Barren-Spezialisten Marcel Nguyen und Lukas Dauser tritt die deutsche Turn-Riege bei den Europameisterschaften im polnischen Stettin vom 10. bis 14. April an.



Neben den beiden Unterhachingern nominierte Cheftrainer Andreas Hirsch nach einem Qualifikationswettkampf im Trainingszentrum Kienbaum Andreas Toba (Hannover), Nick Klessing (Halle/Saale), Felix Remuta (Unterhaching) und Nils Dunkel (Erfurt) für die Titelkämpfe, bei denen kein Team-Wettkampf ausgetragen wird.

Starker Theis verliert mit Boston - NBA-Star Harden wieder mit Gala

NEW YORK (dpa) - Im Rennen um die beste Ausgangsposition für die NBA-Playoffs haben die Boston Celtics mit Basketball-Nationalspieler Daniel Theis nach einem wichtigen Sieg eine Niederlage bezogen.



Auch 16 Punkte des starken Theis waren am Samstag (Ortszeit) bei der 96:110-Niederlage bei den Brooklyn Nets am Ende zu wenig. Tags zuvor war Theis beim 114:112 gegen die Indiana Pacers nicht zum Einsatz gekommen.

Stevens noch ohne Vertrag als Trainer beim FC Schalke

GELSENKIRCHEN (dpa) - Huub Stevens arbeitet beim FC Schalke 04 bisher ohne Vertrag. «Ich habe nichts unterschrieben.



Vielleicht kommt da noch was, wegen der Bürokratie», sagte der 65-Jahre alte Fußball-Lehrer in einem Interview mit der «Bild am Sonntag». Stevens hatte Mitte März nach der Freistellung von Domenico Tedesco interimsweise die Position als Cheftrainer übernommen. In seiner bereits dritten Amtszeit auf Schalke soll er den Revierclub vor dem Abstieg bewahren. Seiner Rolle als Feuerwehrmann fühlt er sich gewachsen: «Bislang bin ich tatsächlich noch nie abgestiegen, weder als Spieler noch als Trainer. Das soll auch so bleiben.»