Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.19

Hoffenheim kommt mit Sieg über Leverkusen Europa-League-Rängen näher

SINSHEIM (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat durch einen Sieg über den direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen den Abstand zu den Europa-League-Plätzen in der Fußball-Bundesliga verkürzt.



Zum Auftakt des 27. Spieltages gewann Hoffenheim am Freitagabend 4:1 (1:1) und ist mit 41 Punkten nun vorerst Achter. Leverkusen belegt mit einem Punkt mehr Platz sieben. Ishak Belfodil traf in der zehnten und 61. Minute für die TSG, zudem fälschte Sven Bender einen Schuss des gerade eingewechselten Nadiem Amiri unhaltbar ab (51.). Den Endstand erzielte Andrej Kramaric (79.). Für Leverkusen gelang Kevin Volland (17.) in der ersten Hälfte nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

DFB zu «Spiegel»-Bericht: Grindel gab Einkünfte korrekt an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes bei seinem Amtsantritt im Jahr 2016 korrekte Angaben zu seinen Einkünften gemacht.



Der DFB reagierte damit am Freitag in einer Stellungnahme auf einen Bericht des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel», wonach Grindel höhere Einkünfte gehabt habe als bislang öffentlich bekannt. Demnach soll der DFB-Chef als Aufsichtsratsvorsitzender der DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft zwischen Juli 2016 und Juli 2017 zusätzlich zu seinen sonstigen Einnahmen 78.000 Euro erhalten haben. Laut «Spiegel» räumte Grindel diese Zahlung ein, wies den Vorwurf aber zurück, der Öffentlichkeit gegenüber die zusätzlichen Einnahmen verschwiegen zu haben.

FC St. Pauli und Heidenheim nur mit torlosen Unentschieden

HAMBURG (dpa) - Der FC St. Pauli droht die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga aus den Augen zu verlieren.



Die Hamburger mussten sich am Freitagabend gegen den abstiegsbedrohten MSV Duisburg mit einem 0:0 begnügen. Zwar verkürzten die Hanseaten den Rückstand auf den 1. FC Union Berlin auf Relegationsplatz drei vorübergehend auf drei Punkte und blieben erst einmal Vierte. Auch der 1. FC Heidenheim büßte im Kampf um einen Aufstiegsplatz wichtige Punkte ein, durfte mit dem 0:0 beim 1. FC Magdeburg aber am Ende sogar zufrieden sein. Torwart Kevin Müller parierte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter von Felix Lohkemper.

Vettel Formel-1-Trainingsschnellster in Bahrain

SAKHIR (dpa) - Sebastian Vettel hat den ersten Trainingstag zum Formel-1-Rennen von Bahrain an der Spitze abgeschlossen.



Der deutsche Ferrari-Star verwies seinen monegassischen Stallrivalen Charles Leclerc mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,035 Sekunden auf den zweiten Platz. Direkt dahinter reihten sich am Freitag Lewis Hamilton und Valtteri Bottas im Mercedes ein. Renault-Pilot Nico Hülkenberg fuhr unter dem Flutlicht in Sakhir auf den fünften Platz. Mit vier Siegen ist Vettel auf dem 5,412 Kilometer langen Wüstenkurs am Persischen Golf Rekordgewinner. Den Auftakt in Australien vor zwei Wochen hatte Bottas vor Hamilton gewonnen.

Titelverteidiger München folgt Mannheim ins DEL-Halbfinale

BERLIN (dpa) - Der EHC Red Bull München kann in der Deutschen Eishockey Liga weiter auf den vierten Meistertitel in Serie hoffen.



Der Titelverteidiger gewann am Freitag das sechste Viertelfinal-Duell bei den Eisbären Berlin mit 4:3 und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 für sich. Als erste Mannschaft war zuvor schon der Hauptrunden-Erste Adler Mannheim weitergekommen. Die Kölner Haie erzwangen mit dem 5:2 beim ERC Ingolstadt ebenso ein entscheidendes siebtes Spiel wie die Düsseldofer EG, die sich mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Augsburger Panther durchsetzte.

Münchner Basketballer verpassen Playoffs in Euroleague

ISTANBUL (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs der Euroleague.



Der deutsche Meister verlor am Freitagabend 87:92 beim Tabellenletzten Darüssafaka Istanbul und kann mit nun 16 Niederlagen bei 13 Siegen keinen Platz mehr unter den ersten Acht belegen. Damit ist das letzte Hauptrundenspiel am 5. April gegen Gran Canaria bedeutungslos. Petteri Koponen war mit 23 Punkten bester Werfer der Münchner, Nihad Djedovic erzielte 20 Zähler.

Radprofi Schachmann gewinnt fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt

SANT CUGAT DEL VALLÈS (dpa) - Radprofi Maximilian Schachmann hat die fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt mit einer beherzten Attacke gewonnen und seinen zweiten Saisonsieg gefeiert.



Der 25 Jahre alte Berliner vom Team Bora-hansgrohe krönte am Freitag auf dem 188 Kilometer langen Teilstück von Puigcerdà nach Sant Cugat Del Vallès einen Ausreißversuch, den er mit einem Solo zu Ende brachte. Im Gesamtklassement verteidigte Miguel Ángel López aus Kolumbien seine Führung. Die siebentägige Tour endet am Sonntag in Barcelona.

Timo Boll verliert bei Katar Open gegen Weltmeister Ma Long

DOHA (dpa) - Tischtennis-Star Timo Boll hat bei den Katar Open deutlich gegen den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Ma Long verloren.



Der 38 Jahre alte Europameister unterlag dem lange verletzten Chinesen am Freitag im Achtelfinale in 0:4 Sätzen. Da der ehemalige Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov zeitgleich mit 2:4 gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan verlor, ist am Wochenende nur noch ein deutscher Spieler bei diesem letzten World-Tour-Wettbewerb vor den Weltmeisterschaften in Budapest dabei: Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken besiegte den japanischen Weltklasse-Spieler Koki Niwa in 4:3 Sätzen und zog dadurch ins Viertelfinale am Samstag ein.

Gericht: Gebühren für Fußball-Clubs bei Polizeieinsätzen rechtmäßig

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Vereine können grundsätzlich an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Spielen beteiligt werden.



Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Freitag entschieden. Den konkreten Streitfall zwischen der Deutschen Fußball Liga und der Freien Hansestadt Bremen verwies es allerdings zurück an das Oberverwaltungsgericht Bremen. In ihrem Urteil machten die Richter jedoch deutlich, dass die Clubs prinzipiell für die Kosten in die Pflicht genommen werden können.

Mick Schumacher startet von Platz zehn in Formel-2-Auftakt

SAKHIR (dpa) - Mick Schumacher startet in sein erstes Formel-2-Rennen von Rang zehn.



Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte am Ende der Qualifikation am Freitag mehr als eine Sekunde Rückstand auf Pole-Mann Luca Ghiotto vom Rennstall Uni Virtuosi. Zuvor hatte der 20-jährige Deutsche sein erstes freies Training in Bahrain auf Position zwölf abgeschlossen. Das erste Rennen beginnt am Samstag um 11.10 Uhr, das zweite am Sonntag um 13.15 Uhr.

CAS bestätigt Doping-Sperren gegen ukrainische Sprinterinnen

LAUSANNE (dpa) - Der Internationale Olympische Sportgerichtshof (CAS) hat die langjährigen Doping-Sperren für die ukrainischen Sprinterinnen Olha Zemliak und Olesia Poch bestätigt.



Wie der CAS am Freitag mitteilte, hatte die Analyse der kurz vor den Olympischen Spielen 2016 in Rio genommenen Blutproben der beiden Athletinnen eine zu hohe Testosteronkonzentration ergeben. Daraufhin wurde Zemliak, die bereits mit einer Doping-Strafe vorbelastet war, für acht Jahre und Poch für vier Jahren vom ukrainischen Verband gesperrt sowie alle ihre Ergebnisse vor dem 3. August 2017 aberkannt.

Doping-Nachtests der London-Spiele: IOC disqualifiziert drei Athleten

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat drei Athleten der Sommerspiele von 2012 in London nachträglich wegen Dopings disqualifiziert.



Wie das IOC am Freitag mitteilte, ist darunter auch der Olympia-Dritte im Gewichtheben von 2012, Walentin Hristow (Aserbaidschan). Die Sportler waren bei Nachkontrollen der Doping-Proben positiv getestet worden. Neben Hristow, dem die Einnahme von Turinabol nachgewiesen wurde, sind auch der 800-Meter-Läufer Anis Ananenka und die Hammerwerferin Alena Matoshka (beide Weißrussland) des verbotenen Anabolikagebrauchs überführt werden.

SC Freiburg legt Grundstein für neues Fußball-Stadion

FREIBURG (dpa) - Mit der Grundsteinlegung hat der SC Freiburg einen weiteren Schritt zum Bau seines neuen Stadions vollzogen.



«Wir schaffen damit die Voraussetzung, wirtschaftlich und sportlich wettbewerbsfähig zu sein», sagte der Finanzvorstand des badischen Fußball-Bundesligisten, Oliver Leki, am Freitag vor rund 500 geladenen Gästen. Zur Saison 2020/21 soll das Stadion fertiggestellt sein.

Darts-Legende van Barneveld mit Rücktritt vom Rücktritt

ROTTERDAM (dpa) - In einem kuriosen Wirrwarr hat Darts-Star Raymond van Barneveld nur 14 Stunden nach seinem endgültigen Ende den Rücktritt vom Rücktritt erklärt und will nun doch noch weiterspielen.



«Ich will meine Karriere im Alexandra Palace bei einer letzten WM beenden», ließ «Barney» am Freitag nach seiner verheerenden 1:7-Pleite gegen Pfeile-Primus Michael van Gerwen wissen. Am Donnerstagabend, unmittelbar nach seinem letzten Premier-League-Spiel, hatte das live im TV noch anders geklungen.

Rekordspieler Draisaitl knackt 100-Punkte-Marke in der NHL

EDMONTON (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat als erster Deutscher in der Geschichte der nordamerikanischen NHL mehr als 100 Punkte in einer Saison erzielt.



Der 23 Jahre alte Kölner durchbrach die Marke am Donnerstag (Ortszeit) mit je einem Tor und Assist im Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Dallas Stars. Die Kanadier mussten sich jedoch den Texanern mit 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) nach Penaltyschießen geschlagen geben. Draisaitl (5. Minute) sorgte mit seinem 47. Saisontreffer für die frühe Führung der Oilers. Im zweiten Drittel bereitete er zudem das zwischenzeitliche 2:0 durch Connor McDavid (22.) vor. Nach 77 Spielen hat Draisaitl insgesamt 101 Punkte (47 Tore/54 Assists) auf seinem Konto.