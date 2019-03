Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

Manchester United macht Solskjaer dauerhaft zum Trainer

LONDON (dpa) - Manchester United hat seinen bisherigen Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer dauerhaft als Coach verpflichtet.



Der 46-Jährige erhalte einen Vertrag für die kommenden drei Jahre, teilte der englische Premier-League-Verein am Donnerstag auf seiner Webseite mit. Der Norweger hatte den Posten des entlassenen José Mourinho im Dezember zunächst vorübergehend übernommen. Nach 14 Siegen in seinen ersten 19 Spielen unterschrieb er am Donnerstag seinen Vertrag.

Nach Krebsdiagnose: US-Athlet will weitere Paralympics-Teilnahme

WINTER PARK (dpa) - Zehn Jahre nach seiner Krebsdiagnose bereitet sich der US-Skirennfahrer Thomas Walsh auf die Paralympischen Winterspiele in Peking 2022 vor.



«Das ist die inspirierendste Comeback-Geschichte, die ich jemals erlebt habe», sagte die Gesamtweltcup-Siegerin und langjährige Freundin von Walsh, Mikaela Shiffrin, am Donnerstag. Diese Woche hatte Walsh beim paralympischen US-Riesenslalom in Winter Park den dritten Platz belegt. Im Mai 2009 war bei dem jetzt 24-Jährigen Krebs diagnostiziert worden. Deshalb mussten ihm Teile des Beckens und der Lunge entfernt werden. Shiffrin war mit Walsh bereits im Kindergarten befreundet. Beide lernten bei ihrer Mutter Skifahren. «Er war immer ein deutlich besserer Athlet als ich», sagte die ebenfalls 24 Jahre alte Shiffrin. Bereits drei Monate nach einer Beckenoperation stand Walsh wieder auf der Piste. Selbst ein Jahr Krebstherapie hielt ihn nicht davon ab, später wieder Rennen zu fahren. Im vergangenen Jahr nahm er an den Winter-Paralympics in Pyeongchang teil: Er wurde Fünfter im Slalom, Siebter im Riesenslalom und 13. im Super-G.

Bayern-Rekordeinkauf Hernández operiert - Reha in München

MÜNCHEN (dpa) - Rekordeinkauf Lucas Hernández wird nach einer Knieoperation bei seinem künftigen Arbeitgeber FC Bayern und nicht beim aktuellen Verein Atlético Madrid am Comeback arbeiten.



«Ich kann berichten, dass die Operation sehr, sehr gut verlaufen ist. Er wird die Reha hier in München in Absprache mit Atlético machen», sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag in München. Der französische Fußball-Weltmeister Hernández war am Mittwoch für die Bundesliga-Rekordsumme von 80 Millionen Euro verpflichtet worden. Wegen einer Schädigung des Innenbandes im rechten Knie, die bei der sportmedizinischen Untersuchung festgestellt worden war, musste der Verteidiger operiert werden.

IAAF erteilt weiteren fünf russischen Leichtathleten Startrecht

BERLIN (dpa) - Fünf weitere russische Leichtathleten dürfen künftig bei internationalen Wettkämpfen unter neutraler Flagge starten.



Das teilte der Weltverband IAAF am Donnerstag mit. Damit sind insgesamt 68 Russen in diesem Jahr startberechtigt - und damit auch bei den Weltmeisterschaften vom 27. September bis 6. Oktober in Katars Hauptstadt Doha zugelassen. Bei den fünf jetzt zugelassenen Athleten handelt es sich um die Mehrkämpfer Elisaweta Kamenez und Alexander Komarow, den Weitspringer Rail Kutujew, die Mittelstreckenläuferin Lilija Mendajewa und den Geher Alexej Schewtschuk. Seit November 2015 ist der russische Leichtathletik-Verband RUSAF wegen des Skandals um staatlich gelenktes Doping aus dem Weltverband IAAF ausgeschlossen.

Deußer reitet wieder für die Nationalmannschaft

WARENDORF (dpa) - Nach mehr als zweieinhalbjähriger Pause wird Daniel Deußer wieder für die deutsche Nationalmannschaft reiten.



Der Springreiter will nach langer Weigerung die Athletenvereinbarung des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) unterschreiben. «Wir haben eine Zusage von Daniel», sagte Bundestrainer Otto Becker am Donnerstag in Warendorf. Christian Ahlmann hat hingegen noch keine Zusage gegeben. «Ich hoffe, dass das in naher Zukunft kommt», sagte der Coach: «Ich habe da ein gutes Gefühl.» Ahlmann benötige noch ein bisschen mehr Bedenkzeit.

Tennis-Turnier Hopman Cup in Perth ist Geschichte

PERTH (dpa) - Der Hopman Cup im australischen Perth ist vorerst Geschichte.



Die seit 1989 ausgetragene inoffizielle Mixed-WM im Tennis muss für den neuen ATP Cup weichen, wie der Tennis-Weltverband ITF am Donnerstag bestätigte. Angelique Kerber und Alexander Zverev waren damit bei der vorerst letzten Auflage des Hopman Cups in Perth Anfang Januar zum zweiten Mal nacheinander am Schweizer Duo Roger Federer und Belinda Bencic gescheitert. Steffi Graf und Michael Stich 1993 sowie Anke Huber und Boris Becker 1995 hatten das Turnier gewonnen.

RB Leipzig verpflichtet 18 Jahre alten Brasilianer

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig hat den brasilianischen Nachwuchsspieler Luan Candido verpflichtet.



Wie Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des sächsischen Fußball-Bundesligisten bestätigte, unterschrieb der 18-Jährige einen Vertrag, der von der kommenden Saison an bis Ende Juni 2023 gültig ist. Candido sei auf der linken Seite praktisch überall einsetzbar, betonte Rangnick. Der brasilianische Junioren-Nationalspieler steht derzeit noch bei Palmeiras Sao Paulo unter Vertrag.

Glück für Eintracht-Fans: UEFA verhängt nur Geldstrafe

NYON (dpa) - Die nächste Europa-League-Party von Eintracht Frankfurt kann starten. Nach den Pyro-Vorfällen von Mailand kommen die Hessen um einen Fan-Ausschluss für das Viertelfinale herum.



Aufatmen bei Eintracht Frankfurt: Der DFB-Pokalsieger ist trotz wiederholter Vergehen seiner Anhänger letztmals mit einem blauen Auge davongekommen und kann im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Benfica Lissabon auf die Unterstützung seiner Fans bauen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) verurteilte den hessischen Bundesligisten wegen der Pyrotechnik-Vorfälle im Achtelfinale bei Inter Mailand am Donnerstag zwar zu einer Geldstrafe in Höhe von 50 000 Euro, sah aber von einem drohenden Fan-Ausschluss ab.

IOC legt im Mai Bericht über Amateurbox-Weltverband vor

LAUSANNE (dpa) - Die Untersuchungskommission des Internationalen Olympischen Komitees legt ihren Abschlussbericht über den Amateurboxverband AIBA am 22. Mai vor.



Das sagte ein IOC-Sprecher zum Abschluss der Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag in Lausanne. Weitere Informationen wurden nicht veröffentlicht: «Es ist ein laufendes Verfahren.» Zumindest bis dahin ist offen, ob die AIBA das Boxturnier bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokio ausrichten wird. Das IOC hatte gedroht, den Verband von den Spielen 2020 auszuschließen. Es betrachtet den Umgang der AIBA mit den Themen Rechtsprechung, Finanzierung, Antidopingprogramm und Verbandsführung mit Sorge. Im Mittelpunkt der Kritik steht Präsident Gafur Rachimow. Dem Usbeken wird vorgeworfen, eine bedeutende Rolle in der organisierten Kriminalität zu spielen. Am Wochenende hatte Rachimow seinen - zumindest vorübergehenden - Rückzug angekündigt. Der Marokkaner Mohamed Moustahsane soll den Streit mit dem IOC als Interimschef beilegen.