Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

Schweiz verspielt 3:0-Führung - Siege für Spanien und Italien

BERLIN (dpa) - Die Schweizer Nationalmannschaft hat einen perfekten Start in die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2020 leichtfertig verspielt und den zweiten Sieg im zweiten Spiel noch aus der Hand gegeben.



Die Gastgeber mussten sich am Dienstag in Basel gegen den früheren Europameister Dänemark nach einer 3:0-Führung noch mit einem 3:3 (1:0) zufriedengeben. Die früheren Weltmeister Spanien und Italien dagegen gewannen auch ihre zweiten Gruppenspiele. Spanien setzte sich in Malta mit 2:0 (1:0) durch, Italien gewann zu Hause in Parma deutlich mit 6:0 (4:0) gegen Außenseiter Liechtenstein.

Deutschlands U21 gewinnt 2:1 im EM-Test gegen England

BOURNEMOUTH (dpa) - Deutschlands U21-Nationalmannschaft ist auch im zweiten EM-Härtetest ungeschlagen geblieben.



Die Auswahl von Stefan Kuntz gewann nach starker Leistung am Dienstag in Bournemouth 2:1 (1:1) gegen EM-Favorit England. Fünf Tage nach dem überzeugenden 2:2 gegen Frankreich trafen Dortmunds Mahmoud Dahoud (27.) und Felix Uduokhai (90.+1) vor 11.942 Zuschauern für den DFB-Nachwuchs. Stürmer Dominic Solanke gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für England (44.). Die deutschen Nachwuchs-Fußballer sind seit zwölf Spielen unbesiegt und stellten knapp drei Monate vor Beginn des Turniers in Italien und San Marino erneut ihre starke Form unter Beweis.

IOC akzeptiert Rücktritt von Japans Olympia-Chef Takeda

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat den Rücktritt des japanischen NOK-Präsidenten Tsunekazu Takeda akzeptiert.



Das teilte das IOC am Dienstag mit. Der 71 Jahre alte Chef des Nationalen Olympischen Komitees Japans steht unter Korruptionsverdacht. Die französische Justiz ermittelt gegen ihn. Takeda gehörte in führender Position dem Bewerbungskomitee für die Sommerspiele 2020 in Tokio an. Die japanische Hauptstadt hatte 2013 im Dreikampf mit Madrid und Istanbul vom IOC den Zuschlag erhalten. Mehr als 20 Milliarden Dollar wendet Japan auf, um die am 24. Juli 2020 beginnenden Spiele zu veranstalten. Takeda bestreitet die Anschuldigungen.

Warm wird neuer Trainer von Volleyball-Rekordmeister Friedrichshafen

FRIEDRICHSHAFEN (dpa) - Michael Warm wird im kommenden Sommer neuer Trainer beim deutschen Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen.



Der aktuelle Coach der österreichischen Nationalmannschaft erhält beim VfB einen Zweijahresvertrag, wie der Club am Dienstag mitteilte. Der 51-Jährige wird Nachfolger von Ex-Bundestrainer Vital Heynen, der am Saisonende nach dann drei Jahren als VfB-Coach aufhört. Warm hatte neben dem österreichischen Nationalteam, das er seit 2010 trainiert, unter anderem schon für die Bundesligisten SCC Berlin und United Volleys Frankfurt gearbeitet. Von 1998 bis 2007 war er zudem Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft.

IOC: Gewichtheben ohne Vorbehalt im Olympia-Programm für 2024

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat den Status der «bedingten Aufnahme» von Gewichtheben in das Programm der Sommerspiele 2024 in Paris aufgehoben.



Mit dieser Entscheidung würdigte das IOC-Exekutivkomitee am Dienstag in Lausanne die «positiven Schritte» des Weltverbandes IWF in den vergangenen 18 Monaten zur Installierung nachhaltiger Maßnahmen im Anti-Doping-Kampf. Um diesen zu stärken, hat der IWF unter anderem ein neues Qualifikationssystem für die Sommerspiele 2020 in Tokio eingeführt, das die Anzahl der verfügbaren Quotenplätze pro Land mit dessen Vorgeschichte von Dopingvergehen verknüpft.

Radprofi Schachmann in Katalonien weiter stark - Sieg für Matthews

SANT FELIU DE GUÍXOLS (dpa) - Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann präsentiert sich bei der Katalonien-Rundfahrt weiter in starker Verfassung.



Einen Tag nach seinem zweiten Platz zum Start wurde der 25 Jahre alte Berliner am Dienstag auf dem zweiten Teilstück Vierter. Die 167 Kilometer lange Etappe von Mataro nach Sant Feliu De Guíxols gewann der sprintstarke Allrounder Michael Matthews aus Australien vor dem früheren Vuelta-Sieger Alejandro Valverde aus Spanien und dem Südafrikaner Daryl Impey. Bei der siebentägigen Rundfahrt, bei der auch Elite-Fahrer wie Christopher Froome oder Nairo Quintana am Start sind, belegt Schachmann nach zwei starken Tagen derzeit den vierten Gesamtrang.

Cacau bedauert Einzelfall-Aussage nach Rassismusvorwurf bei DFB-Spiel

WOLFSBURG (dpa) - Der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau bedauert, dass er nach dem Rassismus-Eklat beim Länderspiel gegen Serbien von Einzelfällen gesprochen hat, denen man keine große Beachtung schenken solle.



«Durch missverständliche Formulierungen von mir ist der Eindruck entstanden, dass ich als DFB-Integrationsbeauftragter Rassismus im Fußball kleinrede», teilte der 37-Jährige am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mit. Dies bedauere er. Zu dem neuen Statement habe er sich entschieden, nachdem er sich mit Menschen aus seinem Umfeld unterhalten und es viele Kommentare im Internet gegeben habe. Sein eigentliches Ziel sei es gewesen, deutlich zu machen, dass sich die große Mehrheit der Zuschauer in Wolfsburg korrekt verhalten habe, schrieb der frühere Fußball-Profi.

Ronaldo: Leichte Verletzung am Oberschenkel

LISSABON/TURIN (dpa) - Bei Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist eine leichte Muskelverletzung am rechten Oberschenkel festgestellt worden.

Der 34-Jährige müsse sich weiteren Untersuchungen unterziehen, dann erst könne festgelegt werden, wann er wieder einsatzfähig sei, erklärte Ronaldos Club Juventus Turin am Dienstag. Der Portugiese musste im EM-Qualifikationsspiel gegen Serbien am Montag nach einer guten halben Stunde ausgewechselt werden. Zuvor war er an die Seitenlinie gesprintet, hatte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Oberschenkel gegriffen und sich zu Boden fallen lassen.

Polizeikosten-Urteil: Keine Tendenz bei DFL-Präsident Rauball

LEIPZIG (dpa) - Nach der sechsstündigen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht im Streitfall um die Übernahme von zusätzlichen Polizeikosten bei Hochrisikospielen hat DFL-Präsident Reinhard Rauball keine Einschätzung zu einem Urteil abgeben wollen.

«Wir sehen der Entscheidung am Freitag entgegen», sagte der Präsident der Deutschen Fußball Liga lediglich. Um 11.00 Uhr will der 9. Senat am Freitag das Urteil bekanntgeben, verkündete der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier am Dienstag in Leipzig. «Verhalten optimistisch», blickt Bremens Innensenator Ulrich Mäurer der Entscheidung entgegen. Die Freie Hansestadt hatte der DFL nach einem Hochrisikospiel im April 2015 einen Gebührenentscheid über rund 400.000 Euro gestellt. Dagegen hatte die DFL geklagt und in erster Instanz gewonnen. In zweiter Instanz verlor die DFL.

Europas Top-Clubs halten an Boykott der neuen Club-WM fest

AMSTERDAM (dpa) - Europas Spitzenteams haben ihre Boykott-Drohung für die neue Club-WM erneuert und von der FIFA mehr Informationen gefordert.

«Wir sind derzeit nicht bereit, an diesem Wettbewerb teilzunehmen», sagte der Vorsitzende der European Club Association (ECA), Andrea Agnelli, am Dienstag in Amsterdam. Trotz der positiven Aussagen vom FC Bayern München und von Real Madrid stünde die ECA geschlossen gegen das reformierte Format mit 24 Teams von 2021 an, betonte der Vorsitzende von Juventus Turin. In Verhandlungen müsse die FIFA nun darlegen, wie der Wettbewerb genau zu organisieren sei. Großes Konfliktpotenzial sieht Agnelli in der Frage, welche acht europäischen Teams an einer Club-WM teilnehmen sollten.

«France Football»: Weltmeister Lucas Hernández im Sommer zu Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Der Transfer des französischen Fußball-Weltmeisters Lucas Hernández von Atlético Madrid zum FC Bayern München rückt immer näher.

Laut der französischen Fußball-Zeitung «France Football» wird der Verteidiger im Sommer zum deutschen Rekordmeister wechseln. In dem Bericht wird über ein Gesamtvolumen des Geschäfts in Höhe von 160 Millionen Euro spekuliert. Geschätzte 85 Millionen davon müssten die Münchner allein an Atlético bezahlen - das wäre Rekord für den FC Bayern und die Bundesliga. In Madrid hat der 23 Jahre alte Verteidiger eine Ausstiegsklausel. Lucas Hernández ist schon länger als ein Bayern-Neuzugang für den Umbruch im Gespräch.

Mick Schumacher gibt Formel-1-Testdebüt für Ferrari

SAKHIR (dpa) - Mick Schumacher wird sein Formel-1-Testdebüt für Ferrari geben.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird am nächsten Dienstag in Bahrain zunächst für die Scuderia fahren, ehe er tags darauf für das Partnerteam Alfa Romeo eingesetzt wird. Dies wurde am Dienstag offiziell bekanntgegeben. «Ich bin natürlich total aufgeregt und möchte mich bei Ferrari und Alfa Romeo für diese Gelegenheit bedanken. Ich freue mich auf diese großartige Erfahrung», erklärte der 20 Jahre alte Nachwuchspilot, der an diesem Wochenende in Sakhir auch sein Debüt in der Nachwuchsserie Formel 2 geben wird. Den zweiten Ferrari-Testtag absolviert dann Sebastian Vettel.

Hamilton über mutmaßlichen Rassismus in EM-Quali: «Verachtenswert»

PODGORICA (dpa) - Der fünffache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich entsetzt über die mutmaßlichen Rassismus-Vorfälle beim Auswärtsspiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft in Montenegro geäußert.

«Gratulation an England zum 5:1-Sieg gegen Montenegro gestern Abend, ihr macht uns alle stolz. Was euch mit den Gesängen begegnet ist, war verachtenswert. Komplett inakzeptabel, kein Platz für dieses Verhalten in irgendeinem Sport», schrieb der 34 Jahre alte Brite bei Twitter. Die UEFA hatte am Dienstag Ermittlungen wegen mutmaßlichen rassistischen Verhaltens in dem Qualifikationsspiel für die EM 2020 am Vorabend aufgenommen. «Danny Rose wurde beleidigt, als er am Ende des Spiels verwarnt wurde», wird Nationalcoach Gareth Southgate vom englischen Fußballverband zitiert.

Schalke verlängert Vertrag mit Angreifer Burgstaller bis 2022

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der vom Abstieg bedrohte FC Schalke 04 und Guido Burgstaller gehen weiter gemeinsame Wege.

Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat der 29 Jahre alte Angreifer seinen 2020 auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der aufgrund seiner hohen Einsatzbereitschaft bei den Schalke-Fans beliebte Burgstaller war im Januar 2017 vom 1. FC Nürnberg zum Revierclub gewechselt. In den vergangenen beiden Jahren erzielte der österreichische Nationalspieler in 88 Pflichtspielen insgesamt 28 Tore.

Deutsche U19 verpasst EM-Ticket trotz Sieges gegen Ungarn

DUGOPOLJE (dpa) - Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat zum zweiten Mal nacheinander die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft verpasst.

Die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier gewann am Dienstag in Dugopolje in Kroatien zwar mit 3:0 (1:0) gegen Ungarn, doch es reichte in der Tabelle nur zu Platz zwei hinter Norwegen. Die Skandinavier siegten gegen Kroatien mit 3:2. Der Wolfsburger John Yeboah Zamora (34./53. Minute) und sein Clubkollege Charles-Jesaja Herrmann (90.+4) erzielten die Tore beim Sieg des deutschen Teams. In der EM-Qualifikation hatte die deutsche Mannschaft zum Auftakt mit 2:1 gegen Gastgeber Kroatien gewonnen. Danach gab es ein 0:1 gegen Norwegen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde vom 14. bis 27. Juli in Armenien.

Top-Clubs nicht gegen Europacup am Wochenende: «Die Zukunft planen»

AMSTERDAM (dpa) - Europapokal-Spiele am Wochenende sind trotz der klaren Opposition aus der Bundesliga nach Ansicht von Juve-Chef Andrea Agnelli künftig nicht mehr auszuschließen.

«Wir müssen die Zukunft planen», sagte der Vorsitzende der European Club Association (ECA) am Dienstag in Amsterdam. Bei den laufenden Reform-Diskussionen über den Modus für Champions League und Europa League von 2024 an sei das Thema laut Agnelli allerdings noch nicht besprochen worden. Ein Tabu ist es für den Italiener im Gegensatz zu DFL-Chef Christian Seifert aber offenbar nicht. Der Bundesliga-Funktionär hatte eine Verlegung von Europacup-Partien auf das Wochenende als «rote Linie» bezeichnet und juristische Schritte angedroht.

U17-Fußballer hoffen weiter auf EM-Teilnahme - 1:0 gegen Slowenien

PIRMASENS (dpa) - Die deutschen U17-Fußballer hoffen weiter auf die EM-Qualifikation.

Die DFB-Auswahl kam am Dienstag zum Abschluss des Miniturniers beim 1:0 (0:0) gegen Slowenien in Pirmasens zum ersten Sieg und sicherte sich mit fünf Punkten den zweiten Tabellenplatz. Torschütze vor 1200 Zuschauern war Luca Netz von Hertha BSC (77. Minute). Als Tabellenerster buchte Island das EM-Ticket. Die sieben besten der acht Gruppenzweiten dürfen zur Endrunde nach Irland (3. bis 19. Mai 2019).

DFB-Frauenauswahl: Schult, Oberdorf und Dallmann kehren zurück

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die neue Fußball-Bundestrainerin Martina Voss- Tecklenburg kann beim Klassiker in Schweden am 6. April (13.45 Uhr/ARD) sowie bei ihrem Heimdebüt drei Tage später in Paderborn gegen Japan (16.00 Uhr/ZDF) auf drei Rückkehrerinnen bauen.

Torhüterin Almuth Schult (VfL Wolfsburg/Masern) und Lena Oberdorf (SGS Essen) kehren nach Infekten zurück. Oberdorfs Vereinskollegin Linda Dallmann hat ihre muskulären Probleme überwunden. Die 17 Jahre alte Oberdorf, die im Januar für den einwöchigen Lehrgang in Marbella erstmals berufen worden war, könnte dabei ihr Debüt geben.

Schröder verliert mit Oklahoma City gegen Memphis

MEMPHIS (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder im Kampf um die Playoff-Positionen in der nordamerikanischen NBA eine Auswärtsniederlage kassiert.

Die Thunder unterlagen am Montag (Ortszeit) bei den Memphis Grizzlies 103:115 (48:54). Der 25 Jahre alte Braunschweiger überzeugte trotz der Pleite mit 25 Punkten. OKCs Allstar Paul George war mit 30 Zählern der Topscorer der Partie. Oklahoma City belegt mit einer Bilanz von 43 Siegen und 31 Niederlagen weiter den achten Tabellenplatz in der Western Conference.

Tennisspielerin Maria in Miami als letzte Deutsche ausgeschieden

MIAMI (dpa) - Tatjana Maria ist beim Tennis-Turnier in Miami als letzte deutsche Starterin im Achtelfinale ausgeschieden.

Die 31-Jährige aus Bad Saulgau unterlag am Montagabend (Ortszeit) der Tschechin Markéta Vondrou?ová mit 4:6, 3:6. Nach 1:28 Stunden war das Match entschieden. Vondrou?ová trifft nun in einem tschechischen Viertelfinal-Duell auf Karolina Pliskova. Für Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber war das mit insgesamt 9,035 Millionen Dollar dotierte Turnier bereits nach der dritten Runde beendet.