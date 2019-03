Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

Weltmeister Lucas Hernández wechselt von Atlético zum FC Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Weltmeister Lucas Hernández zum FC Bayern ist perfekt.



Wie der deutsche Meister am Mittwoch mitteilte, bekommt der 23 Jahre alte Franzose bei den Münchnern einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. An Atlético Madrid zahlen die Bayern die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro. Weil bei der sportmedizinischen Untersuchung eine Schädigung des Innenbandes im rechten Knie festgestellt wurde, stand für Hernández in Absprache mit Atlético noch am Mittwoch eine Operation an. Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt erklärte, dass der Profi «nach meiner Erfahrung dem FC Bayern aber zum Bundesligastart 2019/20 zur Verfügung stehen» wird.

Bayerns Fußballerinnen im Halbfinale der Königsklasse - VfL raus

MÜNCHEN/WOLFSBURG (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern haben ihren ersten Einzug in das Halbfinale der Champions League bejubelt.



Die Münchnerinnen gewannen am Mittwoch das Viertelfinal-Rückspiel gegen Slavia Prag mit 5:1 (3:0). Nach dem 1:1 im Hinspiel reichte das für die nächste Runde. Gegner im Halbfinale am 20./21. und 27./28. April ist der FC Barcelona, der sich gegen LSK Kvinner aus Norwegen durchsetzte. Fridolina Rolfö (24. Minute), Melanie Leupolz (33.), Mandy Islacker (41./55.)und Jill Roord (83.) sorgten für die Tore für das Team von Trainer Thomas Wörle. Der deutsche Meister VfL Wolfsburg ist dagegen ausgeschieden. Der Tabellenführer der Bundesliga unterlag im eigenen Stadion im Rückspiel dem Titelverteidiger und Rekordsieger Olympique Lyon mit 2:4 (0:2). Die erste Partie in Frankreich hatte der VfL vor einer Woche mit 1:2 verloren.

IOC nimmt vier Sportarten in das Programm der Paris-Spiele 2024 auf

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat vier Sportarten provisorisch in das Programm der Sommerspiele 2024 in Paris aufgenommen.



Während Surfen, Skateboarding und Sportklettern bereits im kommenden Jahr in Tokio olympisch sein werden, akzeptierte das IOC-Exekutivkomitee am Mittwoch auch den von den Franzosen gewünschten Breakdance. Die Aufnahme wird der IOC-Session vorgeschlagen, die darüber im Juni in Lausanne entscheiden wird. Allerdings wird das IOC erst Ende 2020 endgültig über die Integration der vier Sportarten in das Paris-Programm entscheiden. Bis dahin will das IOC sie intensiv beobachten und auf ihre Olympia-Tauglichkeit mit Schwerpunkt auf Präsentation, Schiedsrichterwesen und Integrität.

Nach starkem Auftritt: Würzburger Basketballer im Halbfinale

WÜRZBURG (dpa) - Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben das Halbfinal-Ticket im Europe Cup gelöst.



Nach der 75:76-Hinspielniederlage bei den Bakken Bears drehten die Franken im Rückspiel das Duell und gewannen souverän mit 86:70 (47:36). Dabei mussten die Hausherren allerdings zumindest im ersten Viertel zittern, denn der dänische Rekordmeister führte zwischenzeitlich mit 31:23. Doch noch vor der Pause glich Würzburg aus (33:33) und drehte das Spiel. Im zweiten Durchgang verwaltete die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer den deutlichen Vorsprung.

TSV Hannover-Burgdorf erstmals im EHF-Pokal-Viertelfinale

HANNOVER (dpa) - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Viertelfinale des europäischen EHF-Pokals erreicht.



Die «Recken» gewannen am Mittwochabend ihr entscheidendes Gruppenspiel gegen RK Nexe mit 32:22 (14:9) und verdrängten die Kroaten damit am letzten Spieltag der Gruppe B noch vom zweiten Tabellenplatz. Erfolgreichster Werfer der Niedersachsen war Nationalspieler Timo Kastening mit zehn Toren.