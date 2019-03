Von: Redaktion DER FARANG | 24.03.19

Ramos rettet Spanien - Italien startet mit Sieg gegen Finnland

BERLIN (dpa) - Die beiden Ex-Weltmeister Spanien und Italien sind mit glanzlosen Siegen in die EM-Qualifikation gestartet.



Spanien mühte sich am Samstag in Gruppe F zu einem 2:1 (1:0) gegen Norwegen, Italien kam in Gruppe J zu einem 2:0 (1:0) gegen Finnland. Die ersten drei Punkte verbuchte auch die Schweiz, die sich in Gruppe D in Georgien mit 2:0 (0:0) durchsetzte. In Valencia bewahrte Starverteidiger Sergio Ramos von Real Madrid die Spanier mit seinem Siegtreffer in der 71. Minute vor einem Ausrutscher.

Kind-Gegner setzen sich bei Mitgliederversammlung von Hannover durch

HANNOVER (dpa) - Die Gegner des bisherigen Präsidenten Martin Kind sind als klare Sieger aus der Mitgliederversammlung von Fußball-Bundesligist Hannover 96 hervorgegangen.



Alle fünf Kandidaten der Oppositionsgruppe «Pro Verein 1896» inklusive des früheren 96-Kapitäns Carsten Linke wurden am Samstag in den neuen fünfköpfigen Aufsichtsrat des eingetragenen Vereins gewählt. Die Kind-Gegner können mit dieser klaren Mehrheit nun den Nachfolger des langjährigen Präsidenten einsetzen, der in Zukunft nur noch Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft Hannover 96 GmbH und Co. KGaA sein möchte. Neuer Präsident soll der frühere Fanbeauftragte und bisherige Aufsichtsrat Sebastian Kramer werden.

Weltmeister überzeugen: Herrmann und Peiffer in Oslo auf dem Podest

OSLO (dpa) - Auch nach der WM läuft es bei den deutschen Biathleten blendend.



Denise Herrmann und Arnd Peiffer schafften es am Samstag in der Verfolgung in Oslo jeweils auf das Podium. Herrmann belegte hinter der fehlerfreien Olympiasiegerin Anastasija Kuzmina aus der Slowakei den zweiten Platz. Peiffer erreichte unterdessen hinter dem siegreichen Norweger Johannes Thingnes Bö und dessen Bruder Tarjei Bö den dritten Platz.

Serena Williams muss in Miami wegen einer Knieverletzung passen

MIAMI (dpa) - Die frühere Weltranglistenerste Serena Williams ist beim WTA-Tennis-Turnier in Miami ausgestiegen.



Wie die US-Amerikanerin am Samstag mitteilte, könne sie aufgrund einer Knieverletzung nicht das Drittrunden-Spiel gegen die Chinesin Quiang Wang bestreiten. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin hatte am Freitag noch die Schwedin Rebecca Peterson in ihrem Auftaktspiel in Miami besiegt. Die 37-jährige Williams hat seit ihrer Baby-Pause 2017 kein Turnier mehr gewonnen.

Görges scheitert in der dritten Runde von Miami

MIAMI (dpa) - Julia Görges hat beim Tennis-Turnier in Miami den Einzug ins Achtelfinale verpasst.



Die Weltranglisten-15. musste sich am Samstag der Französin Caroline Garcia mit 0:2 (0:6, 5:7) geschlagen geben. Nach schwachem Spielbeginn kämpfte sich die 30-Jährige aus Bad Oldesloe im zweiten Satz bis auf 5:5 heran, verlor dann aber nach gut 80 Minuten Spielzeit.

Flensburgs Handballer gewinnen Achtelfinal-Hinspiel in Brest 30:28

BREST/FLENSBURG (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gewonnen.



Beim weißrussischen Champion HC Brest gab es für den deutschen Meister am Samstag einen 30:28 (14:14)-Sieg. Erfolgreichste Werfer der Partie waren Rasmus Lauge mit acht Toren für die Norddeutschen und der ehemalige SG-Profi Petar Djodjic mit sechs Treffern für Brest. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag in Flensburg statt.

Deutsche Handballerinnen gewinnen zweiten Test gegen die Niederlande

OLDENBURG (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben den zweiten Test gegen die Niederlande gewonnen.



Einen Tag nach der 26:29-Niederlage im niederländischen Groningen siegte das Team von Bundestrainer Henk Groener am Samstag mit 29:28 (19:12) gegen den EM-Dritten. In der EWE Arena in Oldenburg war erneut Alicia Stolle (Thüringer HC) mit fünf Treffern beste Werferin im DHB-Team.