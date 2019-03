Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.19

Löw richtet alles auf Holland aus - «Stehen vor neuer Zeitrechnung»

WOLFSBURG (dpa) - Joachim Löw betrachtet das Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Serbien als wichtigen Probelauf für den anschließenden schwierigen Start in die EM-Qualifikation.



«Alles ist ausgerichtet auf die Partie am Sonntag gegen Holland. Die Woche steht in diesem Zeichen», sagte der Bundestrainer am Dienstag in Wolfsburg. «Wir stehen vor einer neuen Herausforderung, einer neuen Zeitrechnung», betonte Löw vor dem ersten Länderspiel des Jahres am Mittwochabend (20.45 Uhr/RTL). Der stark verjüngten Mannschaft will er dauerhaft Vertrauen schenken, auch im Fall von Rückschlägen. Eine souveräne Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 ist das klare Ziel: «Wir wollen uns nicht irgendwie durchwursteln.»

Aus persönlichen Gründen: Rettig verlässt den FC St. Pauli

HAMBURG (dpa) - Der kaufmännische Geschäftsleiter Andreas Rettig wird den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli verlassen.



Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird der 55-Jährige seinen Posten zum 30. September räumen. Ausschlaggebend seien private Gründe, die Rettig in seine Wahlheimat Köln zurück führen. «Die Entscheidung, diesen großartigen Verein zu verlassen, ist mir unglaublich schwergefallen, aber es gibt '50+1' private und persönliche Gründe für diesen Schritt», wird Rettig auf der Vereins-Homepage zitiert. Über die Rettig-Nachfolge will der Club dann zu Beginn der Saison 2019/20 informieren.

Ex-Assistenzcoach Schreuder wird Nagelsmann-Nachfolger in Hoffenheim

ZUZENHAUSEN (dpa) - Der frühere Assistenztrainer Alfred Schreuder wird beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim Nachfolger von Julian Nagelsmann.



Der 46-Jährige wird das Amt im Sommer übernehmen und erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Schreuder kehrt vom niederländischen Spitzenclub Ajax Amsterdam zurück in den Kraichgau. Bei der TSG arbeitete er von Oktober 2015 bis Januar 2018 als Co-Trainer von Nagelsmann. «Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Hoffenheim und weiß um die große Herausforderung, aber genau darin liegt für mich ein besonderer Reiz», erklärte Schreuder. Nagelsmann verkündete bereits im Juni, dass er nach dieser Saison zum Erstliga-Rivalen RB Leipzig wechselt.

Rekordstrafe für Mönchengladbach - Schippers: «Neue Dimension»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss 80.000 Euro Geldstrafe bezahlen, weil seine Fans im Spiel bei Borussia Dortmund mindestens 50 Bengalische Feuer abbrannten.



Diese Entscheidung des DFB-Sportgerichts teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Für den Tabellenvierten ist es die höchste Geldstrafe in der Vereinsgeschichte. «Für uns ist die Höhe dieser Strafe eine neue Dimension, und wir sind an einem Punkt, an dem wir uns Gedanken machen müssen, was wir tun können und müssen, um weiteren Schaden vom Verein fernzuhalten», meinte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers.

DFB kandidiert mit München auch für Champions-League-Finale 2022

MÜNCHEN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund geht auf Nummer sicher und bewirbt sich mit München auch um das Champions-League-Finale 2022.



Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verbandskreisen. Bislang hatte der DFB mit der Allianz Arena nur eine Kandidatur für das Endspiel 2021 bei der Europäischen Fußball-Union abgegeben. Einziger Konkurrent für 2021 ist St. Petersburg mit seinem WM-Stadion. Die UEFA hatte kürzlich bekanntgegeben, dass die Entscheidung über den Gastgeber 2021 nicht im Mai, sondern erst im September fallen werde. Zeitgleich wurden Bewerbungen auch für die Endspiele 2022 und 2023 ermöglicht, die auch im September vergeben werden sollen. Die Frist zur Einreichung der Bewerbung für 2022 und 2023 endet am Freitag.

Schalke-Torhüter Fährmann zieht sich Muskelfaserriss zu

GELSENKIRCHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss zwei bis drei Wochen ohne Torhüter Ralf Fährmann auskommen.



Der 30 Jahre alte Keeper zog sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu, wie eine MRT-Untersuchung ergab. Wie der Tabellen-15. am Dienstag weiter mitteilte, hatte Fährmann schon in der vergangenen Woche über Adduktorenprobleme geklagt. Er fällt in jedem Fall für das Schalker Testspiel am Freitag beim spanischen Erstligisten FC Sevilla aus. Fährmann hatte zuletzt seinen Status als Schalker Nummer eins an U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel verloren.

Japans NOK-Präsident Takeda tritt zurück

TOKIO (dpa) - Der unter Korruptionsverdacht stehende Präsident des Japanischen Olympischen Komitees, IOC-Marketingchef Tsunekazu Takeda, tritt zurück.



Das gab der 71 Jahre alte Funktionär am Dienstag bekannt. Er werde im Juni seinen Posten aufgeben. Auch als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees höre er auf. Die französische Justiz ermittelt gegen ihn wegen Korruptionsverdachts. Die japanische Hauptstadt Tokio ist im kommenden Jahr der Gastgeber der Olympischen Spiele. Takeda hat bisher stets seine Unschuld beteuert. Bei dem Korruptionsverdacht gegen ihn geht es um Zahlung von zwei Millionen Dollar an die in Singapur ansässige Beraterfirma Black Tidings.

WM-Medaillen-Gewinner Kenneth To stirbt nach Schwimm-Training

HONGKONG (dpa) - Australiens früherer WM-Medaillen-Gewinner Kenneth To ist im Alter von 26 Jahren im Krankenhaus gestorben, nachdem er sich beim Schwimm-Training unwohl gefühlt hatte.



«Kenneth war ein wahrlich außergewöhnlicher Mensch - warm, witzig und höflich», teilte das Hongkong Sports Institute (HKSI) am Dienstag mit. Die Einrichtung förderte den jungen Athleten eigenen Angaben zufolge mit einem Stipendium. Warum genau der Schwimmer starb, war zunächst unklar. Einer seiner größten Erfolge war es, mit Australiens Staffel bei der Weltmeisterschaft 2013 in Barcelona über die 4 x 100 Meter Lagen WM-Silber zu gewinnen. In Florida bereitete sich To auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 vor.