18.03.19

FC Bayern mit nächstem klaren Ligasieg zurück an Tabellenspitze

MÜNCHEN (dpa) - Vier Tage nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Liverpool hat der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga dank des nächsten klaren Sieges die Tabellenführung zurückerobert.



Die Münchner bezwangen am Sonntag zum Abschluss des 26. Spieltags den FSV Mainz 05 zu Hause 6:0 (3:0). Eine Woche nach dem 6:0 gegen den VfL Wolfsburg schraubte der Rekordmeister sein Torverhältnis im Titelkampf mit dem punktgleichen BVB weiter in die Höhe. Torjäger Robert Lewandowski (3. Minute), der Kolumbianer James mit einem Dreierpack (33./51./55.), Kingsley Coman (39.) und Alphonso Davies mit seinem Premierentor (70.) erzielten die Treffer für die Bayern.

Biathlet Peiffer wird im Massenstart Sechster - Windisch siegt

ÖSTERSUND (dpa) - Die deutschen Biathlon-Männer haben zum Abschluss der WM im schwedischen Östersund eine Medaille im Massenstart verpasst.



Bei widrigen Bedingungen mit dichtem Schneefall und wechselnden Winden lief am Sonntag Arnd Peiffer als bester Deutscher auf Rang sechs. Der Einzel-Weltmeister leistete sich vier Fehler und hatte nach 15 Kilometern 39,6 Sekunden Rückstand auf den Überraschungssieger Dominik Windisch. Der Italiener verwies mit drei Fehlern Antonin Guigonnat aus Frankreich (3/+ 22,8 Sekunden) und den Österreicher Julian Eberhard (4/+ 23,3 Sekunden) auf die Plätze.

München führt in DEL-Playoffs gegen Berlin - Köln verkürzt

MÜNCHEN (dpa) - Titelverteidiger EHC Red Bull München ist in den Viertelfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gegen die Eisbären Berlin wieder in Führung gegangen.



Nach dem 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) am Sonntag im dritten Spiel der «Best-of-Seven»-Serie liegt der Meister der drei vergangenen Jahre gegen den Hauptstadt-Club mit 2:1 in der Serie vorn. Die Münchner waren vor allem im Vergleich zum 0:4 zwei Tage zuvor in Berlin deutlich formverbessert und zeigten ihr bislang bestes Playoff-Spiel in dieser Saison. Die Kölner Haie haben durch ein 3:2 (0:0, 2:1, 0:1) nach Verlängerung gegen den ERC Ingolstadt den ersten Sieg eingefahren und liegen in der Viertelfinal-Serie nur noch mit 1:2 zurück. Die Düsseldorfer EG führt nach dem 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) bei den Augsburger Panthern mit 2:1.

Eisenbichler bei Vikersund-Fliegen Fünfter - Kobayashi holt Raw Air

Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat zum ersten Mal die Raw-Air-Tour in Norwegen gewonnen und darf sich über einen Siegerscheck in Höhe von 60.000 Euro freuen.



Mit Platz zwei eroberte der 22-Jährige beim Skifliegen in Vikersund am Sonntag den prestigeträchtigen und gut dotierten Erfolg. Rivale Stefan Kraft, der zuvor 8,5 Punkte Vorsprung hatte, sprang auf Rang drei und vergab damit den zweiten Raw-Air-Sieg nach 2017. Der Tagessieg ging an den Slowenen Domen Prevc, der gerade einmal 0,1 Punkte vor Kobayashi landete. Markus Eisenbichler landete als bester Deutscher auf Rang fünf.

Frankfurt siegt weiter: 1:0 gegen Nürnberg

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat seine Ambitionen auf einen Europapokalplatz mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg untermauert.



Die Hessen gewannen gegen den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 1:0 (1:0) und bleiben in diesem Jahr ungeschlagen. Das Team von Trainer Adi Hütter festigte Rang fünf und liegt nur noch einen Punkt hinter Borussia Mönchengladbach auf dem vierten Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Verteidiger Martin Hinteregger erzielte das entscheidende Tor nach einem sehenswerten Angriff in der 31. Minute.

Frauen-Bundesliga: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Wolfsburg und Bayern

DÜSSELDORF (dpa) - In der Frauenfußball-Bundesliga hält der Zweikampf zwischen Tabellenführer VfL Wolfsburg und Verfolger Bayern München an.



Meister Wolfsburg gewann am Sonntag durch die Treffer von Pernille Harder, Pia-Sophie Wolter und Ewa Pajor mit 3:2 beim SC Freiburg und führt die Tabelle mit 41 Punkten und dem besseren Torverhältnis vor dem FC Bayern an. Die Münchnerinnen siegten mit 5:0 gegen Turbine Potsdam. Dominika Skorvankova, Lineth Beerensteyn, Sara Däbritz, Fridolina Rolfö und Jill Roord erzielten die Tore für den Tabellenzweiten.

Deutsche Turner auf Platz zwei im Team-Finale des DTB-Pokals

STUTTGART (dpa) - Die deutsche Turn-Riege der Männer hat zum Abschluss des DTB-Pokals in Stuttgart mit dem zweiten Platz im Team-Finale überrascht.



Das Quintett mit fünf Kandidaten für die Europameisterschaften in Stettin (10. bis 14. April) kam auf 168,162 Punkte. Für die besten Resultate sorgten Lukas Dauser (14,966 Punkte) und Nils Dunkel (14,666) am Barren sowie Andreas Toba an den Ringen (14,266). Sieger wurde zum fünften Mal die Riege von Vizeweltmeister Russland mit 170,995 Zählern. Japan belegte knapp geschlagen von Deutschland Platz drei (168,065).

FC Liverpool nach Zittersieg beim FC Fulham vorerst Tabellenführer

LONDON (dpa) - Der Champions-League-Viertelfinalist FC Liverpool hat vier Tage nach dem 3:1-Erfolg beim FC Bayern vorerst wieder die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen.



Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mühte sich am Sonntag zu einem knappen 2:1 (1:0)-Sieg beim abstiegsgefährdeten FC Fulham. Sadio Mané (26. Minute) und James Milner (81./Strafstoß) trafen im Stadion Craven Cottage für die Reds. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Fulham erzielte der frühere Liverpool-Profi Ryan Babel (74.). Mit 76 Punkten zog Liverpool am vorherigen Spitzenreiter Manchester City (74 Punkte) vorbei. Der Titelverteidiger hat allerdings ein Spiel weniger absolviert als die Klopp-Elf.

Kolumbianer Bernal gewinnt Paris-Nizza - Letzte Etappe an Izagirre

NIZZA (dpa) - Der Kolumbianer Egan Bernal hat erstmals die Radrundfahrt Paris-Nizza gewonnen.



Der 22 Jahre alte Sky-Profi verteidigte sein Polster auf der Schlussetappe, die am Sonntag in Nizza begann und dort nach 110 Kilometern auch endete. Bernal, der bei der vergangenen Tour de France Edelhelfer der beiden Sky-Stars Chris Froome und Geraint Thomas war, blieb am Ende nach acht Etappen 39 Sekunden vor seinem Landsmann Nairo Quintana (Movistar) und seinem Teamkollegen Michal Kwiatkowski aus Polen. Den Etappensieg sicherte sich der Spanier Ion Izagirre (Team Astana).

Los Angeles Lakers vor Playoff-Aus - Niederlage bei den Knicks

NEW YORK (dpa) - Basketball-Superstar LeBron James und seine Los Angeles Lakers haben im Rennen um die NBA-Playoffs eine weitere bittere Niederlage kassiert.



Die Mannschaft um die deutschen Neulinge Moritz Wagner und Isaac Bonga unterlag den New York Knicks am Sonntag im ehrwürdigen Madison Square Garden nach einer dramatischen Endphase mit 123:124 (66:63). Die Chancen auf das Erreichen der Playoffs in der Western Conference sind für den 16-fachen Champion nur noch äußerst gering. Der Rückstand auf den Stadtrivalen Los Angeles Clippers beträgt bei nur noch zwölf ausstehenden Spielen neun Siege.

Messi trifft dreimal: Barcelona schlägt Betis Sevilla

SEVILLA (dpa) - Der FC Barcelona gibt sich in der spanischen Primera División weiter keine Blöße.



Die Katalanen gewannen ihr Fußball-Auswärtsspiel bei Betis Sevilla am Sonntagabend auch dank eines überragenden Lionel Messi souverän mit 4:1 (2:0) und vergrößerten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf das zweitplatzierte Atlético Madrid auf zehn Punkte. Superstar Messi brachte sein Team in der 18. Minute in Führung und legte noch zwei weitere Tore nach (45.+2/85.). Luis Suárez erzielte in der 63. Minute das zwischenzeitliche 3:0 für das Team um den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen. Der Ehrentreffer für Betis gelang Loren Morón acht Minuten vor dem Ende. Atlético hatte sich am Samstag eine Schwäche geleistet und 0:2 (0:0) bei Ahtletic Bilbao verloren.

Bottas gewinnt Saisonauftakt - Hamilton Zweiter, Vettel Vierter

MELBOURNE (dpa) - Valtteri Bottas hat im Mercedes den Saisonauftakt der Formel 1 gewonnen.



Der 29 Jahre alte Finne verwies am Sonntag beim Großen Preis von Australien Weltmeister und Teamkollege Lewis Hamilton mit einem überraschend deutlichen Vorsprung auf den zweiten Platz. Für Sieger Bottas, der für die schnellste Rennrunde auch noch einen Extrapunkt bekam, war es der erste Sieg seit dem 26. November 2017. Dritter wurde in Melbourne der Niederländer Max Verstappen im Red Bull, erst danach kam Sebastian Vettel ins Ziel. Im ersten von 21 Saisonrennen kassierte der viermalige Champion damit bereits den ersten Dämpfer. Auf Rang sieben fuhr Nico Hülkenberg im Renault.

Denise Herrmann holt bei Biathlon-WM Bronze im Massenstart

ÖSTERSUND (dpa) - Denise Herrmann hat zum Abschluss der Biathlon-Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund Bronze im Massenstart gewonnen.



Bei schwierigen Windbedingungen musste sich die Verfolgungs-Weltmeisterin am Sonntag nach vier Fehlern nur der siegreichen Italienerin Dorothea Wierer und der Russin Jekaterina Jurlowa-Percht geschlagen geben. Durch einen Fehler beim letzten Schuss vergab Herrmann sogar ihren zweiten WM-Titel, krönte aber dennoch drei Jahre nach ihrem Umstieg vom Langlauf zu den Skijägerinnen ihre tolle WM mit insgesamt drei Medaillen.

Bremen siegt in Leverkusen und bleibt 2019 ungeschlagen

LEVERKUSEN (dpa) - Werder Bremen hat den Aufwärtstrend von Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga gestoppt.



Nach der Aufholjagd der vergangenen Wochen verloren die Leverkusener am 26. Spieltag ihr Heimspiel mit 1:3 (0:2) gegen die Hanseaten und bleiben Tabellen-Sechster. Kapitän Max Kruse (13./90.+5) mit einem Doppelpack und Milot Rashica (37.) erzielten die Tore für die Gäste. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Leon Bailey (75.) hatte keine Bedeutung. Die Bremer haben in diesem Jahr noch nicht verloren und sind Achter mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Werkself.

Felix Neureuther beendet seine Karriere mit Rang sieben im Slalom

SOLDEU (dpa) - Felix Neureuther hat beim Weltcup-Finale den siebten Platz belegt und seine Karriere mit dem besten Resultat dieser Saison beendet.



Deutschlands über Jahre erfolgreichster Skirennfahrer wurde im Ziel von Viktoria Rebensburg und Kollegen aus anderen Ländern empfangen, mit Schampus und Schnee bespritzt und herzlich umarmt. Neureuther hatte am Samstag sein Karriereende angekündigt. Das letzte Rennen des Winters gewann der Franzose Clement Noel vor Manuel Feller aus Österreich und dem Schweizer Daniel Yule. Marcel Hirscher aus Österreich kam auf Platz 14, hatte die Kugel für den Sieg im Slalom-Weltcup aber bereits vor dem Start sicher.

Früherer Stabhochspringer und Funktionär Günther Lohre gestorben

LEONBERG (dpa) - Die deutsche Leichtathletik trauert um den früheren Stabhochspringer, Funktionär und Trainer Günther Lohre.



Der langjährige Aktivensprecher der Nationalmannschaft starb am Freitagabend in seiner Heimatstadt Leonberg im Alter von 65 Jahren, wie ein Familienmitglied der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag bestätigte. Lohre war zwischen 1975 und 1984 jeweils neunmal deutscher Meister in der Halle und im Freien, zudem nationaler Rekordhalter, zuletzt mit 5,65 Metern. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal belegte der Schwabe Rang neun.

Ingolstadt nach 1:3 in Paderborn weiter Letzter - Bielefeld siegt 3:1

DÜSSELDORF (dpa) - Der FC Ingolstadt hat den Sprung vom letzten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.



Die Mannschaft von Trainer Jens Keller unterlag am Sonntag nach 1:0-Führung durch Konstantin Kerschbaumer (53.) beim SC Paderborn noch mit 1:3 (0:0) und bleibt mit 19 Punkten 18. hinter dem spielfreien MSV Duisburg (21). Philipp Klement (75.) und Christopher Antwi-Adjej (77./85.) erzielten die Treffer für die heimstarken Ostwestfalen. Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich Arminia Bielefeld im Westfalen-Duell mit 3:1 (0:0) gegen den VfL Bochum durch.

Rhein-Neckar Löwen siegen in Lemgo und bleiben am Spitzenduo dran

LEMGO (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen bleiben am Spitzenduo der Handball-Bundesliga dran.



Der deutsche Pokalsieger setzte sich am Sonntagnachmittag mit 25:23 (10:11) beim TBV Lemgo durch und festigte dadurch den dritten Tabellenplatz. Bester Werfer der Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen waren Nationalspieler Jannik Kohlbacher und Regisseur Andy Schmid mit je fünf Treffern. Die meisten Tore der Partie gelangen dem Lemgoer Nationalspieler Tim Suton, der siebenmal erfolgreich war.

Deutsche Kombinierer in Schonach hinterher - Riiber egalisiert Rekord

SCHONACH (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer haben einen ernüchternden Saisonabschluss beim Heimspiel in Schonach erlebt.



Am Sonntag belegte Terence Weber als bester DSV-Athlet den 14. Platz. Auch die Team-Olympiasieger Fabian Rießle (18.), Johannes Rydzek (22.) und Vinzenz Geiger (34.) erlebten nach großen Rückständen auf der Schanze einen ernüchternden Wettkampftag. Der Sieg im Schwarzwald ging an den Norweger Jarl Magnus Riiber, der mit seinem zwölften Saisonsieg die bisherige Bestmarke des Finnen Hannu Manninen egalisierte. Riiber, der am Samstag Dritter wurde, gewann damit auch souverän und mit großem Vorsprung den Gesamtweltcup.