Written by: Redaktion DER FARANG | 10/04/2019

Deutsches Damentennis-Team mit Kerber und Görges gegen Abstieg

BERLIN (dpa) - Angelique Kerber und Julia Görges kehren für das schwere Relegationsspiel in Lettland in das deutsche Fed-Cup-Team zurück.

Neben der Wimbledonsiegerin und der Tennis-Weltranglisten-18. zählen Andrea Petkovic und Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld zum deutschen Quartett, das am 19. und 20. April in Riga den Abstieg aus der Weltgruppe der besten acht Nationen verhindern soll. Das gab der Deutsche Tennis Bund am Dienstag bekannt. Für das klar verlorene Erstrundenspiel gegen Weißrussland hatten Kerber und Görges noch abgesagt, um sich auf die anschließenden Turniere in Doha und Dubai konzentrieren zu können.

Tennisspielerin Lottner überraschend im Achtelfinale von Lugano

Lugano (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Antonia Lottner hat zum Auftakt des WTA-Turniers in Lugano für eine Überraschung gesorgt.

Die Qualifikantin bezwang am Dienstag in der ersten Runde die an Position eins gesetzte Schweizerin Belinda Bencic 7:5, 6:2. Lottner steht in der Weltrangliste nur auf Platz 182, Bencic war als Nummer 20 der Welt klar favorisiert. Die 22-jährige Stuttgarterin Lottner trifft nun im Achtelfinale auf die Tschechin Kristyna Pliskova, die Zwillingsschwester der Spitzenspielerin Karolina Pliskova. Das Sandplatzturnier in Lugano ist mit 250 000 Dollar dotiert. Die Neumünsteranerin Mona Barthel und Tamara Korpatsch aus Kaltenkirchen waren zuvor ausgeschieden.

Fußball-Bundesligist Hannover 96 trennt sich von Manager Heldt

HANNOVER (dpa) - Hannover 96 hat sich vorzeitig von seinem Manager Horst Heldt getrennt. Das gab der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt.

Grund für den Rauswurf sei, dass der anvisierte Platz im Liga-Mittelfeld in dieser Saison verfehlt worden sei. «Die Sportliche Leitung hat versichert, dass dieses Ziel mit den Transfers erreicht wird und die Mannschaft konkurrenzfähig ist. Diese Einschätzung hat sich nicht bestätigt», teilte der Club nach Abstimmung von Gesellschaftern und Aufsichtsrat mit. Sechs Spieltage vor dem Saisonende hat Hannover sieben Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz.

Metzelder Anwärter auf Posten im Management bei RB Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Der frühere Nationalspieler Christoph Metzelder ist nach Informationen der «Bild»-Zeitung Kandidat für einen Posten im Management von RB Leipzig.

Die Gespräche zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem 38-Jährigen seien bereits weit fortgeschritten, berichtete das Blatt am Dienstag. Metzelder war zuletzt auch als möglicher Sportdirektor beim FC Schalke 04 und sogar als Nachfolger des zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel gehandelt worden. Von den Leipzigern gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Spekulationen. Metzelder hatte am Wochenende betont, er wolle sich derzeit nicht zu Gerüchten um seine Person äußern.

Vorzeitiges Saison-Aus für Schalkes Uth und Leverkusens Pohjanpalo

GELSENKIRCHEN/LEVERKUSEN (dpa) - Für Stürmer Mark Uth vom FC Schalke 04 und den finnischen Fußball-Nationalspieler Joel Pohjanpalo von Bayer 04 Leverkusen ist die Bundesligasaison vorzeitig beendet.

Uth muss nach Angaben seines Vereins wegen einer Adduktorenverletzung operiert werden. Uth hatte sich die Blessur beim 0:2 im DFB-Pokal am vergangenen Mittwoch gegen Werder Bremen zugezogen. Der 24 Jahre alte Pohjanpalo muss die Saison wegen akut aufgetretener Schmerzen beenden. Wegen einer Durchblutungsstörung im rechten Sprungbein hat Pohjanpalo in dieser Spielzeit noch kein Pflichtspiel für Leverkusen bestritten. Torjäger Paco Alcácer hat derweil bei Borussia Dortmund wieder an Teilen des Teamtrainings teilgenommen.

Bremens Innensenator: Deutsche Fußball Liga «schlechter Verlierer»

BREMEN (dpa) - Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgeworfen, ein «schlechter Verlierer» zu sein.

Der SPD-Politiker reagierte damit im «Weser Kurier» (Dienstag) auf die Kritik von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Der hatte nach dem verlorenen Streit um die Kostenbeteiligung von Fußballvereinen an Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen Mäurers Forderung nach einer bundeseinheitlichen Regelung zurückgewiesen. «Es wird niemals einen Solidarfonds geben», hatte Seifert dem «Kicker» gesagt.Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hatte Ende März geurteilt, dass eine Beteiligung des Veranstalters von Bundesligaspielen an zusätzlichen Polizeikosten grundsätzlich zulässig sei.

DFB terminiert Pokal-Halbfinalpartien in Hamburg und Bremen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat die genauen Termine der beiden Halbfinalpartien im DFB-Pokal bekanntgegeben.

Danach tritt Zweitligist Hamburger SV am 23. April gegen den Bundesligisten RB Leipzig an, teilte der DFB am Dienstag mit. Die Leipziger stehen zum ersten Mal im Halbfinale des Pokals. Nur einen Tag später kommt es zum Bundesligaduell Werder Bremen gegen Rekordpokalsieger Bayern München. Anpfiff der Begegnungen ist jeweils um 20.45 Uhr (ARD/Sky). Das Pokalendspiel findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

THW Kiel holt Handball-Routinier Pavel Horak

KIEL (dpa) - Der deutsche Handball-Pokalsieger THW Kiel hat den tschechischen Nationalspieler Pavel Horak für die kommende Saison verpflichtet.

Nach Angaben des Clubs vom Dienstag erhält der Rückraumspieler beim deutschen Rekordmeister einen Einjahresvertrag. «Er wird uns in der Defensive helfen und kann auch im Angriff für Entlastung sorgen», sagte Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi. Der 36-jährige Horak spielt derzeit beim weißrussischen Champions-League-Teilnehmer HC Brest. Zuvor war er bereits bei mehreren Bundesligisten unter Vertrag.

Zwei deutsche Ringer verpassen EM-Bronze

Gennadi Cudinovic aus dem Saarland in der Klasse bis 97 Kilogramm und der Brandenburger Franco Büttner in der Kategorie bis 79 Kilogramm verloren am Dienstag ihre Kämpfe in der Hoffnungsrunde und schieden damit aus.

Für den Magdeburger Johann Steinforth endete das Turnier bis 74 Kilogramm schon in der Qualifikation. Ahmed Dudarov und Nick Matuhin dürfen dagegen hoffen, am Mittwoch um Bronze zu kämpfen.

Salzburg informiert über Zukunft von Rose - Kandidat in Gladbach

SALZBURG (dpa) - Der österreichische Fußball-Meister Red Bull Salzburg wird am Mittwoch die Spekulationen um die Zukunft von Trainer Marco Rose beenden.

Der 42-Jährige wird beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach als Nachfolger von Dieter Hecking gehandelt und soll nach dpa-Informationen den Posten zur neuen Saison übernehmen. Salzburg lud am Dienstag zu einer Pressekonferenz «zur Zukunft von Marco Rose» am Mittwoch um 13.00 Uhr ein. Zuletzt hatte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl der «Rheinischen Post» gesagt: «Es gibt eine Tendenz, eine mündliche Einigung mit einem Trainer, von dem ich sage, er kann in der Zukunft mit uns den nächsten Schritt machen.» Rose spielte in der Fußball-Bundesliga unter Trainer Jürgen Klopp für den FSV Mainz 05, wo er auch als Co-Trainer begann. In Salzburg übernahm er verschiedene Juniorenteams und gewann 2017 die UEFA Youth League. Mit dem Profiteam von RB Salzburg gewann er 2018 die nationale Meisterschaft. In Salzburg steht Rose noch bis 2020 unter Vertrag, weshalb die Gladbacher wohl eine Ablösesumme zahlen müssen.

Pelé nach Behandlung zurück in Brasilien - «Wieder gut gegangen»

PARIS (dpa) - Fünf Tage lang hatte sich Brasiliens Fußballidol Pelé in Paris in einem Krankenhaus wegen einer Harnwegsinfektion behandeln lassen müssen.

Zurück in der Heimat zeigt er sich dankbar und spaßt, er könne nicht schon «am Sonntag» wieder Fußball spielen. Im Rollstuhl, aber augenscheinlich guten Humors ist Brasiliens Fußball-Legende Pelé nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt in Frankreich in seiner Heimat angekommen. Am frühen Dienstagmorgen gegen 7.00 Uhr (Ortszeit) landete der 78-Jährige am Flughafen der Wirtschaftsmetropole São Paulo, wie das Sportportal Globo Esporte berichtete. Aufnahmen zeigten den in schwarz gekleideten Pelé im Rollstuhl: «Es ist wieder einmal alles gut gegangen, Gott sei Dank», sagte er vor Reportern. «Hier bin ich, und es lebe unser Brasilien». Unklar war zunächst, ob sich Pelé nun in Brasilien zur weiteren Behandlung erneut in ein Krankenhaus begeben muss.

«Nicht in Topverfassung»: Timo Boll vor Tischtennis-WM skeptisch

DÜSSELDORF (dpa) - Tischtennis-Star Timo Boll geht nach einigen sportlichen Rückschlägen in den vergangenen Wochen eher skeptisch in die Weltmeisterschaften Ende April in Budapest.

«Sicherlich bin ich nicht in meiner Topverfassung», sagte der 38 Jahre alte Europameister am Dienstag bei einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft in Düsseldorf. «Es gab zuletzt das eine oder andere Spiel, das ein bisschen am Selbstvertrauen gekratzt hat.» Boll scheiterte unter anderem mit seinem Verein Borussia Düsseldorf in der Champions League sowie in den Bundesliga-Playoffs und verlor bei den Katar Open bereits im Achtelfinale gegen Weltmeister Ma Long aus China. Als Hauptgrund dafür nannte der Weltranglisten-Fünfte Probleme an der Schulter sowie einige falsche Bewegungsabläufe, die sich in Folge dessen bei ihm eingeschlichen hätten.