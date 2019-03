Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.19

Keine Punkte im Schnee: Hannover 96 verliert 2:3 gegen Leverkusen

HANNOVER (dpa) - Hannover 96 hat im starkem Schneefall die nächste Niederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert.



Gegen Bayer Leverkusen holten die Niedersachsen am Sonntag in der AWD-Arena nach 0:2-Rückstand zur Halbzeit noch zu einem 2:2 auf, mussten sich aber letztlich mit 2:3 geschlagen geben. Nationalspieler Kai Havertz erzielte in der 87. Minute den Siegtreffer für Leverkusen. Zuvor hatte der Tabellenvorletzte Hannover durch den Treffer von Jonathas (51. Minute) und ein Eigentor von Mitchell Weiser (73.) noch auf ein Remis im Abstiegskampf hoffen können. Leverkusen war durch den Doppelpack von Kevin Volland (13./28.) in Führung gegangen.

Nürnberg verliert 1:2 in Hoffenheim und bleibt Tabellenletzter

SINSHEIM (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat seine Negativserie fortgesetzt und steuert dem neunten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen.



Die Franken verloren am Sonntag bei 1899 Hoffenheim 1:2 (0:1) und bleiben damit auch in der 19. Liga-Partie in Serie ohne Sieg. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel im Jahr 1995 war nach 25 Spieltagen kein Bundesligist so schlecht wie der Tabellenletzte aus Nürnberg in dieser Saison. Vor 29.015 Zuschauern in Sinsheim erzielte Andrej Kramaric (25. Minute/Handelfmeter/78.) beide Tore für das Team von Trainer Julian Nagelsmann. FCN-Kapitän Hanno Behrens (61.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Man United kassiert erste Liga-Niederlage unter Solskjaer

LONDON (dpa) - Vier Tage nach dem Champions-League-Coup bei Paris Saint-Germain hat Manchester United seine erste Liga-Niederlage unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer kassiert.



Man United verlor am Sonntag beim FC Arsenal mit 0:2 (0:1). Durch den Sieg überholte Arsenal (60 Punkte) in der Tabelle der Premier League Manchester (58) und schob sich auf den vierten Platz hinter Tottenham Hotspur (61), den FC Liverpool (73) und Spitzenreiter Manchester City (74). Granit Xhaka (12. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (69.) per Elfmeter erzielten die Tore für die Gunners, bei denen Bernd Leno im Tor stand und Mesut Özil nach 77 Minuten ausgewechselt wurde.

Real Madrid siegt nach K.o. in Königsklasse: 4:1 in Valladolid

VALLADOLID (dpa) - Fünf Tage nach dem bitteren Aus in der Champions League hat Real Madrid in der spanischen Primera Division wieder in die Erfolgsspur gefunden.



Bei Real Valladolid gewannen die Königlichen um den deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kross nach Startschwierigkeiten am Sonntagabend mit 4:1 (1:1). Karim Benzema traf für den Favoriten vor gut 20.000 Zuschauern doppelt (51./Foulelfmeter/59. Minute). Zuvor hatte Raphael Varane (34.) die Führung der Gastgeber durch Anuar (29.) ausgeglichen. Vize-Weltmeister Luka Modric (85.) sorgte für den Endstand.

Biathlet Lesser in WM-Verfolgung Elfter - Ukrainer Pidruschni siegt

ÖSTERSUND (dpa) - Erik Lesser ist bei der Biathlon-WM in Östersund in der Verfolgung als bester Deutscher auf Platz elf gelaufen.



Der 30-jährige Thüringer leistete sich drei Fehler und hatte nach 12,5 Kilometern 1:03,3 Minuten Rückstand auf den Sensationssieger Dmytro Pidruschni. Der Ukrainer verwies nach zwei Strafrunden den favorisierten Sprint-Weltmeister Johannes Thingnes Bö aus Norwegen, der fünf Fehler schoss, mit 8,3 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Bronze sicherte sich wie im Sprint der Franzose Quentin Fillon Maillet (3/+ 17,7 Sekunden).

BBL-Aufsteiger Vechta mit Überraschungs-Sieg gegen FC Bayern

VECHTA (dpa) - Aufsteiger RASTA Vechta hat in der Basketball-Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt.



Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles setzte sich am Sonntagnachmittag sensationell mit 93:75 (53:40) gegen den FC Bayern durch. Bei Vechta spielte Austin Hollins mit 20 Punkten stark, beim deutschen Meister zeigte sich einmal mehr Derrick Williams mit 21 Punkten am treffsichersten. Die Bayern stehen trotz der Niederlage unangefochten an der Tabellenspitze, die Niedersachsen bleiben auf Rang drei.

Sieg nach Verlängerung: Nürnberg im Playoff-Viertelfinale der DEL

BREMERHAVEN (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers haben sich als letztes Team für das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga qualifiziert.



Im entscheidenden dritten Spiel der ersten Playoff-Runde gewann der Hauptrunden-Zehnte am Sonntag mit 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Dane Fox schoss in der 64. Minute das entscheidende Tor der gesamten Serie. Nürnberg setzte sich dadurch nach dem Modus «Best of three» mit 2:1 Siegen gegen die Norddeutschen durch. Im Viertelfinale treffen die Ice Tigers nun ab Mittwochabend auf den Hauptrunden-Ersten Adler Mannheim.

Peter Gojowczyk verliert gegen Roger Federer in Indian Wells

INDIAN WELLS (dpa) - Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim Masters in Indian Wells in der zweiten Runde gegen Roger Federer verloren.



Der 29-Jährige unterlag dem am Nummer vier gesetzten Schweizer am Sonntag in 1:17 Stunden mit 1:6, 5:7. Nach dem klar verlorenen ersten Satz boten sich Gojowczyk im zweiten Satz beim Stand von 4:3 mehrere Breakchancen, die er jedoch ungenutzt ließ. In der ersten Runde hatte sich Gojowczyk gegen den Italiener Andreas Seppi durchgesetzt. Federer hatte ein Freilos. Nun trifft der Rekord-Grand-Slam-Sieger bei dem mit rund 9,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier auf seinen Landsmann Stanislas Wawrinka oder Marton Fucsovics aus Ungarn.

Degenkolb zum Auftakt bei Paris-Nizza Fünfter - Groenewegen siegt

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (dpa) - Klassiker-Spezialist John Degenkolb ist zum Auftakt der traditionsreichen Radrundfahrt Paris-Nizza auf den fünften Platz gesprintet.



Den Sieg holte sich am Sonntag nach 138,5 Kilometer rund um Saint-Germain-en-Laye der Niederländer Dylan Groenewegen vor Caleb Ewan aus Australien. Dritter wurde Groenewegens Landsmann Fabio Jakobsen. Die beiden deutschen Top-Sprinter André Greipel und Marcel Kittel konnten sich nicht in Szene setzen. Die 77. Auflage der Rundfahrt endet am kommenden Sonntag in Nizza.

Golfer Kaymer 33. bei PGA-Turnier in Orlando - Molinari triumphiert

ORLANDO (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat eine Top-Ten-Platzierung beim PGA-Turnier in Orlando/Florida klar verfehlt.



Der 34-Jährige aus Mettmann war am Sonntag von Rang elf in den Finaltag gestartet, fiel aber nach einer schwachen 75er-Runde mit insgesamt 286 Schlägen auf den 33. Platz zurück. Den Sieg auf dem Par-72-Kurs im Bay Hill Club & Lodge sicherte sich Europas Ryder-Cup-Held Francesco Molinari (276).

Olympiasieger Jung gewinnt Großen Preis in Dortmund

DORTMUND (dpa) - Michael Jung aus Horb hat beim internationalen Vier-Sterne-Springturnier in Dortmund den Großen Preis der Bundesrepublik gewonnen.



Auf Chelsea ging der 36-Jährige im Stechen der besten Acht als letzter Reiter in den Parcours. Nach 35,72 Sekunden überquerte der Vielseitigkeits-Olympiasieger fehlerfrei die Ziellinie und ließ zahlreiche internationale Springprofis hinter sich. Es war der erste Sieg für Jung in einem Großen Preis auf Vier-Sterne-Niveau.

Biathlon-WM: Herrmann Verfolgungsweltmeisterin, Dahlmeier Dritte

ÖSTERSUND (dpa) - Denise Herrmann hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Östersund den Titel in der Verfolgung gewonnen.



Den deutschen Doppelerfolg verhinderte am Sonntag die Norwegerin Tiril Eckhoff, die Laura Dahlmeier im Sprintduell auf den Bronze-Platz verwies. Die 30 Jahre alte Herrmann hatte das letzte Verfolgungsrennen vor der WM in Soldier Hollow/USA gewonnen. Außerdem hatte sie die bislang letzte Verfolgung 2017 in Östersund für sich entschieden. Herrmann hatte trotz zwei Schießfehlern nach den zehn Kilometern 31,4 Sekunden Vorsprung auf Eckhoff. Dahlmeier holte sich ihre vierte Verfolgungsmedaille in Serie (2017 Gold, 2016 Gold, 2015 Silber) und hat in 13 WM-Rennen nacheinander Edelmetall gewonnen.

HSV festigt Rang zwei nach Sieg im Stadtderby - Köln weiter vorn

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV bleibt nach einem Sieg im prestigeträchtigen Derby gegen den FC St. Pauli auf Aufstiegskurs.



Mit dem unerwartet deutlichen 4:0 (1:0) beim Stadtrivalen festigte das Team von Trainer Hannes Wolf am Sonntag den zweiten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Getrübt wurde die Freude beim HSV durch das Verhalten einiger Fans, die mit wiederholten Pyro-Aktionen für eine fünfminütige Spielunterbrechung kurz vor dem Ende der Partie sorgten. Spitzenreiter bleibt der 1. FC Köln, dem bereits am Samstag beim 5:1 (2:0) über Arminia Bielefeld der vierte Sieg in Serie gelungen war. Auf Relegationsplatz drei rangiert weiter Union Berlin nach einem 2:0 (1:0)-Heimsieg am Freitag über Ingolstadt. Das bisherige Schlusslicht SV Sandhausen gewann 1:0 (0:0) beim 1. FC Magdeburg und verbesserte sich auf Rang 17. Die für Sonntag geplante Partie SpVgg Greuther Fürth gegen Dynamo Dresden wurde aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt.

Friedrich schafft mit Viererbob-WM-Titel den Double-Hattrick

WHISTLER (dpa) - Francesco Friedrich hat als erster Bobpilot der Welt den Double-Hattrick geschafft.



Nach seinem fünften Sieg in Serie im kleinen Schlitten holte er am Samstagabend im kanadischen Whistler auch den WM-Titel im Viererbob und ist somit seit 2017 bei Weltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen ungeschlagen. Damals gewann er bei der Heim-WM in Königssee in beiden Disziplinen, raste 2018 in Pyeongchang zum olympischen Doppelsieg und wiederholte nun als erst zweiter Pilot nach dem Italiener Eugenio Monti 1961 in Lake Placid sein WM-Double. Und das alles mit derselben Crew.

Liverpool bleibt nach Pflichtsieg gegen Burnley an Man City dran

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool hat seine Pflichtaufgabe in der Premier League erfüllt und den Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City wieder verkürzt.



Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp gewann am Sonntag 4:2 (2:1) gegen den FC Burnley. Damit rücken die Reds wieder auf einen Zähler an Man City heran. Nach dem frühen Rückstand durch Ashley Westwood (6.) drehten die Doppel-Torschützen Roberto Firmino (19./67.) und Sadio Mané (29./90.+3) das Spiel. In der Nachspielzeit gelang Johann Gudmundsson der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für die Gäste (90.+1).

Zverev und Kohlschreiber erreichen dritte Runde in Indian Wells

INDIAN WELLS (dpa) - Die deutschen Tennisprofis Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber haben es beim Turnier in Indian Wells in die dritte Runde geschafft.



Der an Nummer drei gesetzte Zverev startete nach einem Freilos zum Auftakt mit einem vorzeitigen Erfolg. Beim Stand von 6:3, 2:0 gab Zverevs slowakischer Gegner Martin Klizan am Samstag (Ortszeit) auf. Der Hamburger trifft nun auf seinen Davis-Cup-Teamkollegen Jan-Lennard Struff. Kohlschreiber gelang beim 6:4, 6:4 gegen den Australier Nick Kyrgios eine kleine Überraschung. Der 35 Jahre alte Augsburger spielt nun gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien. Ausgeschieden war dagegen zuvor der Nürnberger Maximilian Marterer.

Auftaktsieg für Kerber beim Tennis-Turnier in Indian Wells

INDIAN WELLS (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Indian Wells ihr Auftaktspiel gewonnen.



Die 31-Jährige setzte sich am Samstag mit 6:0, 6:2 gegen die Kasachin Julia Putinzewa durch. In der Runde der letzten 32 trifft Kerber, die wie alle gesetzten Spielerinnen mit einem Freilos gestartet war, auf Natalja Wichljanzewa. Die Russin schaltete die Spanierin Carla Suárez Navarro mit 6:2, 6:0 aus. Weiter kam auch Mona Barthel, die mit 3:6, 6:1, 7:5 gegen die Amerikanerin Madison Keys siegte.

Draisaitl baut bei Oilers-Niederlage persönliche Bestmarke aus

EDMONTON (dpa) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Tobias Rieder haben mit den Edmonton Oilers am Samstag (Ortszeit) mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) in der nordamerikanischen Profiliga NHL verloren.



Draisaitl bereitete gegen die Toronto Maple Leafs beide Treffer seiner Mannschaft vor und verbesserte damit seine persönliche Bestmarke: Zum 13. Mal in Serie hat der 23-Jährige mindestens einen Scorerpunkt erzielt. Teamkollege Rieder stand 9:23 Minuten auf dem Eis. Nach der Niederlage beträgt der Rückstand auf die Playoff-Ränge in der Eastern Conference sieben Zähler.

Chemnitz bestraft Stürmer Frahn nach umstrittener Beileidsbekundung

CHEMNITZ (dpa) - Stürmer Daniel Frahn vom Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC ist nach seinem umstrittenen Torjubel beim 4:4 des Drittliga-Absteigers gegen die VSG Altglienicke vom Verein mit einer Geldstrafe belegt worden.



Das teilte der CFC am Sonntag mit. Darüber hinaus droht dem 31-Jährigen eine Bestrafung von Verbandsseite. Frahn hatte am Samstag ein schwarzes T-Shirt hochgehalten, das einem Bericht des MDR zufolge die Aufschrift: «Support your local Hools» (Unterstütze deine lokalen Hools) trug. Das war eine umstrittene Beileidsbekundung für einen gestorbenen Fan, der als Mitbegründer einer rechtsextremen ehemaligen Organisation galt. Frahn entschuldigte sich für seine Aktion beim Verein und dem Team.

Skirennfahrer Neureuther beim Slalom in Kranjska Gora auf Platz elf

KRANJSKA GORA (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther hat beim Slalom in Kranjska Gora den elften Platz belegt.



Der Routinier verpatzte den ersten Durchgang und konnte sich im Finale trotz einer Steigerung nicht mehr entscheidend verbessern. Weil Dominik Stehle es nicht in den zweiten Lauf schaffte, ist Neureuther am kommenden Wochenende beim Weltcup-Finale in Andorra der einzige deutsche Slalom-Starter. Linus Straßer belegte am Sonntag in Slowenien Rang 19, Fritz Dopfer kam auf Platz 27. Für beide war es die beste Saisonplatzierung im Slalom. Den Sieg holte sich Ramon Zenhäusern aus der Schweiz vor Henrik Kristoffersen aus Norwegen und dem Österreicher Marcel Hirscher.

Langläuferin Johaug siegt in Oslo - Hennig auf Platz acht

OSLO (dpa) - Skilangläuferin Therese Johaug hat ihre Ausnahmeform erneut unter Beweis gestellt und ihr nächstes Rennen gewonnen.



Die 30 Jahre alte Norwegerin siegte am Sonntag über 30 Kilometer am Holmenkollen in Oslo vor Natalia Neprjajewa aus Russland und der Schwedin Ebba Andersson. Katharina Hennig belegte als beste Deutsche Rang acht. Bundestrainer Peter Schlickenrieder sprach in der ARD von einer «Weltklasseleistung» der 22 Jahre alten Sächsin. Acht Tage vor dem Erfolg in ihrer Heimat hatte Johaug bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Österreich bereits das Langdistanzrennen für sich entschieden. Johaug war nach einer 18-monatigen Dopingsperre in diesem Winter in den Weltcup zurückgekehrt und prägt die Saison mit überlegenen Siegen.

Golfprofi Kieffer guter 14. in Doha - Premierensieg für Harding

DOHA (dpa) - Der deutsche Golfprofi Maximilian Kieffer hat auf der European Tour erneut ein gutes Ergebnis eingespielt.



Eine Woche nach seinem knapp verpassten Sieg in Oman beendete der 28-jährige Düsseldorfer das Qatar Masters auf dem geteilten 14. Rang. Kieffer spielte am Sonntag auf dem Par-72-Kurs des Doha Golf Clubs eine starke 67er-Schlussrunde und hatte am Ende mit insgesamt 279 Schlägen vier Schläge Rückstand auf den Sieger Justin Harding (275). Der 33 Jahre alte Südafrikaner kassierte für seinen ersten Erfolg auf der Europa-Tour ein Preisgeld in Höhe von rund 290.000 US-Dollar.

Podolski siegt mit Kobe auswärts 3:1

SENDAI (dpa) - Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe im dritten Saisonspiel der japanischen J League den zweiten Sieg geholt.



Bei Vegalta Sendai setzte sich Kobe am Sonntag mit 3:1 (1:1) durch. Kyogo Furuhashi in der 32. Minute und der frühere spanische Nationalspieler David Villa in der 46. Minute erzielten die Tore für das Team des Fußball-Weltmeisters von 2014. Zudem profitierte Kobe von einem Eigentor von Kazuki Oiwa (64.). Simao Mate hatte Sendai im ersten Durchgang (12.) in Führung gebracht. Podolski spielte die komplette Spielzeit durch.