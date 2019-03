Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.19

Bayern übernehmen Tabellenführung - Dortmund schlägt Stuttgart spät

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen.



Der Rekordmeister besiegte den VfL Wolfsburg am Samstag mit 6:0 (2:0) und zog dank des nun besseren Torverhältnisses an Borussia Dortmund vorbei. Top-Torjäger Robert Lewandowski traf doppelt für die Münchner. Der BVB gewann dank zweier später Tore von Paco Alcácer und Christian Pulisic 3:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart. Im Kampf um den Klassenverbleib holte der FC Augsburg durch ein 0:0 bei RB Leipzig einen wichtigen Punkt. Der SC Freiburg besiegte Hertha BSC am 25. Spieltag mit 2:1 (1:0). Borussia Mönchengladbach dagegen meldete sich im Rennen um die Champions-League-Plätze zurück. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking siegte am Samstag beim FSV Mainz 05 1:0 (0:0) und beendete damit ihre Negativserie von zuletzt vier Spielen ohne Erfolg. Mit 46 Punkten schloss die Borussia damit zum Dritten RB Leipzig auf.

Keine Sprint-Medaille für deutsche Biathleten

ÖSTERSUND (dpa) - Die deutschen Biathlon-Männer sind bei der Weltmeisterschaft in Östersund in ihrem ersten Einzelrennen ohne Medaille geblieben.



Im Sprint über zehn Kilometer lief am Samstag Erik Lesser als bester der fünf deutschen Skijäger auf Rang acht. Fehlerfrei hatte der Thüringer am Ende 44,7 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Norweger Johannes Thingnes Bö. Der haushohe Favorit verwies bei seinem fünften WM-Titel und seinem 13. Saisonsieg trotz einer Strafrunde den fehlerfreien Alexander Loginow auf Rang zwei. Der Russe, der bis November 2016 wegen EPO-Dopings eine zweijährige Sperre abgesessen hatte, kam 13,7 Sekunden nach Bö ins Ziel. Der Franzose Quentin Fillon Maillet hatte ohne Schießfehler als Dritter 16,5 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Olympiasieger Arnd Peiffer hat als Neunter genau wie seine Teamkollegen eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag. Titelverteidiger Benedikt Doll lief auf einen soliden elften Rang. Für eine große Überraschung sorgte WM-Debütant Philipp Nawrath als Zwölfter.

Auftaktsieg für Kerber beim Tennis-Turnier in Indian Wells

INDIAN WELLS (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Indian Wells ihr Auftaktspiel gewonnen.



Die 31-Jährige setzte sich am Samstag mit 6:0, 6:2 gegen die Kasachin Julia Putinzewa durch. In der Runde der letzten 32 trifft Kerber, die wie alle gesetzten Spielerinnen mit einem Freilos gestartet war, auf Natalja Wichljanzewa. Die Russin schaltete die Spanierin Carla Suárez Navarro mit 6:2, 6:0 aus.

Tore 196 und 197: Lewandowski bester ausländischer Liga-Torschütze

MÜNCHEN (dpa) - Durch seinen Doppelpack gegen den VfL Wolfsburg hat sich Robert Lewandowski zum erfolgreichsten ausländischen Torschützen der Fußball-Bundesliga gekürt.



Der Stürmer des FC Bayern München bejubelte am Samstag beim 6:0 des deutschen Meisters seine Tore 196 und 197 in der deutschen Eliteliga. «Ich bin sehr stolz über das, was ich gemacht habe», sagte Lewandowski. Vor einer Woche hatte der Pole mit Claudio Pizarro (195 Tore) vom SV Werder Bremen gleichgezogen. Der Peruaner hatte kürzlich beim 1:1 der Bremer bei Hertha BSC seine Treffermarke nach oben geschraubt.

Hoeneß schweigt vor Liverpool lieber zu Löw

MÜNCHEN (dpa) - Joachim Löw muss nach der Ausmusterung von drei verdienten Fußball-Nationalspielern des FC Bayern München mit einer kritischen Replik von Uli Hoeneß rechnen.



Der Präsident des deutschen Rekordmeisters hielt sich auch am Samstag öffentlich noch zurück. Der 67-Jährige will sich mit Rücksicht auf die sportlichen Ziele des FC Bayern erst nach dem so wichtigen Champions-League-Rückspiel gegen den FC Liverpool in der kommenden Woche zum künftigen Verzicht des Bundestrainers auf Jérôme Boateng (30), Mats Hummels (30) und Thomas Müller (29) äußern.

Köln baut Spitzenplatz aus - Sieg-Debüt für Darmstadt-Coach Grammozis

DÜSSELDORF (dpa) - Dem 1. FC Köln ist auf dem direkten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga ein weiterer großer Schritt gelungen.



Durch einen ungefährdeten 5:1 (2:0)-Erfolg gegen Arminia Bielefeld bauten die Rheinländer ihren Vorsprung an der Tabellenspitze am Samstag auf vier Punkte aus. Der SV Darmstadt 98 feierte mit 3:2 (2:1) gegen Holstein Kiel den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis. Der Tabellen-16. MSV Duisburg holte mit dem 1:1 (0:1) bei Jahn Regensburg einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, während Aufsteiger SC Paderborn mit 1:2 (0:1) bei Erzgebirge Aue die zweite Niederlage in Serie kassierte.

Deutsche Handballer verlieren Länderspiel gegen die Schweiz

DÜSSELDORF (dpa) - Deutschlands Handballer haben ihren ersten Auftritt nach der Heim-WM verpatzt. Das ohne sieben Stammkräfte angetretene Team von Bundestrainer Christian Prokop verlor am Samstag in Düsseldorf das Länderspiel gegen die Schweiz mit 27:29 (10:9).



Vor 11 593 Zuschauern im ausverkauften ISS Dome war Franz Semper mit vier Toren bester Werfer für die DHB-Auswahl, in deren Reihen gleich vier Länderspieldebütanten standen. Die Partie diente der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die Mitte April mit den beiden Duellen gegen Polen fortgesetzt wird.

Hirscher hat achten Gesamtweltcupsieg seiner Ski-Karriere sicher

KRANJSKA GORA (dpa) - Skirennfahrer Marcel Hirscher hat den achten Gesamtweltcupsieg in Serie sicher.



Der Österreicher belegte beim Riesenslalom in Kranjska Gora am Samstag zwar nur Rang sechs, kann bei den noch ausstehenden Rennen der Saison aber nicht mehr eingeholt werden. Der Sieg in Slowenien ging an Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen

Abbruch nach einem Durchgang: Deutsche Skispringer Fünfte im Team

OSLO (dpa) - Die deutschen Skispringer haben beim von Stürzen überschatteten Teamwettkampf in Oslo den fünften Platz belegt.



Karl Geiger, Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler konnten beim Sieg des norwegischen Quartetts vor Japan und Österreich nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Der Wettkampf wurde nach dem ersten Durchgang abgebrochen, in dem vier Sportler pro Team je einmal gesprungen waren. 13 Tage nach dem deutschen Team-Triumph bei den Weltmeisterschaften im österreichischen Seefeld bestimmten in Norwegen wechselnde und starke Winde die erste Station der Raw-Air-Tour. Leyhe stürzte nach einem Sprung auf 132 Meter nach der Landung.

Deutsche Snowboarderinnen erneut stark: Loch Dritte in der Schweiz

SCUOL (dpa) - Snowboarderin Cheyenne Loch hat in der Schweiz beim letzten Parallel-Riesenslalom des Winters mit einem dritten Platz die starke Serie der deutschen Damen-Mannschaft ausgebaut.



In jedem der vergangenen fünf Weltcup-Rennen in dieser Disziplin stand mindestens eine Deutsche auf dem Podest. Insgesamt schafften es in Scuol am Samstag drei Sportlerinnen von Snowboard Germany in die Top Ten. Ramona Hofmeister belegte Rang sechs, Weltmeisterin Selina Jörg wurde Neunte. Jörg hat beim Saisonfinale in Winterberg am 23. März noch theoretische Chancen auf den Gesamtweltcupsieg.

3. Liga: Osnabrück holt Spitze zurück - Braunschweig holt Remis

LEIPZIG (dpa) - Der VfL Osnabrück hat sich im spannenden Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung vom Karlsruher SC zurückgeholt.



Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich am Samstag zu Hause gegen den FSV Zwickau mit 3:0 (2:0) durch. Mit dem 15. Saisonerfolg zog der VfL, der am vorangegangenen Spieltag das Top-Duell gegen den KSC verloren hatte, wieder am Kontrahenten vorbei. Osnabrück führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung vor dem Verfolger (51) an.

Antisemitischer Tweet gegen Ingolstadt-Profi: Staatsschutz ermittelt

BERLIN (dpa) - Der Berliner Staatsschutz ermittelt wegen eines antisemitischen Tweets während der Partie von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin gegen den FC Ingolstadt.



Die Polizei habe inzwischen Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt und den Tweet bereits am Freitagabend an den Staatsschutz weitergeleitet, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. In dem Beitrag bei Twitter wurde der israelische FCI-Profi Almog Cohen (30) wüst beleidigt. Zudem kündigte der Deutsche Fußball-Bund am Samstag Ermittlungen durch den DFB-Kontrollausschuss an.

Adidas zahlt Fußballerinnen gleiche Prämie für WM-Titel wie Männern

HERZOGENAURACH (dpa) - Der Sportartikelhersteller Adidas will seinen Frauenfußball-Teams nach einem möglichen Gewinn des WM-Titels im Sommer die gleiche Prämie zahlen wie den männlichen Athleten im vergangenen Jahr.



Das fränkische Unternehmen glaube daran, «die nächste Generation weiblicher Athleten» mit dem Durchbrechen von Grenzen zu inspirieren», wurde Vorstandsmitglied Eric Liedtke am Samstag auf Twitter zitiert. Männer-Weltmeister Frankreich wurde beim Titelgewinn 2018 vom Adidas-Konkurrenten Nike ausgerüstet. Die Frauen-WM findet vom 7. Juni bis zum 7. Juli in Frankreich statt. Zuvor war bekannt geworden, dass 28 Nationalspielerinnen der USA ihren eigenen Verband wegen Diskriminierung verklagen.