Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.19

Schalke immer tiefer in der Krise - Niederlage in Bremen

BREMEN (dpa) - Der FC Schalke 04 und sein stark in der Kritik stehender Trainer Domenico Tedesco geraten immer tiefer in die Krise.



Der abstiegsbedrohte Vizemeister verlor am Freitag bei Werder Bremen mit 2:4 (1:1) und bleibt auch im siebten Ligaspiel nacheinander ohne Erfolg. Breel Emobolo (26./85.) erzielte beide Schalker Treffer vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag bei Manchester City, Milot Rashica (31./73.), Max Kruse per Foulelfmeter (51.) und Martin Harnik (90.+4) sorgten aber für den Bremer Sieg. Tedesco muss damit trotz einer kleinen Leistungssteigerung seines Teams immer mehr um seinen Job bangen.

Biathletin Dahlmeier holt Bronze im WM-Sprint

ÖSTERSUND (dpa) - Laura Dahlmeier hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund die Bronzemedaille im Sprint gewonnen.



Beim ersten WM-Sieg der Slowakin Anastasija Kuzmina hatte die Doppel-Olympiasiegerin aus Garmisch-Partenkirchen am Freitag als Dritte einen Rückstand von 12,6 Sekunden und holte ihre zwölfte WM-Medaille in Serie. Zudem verschaffte sich die siebenmalige Weltmeisterin eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen der Damen am Sonntag. Zweite über die 7,5 Kilometer wurde die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold, die genau wie Dahlmeier fehlerfrei geblieben war. Die dreimalige Olympiasiegerin Kuzmina leistete sich einen Schießfehler.

Union Berlin gewinnt Duell mit Ingolstadt und Ex-Coach Keller

BERLIN (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat das brisante Duell mit Ex-Coach Jens Keller für sich entschieden und die Konkurrenz im Aufstiegsrennen unter Druck gesetzt.



Die Köpenicker bezwangen den FC Ingolstadt am Freitagabend mit einem eher schmeichelhaften 2:0 (1:0) und verschärften die Abstiegssorgen bei den Gästen. Im zweiten Spiel siegte der VfL Bochum gegen den FC Heidenheim 1:0 (0:0).

Gericht verhängt 25.000 Euro Zwangsgeld gegen Hannover-96-Chef Kind

HANNOVER (dpa) - Im Streit zwischen der Vereinsführung und einer Oppositionsgruppe bei Hannover 96 hat das Amtsgericht Hannover am Freitag ein Zwangsgeld in Höhe von 25.000 Euro gegen den 96-Präsidenten Martin Kind festgesetzt.



«Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Unsere Anwälte legen am Montag Berufung dagegen ein», sagte Kind der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Hintergrund dieses Verfahrens ist, dass sich die Vereinsspitze seit Wochen weigert, der «Interessensgemeinschaft Pro Verein 1896» ein Mitgliederverzeichnis auszuhändigen.

KSC erobert Drittliga-Spitze - Uerdingen unter Meier weiter sieglos

DUISBURG (dpa) - Fußball-Traditionsclub Karlsruher SC hat die Spitze in der 3. Liga übernommen und alle Aufstiegsträume des KFC Uerdingen möglicherweise beendet.



Der KSC feierte am Freitagabend ein 3:1 (2:1) beim personell massiv aufgerüsteten Aufsteiger und zog mit 51 Zählern und der besseren Tordifferenz am punktgleichen VfL Osnabrück vorbei. Die Niedersachsen, die gegen Karlsruhe am vergangenen Wochenende verloren hatten, können aber am Samstag schon mit einem Punktgewinn gegen den FSV Zwickau wieder Tabellenführer werden.

Medien: Formel 1 führt Zusatzpunkt für schnellste Rennrunde ein

BERLIN (dpa) - In der Formel 1 sollen Fahrer in der neuen Saison für die schnellste Rennrunde mit einem Extra-Punkt für die WM-Wertung belohnt werden.



Diesen Plan habe der Motorsport-Weltrat bei seiner jüngsten Sitzung abgesegnet, berichteten mehrere Fachmedien am Freitag. Demnach soll die Regelung schon beim Auftakt am 17. März in Melbourne greifen und für mehr Action am Rennende sorgen. Bedingung für den Zusatzpunkt ist, dass der Fahrer unter den ersten Zehn ins Ziel kommt. Der Vorstoß muss zunächst noch von der Formel-1-Kommission bestätigt werden, dies gilt als sicher.

Auch Vizemeister Eisbären Berlin im DEL-Viertelfinale

BERLIN (dpa) - Vizemeister Eisbären Berlin hat sich als siebtes Team für das Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga qualifiziert.



Der DEL-Rekordmeister feierte am Freitag in den Pre-Playoffs mit einem 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) gegen die Straubing Tigers den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie.

ALBA Berlin erkämpft in Malaga Entscheidungsspiel

BERLIN (dpa) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin ist im Eurocup eine große Überraschung gelungen.



Nach der Heimniederlage vom Dienstag revanchierten sich die Berliner am Freitagabend in der Best-of-Three-Serie gegen Unicaja Malaga. ALBA entschied die zweite Viertelfinal-Partie mit 101:81 (72:66) überraschend klar für sich. Beste Berliner Werfer waren der überragende Rokas Giedraitis mit 23 und Luke Sikma mit 14 Punkten. Nun kommt es am Mittwoch in Berlin zum Entscheidungsspiel um den Halbfinaleinzug.

Rebensburg Zweite hinter Vlhova bei Riesenslalom von Spindlermühle

SPINDLERMÜHLE (dpa) - Viktoria Rebensburg ist beim Riesenslalom von Spindlermühle Zweite geworden und hat ihren vierten Podestplatz in diesem Weltcup-Winter gefeiert.



Schneller als die Skirennfahrerin aus Kreuth war am Freitag in Tschechien nur Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei, auf die Rebensburg 0,11 Sekunden fehlten. Dritte wurde Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin verpasste dadurch den vorzeitigen Gewinn der Disziplinwertung, geht aber mit 97 Punkten Vorsprung in das letzte Rennen beim Saisonfinale. Als zweite deutsche Starterin im Finale kam Marlene Schmotz auf den 18. Platz und verbuchte damit ihr bestes Weltcup-Resultat im Riesenslalom.

Mündliche Verhandlung im Fall Stefan Luitz vor dem CAS am Montag

LAUSANNE (dpa) - Nach dem Verlust des ersten Weltcup-Sieges von Stefan Luitz verhandelt der Internationale Sportgerichtshof CAS am Montag über die Berufung des Skirennfahrers.



Das sagte Luitz' Anwältin Anne Jakob der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Eine Entscheidung noch an diesem Tag sei nicht zu erwarten. Allerdings soll das Urteil nach dem Willen aller Beteiligten noch vor dem letzten Riesenslalom der Saison am 16. März in Andorra fallen. Luitz, dessen Saison nach einer Knieverletzung und einer Operation an der Schulter bereits beendet ist, hatte bei seinem Sieg in Beaver Creek Anfang Dezember in einem Aufenthaltsbereich an der Rennstrecke Sauerstoff durch eine Maske eingeatmet und damit gegen das Reglement des Skiweltverbandes verstoßen.

Eintracht-Abwehrchef Hasebe erlitt Nasenbeinbruch - Hoffen auf Rebic

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Abwehrchef Makoto Hasebe hat im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Inter Mailand einen Nasenbeinbruch erlitten.



Wie Trainer Adi Hütter am Freitag mitteilte, ist ein Einsatz im Fußball-Bundesligaspiel am Montag bei Fortuna Düsseldorf fraglich. «Mal sehen, ob er mit einer Maske spielen kann», sagte Hütter. «Wenn es eine Gefahr sein sollte, weiß ich, was ich zu tun habe.» In diesem Fall würde er den Japaner für das Rückspiel am Donnerstag in Mailand schonen. Nicht ausgeschlossen ist, dass auch Stürmerstar Ante Rebic dann gegen Inter wieder mitwirken kann. Der kroatische Vizeweltmeister war nach einer Knieverletzung zu einem Arzt seines Vertrauens nach Belgrad gereist.

Hoffenheim gegen Nürnberg ohne Mittelfeldspieler Demirbay

ZUZENHAUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss im Heimspiel gegen Schlusslicht 1. FC Nürnberg auf Mittelfeldantreiber Kerem Demirbay verzichten.



Der 25-Jährige fehlt in der Partie am Sonntag wegen einer Wadenverletzung, die er sich im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt zugezogen hatte. Das teilte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag mit.

Shorttrackerin Anna Seidel mit gutem WM-Auftakt in Sofia

SOFIA (dpa) - Die deutsche Shorttrackerin Anna Seidel hat einen guten Start in die Weltmeisterschaften hingelegt.



Zum Auftakt der dreitägigen Wettkämpfe in Sofia qualifizierte sich die zweimalige Olympia-Teilnehmerin am Freitag über 1.500 Meter für das Halbfinale und mit einem Vorlaufsieg über 1.000 Meter für das Viertelfinale. Lediglich über 500 Meter schied die 20-jährige Dresdnerin aus. «Endlich ist mir ein ordentlicher Start in eine WM gelungen, nachdem es in den vergangenen Jahren immer schlecht lief», sagte Seidel, die in der Gesamtwertung einen Top-Zwölf-Platz anpeilt.