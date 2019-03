Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.19

Frankfurt im Europa-League-Hinspiel 0:0 gegen Inter Mailand

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt muss um den Einzug in das Viertelfinale der Europa League bangen.



Der Fußball-Bundesligist kam am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand daheim nicht über ein 0:0 hinaus. Eine mögliche Frankfurter Niederlage verhinderte Kevin Trapp, der Eintracht-Torwart hielt in der 22. Minute einen umstrittenen Foulelfmeter von Marcelo Brozovic. Das Rückspiel in Mailand findet am kommenden Donnerstag statt.

Deutsche Biathleten holen zum WM-Start Silber in der Mixed-Staffel

ÖSTERSUND (dpa) - Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Östersund Silber in der Mixed-Staffel geholt.



Ohne die kurzfristig ausgefallene Laura Dahlmeier mussten sich Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll am Donnerstag nur Norwegen geschlagen geben. Das deutsche Quartett leistete sich insgesamt neun Nachlader und hatte am Ende 13,1 Sekunden Rückstand auf den neuen Champion. Die erfolgreiche Titelverteidigung von 2017 verpassten die Deutschen somit knapp. Bronze sicherten sich die Italiener.

Arsenal braucht Aufholjagd für Viertelfinal-Einzug in Europa League

BERLIN (dpa) - Dem FC Arsenal droht im Achtelfinale der Europa League das Aus.



Das Team mit dem früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil verlor am Donnerstag 1:3 im Achtelfinal-Hinspiel bei Stade Rennes. Rekordsieger FC Sevilla muss nach dem 2:2 daheim gegen Slavia Prag ebenfalls bangen. Der FC Chelsea siegte daheim dagegen klar mit 3:0 gegen Dynamo Kiew. Österreichs Meister RB Salzburg hat nach dem 0:3 beim SSC Neapel nur noch geringe Chance auf das Viertelfinale.

Hummels äußert «Unverständnis» nach Ausmusterung durch Löw

MÜNCHEN (dpa) - Mats Hummels hat nach der Ausmusterung aus der Fußball-Nationalmannschaft enttäuscht und mit deutlicher Kritik auf die Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw reagiert.



«Unabhängig von der aus meiner Sicht schwer nachvollziehbaren sportlichen Entscheidung (die ich natürlich respektiere), stößt die Art und Weise bei mir auf Unverständnis», schrieb der 30 Jahre alte Innenverteidiger von Bayern München am Donnerstag bei Twitter. Löw hatte auch Hummels' Vereinskollegen Jérôme Boateng und Thomas Müller am Dienstag in München mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihnen plant und damit drei Weltmeister von 2014 aussortiert.

Argentiniens Stürmerstar Messi kehrt in die Nationalmannschaft zurück

BUENOS AIRES (dpa) - Nach monatelanger Abwesenheit kehrt Fußball-Weltstar Lionel Messi in die argentinische Nationalmannschaft zurück.



Nationaltrainer Lionel Scaloni nominierte den Offensivspieler vom FC Barcelona am Donnerstag für die kommenden Länderspiele. Argentinien tritt am 22. März in Madrid gegen Venezuela und am 26. März gegen Marokko in Tanger an. Messi war seit dem Achtelfinal-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im vergangenen Jahr nicht mehr für das argentinische Nationalteam aufgelaufen.

UEFA leitet Untersuchung nach Vorwürfen gegen Manchester City ein

NYON (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA hat im Zusammenhang mit möglichen Verstößen gegen das Financial Fair Play eine Untersuchung gegen den englischen Meister Manchester City eingeleitet.



Wie die UEFA am Donnerstag mitteilte, geht es dabei um Vorwürfe gegen den Club in jüngsten Medienberichten. Manchester City begrüßte in einer Stellungnahme den Schritt. Dies eröffne die Möglichkeit, die Spekulationen zu beenden, die aus einer illegalen Hacker-Attacke und der Veröffentlichung von aus dem Zusammenhang gerissenen E-Mails entstanden seien. Die Anschuldigungen wegen angeblicher finanzieller Unregelmäßigkeiten seien komplett falsch.

Basketballer des FC Bayern kassieren Rückschlag in Euroleague

MÜNCHEN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben in der Euroleague einen Rückschlag im Kampf um das Erreichen der Playoff-Runde erlitten.



Der Bundesliga-Spitzenreiter verlor am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv mit 70:77. Durch die Niederlage rutschen die Münchner bei einer Bilanz von zwölf Siegen und 13 Niederlagen auf Platz zehn ab. Dennoch bestehen bei fünf noch ausstehenden Partien weiterhin Chancen auf das Erreichen der Runde der letzten Acht.

«Extrem erschreckend»: Radprofi Martin geschockt von Causa Erfurt

BERLIN (dpa) - Nach Marcel Kittel hat in Tony Martin ein weiterer deutscher Radsport-Star geschockt auf den Blutdoping-Skandal um den Erfurter Arzt Mark S. reagiert.



«Ich hatte gehofft, dass wir weiter sind und dass solche Übeltäter mittlerweile in und von der Szene ausgemerzt sind», sagte der 33-jährige Martin in einem Interview der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Freitag). «Dass Doping in Deutschland auf diese Art und Weise praktiziert wurde, ist extrem erschreckend», ergänzte der viermalige Zeitfahrweltmeister vom niederländischen Team Jumbo-Visma.

Grotheer bei Skeleton-WM Fünfter nach zwei von vier Läufen

WHISTLER (dpa) - Skeletonpilot Christopher Grotheer vom BRC Thüringen liegt zur Halbzeit der Weltmeisterschaft in Whistler noch in Schlagdistanz zu den Medaillen.



Der 26-Jährige aus Wernigerode fuhr am Donnerstag zum Auftakt trotz Startnummer 18 im ersten Lauf auf Rang zwei und fiel dann im zweiten Durchgang auf Platz fünf zurück. Vor den beiden abschließenden Läufen am Freitag hat er nur 19 Hundertstelsekunden Rückstand auf Platz drei. In Führung liegt der Lette Martins Dukurs. Zweiter ist der Russe Nikita Tregubo vor Dukurs' Bruder Tomass.

Mischa Zverev beim Tennis-Turnier in Indian Wells gleich raus

INDIAN WELLS (dpa) - Tennisprofi Mischa Zverev ist beim Turnier im kalifornischen Indian Wells gleich in der ersten Runde ausgeschieden.



Der Hamburger verlor am Donnerstag 1:6, 4:6 gegen den Slowaken Martin Klizan, der in der zweiten Runde auf Zverevs jüngeren Bruder Alexander trifft. Der Hamburger hat in der ersten Runde der kombinierten Herren- und Damen-Veranstaltung ein Freilos und ist an Nummer drei gesetzt. Im Damen-Wettbewerb hatte Tatjana Maria zuvor die zweite Runde erreicht. Bei den Herren und den Damen geht es jeweils insgesamt um mehr als neun Millionen Dollar.

Dürr gesteht der ARD Doping auch während seiner Sperre

BERLIN (dpa) - Der Langläufer Johannes Dürr hat während seiner Dopingsperre weiter gedopt. Das gab der Österreicher in einem Interview der ARD zu.



«2014 bin ich durch den positiven Dopingtest kurz vor meiner Blütezeit aus dem Leistungssport herausgerissen worden, damit konnte ich nicht umgehen», sagte Dürr. «Nach meiner Sperre wollte ich noch mal zeigen, was in mir steckt, deshalb habe ich mir nach 2014 wieder Blut abnehmen lassen.» Dürr hatte mit einem vorherigen Interview der ARD die Doping-Ermittlungen mit den Razzien während der Nordischen Ski-WM in Seefeld sowie in Erfurt ausgelöst. Im Laufe dieser Woche war der an der WM-Qualifikation gescheiterte Langläufer dann selber von der Staatsanwaltschaft Innsbruck vernommen worden.

Bericht: Kahn im kommenden Jahr im Bayern-Vorstand

MÜNCHEN (dpa) - Oliver Kahn soll vom kommenden Jahr an im Vorstand des FC Bayern München arbeiten.



Das berichtete die Münchener Zeitung «AZ» unter Berufung auf Informationen aus dem Aufsichtsrat des deutschen Fußball-Meisters. Beim FC Bayern München war am Donnerstagnachmittag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Seit mehreren Tagen verdichten sich die Anzeichen, dass Kahn Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender wird. In einer Übergangsphase soll der ehemalige Torwart von Rummenigge eingearbeitet werden. Sondierungsgespräche von Kahn mit Bayern-Präsident Uli Hoeneß sind bereits bestätigt.

Manchester-City-Fan aus Koma aufgewacht

GELSENKIRCHEN (dpa) - Ein englischer Fußball-Fan, der bei einer Schlägerei in der Gelsenkirchener Veltins-Arena lebensgefährlich verletzt wurde, ist aus dem Koma aufgewacht.



«Er ist aufgewacht und befindet sich tatsächlich auf dem Wege der Besserung», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Allerdings könne der 32-jährige Manchester-City-Fan noch nicht von der Polizei zu dem Angriff auf ihn befragt werden. Nach der Schlägerei kurz vor Ende des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City (2:3) im Februar hatte die Polizei einen tatverdächtigen Schalke-Fan festgenommen. Gegen den 30-jährigen Angehörigen «einer Schalker Problemfangruppierung» wurde Haftbefehl erlassen.

Bayerns Robben wieder verletzt - Hoffnung auf Coman gegen Liverpool

MÜNCHEN (dpa) - Arjen Robben hat sich beim FC Bayern schon wieder verletzt und verpasst das Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen den FC Liverpool.



Der Niederländer (35) habe sich am Dienstag im Training eine Wadenblessur zugezogen und falle sowohl für das Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg als auch vier Tage später in der Königsklasse gegen die Engländer aus. Das teilte Trainer Niko Kovac am Donnerstag in München mit. Eine genauere Prognose der Ausfallzeit gab der Chefcoach nicht bekannt. Bei Flügelspieler Kingsley Coman habe der Coach indes Hoffnung auf eine Genesung für Liverpool. Der Franzose sei in der Reha nach einem Muskelfaserriss «auf dem aufsteigenden Ast», sagte Kovac.

Geldstrafe statt Sperre für Atletico-Trainer Simeone

NYON (dpa) - Atletico Madrids Trainer Diego Simeone ist um eine drohende Sperre für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Juventus Turin herumgekommen.



Die Europäische Fußball-Union (UEFA) belegte den 48-Jährigen am Donnerstag wegen dessen obszöner Geste im Hinspiel (2:0) lediglich mit einer Geldstrafe von 20.000 Euro. Simeone hatte sich zwei Tage nach der Partie für sein unsportliches Verhalten entschuldigt. Wegen einiger Verfehlungen der Fans, die unter anderem Gegenstände in Richtung Spielfeld geworfen hatten, muss Atletico zudem 38.000 Euro zahlen.

Freitag, Frenzel und Rydzek fehlen bei den Weltcups in Oslo

OSLO (dpa) - Die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Johannes Rydzek sowie der Skispringer Richard Freitag fallen für die Weltcups am Wochenende in Oslo krankheitsbedingt aus.



Für Freitag rückt nach Angaben des Deutschen Ski-Verbandes vom Donnerstag Martin Hamann ins deutsche Aufgebot. Die Olympiasieger Frenzel und Rydzek fehlen wegen einer Viruserkrankung. «Leider geht es erst einmal ohne mich in die letzte Phase der Saison (...) Das ist schade, dieser Weltcup ist für uns doch immer ein besonderes Highlight. Der Holmenkollen ist einfach ein schöner Ort», sagte Frenzel, der bei der Weltmeisterschaft in Seefeld/Österreich zwei Goldmedaillen erobert hatte.

Nowitzki bei Niederlage mit Meilenstein

WASHINGTON (dpa) - Basketball-Routinier Dirk Nowitzki hat in seinem 21. NBA-Jahr einen weiteren Meilenstein erreicht.



Der 40 Jahre alte Würzburger absolvierte am Mittwoch (Ortszeit) bei der 123:132 (65:69)-Auswärtsniederlage seiner Dallas Mavericks gegen die Washington Wizards sein 1504. Spiel und zog nach Partien mit NBA- Legende John Stockton gleich. Nur die ehemaligen Profis Robert Parish (1.611) und Kareem Abdul-Jabbar (1.560) haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga noch mehr Spiele (ohne Playoffs) auf dem Konto.