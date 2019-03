Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.19

Tuchel scheitert mit Paris im Achtelfinale der Champions League

PARIS (dpa) - Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat in einer dramatischen Partie überraschend das Viertelfinale der Champions League verpasst.



Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel unterlag am Mittwoch mit 1:3 (1:2) gegen das stark ersatzgeschwächte Team von Manchester United. Das Hinspiel hatten die Pariser mit 2:0 in Old Trafford gewonnen. Marcus Rashford verwandelte in der Nachspielzeit einen umstrittenen Foulelfmeter zum Endstand (90.+4).

Müller «sauer»: Kein Verständnis für «suggerierte Endgültigkeit»

MÜNCHEN (dpa) - Einen Tag nach der Entscheidung von Joachim Löw, auf die Dienste eines Bayern-Trios zu verzichten, hat Thomas Müller «sauer» auf seine Ausmusterung aus der Nationalmannschaft reagiert.



«Kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung», sagte Müller in einem am Mittwoch auf seinem Instagram-Account verbreiteten Video. «Mats, Jérôme und ich sind immer noch in der Lage, auf Topniveau Fußball zu spielen.» Bundestrainer Löw hatte am Dienstag erklärt, künftig auf Müller sowie die Verteidiger Jérôme Boateng und Mats Hummels verzichten zu wollen.

Rummenigge setzt Löw unter Druck: «Persönliche Verantwortung»

MÜNCHEN (dpa) - Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat Bundestrainer Joachim Löw nach der Ausmusterung von drei Münchnern aus der Nationalmannschaft unter Druck gesetzt.



Die Entscheidung des Bundestrainers sei zu respektieren, sagte der Vorstandschef des FC Bayern zwar, ergänzte aber in der «Abendzeitung» (Donnerstag): «Er hat damit natürlich auch eine große persönliche Verantwortung übernommen. Denn von Fußball-Deutschland wird jetzt erwartet, dass die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020, die ja auch in München stattfindet, gelingt. Und dass die deutsche Mannschaft wieder den attraktiven Fußball zeigt, den man in den vergangenen zehn Jahren genießen durfte.»

Machtkampf beim 1. FC Köln - Präsident Spinner tritt zurück

KÖLN (dpa) - Im Machtkampf beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln hat Präsident Werner Spinner seinen Rücktritt angekündigt.



Er mache diesen Schritt, «weil mir klar geworden ist, dass es über die momentane und künftige Ausrichtung des 1. FC Köln Differenzen gibt», wurde der 70-Jährige am Mittwochabend in einer Vereinsmitteilung zitiert. Sport-Geschäftsführer Armin Veh (58) hatte nach dem 2:1-Sieg des Tabellenführers am Sonntag beim FC Ingolstadt gesagt, es gebe innerhalb des Vereins ein irreparables Problem und einen Vertrauensverlust. Namen hatte er nicht genannt. Nach übereinstimmenden Medienberichten meinte Veh aber vor allem Spinner, mit dem er sich überworfen haben soll.

Biathlon-Star Neuner nach Doping-Razzien in Schockstarre

MÜNCHEN (dpa) - Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner ist nach dem Dopingskandal bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld in einer «richtigen Schockstarre» gewesen.



«Mich hat das tagelang beschäftigt. Ich habe mich gefragt: Was geht in diesen Köpfen vor? Warum machen die den Sport kaputt?», sagte die Rekord-Weltmeisterin dem «Münchner Merkur» (Donnerstag). Zwar glaubt die 32-Jährige, dass die meisten Sportler sauber sind. «Aber ich bin mir fast schon sicher, dass in Östersund auch was kommen wird», meinte sie.

Berlin und Nürnberg nehmen Kurs auf DEL-Viertelfinale

STRAUBING (dpa) - Die Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers sind nur noch einen Sieg vom Einzug ins Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga entfernt.



DEL-Vizemeister Berlin startete am Mittwoch mit einem 3:2 (0:0, 1:1, 1:1) in der Verlängerung ins Pre-Playoff-Duell gegen die Straubing Tigers und könnte in der Best-of-Three-Serie mit einem weiteren Erfolg im zweiten Spiel in Berlin bereits den Einzug in die Runde der letzten acht sicherstellen. In der zweiten Partie setzte sich der Hauptrundenzehnte Nürnberg Ice Tigers klar mit 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) beim Siebten Pinguins Bremerhaven durch und nahm ebenfalls Kurs auf das Viertelfinale.