Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.19

Dortmund verpasst Sensation in Champions League - Aus gegen Tottenham

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund hat das erhoffte Fußball-Wunder gegen Tottenham Hotspur trotz einer zunächst starken Vorstellung verpasst.

Das Team von Trainer Lucien Favre verlor am Dienstag gegen die Spurs mit 0:1 (0:0) und schied damit im Achtelfinale der Champions League aus. Vor 66.099 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park traf trotz zahlreicher Dortmunder Chancen nur Tottenhams Starstürmer Harry Kane (48. Minute). Die Borussia zeigte nach den jüngsten Bundesliga-Enttäuschungen zwar großes Engagement, konnte das 0:3 aus dem Hinspiel in Tottenham aber nicht mehr aufholen.

Titelverteidiger Real Madrid in Champions League ausgeschieden

MADRID (dpa) - Titelverteidiger Real Madrid ist in der Champions League im Achtelfinale ausgeschieden.

Das Team des deutschen Fußball-Nationalspielers Toni Kroos verlor am Dienstag gegen Ajax Amsterdam 1:4 (0:2) und scheiterte damit trotz des 2:1-Hinspielsieges. In einer spektakulären Partie unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Felix Brych schossen Hakim Ziyech (7.), David Neres (18.), Dusan Tadic (62.) und Lasse Schöne (72.) den Sieg für die Gäste aus den Niederlanden heraus. Marco Asensio war nur das zwischenzeitliche 1:3 gelungen (70.). Nach dem Scheitern im Pokal und bei zwölf Punkten Rückstand in der Meisterschaft auf den FC Barcelona hat Real damit die wohl letzte Titelchance der Saison verspielt.

Vor EM-Quali: Löw plant ohne Weltmeister Boateng, Hummels und Müller

BERLIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw will ohne die drei ehemaligen Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller in die Qualifikation für die Fußball-EM 2020 gehen.

Diese Entscheidung teilten Löw und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff den drei Profis des FC Bayern nach DFB-Angaben am Dienstag in München mit. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. «Ich danke Mats, Jérôme und Thomas für die vielen erfolgreichen, außergewöhnlichen und einmaligen gemeinsamen Jahre», sagte Löw. Damit treibt der Bundestrainer nach dem WM-Vorrunden-Aus im Vorjahr in Russland und dem Abstieg in der Nations League den Umbruch im DFB-Team radikal voran. Es sei «ein deutliches Signal der Erneuerung: Die jungen Nationalspieler erhalten den nötigen Raum zur vollen Entfaltung. Sie müssen nun die Verantwortung übernehmen», so Löw.

Schalkes Sportvorstand Schneider setzt Trainer Tedesco unter Druck

GELSENKIRCHEN (dpa) - Schalkes neuer Sportvorstand Jochen Schneider gibt Trainer Domenico Tedesco keine längerfristige Jobgarantie bei dem Fußball-Bundesligisten.

«Es geht darum, dass wir die Trendwende schaffen, um die Kurve zu kriegen», sagte Schneider bei seiner Vorstellung am Dienstag in Gelsenkirchen. In der Partie am Freitag bei Werder Bremen wird Tedesco auf der Bank sitzen. «Aber es ist nicht die Zeit für Lippenbekenntnisse.» Nach der desaströsen 0:4-Niederlage des Bundesliga-14. am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf war über eine möglicherweise bevorstehende Trennung von dem 33 Jahre alten Fußball-Lehrer spekuliert worden.

FC Bayern verlängert Vertrag von Nationalspieler Gnabry bis 2023

MÜNCHEN (dpa) - Bayern München hat den Vertrag von Nationalspieler Serge Gnabry vorzeitig um drei Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag bekannt.

«Serge ist einer unserer jungen Wilden und ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern der Zukunft», sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. «Wir sind überzeugt, dass wir noch sehr viel Freude an ihm haben werden.» Der heute 23-Jährige war im Sommer 2017 von den Bayern verpflichtet, zunächst aber für eine Saison nach Hoffenheim verliehen worden. In dieser Spielzeit etablierte sich der Youngster auf der offensiven Außenbahn. «Ich weiß, dass ich noch Potenzial habe», sagte er.

Bakalorz für Anton: Hannover 96 wechselt im Abstiegskampf den Kapitän

HANNOVER (dpa) - Hannover 96 hat auf seine desaströse sportliche Entwicklung reagiert und mitten im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den Kapitän gewechselt.

Der bisherige Spielführer Waldemar Anton musste die Binde am Dienstag abgeben, neuer Kapitän ist der deutlich erfahrenere Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz. Anton sei zwar «sehr weit in seiner Entwicklung, aber der Junge ist erst 22 Jahre alt», sagte Trainer Thomas Doll in einem Interview, das am Nachmittag auf der Internetseite des Tabellenvorletzten veröffentlicht wurde. Der Innenverteidiger und U21-Nationalspieler war erst vor dieser Saison zum jüngsten Kapitän der Bundesliga bestimmt worden. Nachfolger Bakalorz «hat im Fußball schon einiges erlebt und hat mit seinen 29 Jahren viel Erfahrung in unterschiedlichen Situationen gesammelt», erklärte Doll.

Juventus Turin: Khedira erholt sich nach Herz-OP weiter gut

TURIN (dpa) - Juve-Profi Sami Khedira soll nach seiner Herz-Operation noch in diesem Monat wieder in das Training einsteigen.

Kardiologische Tests hätten «die positive Entwicklung» bescheinigt, teilte der italienische Fußball-Rekordmeister am Dienstag mit. Der 77-malige deutsche Nationalspieler habe bereits mit einem persönlichen Trainingsprogramm begonnen und soll wie geplant «einen Monat nach der Operation» wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Der 31 Jahre alte Khedira war am 20. Februar nach Herzrhythmusstörungen operiert worden.

Eintracht ohne Torjäger Rebic gegen Inter - Abraham sehr fraglich

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen Inter Mailand auf Torjäger Ante Rebic verzichten.

Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, ist der 25 Jahre alte Vizeweltmeister aus Kroatien nach Belgrad gereist, um sein rechtes Knie behandeln zu lassen. Rebic hatte sich am vergangenen Samstag im Bundesligaspiel gegen 1899 Hoffenheim (3:3) das Knie verdreht und war ausgewechselt worden. Fraglich ist gegen den 18-maligen italienischen Meister zudem der Einsatz von Kapitän David Abraham. «Das wird eng und ist nicht hundert Prozent sicher», meinte Hübner.

Grizzlys Wolfsburg trennen sich wieder von Trainer Hans Kossmann

WOLFSBURG (dpa) - Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg hat sich nach nur knapp fünf Monaten wieder von seinem Trainer Hans Kossmann getrennt.

Der auslaufende Vertrag mit dem in Kanada geborenen Schweizer werde nach dem Verpassen der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga nicht verlängert, teilte der Verein am Dienstag mit. Der 56 Jahre alte Kossmann hatte bei den Grizzlys erst im Oktober den Finnen Pekka Tirkkonen abgelöst. Als mögliche neue Trainer in Wolfsburg werden unter anderen der frühere Bundestrainer Pat Cortina sowie Mike Stewart vom DEL-Rivalen Augsburger Panther gehandelt.