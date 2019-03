Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.19

Uralt-Rekord egalisiert: Fünfter WM-Titel für Olympiasieger Friedrich

WHISTLER (dpa) - Francesco Friedrich hat mit seinem fünften Zweierbob-WM-Titel in Serie den 58 Jahre alten Rekord des legendären Italieners Eugenio Monti egalisiert.

Dieser hatte von 1957 bis 1961 fünfmal nacheinander gewonnen. Nun raste der Sachse am Samstagabend (Ortszeit) auf der Heimbahn des in Pyeongchang noch zeitgleichen Olympiasiegers Justin Kripps in Whistler zum erneuten WM-Coup. Der Doppel-Olympiasieger aus Pirna hatte nach vier Läufen - davon drei Lauf- und vier Start-Bestzeiten - mit Anschieber Thorsten Margis 0,59 Sekunden Vorsprung vor Kripps, der mit Cameron Stones fuhr. Der Olympia-Zweite im Viererbob, Nico Walther, schaffte als Dritter mit Anschieber Paul Krenz erstmals in seiner Karriere mit dem kleinen Schlitten einen WM-Podiumsplatz. Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner landete mit Christopher Weber an der Bremse auf Rang acht.

Kluge und Reinhardt holen erstes deutsches Gold in Pruszkow

PRUSZKOW (dpa) - Roger Kluge und Theo Reinhardt haben am letzten Tag der Bahnrad-WM im polnischen Pruszkow im Madison für die erste Goldmedaille für den Bund Deutscher Radfahrer gesorgt.

Die Titelverteidiger aus Berlin setzten sich im Zweier-Mannschaftsfahren über 50 Kilometer in einer Zeit von 50:38 Minuten und 105 Punkten vor den beiden Dänen Lasse Norman Hansen und Casper von Folsach (84 Punkte) durch. Bronze ging an die Belgier Kenny de Ketele und Robbe Ghys (82). Emma Hinze konnte hingegen am Schlusstag ihrer Bronzemedaille im Teamsprint mit Miriam Welte (Kaiserslautern) kein weiteres Edelmetall hinzufügen. Die 21-Jährige aus Cottbus schied im Keirin-Sprint im Achtelfinal-Hoffnungslauf aus. Auch Charlotte Becker (Berlin) kam im Punktefahren über 25 Kilometer nicht weiter.

DOSB-Chef zu Doping: «Werden mit Härte gegen diese Dinge vorgehen»

SEEFELD (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund hofft so schnell wie möglich Klarheit darüber zu haben, ob deutsche Athleten in den Doping-Skandal von Seefeld verstrickt sind oder nicht.

«Nach allem, was uns bis zum jetzigen Moment vorliegt, können wir nur den Status festhalten, dass es konkrete Hinweise auf deutsche Athleten noch nicht gibt», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Sonntag im ZDF. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen der verschiedenen Beweise würden zeigen, was nun folge werde. «Seitens des DOSB kann ich aber sagen: Hoffentlich gibt es bald die notwendige Klarheit. Da sind wir nicht in Sorge, sondern in Vorfreude», meinte er. «Es gibt nichts Schlimmeres als die Phase der Spekulationen oder Interpretationen.»

Deutscher Skiverband zieht WM-Fazit: «Alle sehr glücklich»

SEEFELD (dpa) - Der Deutsche Skiverband hat eine sehr positive Bilanz der Nordischen Ski-WM gezogen.

«Wir sind alle sehr glücklich, es war für uns eine hervorragende Weltmeisterschaft», sagte DSV-Sportdirektorin Karin Orgeldinger am Sonntag in Seefeld. Mit sechs Gold- und drei Silbermedaillen liegt Deutschland im Medaillenspiegel hinter Norwegen auf Rang zwei. Zwei Jahre zuvor hatte der DSV in Lahti ebenfalls sechs Siege gefeiert, dreimal Silber geholt und zusätzlich zwei Bronzemedaillen gewonnen. DSV-Präsident Franz Steinle war ebenfalls «rundum zufrieden». Er sagte: «Wir waren sehr angetan von der Organisation hier. Von der Präparierung der Strecken, dem ganzen Ablauf. Natürlich spielt auch das Wetter eine sehr große Rolle.» In den zwei Wettkampfwochen hatte fast täglich die Sonne geschienen.

Kugelstoßerin Schwanitz holt Silber bei Hallen-EM in Glasgow

GLASGOW (dpa) - Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat bei der Hallen- EM der Leichtathleten in Glasgow die erhoffte Goldmedaille um zwei Zentimeter verpasst.

Die 33-Jährige vom LV 90 Erzgebirge musste sich am Sonntag im Finale mit 19,11 Metern nur der Bulgarin Radoslawa Marodjewa geschlagen geben, die im fünften Versuch mit 19,12 Metern nervenstark konterte. Die entthronte Titelverteidigerin Anita Marton aus Ungarn wurde mit 19,00 Metern Dritte. Auch 19,12 Meter hätten Schwanitz nicht zu ihrem zweiten EM-Gold nach 2013 gereicht, weil Marodjewa mit ihrer zweitbesten Weite (19,01) ebenfalls vor ihr lag.

Köln auf Aufstiegskurs - Kein Sieg für Debütanten Fiel und Grammozis

DÜSSELDORF (dpa) - Der 1. FC Köln hat seine Tabellenführung in der 2. Bundesliga gefestigt.

Das Team von Trainer Markus Anfang setzte sich dank der Treffer von Anthony Modeste (40. Minute/Foulelfmeter) und Dominick Drexler (59.) mit 2:1 (1:0) beim FC Ingolstadt durch. Damit vergrößerten die Kölner ihren Vorsprung auf vier Zähler zum zuletzt schwächelnden Hamburger SV, der am Montag mit der Partie gegen Greuther Fürth den 24. Zweitliga-Spieltag abschließt. Neuer Zweiter ist vorerst der 1. FC Union Berlin. Einen durchwachsenen Einstand erlebten Cristian Fiel und Dimitrios Grammozis. Das von Fiel gecoachte Team aus Dresden bewies beim 2:2 (1:2) gegen den VfL Bochum immerhin Moral und holte einen frühen 0:2-Rückstand auf. Dagegen blieb Grammozis ein Erfolgserlebnis in seinem ersten Spiel als Chefcoach einer Profimannschaft verwehrt: Seine Darmstädter unterlagen Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:1).

Zverev unterliegt Kyrgios im Tennis-Finale von Acapulco

ACAPULCO (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen ersten ATP-Turniersieg in diesem Jahr verpasst.

Der Weltranglisten-Dritte unterlag am Samstag (Ortszeit) in Acapulco im Finale gegen Nick Kyrgios mit 3:6, 4:6. Für den an Nummer 72 der Weltrangliste geführten Australier war es der fünfte Turniersieg auf der Profitour. Zusammen mit seinem zehn Jahre älteren Bruder Mischa gewann Alexander Zverev immerhin noch den Doppel-Wettbewerb. Beide siegten 2:6, 7:6 (7:4), 10:5 gegen den US-Amerikaner Austin Krajicek und den Australier Artem Sitak. Die Entscheidung fiel dabei in einem sogenannten Match-Tiebreak. Für die Zverev-Brüder war es der zweite gemeinsame Titel nach dem Erfolg 2017 in Montpellier.

Norweger Holund siegt im WM-Langlauf-Rennen über 50 Kilometer

SEEFELD (dpa) - Der Norweger Hans Christer Holund hat WM-Gold im Langlauf-Rennen über 50 Kilometer gewonnen.

Der 30-Jährige setzte sich zum Abschluss der Titelkämpfe im österreichischen Seefeld am Sonntag in 1:49:59,3 Stunden vor Alexander Bolschunow durch. Der Russe lief 27,8 Sekunden später ins Ziel. Bronze sicherte sich der Norweger Sjur Röthe, der im Schlussspurt etwas schneller war als sein Landsmann Martin Johnsrud Sundby. Als bester deutscher Starter lief Jonas Dobler auf Rang 17. Florian Notz wurde 22., Lucas Bögl kam auf den 31. Platz und Andreas Katz belegte Rang 43.

Italiener Paris gewinnt auch Super-G in Kvitfjell - Ferstl enttäuscht

KVITFJELL (dpa) - Einen Tag nach seinem Sieg in der Abfahrt hat der italienische Skirennfahrer Dominik Paris auch den Super-G in Kvitfjell gewonnen.

Der 29 Jahre alte Südtiroler setzte sich am Sonntag auf der Olympia-Strecke von 1994 deutlich gegen den Norweger Kjetil Jansrud und den Schweizer Beat Feuz durch. Paris war es schon in Bormio gelungen, bei beiden Speedrennen an einem Wochenende ganz oben auf dem Podium zu landen. Fast zwei Sekunden langsamer als der Sieger war Kitzbühel-Gewinner Josef Ferstl, der die falsche Skiwahl getroffen hatte. Die DSV-Starter Dominik Schwaiger und Klaus Brandner schieden aus.

ÖSV-Präsident Schröcksnadel hinterfragt Razzia-Umstände

SEEFELD (dpa) - Der Präsident des Österreichischen Skiverbands Peter Schröcksnadel hat die Umstände der Doping-Razzia von Seefeld hinterfragt.

«Es kommt mir vor, es war eine getürkte Aktion, wie das inszeniert worden ist, gerade bei der WM», sagte der 77-Jährige. «Man muss nachdenken, ob es nicht eine Gruppe gibt, die uns schaden will», sagte Schröcksnadel in einem ORF-Interview. Bei einer Doping-Razzia waren am Mittwoch sieben Verdächtige am Rande der Nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld festgenommen worden. Darunter waren zwei österreichische, zwei estnische und ein kasachischer Sportler. Zudem wurden parallel in Erfurt der Sportmediziner Mark S. und ein mutmaßlicher Komplize festgenommen.

Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen Radprofi aus Österreich



SEEFELD (dpa) - Nach der Festnahme von fünf Langläufern bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun auch gegen einen Radsportler aus Österreich.



Dies teilte die Behörde am Sonntagmorgen mit. Gegen den Profi werde wegen «Verdacht des Sportbetruges» ermittelt, hieß es. Der Fall hänge demnach auch mit den Ermittlungen gegen den deutschen Sportmediziner Mark S. aus Erfurt und dessen Komplizen zusammen, die bei der Razzia am Mittwoch ebenfalls festgenommen wurden. Der Radfahrer wurde dazu bereits vernommen und hat sich geständig gezeigt, er ist seit Freitag wieder auf freiem Fuß. Auch die fünf Langläufer, darunter Dominik Baldauf und Max Hauke aus Österreich, sind nach ihren umfangreichen Aussagen und Geständnissen vorerst wieder frei. Die Staatsanwaltschaft teilte zudem mit: «Berichte, wonach Johannes Dürr ein Drahtzieher hinter dem Sportbetrug durch die Langläufer sei, werden im Übrigen nicht bestätigt.» Der Langläufer Dürr hatte im Januar in einer ARD-Doku ausführlich über Dopingpraktiken im Leistungssport berichtet.

Wintersport kompakt

BOB: Mit seinem bislang wertvollsten WM-Sieg hat Francesco Friedrich den 58 Jahre alten Rekord des legendären Eugenio Monti geknackt. Der Italiener hatte von 1957 bis 1961 fünf Zweierbob-Titel in Serie eingefahren - nun raste der Sachse ausgerechnet auf der kanadischen Heimbahn des in Pyeongchang noch zeitgleichen Olympiasiegers Justin Kripps zu seinem fünften WM-Coup. «Der Sieg hier ist echt hoch anzuordnen und sehr besonders für mich, das ist hier eine spezielle Bahn, da musste alles passen. Es war klar, dass Kripps der härteste Gegner hier in Whistler wird», sagte der 28-jährige Friedrich. Der Olympia-Zweite im Viererbob, Nico Walther, schaffte als Dritter mit Anschieber Paul Krenz erstmals in seiner Karriere mit dem kleinen Schlitten einen WM-Podiumsplatz. Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner landete mit Christopher Weber an der Bremse auf Rang acht.

SKISPRINGEN: Die deutschen Skispringer haben ihre grandiose WM im Mixed-Wettbewerb mit dem nächsten Titel gekrönt. Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seyfarth und Karl Geiger setzten sich am Samstag in Seefeld in einem packenden Duell auf der Normalschanze gegen Gastgeber Österreich durch. «Für uns war es eine grandiose WM. Wir haben die Nerven bewahrt und an unsere Stärke geglaubt», sagte Männer-Bundestrainer Werner Schuster. Nach Gold von Eisenbichler im Einzel, sowie dem Team-Erfolg der Männer und Frauen war es der vierte Titel der Schanzenkünstler bei den Weltmeisterschaften. Zudem holten Geiger und Althaus jeweils Silber.

NORDISCHE KOMBINATION: Mit einer Energieleistung hat Eric Frenzel maßgeblich zur dritten WM-Medaille der deutschen Nordischen Kombinierer beigetragen. Der 30 Jahre alte Sachse brachte das Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch im Team am Samstag mit einem beeindruckenden Lauf zurück in das Rennen um die Medaillen, den Deutschland auf Rang zwei hinter Norwegen beendete. Für Frenzel war es nach Gold im Einzel von der Großschanze sowie dem Sieg im Teamsprint mit Fabian Rießle bereits die dritte Medaille der Titelkämpfe.

LANGLAUF: In den letzten Langlauf-Entscheidungen der WM spielten die deutschen keine große Rolle. Im 30-Kilometer-Rennen wurde Victoria Carl beim Sieg der Norwegerin Therese Johaug Neunte. Bei den Männer belegte Jonas Dobler als bester DSV-Sportler über 50 Kilometer am Sonntag Rang 17. Den Sieg sicherte sich Hans Christer Holund aus Norwegen. Die deutschen Langläufer waren mit ihren WM-Auftritten dennoch zufrieden. Platz vier in der Frauen-Staffel stimmte Bundestrainer Peter Schlickenrieder froh. Dazu überzeugte Carl auch als Fünfte im Sprint. «Sehr gut» falle die Bilanz aus, sagte Schlickenrieder. Das große Ziel bleibt die Heim-WM 2021. Dann sollen in Oberstdorf Medaillen her.

SKI ALPIN: Dominator des Ski-Weltcups im norwegischen Kvitfjell war der Italiener Dominik Paris. Wie schon kurz nach Weihnachten in Bormio gewann der 29-jährige Südtiroler auf der Olympia-Strecke von 1994 sowohl die Abfahrt (Samstag) als auch den Super-G am Sonntag. Anfang Februar war der Abfahrtssieger von Kitzbühel zudem in Are Weltmeister im Super-G geworden. Josef Ferstl fuhr nach Platz 16 in der Abfahrt als bester Deutscher im Super-G auf den 19. Rang. In Sotschi mussten am Wochenende alle drei Damen-Speedwettbewerbe wegen heftiger Schneefälle abgesagt werden. Dadurch steht die Amerikanerin Mikaela Shiffrin vorzeitig zum dritten Mal als Weltcup-Gesamtsiegerin fest.