Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.19

Borussia Dortmund verliert in Augsburg - FC Bayern kann aufschließen

AUGSBURG (dpa) - Spitzenreiter Borussia Dortmund hat zum Auftakt des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga verloren und damit Bayern München die Chance eröffnet, am Samstag nach Punkten gleichzuziehen.



Der BVB unterlag am Freitagabend 1:2 (0:1) beim FC Augsburg und hat damit weiter 54 Punkte. Der drei Zähler zurückliegende Rekordmeister aus München kann damit mit einem Sieg beim Tabellen-Dritten Borussia Mönchengladbach aufschließen. Die Augsburger sammelten durch die Tore von Dong-Won Ji in der 24. und 68. Minute Punkte für den Klassenverbleib. Paco Alcácer (81.) konnte nur noch verkürzen. Der Tabellen-15. hat vorerst fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der VfB Stuttgart belegt.

FC Bayern mit Neuer nach Gladbach - Alaba und Goretzka fallen aus

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München kann für das Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach doch mit Nationaltorhüter Manuel Neuer planen.



Der Kapitän trat nach einem überstanden Infekt am Freitag mit dem Team die Reise nach Gladbach an, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Die angeschlagenen David Alaba und Leon Goretzka fallen dagegen am Samstagabend für die Partie beim Tabellendritten aus. Trainer Niko Kovac muss damit auf insgesamt sechs Profis verzichten. Neben dem erkrankten Franck Ribéry fehlen die verletzten Kingsley Coman, Arjen Robben und Corentin Tolisso.

Labbadia zur Diskussion über seine Zukunft: «Bin ersetzbar»

WOLFSBURG (dpa) - Beim VfL Wolfsburg läuft alles auf eine Trennung von Trainer Bruno Labbadia zum Saisonende hinaus.



Der Coach des Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga sagte am Freitag zur Diskussion über seine Zukunft unter anderem, er sei ersetzbar. Der 53-Jährige wollte sich zudem nicht über angeblich im April anstehende Gespräche mit Sportchef Jörg Schmadtke äußern. Dies diskutiere er nicht in der Öffentlichkeit, sagte Labbadia. Zuvor hatte Schmadtke öffentlich das schwierige Verhältnis der beiden bestätigt.

Kugelstoßer Storl und Läuferin gewinnen Silber bei Hallen-EM

GLASGOW (dpa) - Kugelstoßer David Storl und Läuferin Konstanze Klosterhalfen haben bei der Hallen-EM in Glasgow jeweils Silber gewonnen und den deutschen Leichtathleten damit zum Auftakt die erhofften Medaillen beschert.



Der 28-jährige Storl vom SC DHfK Leipzig schaffte am Freitagabend mit 21,54 Metern den Sprung aufs Podest. Neuer Europameister und Nachfolger seines Landsmanns Konrad Bukowiecki wurde der Pole Michal Haratyk mit der europäischen Saisonbestleistung von 21,65 Metern. Klosterhalfen musste sich über 3000 Meter nur der Britin Laura Muir geschlagen geben.

Polnischer Doppelsieg bei verrücktem WM-Skispringen - Freitag Fünfter

SEEFELD (dpa) - Die deutschen Skispringer haben bei den Weltmeisterschaften in Seefeld eine weitere Medaille verpasst.



Richard Freitag sprang als bester DSV-Adler bei wechselnden Winden und Schneefall am Freitag auf Rang fünf. Den Sieg auf der Normalschanze sicherte sich in einem verrückten Wettkampf der Pole Dawid Kubacki vor seinem Landsmann Kamil Stoch und dem Österreicher Stefan Kraft. Erstmals seit 2013 landete in einem WM-Einzel damit kein deutscher Springer auf dem Podest.

Norwegen holt Gold in Langlauf-Staffel - DSV-Quartett auf Rang sechs

SEEFELD (dpa) - Die norwegischen Langläufer um Schlussmann Johannes Kläbo haben die WM-Staffel von Seefeld gewonnen.



Über 4 x 10 Kilometer setzte sich der Titelverteidiger am Freitag vor Russland und Frankreich durch. Für Langlauf-Star Kläbo war es bereits der dritte Titel von Seefeld. Die deutschen Langläufer hatten bei immer stärkerem Regen nichts mit der Medaillenvergabe zu tun und landeten in der Besetzung Sebastian Eisenlauer, Andreas Katz, Florian Notz und Jonas Dobler auf Rang sechs.

Internationaler Skiverband sperrt in Seefeld festgenommene Langläufer

SEEFELD (dpa) - Der Internationale Skiverband hat drei der fünf bei einer Doping-Razzia im Rahmen der Nordischen Ski-WM festgenommenen Langläufer provisorisch gesperrt.



Die beiden Esten Karel Tammjaerv und Andreas Veerpalu sowie der Kasache Alexej Poltoranin seien mit sofortiger Wirkung vom 1. März 2019 an gesperrt, teilte die FIS am Freitag mit. Für die beiden festgenommenen Österreicher Dominik Baldauf und Max Hauke sei die Nationale Anti-Doping-Agentur aus Österreich zuständig. Sie belegte Baldauf und Hauke ebenfalls mit provisorischen Sperren nach dem FIS-Reglement.

NADA: «Im Moment» keine Hinweise auf Deutsche im Doping-Skandal

BONN (dpa) - Zwei Tage nach den Doping-Razzien in Erfurt und Seefeld sieht der Vorstand der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA, Lars Mortsiefer, keine Hinweise darauf, dass auch deutsche Athleten in den Skandal verwickelt sind.



«Anhaltspunkte dafür haben wir im Moment nicht», sagte Mortsiefer der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. «Aber ich würde jetzt nichts ausschließen in Bezug darauf, was die Ermittlungen weiter ergeben», betonte er.

Federer greift in Dubai nach 100. Turniersieg: Finale gegen Tsitsipas

DUBAI (dpa) - Roger Federer hat an diesem Samstag in Dubai die Chance auf den 100. Turniersieg in seiner grandiosen Tennis-Karriere.



Der langjährige Weltranglisten-Erste aus der Schweiz erreichte am Freitag mit einem 6:2, 6:2-Erfolg über den Kroaten Borna Coric das Finale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Damit kommt es in Dubai, wo Federer zeitweise auch lebt, zu einer Revanche für das Achtelfinale bei den Australian Open. Dort hatte der 20 Jahre alte Grieche den 37-jährigen Altmeister in vier Sätzen ausgeschaltet. Tsitsipas ließ im Halbfinale allerdings viel Kraft und siegte erst nach fast drei Stunden 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) gegen Franzosen Gael Monfils.

Bahnradsportler Weinstein verliert WM-Finale in der Einerverfolgung

PRUSZKOW (dpa) - Europameister Dominic Weinstein hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften im polnischen Pruszkow Silber in der 4000-Meter-Einerverfolgung geholt.



Im Finale unterlag der 24-Jährige aus Villingen-Schwenningen am Freitagabend deutlich dem Italiener Filippo Ganna. Weinstein war in 4:12,571 Minuten rund viereinhalb Sekunden langsamer als Ganna. Zuvor hatten in Pruszkow bereits Miriam Welte und Emma Hinze am Mittwoch im Teamsprint sowie Stefan Bötticher am Donnerstag im Keirin jeweils Bronze gewonnen.

Adler Mannheim Hauptrundensieger der DEL - München patzt überraschend

AUGSBURG (dpa) - Die Adler Mannheim haben einen überraschenden Patzer von Meister EHC Red Bull München ausgenutzt und den Hauptrundensieg in der Deutschen Eishockey Liga perfekt gemacht.



Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde setzten sich die Adler am Freitagabend mit 6:2 in Augsburg durch und ziehen damit als Spitzenreiter ins Playoff-Viertelfinale ein. Die Mannheimer profitierten von der Münchner 3:5-Niederlage bei Schlusslicht Schwenningen. Dank nun sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus Bayern können die Badener beim Hauptrundenabschluss am Sonntag nicht mehr eingeholt werden.

Verfrühter Feierabend für Vettel nach Defekt bei Tests

BARCELONA (dpa) - Ein Elektronik-Defekt am neuen Ferrari hat Sebastian Vettel am letzten Tag der Formel-1-Tests zu einem verfrühten Feierabend gezwungen.



Nach 110 Runden auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona musste der 31-Jährige am Freitag sein Auto am Streckenrand abstellen. Weil die Reparatur in den verbleibenden gut zwei Stunden nicht mehr möglich war, erklärte Ferrari sein Testprogramm vor dem Saisonstart in zwei Wochen für beendet. Zuvor war Vettel allerdings noch die schnellste Runde des Tages gefahren. In 1:16,221 Minuten war der Hesse aber nur drei Tausendstelsekunden schneller als Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes.