Von: Redaktion DER FARANG | 01.03.19

Deutsche Skispringer mühelos bei Einzel dabei - Eisenbichler Neunter

SEEFELD (dpa) - Die deutschen Skispringer um Doppel-Weltmeister Markus Eisenbichler haben sich geschlossen für das WM-Einzel in Seefeld am Freitag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) qualifiziert.

Bester Deutscher war überraschend Richard Freitag, der nach einem Sprung auf 104,5 Meter am Donnerstag auf Rang sieben landete. Auch Großschanzen-Weltmeister Eisenbichler (9.), Stephan Leyhe (11.) und Karl Geiger (16.) hatten keine Mühe, den Sprung unter die besten 50 Athleten zu schaffen. Der Sieg in der Qualifikation ging an Titelverteidiger Stefan Kraft aus Österreich (106 Meter).

DFB-Frauen landen 1:0-Sieg beim WM-Gastgeber Frankreich

LAVAL (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen sind erfolgreich in das WM-Jahr gestartet.

Beim Debüt von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besiegte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag den WM-Gastgeber Frankreich in Laval mit 1:0 (1:0). Exakt 100 Tage vor dem Start des Weltturniers vom 7. Juni bis 7. Juli bescherte die Essenerin Lea Schüller der deutschen Mannschaft mit dem Siegtreffer in der 31. Spielminute den elften Erfolg im 19. Duell mit den Französinnen. Den nächsten WM-Test bestreitet das DFB-Team am 6. April in Solna gegen Schweden.

Anwalt des Erfurter Sportmediziners: Arzt «kooperiert vollumfänglich»

ERFURT/MÜNCHEN (dpa) - Der in Untersuchungshaft sitzende Sportmediziner Mark S. kooperiert nach Aussage seines Anwalts mit den Ermittlungsbehörden.

«Der Haftbefehl gegen unseren Mandanten wird vollzogen. Er wird in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim verbracht und kooperiert vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut», zitierte die «Bild»-Zeitung am Donnerstag den Rechtsanwalt Andreas Kreysa. Zuvor hatte ein Haftrichter in Erfurt entschieden, den Haftbefehl gegen den Arzt aus Thüringen nicht aufzuheben, sondern «die Haftfortdauer zu bestätigen», wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München mitteilte.

Doping-Razzia: Zwei Deutsche bleiben in österreichischer Haft

INNSBRUCK (dpa) - Zwei deutsche Staatsangehörige, gegen die die Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Dopings nach dem deutschen Anti-Doping-Gesetz ermittelt, bleiben vorerst in Haft.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Donnerstag im Zuge der Ermittlungen rund um die Nordische Ski-WM in Seefeld mit. Bei den beiden Deutschen seien die Vernehmungen noch nicht abgeschlossen. Bei der Razzia des österreichischen Bundeskriminalamtes in Seefeld waren am Mittwoch sieben Verdächtige, darunter fünf Athleten aus Österreich, Kasachstan und Estland, verhaftet worden.

Premier-League-Club FC Fulham trennt sich von Trainer Ranieri

LONDON (dpa) - Der abstiegsbedrohte Premier-League-Verein FC Fulham hat sich nach nur drei Monaten von Trainer Claudio Ranieri getrennt.

Das teilte der Club aus London am Donnerstag mit. «Nach unseren Gesprächen am Nachmittag hat Claudio Ranieri zugestimmt, dass eine Veränderung im besten Interesse aller Beteiligten ist», wurde Clubeigner Shahid Khan in der Mitteilung zitiert. «Claudio war wie immer ein absoluter Gentleman. (...) Er trägt nicht allein die Schuld für die Position, auf der wir heute stehen.»

KFC Uerdingen spielt nächste Saison in Düsseldorf

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen wird seine Heimspiele in der kommenden Saison in der Düsseldorfer Arena austragen.

KFC-Geschäftsführer Frank Strüver bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. In der laufenden Spielzeit bestreitet der Krefelder Drittligist seine Heimpartien in Duisburg. Grund für den Umzug ist, dass das heimische Grotenburg-Stadion nicht drittligatauglich ist und die Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht erfüllt.

16 Trainingsstürze und erste Absagen bei Bob-WM in Kanada

WHISTLER (dpa) - Das Sturzfestival in Whistler geht bei den ersten Titelkämpfen im Bobsport nach Olympia 2010 weiter.

Beim ersten Zweierbobtraining kippten allein 16 Schlitten um - darunter auch die von Mitfavoriten wie Olympiasieger Justin Kripps aus Kanada und Weltmeisterin Elana Meyer Taylors aus den USA. Nach ihren Stürzen sagten der Franzose Romain Heinrich (Schaden am Bob) - immerhin Weltcup-Zweiter auf der anspruchsvollen Bahn in Lake Placid - sowie der Amerikaner Justin Olson (Halswirbelverletzung) die Teilnahme an den WM-Rennen für das Wochenende ab.

Brand auf Rothenberger-Hof: Olympiapferd Cosmo unverletzt

BAD HOMBURG (dpa) - Bei dem Brand auf dem Dressurstall Erlenhof in Bad Homburg ist das Erfolgspferd Cosmo von Olympiasieger Sönke Rothenberger unverletzt geblieben.

Das bestätigte der Reiter am Donnerstagmittag. Er und seine Schwester Sanneke waren auf dem Hof, als am frühen Morgen der Brand ausgebrochen war. «Das war schon heftig», sagte der 24-jährige Rothenberger am Donnerstagmittag. Seine Eltern Sven und Gonnelien Rothenberger betreiben das Gestüt. Bei dem Brand waren nach Polizeiangaben fünf Pferde gestorben. Drei weitere Pferde, zwei Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann wurden bei dem Großbrand verletzt, bei dem ein Millionenschaden entstanden sein soll. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen.

Erneuter Trainerwechsel bei Eisbären Bremerhaven - Mai übernimmt

BREMERHAVEN (dpa) - Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven hat zum zweiten Mal in der laufenden Saison den Trainer gewechselt.

Nach der klaren 75:108-Niederlage der Norddeutschen bei den Telekom Baskets Bonn am Mittwoch trat Dan Panaggio von seinem Posten als Chefcoach zurück. Das teilte der Club am Donnerstagabend mit. Nun soll Michael Mai den Tabellenletzten, der zuletzt 15 Mal in Serie verlor, vor dem Abstieg bewahren.

Bötticher holt Bronze bei Bahnrad-WM - Friedrich auf Medaillenkurs

PRUSZKOW (dpa) - Die deutschen Bahnrad-Asse haben beim zweiten Tag der WM im polnischen Pruszkow stark aufgetrumpft.

Stefan Bötticher gewann am Donnerstagabend Bronze im Keirin und sorgte damit für das zweite Edelmetall für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR). Der 27-Jährige musste sich im Finallauf nur dem niederländischen Sieger Matthijs Buchli und dem Japaner Yudai Nitta geschlagen geben.

DOSB-Chef weist Vorwürfe aus Österreich zurück

SEEFELD (dpa) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat nach der Doping-Razzia bei der Nordischen Ski-WM die Anschuldigungen des österreichischen Verbandschefs scharf zurückgewiesen.

«Nach all dem, was mir bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegt, gibt es nicht einen deutschen Athleten, der von dieser Praxis betreut oder in irgendeiner Form untersucht wurde. Ich spreche jetzt von Kader-Athleten», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes am Donnerstag im ZDF. ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel hatte zuvor im ORF gesagt: «Ich habe auch gehört, es sind scheinbar auch deutsche Athleten betroffen, deutsche Ärzte betroffen.» Man könne «das nicht immer auf das kleine Österreich abschieben», sagte der 77-Jährige.

Riiber beendet deutsche Kombinierer-Serie - Rydzek auf WM-Rang acht

SEEFELD (dpa) - Der norwegische Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat die deutsche Erfolgsserie bei Großereignissen beendet und Gold bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld gewonnen.

Der 21 Jahre alte Gesamtweltcup-Sieger gewann am Donnerstag nach einem Sprung von der Normalschanze und dem 10-Kilometer-Lauf vor Bernhard Gruber aus Österreich und dem Japaner Akito Watabe. Bester DSV-Athlet war Titelverteidiger Johannes Rydzek, der mit einem Rückstand von 53,8 Sekunden auf Rang acht landete. Auch Vinzenz Geiger (14.), Eric Frenzel (16.) und Fabian Rießle (17.) mussten sich bei deutlichen Plusgraden vor 12.800 Zuschauern geschlagen geben.

Kovac rügt Rafinha nach Trainer-Kritik

MÜNCHEN (dpa) - Niko Kovac hat beim FC Bayern München Fußball-Profi Rafinha für dessen Trainerkritik scharf gerügt.

«Niemand darf sich über die Mannschaft, den Verein und die Spieler stellen - und nicht so kritisch über den Trainer äußern», sagte Kovac am Donnerstag in München bei der Pressekonferenz zum Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Der Kroate berichtete von einer Aussprache mit dem 33 Jahre alten Abwehrspieler, der sich nach Angaben von Kovac für seine Klage über die Reservistenrolle auch vor der Mannschaft entschuldigt habe. «Damit ist das Thema vom Tisch», versicherte Kovac.

96-Verteidiger Ostrzolek mit mehreren Rippenbrüchen

HANNOVER (dpa) - Hannover 96 hat im Abstiegskampf eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen müssen. Kurz vor dem Kellerduell der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zog sich Linksverteidiger Matthias Ostrzolek am Donnerstag im Training eine schwere Verletzung zu.

«Die erste Diagnose hat mehrere Rippenbrüche ergeben. Es wird noch eine weitere Diagnostik stattfinden, ob noch mehr an Organen kaputt ist», sagte Sportdirektor Horst Heldt. Der 28 Jahre alte Ostrzolek war im Training mit Torwart Michael Esser zusammengeprallt und danach mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Keeper traf den Verteidiger mit dem Knie am Oberkörper.

Erfolgstrainer Günes übernimmt wieder türkisches Nationalteam

ISTANBUL (dpa) - Senol Günes kehrt im Juni als türkischer Nationaltrainer zurück. Das vermeldete der türkische Fußball-Verband (TFF) am Donnerstag auf seiner Internetseite.

Der 66-Jährige ist momentan Trainer von Besiktas Istanbul, im Sommer verlässt er den derzeitigen Tabellendritten der Süper Lig. Günes unterschreibt einen Vertrag bis 2022. Er wird Nachfolger des Rumänen Mircea Lucescu, von dem sich der türkische Verband bereits vor zwei Wochen getrennt hat. Bei der Weltmeisterschaft 2002 hatte die Türkei unter Günes ihren bislang größten internationalen Erfolg gefeiert. Beim Turnier in Japan und Südkorea wurde das Team überraschend Dritter.

Biathlon-Dominator Bö verliert Weltcup-Punkte und Preisgeld

LEIPZIG (dpa) - Norwegens Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö werden im Gesamt-Weltcup bereits sicher geglaubte 43 Punkte wieder gestrichen.

Zudem bekommt der 25-Jährige für seinen vierten Platz im Weltcup-Verfolgungsrennen von Soldier Hollow/USA die 7.000 Euro Preisgeld nicht. Die werden auf die nachfolgenden Athleten verteilt, wie die Internationale Biathlon Union (IBU) am Donnerstag mitteilte. Davon profitiert auch der dort fünftplatzierte Erik Lesser. Bö, der in diesem Winter schon zwölf Siege einfuhr, hatte beim letzten Stehendschießen des Verfolgers nur vier statt fünf Patronen abgefeuert.

Nowitzki würde gerne weitermachen - alles eine Frage des Körpers

DALLAS (dpa) - Basketball-Star Dirk Nowitzki würde am liebsten auch in der nächsten Saison für die Dallas Mavericks auf dem Parkett stehen.

«Ich würde gern noch ein weiteres Jahr für unsere jungen Spieler da sein», sagte der 40-Jährige nach dem 110:101 (53:53)-Sieg seines Teams gegen die Indiana Pacers. Ob Nowitzki in der nordamerikanischen Basketball-Liga (NBA) aber tatsächlich in der Spielzeit 2019/2020 auf Punktejagd gehen wird, macht er von seiner körperlichen Verfassung abhängig: «Es kommt darauf an, wie sich mein Körper anfühlt.» In Äußerungen der vergangenen Monate hatte der NBA-Star seine Zukunft stets offen gelassen.

Vettel-Crash: Ferrari hat Ursache gefunden

BARCELONA (dpa) - Ferrari hat die Ursache für Sebastian Vettels Unfall bei den Testfahrten in Barcelona ermittelt.

Wie eine Sprecherin des Formel-1-Teams am Donnerstag mitteilte, sei die linke vordere Felge am Auto des Deutschen von einem fremden Objekt beschädigt worden. Danach hatte der Hesse keine Chance mehr, seinen Wagen bei hoher Geschwindigkeit unter Kontrolle zu behalten. Er krachte in einen Reifenstapel, wurde dabei aber nicht verletzt.