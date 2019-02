Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.19

Klopp-Vorgänger Rodgers wird neuer Leicester-Trainer

LEICESTER (dpa) - Jürgen Klopps Liverpool-Vorgänger Brendan Rodgers wird neuer Trainer beim englischen Ex-Meister Leicester City.



Der Nordire hat sich mit dem schottischen Titelträger Celtic Glasgow auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt und beim Premier-League-Club einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Das teilte Leicester am Dienstag mit. Rodgers tritt beim Tabellenzwölften die Nachfolge des Franzosen Claude Puel an. Der 46 Jahre alte Rodgers hatte sich in Englands Fußball-Oberhaus vor allem als Coach des FC Liverpool einen Namen gemacht, als er die Reds 2014 fast zum Titel führte.

Jochen Schneider tritt beim FC Schalke Heidel-Nachfolge an

GELSENKIRCHEN (dpa) - Jochen Schneider soll neuer Sportvorstand beim FC Schalke 04 werden.



Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der 48 Jahre alte bisherige Team-Koordinator von RB Leipzig beim Revierclub die Nachfolge von Christian Heidel antreten. Er soll am kommenden Dienstag offiziell vorgestellt werden und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 erhalten. Am vergangenen Samstag hatte sein Vorgänger Heidel angekündigt, dass er seinen Arbeitsvertrag mit den «Königsblauen» auflösen wird.

Gold bei der Premiere: Skisprung-Frauen gewinnen WM-Titel in Seefeld

SEEFELD (dpa) - Die deutschen Skispringerinnen haben sich mit dem Titel beim ersten Teamwettkampf bei einer Nordischen Ski-WM im Wintersport-Geschichtsbuch verewigt.



In der Besetzung Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt und Katharina Althaus sicherte sich das DSV-Quartett von Bundestrainer Andreas Bauer am Dienstag in Seefeld den Sieg vor Österreich und Norwegen, die sich Silber und Bronze sicherten. Deutschland wurde seiner Favoritenrolle vor 3400 Zuschauern an der Toni-Seelos-Schanze gerecht.

Mercedes mit Technik-Problemen bei Formel-1-Test - Vettel Vierter

BARCELONA (dpa) - Technische Probleme am neuen Auto von Valtteri Bottas haben dem Weltmeister-Rennstall Mercedes den Auftakt in die zweite Formel-1-Testwoche verdorben.



Nach nur einer gefahrenen Runde musste der Finne seinen Wagen am Dienstag auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Öldruck zwischenzeitlich lange abstellen. Die Silberpfeile tauschten am Nachmittag vorsorglich den Motor des W10 aus. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel fuhr im Ferrari die viertschnellste Zeit des Tages und landete knapp zwei Zehntelsekunden hinter dem Engländer Lando Norris im McLaren, der die beste Runde drehte.

Zweiter WM-Titel für Johaug - Deutsche Langläuferinnen stark

SEEFELD (dpa) - Therese Johaug hat ihren zweiten Titel bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld gewonnen.



Die Norwegerin siegte am Dienstag über 10 Kilometer in der klassischen Technik, nachdem sie bereits am Samstag den Skiathlon für sich entschieden hatte. In 27:02,1 Minuten ließ Johaug der Konkurrenz keine Chance und verwies die schwedische Junioren-Weltmeisterin Frida Karlsson mit 12,2 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritte wurde Ingvild Flugstad Östberg aus Norwegen, die 35,6 Sekunden Rückstand hatte. Beste Läuferin des deutschen Quartetts war wie erwartet Katharina Hennig, die als Elfte die Top-10-Ränge knapp verpasste. Laura Gimmler wurde 13., Pia Fink 15. und Sandra Ringwald 27.

DFB-Sportgericht: 66.600 Euro Geldstrafe für den 1. FC Magdeburg

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der 1. FC Magdeburg ist vom DFB-Sportgericht wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 66.600 Euro verurteilt worden.



Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Zuschauer der Magdeburger hatten in der 49. Minute des Zweitligaspiels gegen Union Berlin am 9. Dezember 2018 mindestens 90 Bengalische Feuer abgebrannt. Daraufhin unterbrach der Schiedsrichter die Begegnung für eine Minute. In der 67. Minute wurden im Magdeburger Zuschauerbereich darüber hinaus drei weitere pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Paris Saint-Germain in Frankreich im Pokal-Halbfinale

PARIS (dpa) - Trainer Thomas Tuchel ist mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain in das Halbfinale des französischen Fußball-Pokals eingezogen.



Mit den deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer in der Startelf setzte sich PSG am Dienstagabend gegen FCO Dijon mit 3:0 (2:0) durch. Die Viertelfinaltreffer für das Starensemble erzielten der Argentinier Angel di Maria mit einem Doppelpack und der Belgier Thomas Meunier. Draxler wurde in der 81. Minute ausgewechselt. Der ehemalige BVB-Trainer Tuchel schonte im Heimspiel im Prinzenpark unter anderem Weltmeister Kylian Mbappé, der 90 Minuten auf der Bank saß.

FC Bayern startet ohne zahlreiche kranke Profis in die Trainingswoche

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat das erste Training in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach gleich ohne zahlreiche Profis bestreiten müssen.



Die Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich pausierten ebenso wie der schon zuletzt kranke Mats Hummels wegen eines grippalen Infekts. Franck Ribéry und Robert Lewandowski setzte für die Einheit des deutschen Fußball-Meisters am Dienstag ein Magen-Darm-Infekt außer Gefecht. Thiago und Leon Goretzka fehlten aus Gründen der «individuellen Belastungssteuerung», wie der Verein mitteilte.

Geldstrafe für Chelsea-Torwart Kepa nach Wechsel-Eklat

LONDON (dpa) - Chelsea-Torwart Kepa muss zur Strafe für den Wechsel-Eklat im Ligapokal-Finale einen Wochenlohn in die Clubkasse zahlen.



Zudem verbreitete der englische Fußball-Erstligist in der Nacht zum Dienstag eine öffentliche Entschuldigung des spanischen Keepers für den Vorfall vom Sonntag. Bei der Endspiel-Niederlage gegen Manchester City hatte der 24-Jährige kurz vor dem Elfmeterschießen die von Trainer Maurizio Sarri geplante Auswechslung verweigert. Es habe sich um ein Missverständnis gehandelt, betonten Kepa und der Coach in dem Club-Statement.

EU-Urteil: Spanische Proficlubs müssen keine Steuern nachzahlen

LUXEMBURG (dpa) - Im Streit über Steuervorteile für spanische Fußballclubs hat der FC Barcelona vor dem EU-Gericht einen Sieg eingefahren.



Die Luxemburger Richter erklärten die Rüge der EU-Kommission für die spanische Regelung für nichtig. Millionenschwere Nachzahlungen bleiben vier spanischen Clubs damit vorerst erspart. Die Brüsseler Behörde hatte 2016 entschieden, dass steuerrechtliche Sonderregeln für diese Vereine eine unzulässige staatliche Beihilfe seien.

Gericht bestätigt U-Haft für zwei russische Fußball-Nationalspieler

MOSKAU (dpa) - Die russischen Fußball-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew bleiben wegen ihrer möglichen Verwicklung in Schlägereien weiter bis zum 8. April in Untersuchungshaft.



Das entschied am Dienstag ein Gericht in Moskau und wies damit eine Berufung der beiden Fußballer zurück, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Ihre Anwälte wollten erreichen, dass Kokorin und Mamajew auf Kaution freigelassen werden oder die U-Haft in Hausarrest umgewandelt wird.

Gojowczyk bei Tennisturnier in Acapulco im Achtelfinale

ACAPULCO (dpa) - Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco das Achtelfinale erreicht.



Der 29-Jährige setzte sich am Montag (Ortszeit) gegen den italienischen Qualifikanten Federico Gaio mit 5:7, 6:4, 6:2 durch. Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft der Davis-Cup-Spieler nun auf den an Nummer acht gesetzten Australier John Millman.

Olympiasieger Reitz gewinnt Weltcup mit Schnellfeuerpistole

NEU DELHI (dpa) - Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat beim Weltcup in Neu Delhi das Finale mit der Schnellfeuerpistole gewonnen.



Damit holte der Ausnahmeschütze seinen zwölften Weltcupsieg seit seinem Premierenerfolg 2008. Den eigentlich damit verbundenen Quotenplatz für Tokio 2020 gab es jedoch nicht, da die pakistanischen Teilnehmer an der Einreise gehindert wurden und nicht teilnehmen konnten. Daher setzte der Weltverband die Olympia-Qualifikation aus.