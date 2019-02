Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.19

Nagelsmann verpasst Sieg in Leipzig: Hoffenheim holt 1:1 bei RB

LEIPZIG (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann hat mit der TSG Hoffenheim bei seinem zukünftigen Club RB Leipzig trotz langer Führung nur ein Remis geholt.



Die beiden Teams trennten sich am Montagabend in Leipzig zum Abschluss des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga 1:1 (0:1). Der Kroate Andrej Kramaric hatte die Kraichgauer vor 33 569 Zuschauern in Führung gebracht (22. Minute), Kapitän Willi Orban erzielte den späten Ausgleich für die Gastgeber (89.). Ohne den kranken Nationalstürmer Timo Werner blieben die Sachsen zum fünften Mal in Serie ohne Liga-Niederlage, verpassten aber den Sprung auf den dritten Platz. Hoffenheim ist durch das Remis weiterhin Achter.

Augsburg-Trainer Baum schließt Rücktritt aus - «Definitiv nicht»

AUGSBURG (dpa) - Trainer Manuel Baum vom abstiegsbedrohten FC Augsburg hat einen Rücktritt ausgeschlossen.



«Definitiv nicht», antwortete der 39-Jährige am Montag in Augsburg auf eine entsprechende Frage. «Mir liegt der Verein extrem am Herzen, ich versuche jeden Tag, mein Bestes zu geben, das versuchen wir alle zusammen», sagte Baum zwei Tage nach der 1:5-Niederlage in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg. «Dass in solchen Situationen der Trainer in der Kritik steht, ist das Normalste der Welt.» Angesichts des «Vertrauensbeweises» durch die Vereinsführung, werde «nie in Frage kommen, dass ich sage, ich höre jetzt auf», betonte Baum.

Tennisprofi Kohlschreiber gegen Federer raus - Struff überrascht

DUBAI (dpa) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat zum Auftakt des Tennisturniers in Dubai für eine Überraschung gesorgt.



Der 28-jährige Warsteiner gewann am Montag gegen den früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic aus Kanada 6:4, 5:7, 6:4. Raonic steht als 14. in der Weltrangliste 40 Plätze vor Struff. Nach 2:07 Stunden entschied er die Partie für sich und zog ins Achtelfinale ein. Sein nächste Gegner ist der Ungar Marton Fucsovics. Ausgeschieden ist dagegen Philipp Kohlschreiber. Gegen den siebenmaligen Turniersieger Roger Federer verlor der 35 Jahre alte Augsburger in drei Sätzen 4:6, 6:3, 1:6. Für Kohlschreiber war es im 14. Vergleich mit Federer die 14. Niederlage.

Schwer verletzter englischer Fußballfan: Schalke-Fan in U-Haft

GELSENKIRCHEN (dpa) - Nach der Schlägerei in der Gelsenkirchener Veltins-Arena mit einem lebensgefährlich verletzten englischen Fußballfan hat die Polizei einen tatverdächtigen Schalke-Fan festgenommen.



Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um einen 30 Jahre alten Angehörigen «einer Schalker Problemfangruppierung». Ein Richter erließ Haftbefehl. Der verletzte Manchester-City-Fan (32) befinde sich weiterhin in einem sehr kritischen Zustand, sagte eine Sprecherin.

Quartett um Langläuferin Hennig startet bei 10-Kilometer-Rennen

SEEFELD (dpa) - Das deutsche Langlauf-Team geht mit einem Quartett um Hoffnungsträgerin Katharina Hennig in das 10-Kilometer-Rennen bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld.



Neben Hennig werden bei dem Wettkampf in der klassischen Technik am Dienstag (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) auch Pia Fink, Laura Gimmler und Sandra Ringwald, die im Teamsprint am Sonntag mit Victoria Carl Rang sechs belegt hatte, an den Start gehen. Hennig hat in diesem Winter schon starke Resultate eingefahren, war in der ersten WM-Woche aber krank. Klare Favoritin auf den Titel ist Norwegens Langlauf-Star Therese Johaug. Bei den Männern starten am Mittwoch Lucas Bögl, Janosch Brugger, Sebastian Eisenlauer und Andreas Katz über 15 Kilometer.

Griff in den Schritt: Simeone muss Strafe fürchten

NYON (dpa) - Die UEFA hat ein Disziplinarverfahren gegen den Atlético-Trainer Diego Simeone eingeleitet.



Das teilte der europäische Fußball-Verband am Montag mit. Der Trainer des spanischen Champions-League-Teilnehmers Atlético Madrid griff sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen Juventus Turin (Endstand: 2:0) nach dem zwischenzeitlichen 1:0 seines Teams in den Schritt. Die UEFA erkennt darin laut Mitteilung ein «anstößiges Verhalten». Ob der 48-Jährige eine Strafe erhält, entscheidet nun die Ethikkommission der UEFA.

Heynen verlässt Friedrichshafener Volleyballer im Sommer

FRIEDRICHSHAFEN (dpa) - Der frühere Volleyball-Bundestrainer Vital Heynen verlässt zum Saisonende den deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen.



Der 49 Jahre alte Belgier will sich ganz seiner Aufgabe als polnischer Nationaltrainer widmen. Am Sonntag hatte Heynen den VfB mit einem 3:0 über die SVG Lüneburg zu seinem 16. Pokalsieg geführt. Der ehemalige Zuspieler der belgischen Nationalmannschaft war im Sommer 2016 in Friedrichshafen Nachfolger von Stelian Moculescu geworden. Einen neuen Trainer hat der Rekordmeister bislang noch nicht gefunden.

Hamburger Tennisturnier soll als EM mehr Top-Spieler anlocken

HAMBURG (dpa) - Neuer Veranstalter, neuer Name, neue Inhalte: Das internationale Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum wechselt sein Gesicht.



Das ATP-500-Turnier wird zur offenen Europameisterschaft, wie der neue Veranstalter Peter-Michael Reichel und seine Tochter Sandra Reichel als Turnierdirektorin am Montag in der Hansestadt ankündigten. «European Tennis Championships haben noch nie stattgefunden», sagte der Österreicher Reichel im Rathaus der Stadt.