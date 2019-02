Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.19

Deutsche Skispringer holen auch im Teamwettbewerb WM-Gold

SEEFELD (dpa) - Die deutschen Skispringer haben mit der Goldmedaille im Teamwettbewerb ein perfektes WM-Auftaktwochende gekrönt.

Das Team von Bundestrainer Werner Schuster setzte sich am Sonntag in Innsbruck in der Besetzung Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler mit riesigem Vorsprung vor Gastgeber Österreich und Japan durch und sorgte damit nur einen Tag nach dem Doppelerfolg von Eisenbichler und Geiger im Einzel für den nächsten Glanzpunkt bei den Titelkämpfen in Seefeld. Zugleich war es das erste deutsche Teamgold bei den Männern seit 18 Jahren.

3:2 gegen Leverkusen: Dortmund bleibt drei Punkte vor Bayern

DORTMUND (dpa) - Spitzenreiter Borussia Dortmund bleibt in der Fußball-Bundesliga drei Punkte vor Rekordmeister FC Bayern München.

Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 3:2 (2:1) und hat nach dem 23. Spieltag 54 Punkte auf dem Konto. Die am Vortag ebenfalls siegreichen Bayern bleiben mit 51 Zählern Tabellen-Zweiter. Vor 81 029 Zuschauern im Signal Iduna Park trafen Dan-Axel Zagadou (30. Minute), Jadon Sancho (38.) und Mario Götze (60.) für den BVB. Für die Gäste waren Kevin Volland (37.) und Jonathan Tah (75.) erfolgreich.

Hannover 96 verliert trotz Steigerung 0:3 gegen Frankfurt

HANNOVER (dpa) - Hannover 96 hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert.

Trotz der engagiertesten Leistung seit der Winterpause verlor der Tabellen- Vorletzte mit Trainer Thomas Doll am Sonntag 0:3 (0:0) gegen den Europa-League-Achtelfinalisten Eintracht Frankfurt. Ante Rebic (54. Minute), Luka Jovic (63.) und Filip Kostic (90.) erzielten die Tore für die Hessen.

Deutsche Basketballer verlieren zum Abschluss der WM-Qualifikation

BAMBERG (dpa) - Die deutschen Basketballer haben die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in China mit einer Niederlage beendet.

Drei Tage nach dem verlorenen Spiel in Israel musste sich das bereits für die Endrunde qualifizierte Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Sonntag Griechenland mit 63:69 (34:33) geschlagen geben. Beste Werfer für die Gastgeber in Bamberg waren Andreas Obst mit zwölf Punkten und Ismet Akpinar mit zehn Zählern. Damit verpasste die DBB-Auswahl den Gruppensieg und wurde mit einer Bilanz von neun Siegen und drei Niederlagen Zweiter hinter den Griechen.

FC Liverpool nach 0:0 gegen Manchester United wieder Tabellenführer

LONDON (dpa) - Der FC Liverpool ist wieder Tabellenführer der englischen Premier League.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp kam am Sonntag im Topspiel beim Erzrivalen Manchester United zwar nur zu einem torlosen Remis. Das 0:0 genügte aber, um Titelverteidiger Manchester City von der Spitze zu verdrängen. Mit 66 Punkten hat Liverpool nun einen Zähler Vorsprung auf Man City. Nutznießer des Remis im Topspiel war der FC Arsenal, der dank eines 2:0 (2:0) gegen den FC Southampton an Man United vorbeizog und Platz vier einnahm.

Man City gewinnt Ligapokal gegen Chelsea - 4:3 im Elfmeterschießen

LONDON (dpa) - Manchester City hat den ersten von vier möglichen Titeln in dieser Fußballsaison gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Sonntag im Ligapokal-Finale gegen den FC Chelsea mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Raheem Sterling verwandelte im Londoner Wembley-Stadion den entscheidenden Schuss. Nach der regulären Spielzeit hatte es 0:0 gestanden. Bei Man City wurden die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané erst in der Schlussphase eingewechselt.

Mannheim mit DEL-Vorrundenrekord - Playoffs ohne Krefeld und Iserlohn

NÜRNBERG (dpa) - Spitzenreiter Adler Mannheim hat sich drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde den Punkterekord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesichert.

Am Sonntag gewann das Team von Trainer Pavel Gross 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) bei den Nürnberg Ice Tigers und führt die DEL-Tabelle nun mit 112 Punkten nach 50 Spielen an, womit die bisherige Bestmarke der Eisbären Berlin übertroffen wurde. Auf keinen Fall dabei sind die Krefeld Pinguine nach dem 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) gegen die Straubing Tigers und die Iserlohn Roosters nach dem 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) gegen die Eisbären.

Eisschnellläufer Ihle WM-Siebter - Sprint-Gold an Russland und Japan

HEERENVEEN (dpa) - Eisschnellläufer Nico Ihle hat die Podestplätze bei der Sprint-Weltmeisterschaft in Heerenveen als Siebter deutlich verpasst.

Der 32 Jahre alte Chemitzer konnte sich am zweiten Tag der Titelkämpfe in den Niederlanden zwar um einen Rang verbessern, nach jeweils zwei Rennen über 500 und 1.000 Meter fehlten Ihle am Sonntag aber 1,95 Sekunden zum Bronze-Platz. Seinen dritten WM-Sprinttitel nach 2015 und 2016 holte sich der der Russe Pawel Kulischnikow. Gold bei den Damen gewann die Japanerin Nao Kodaira. Die Inzellerin Gabriele Hirschbichler verabschiedete sich nach den letzten Rennen ihrer Karriere mit WM-Rang 20 vom Leistungssport.

SSC Palmberg Schwerin holt Volleyball-Pokal: 3:0 gegen Stuttgart

MANNHEIM (dpa) - Der SSC Palmberg Schwerin ist zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder Volleyball-Pokalsieger.

Im Duell der Spitzenteams mit Allianz MTV Stuttgart setzten sich die Schwerinerinnen am Sonntag in Mannheim vor 10 287 Zuschauern 3:0 (25:21, 25:21, 25:20) durch und holten den Pokal zum insgesamt sechsten Mal in ihre Stadt. Die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Stuttgarterinnen dagegen müssen nach der ersten nationalen Niederlage in dieser Saison auf den vierten Pokalsieg warten.