Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.19

Nächster WM-Titel der Kombinierer: Frenzel/Rießle gewinnen Teamsprint

SEEFELD (dpa) - Einzel-Weltmeister Eric Frenzel und Fabian Rießle haben dem deutschen Team bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld die nächste Goldmedaille beschert.



Die beiden Kombinierer gewannen am Sonntag nach je einem Sprung von der Schanze in Innsbruck und 2 x 7,5 Kilometern in der Loipe den Teamsprint vor Norwegen und Österreich. Für Frenzel war es das siebte WM-Gold und die 14. Medaille bei einer WM, der 30 Jahre alte Oberwiesenthaler ist damit der erfolgreichste Kombinierer der WM-Geschichte. Rießle ist zum dritten Mal in seiner Laufbahn Weltmeister.

Hamburg verliert in Regensburg - Duisburg holt einen Punkt

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV hat auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen.



Der Spitzenreiter in der 2. Liga verlor am Sonntag nicht nur bei Jahn Regensburg mit 1:2 (1:0) die Partie, sondern auch zwei Spieler durch einen Platzverweis. Etwas besser lief es für Schlusslicht MSV Duisburg, der nach zuletzt drei Niederlagen in Serie am Sonntag immerhin beim 0:0 bei Erzgebirge Aue einen Punkt holte. Einen wichtigen Heimsieg verpasste im Abstiegskampf der 1. FC Magdeburg, der gegen den SC Paderborn 1:1 (1:0) spielte. Die Paderborner hatten zuvor vier Erfolge in Serie gewonnen.

Patrizia Dorsch überrascht mit Platz fünf in der Super-Kombination

CRANS MONTANA (dpa) - Die deutsche Skirennfahrerin Patrizia Dorsch hat mit dem fünften Platz bei der Super-Kombination in Crans Montana/Schweiz die mit Abstand beste Weltcup-Platzierung ihrer Karriere erreicht.



Die 25 Jahre alt Allrounderin lag nach der Abfahrt auf Platz 21 und fuhr dank der drittschnellsten Slalom-Zeit noch weit nach vorn. Den Sieg am Sonntag im Wallis sicherte sich die Italienerin Federica Brignone vor Ronie Remme aus Kanada und der Schweizerin Wendy Holdener.

Löw und Voss-Tecklenburg: Keine Simulanten und Schwalben mehr

KASSEL (dpa) - Die Bundestrainer Joachim Löw und Martina Voss-Tecklenburg wollen keine Schauspielkünste in der Bundesliga mehr sehen.



«Ständige Rudelbildung, Schwalben, Simulanten. Manche sind ständig beim vierten Schiedsrichter, oft wegen Lappalien, wegen eines Einwurfs oder so», kritisierte Löw beim Amateurkongress des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Sonntag in Kassel und forderte den Profifußball auf: «Das müssen wir in die richtige Richtung bringen, dass auch Entscheidungen akzeptiert werden.»

Erster Saisonsieg für Tony Martin mit neuem Radteam Jumbo Visma

ABU DHABI (dpa) - Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin hat mit seinem neuen Radrennstall Jumbo Visma den ersten Saisonsieg geholt.



Der 33-Jährige gewann mit der niederländischen Mannschaft das Teamzeitfahren zum Auftakt der UAE-Tour über 16 Kilometer in Abu Dhabi. Martins Kapitän Primoz Roglic aus Slowenien konnte sich das Rote Trikot als erster Gesamtführender überziehen. Jumbo-Visma siegte am Sonntag in 16:49 Minuten vor dem deutschen Sunweb-Team mit dem Tour-Zweiten Tom Dumoulin und Nikias Arndt (+7 Sekunden) sowie Bahrain-Merida (+9).

Fall Semenya: ARD berichtet über Datenschutzverfehlungen der IAAF

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Im Fall der südafrikanischen Läuferin Caster Semenya soll der Leichtathletik-Weltverband IAAF nach Recherchen der ARD-Dopingredaktion ihre Rechte und die von weiteren Athleten mit intersexuellen Anlagen verletzt haben.



Wie der TV-Sender mitteilte, seien zur wissenschaftlichen Absicherung einer neuen Regel zum Startrecht hyperandrogener Athletinnen von der IAAF erhobene medizinische Daten öffentlich zugänglich gemacht worden. Sportlern mit abweichender Geschlechtsentwicklung drohe damit, dass intime Details von ihnen aus Studien und Gutachten publik werden, hieß es in einer ARD-Mitteilung vom Sonntag.

Hirscher sichert sich Riesenslalom-Weltcup - Schmid auf Rang elf

BANSKO (dpa) - Skirennfahrer Marcel Hirscher hat sich vorzeitig die kleine Kristallkugel im Riesenslalom-Weltcup gesichert.



Dem 29 Jahre alten Österreicher genügte am Sonntag im Bansko Platz zwei hinter dem norwegischen Weltmeister Henrik Kristoffersen, um in den noch ausstehenden Wettbewerben in dieser Disziplin nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden zu können. Dritter wurde in Bulgarien der Franzose Thomas Fanara. Der Allgäuer Alexander Schmid kam auf einen guten elften Platz.

Deutsche Skispringer gewinnen WM-Gold im Mannschaftsspringen

INNSBRUCK (dpa) - Die deutschen Skispringer haben erstmals seit 2001 Team-Gold bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften gewonnen.



In der Besetzung Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler landete das DSV-Team am Sonntag in Innsbruck vor Österreich und Japan.

Deutsche Skispringer nach erstem Durchgang bei WM auf Goldkurs

SEEFELD (dpa) - Die deutschen Skispringer liegen bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften nach dem ersten Durchgang im Teamwettbewerb auf Goldkurs. Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler haben nach ihren jeweils ersten Sprüngen von der Großschanze in Innsbruck umgerechnet etwa 13 Meter Vorsprung auf die zweitplatzierten Österreicher. Dritte sind die Springer aus Japan. Einen Tag nach dem Gold-Triumph von Eisenbichler und Silber von Geiger im Einzel gelang Geiger mit einem Satz auf 129 Meter der weiteste Sprung im ersten Durchgang.

Deutsches Langlauf-Duo Eisenlauer/Brugger bei Teamsprint draußen

SEEFELD (dpa) - Das deutsche Langlauf-Duo Sebastian Eisenlauer und Janosch Brugger ist bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld im Halbfinale des Teamsprints gescheitert.



Die beiden DSV-Athleten wurden in ihrem Halbfinale mit 33 Sekunden Rückstand Siebter und verpassten damit die Qualifikation als Lucky Loser. Das Frauen-Duo Victoria Carl und Sandra Ringwald hatte zuvor das Finale der besten zehn Teams erreicht. Als klarer Favorit für das Männer-Finale gelten die Norweger um Langlauf-Star und Sprint-Weltmeister Johannes Kläbo, der mit Emil Iversen antritt.

Snowboarderin Selina Jörg auch im Parallel-Slalom Dritte

SECRET GARDEN (dpa) - Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg hat auch am zweiten Tag des Weltcups von Secret Garden in China den Sprung auf das Podest geschafft.



Einen Tag nach Rang drei im Parallel-Riesenslalom wurde die 31 Jahre alte Allgäuerin am Sonntag auch im Parallel-Slalom Dritte. Es siegte Naiying Gong, die als erste Chinesin überhaupt ein Snowboard-Weltcuprennen gewann. Zweite wurde auf dem Hang der nächsten WM und der Olympischen Winterspiele von 2022 die Schweizer Riesenslalom-Weltmeisterin Julie Zogg.

Skicrosser verpassen Podestplätze beim Weltcup in Russland

SUNNY VALLEY (dpa) - Skicrosser Florian Wilmsmann hat beim vorletzten Weltcup-Rennen der Saison den Sprung auf das Podium knapp verpasst.



Im russischen Sunny Valley erreichte der 23-Jährige am Sonntag zwar das Finale, musste sich dort aber dem französischen Sieger Bastien Midol, Alex Fiva aus der Schweiz und Brady Leman aus Kanada geschlagen geben. Alle anderen deutschen Fahrer überstanden das Achtelfinale nicht. Bei den Damen schieden Daniela Maier, die am Samstag mit Rang sieben das beste Ergebnis seit ihrer Knieverletzung 2017 geschafft hatte, und Heidi Zacher schon im Viertelfinale aus. Das Saisonfinale der Skicrosser steht am 17. März in Veysonnaz an.