Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.19

Schalke in Champions League vor Aus: 2:3 gegen Manchester City

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zumindest ein Unentschieden gegen Manchester City verpasst.



Der Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga unterlag dem englischen Meister am Mittwoch 2:3 (2:1). Sergio Agüero (18. Minute) hatte die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola in Führung geschossen, Nabil Bentaleb sorgte vor 54 417 Zuschauern in Gelsenkirchen mit zwei Strafstößen für die zwischenzeitliche Führung (38./Handelfmeter und 45./Foulelfmeter). Der eingewechselte ehemalige Schalker Leroy Sané traf mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:2 (85.), Raheem Sterling (90.) sorgte trotz Unterzahl in den letzten 25 Minuten sogar noch für den City-Sieg. Die Entscheidung über den Einzug ins Viertelfinale fällt im Rückspiel am 12. März.

Juventus verliert ohne Khedira Achtelfinal-Hinspiel bei Atlético 0:2

MADRID (dpa) - Juventus Turin hat ohne den erkrankten Sami Khedira eine ordentliche Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verspielt.



Der italienische Fußball-Rekordmeister verlor bei Atlético Madrid am Mittwoch 0:2 (0:0). José Maria Giménez (78.) und Diego Godín (83.) trafen spät für Atlético, das damit weiter auf das Erreichen des Endspiels am 1. Juni im eigenen Stadion hoffen darf. Der einstige deutsche Weltmeister Khedira hatte nach dem Eingriff wegen Herzproblemen am Mittwoch in Madrid gefehlt. Das Rückspiel findet am 12. März statt.

FC Sevilla zieht in das Achtelfinale der Europa League ein

SEVILLA (dpa) - Rekordsieger FC Sevilla hat als erstes Team das Achtelfinale der Fußball-Europa-League erreicht.



Der dreimalige Titelträger, der zuvor auch zweimal den UEFA-Cup holte, gewann am Mittwoch 2:0 (1:0) gegen Lazio Rom. Bereits das Hinspiel in Rom hatte Sevilla mit 1:0 für sich entschieden. Wissam Ben Yedder in der 20. Minute und Pablo Sarabia in der 78. Minute erzielten die Treffer für die heimstarken Andalusier mit dem einstigen Bundesliga-Verteidiger Simon Kjaer.

PSG siegt in französischer Liga mit Draxler und Kehrer klar

PARIS (dpa) - Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat in der heimischen Liga erneut gewonnen mit dem 21. Sieg im 24. Saisonspiel seine Tabellenführung zementiert.



Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann am Mittwoch in einem Nachholspiel 5:1 (2:1) gegen den Tabellen-Sechsten Montpellier HSC und hat trotz einer weniger ausgetragenen Partie nun schon 15 Punkte Vorsprung vor dem Tabellen-Zweiten OSC Lille. Der Ex-Schalker Thilo Kehrer stand ebenso wie Nationalspieler Julian Draxler in der Startelf von Tuchel.

Klinsmann wird neuer RTL-Experte

KÖLN (dpa) - Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird neuer TV-Experte bei den Fußball-Übertragungen von RTL.



Der 54-Jährige wird Nachfolger des früheren Nationaltorwarts Jens Lehmann, der nun Co-Trainer beim FC Augsburg ist. Klinsmann soll in diesem Jahr bei mindestens sieben der zehn Länderspiele der Nationalmannschaft zum Einsatz kommen, teilte der Sender am Mittwoch auf seiner Internetplattform «rtl.de» mit. Bereits bei der WM 2010 in Südafrika hatte der einstige Welt- und Europameister für RTL gearbeitet. Im vergangenen Jahr war der frühere US-Auswahlcoach bei der WM in Russland für die BBC im Einsatz.

Rhein-Neckar Löwen gewinnen in Champions League gegen Kielce

MANNHEIM (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben im neuen Jahr ihren ersten Sieg in der Champions League gefeiert.



Der bereits fürs Achtelfinale qualifizierte Handball-Bundesligist gewann am Mittwoch gegen den polnischen Meister Vive Kielce mit 30:29 (18:14) und bleibt in der Gruppe A im Rennen um den dritten und vierten Platz. Vor 4067 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Andy Schmid mit acht Treffern bester Torschütze der Nordbadener.

Russe Kwjat mit Formel-1-Bestzeit - Williams legt endlich los

BARCELONA (dpa) - Rückkehrer Daniil Kwjat hat sich am dritten Tag der Formel-1-Testfahrten die Bestzeit gesichert.



Der Toro-Rosso-Pilot aus Russland drehte am Mittwoch auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona in 1:17,704 Minuten die schnellste Runde und verwies den Finnen Kimi Räikkönen im Alfa Romeo auf den zweiten Platz. Kwjat hatte in der vergangenen Saison nur als Ferrari-Entwicklungsfahrer gearbeitet. Nach Bestzeiten der Scuderia an den ersten beiden Tagen wurde Sebastian Vettel diesmal Vierter und absolvierte 134 Runden.

Nordische Ski-WM in Seefeld eröffnet - Auftritt von Geiger Garrett

SEEFELD (dpa) - Die 52. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld in Tirol sind eröffnet. Dies erklärte FIS-Präsident Gian Franco Kasper bei der Eröffnungsfeier der WM am Mittwochabend.



Die deutsche Fahne trug der Nordische Kombinierer Johannes Rydzek, der vor zwei Jahren in Lahti vier WM-Titel gewann und erfolgreichster Kombinierer der WM-Geschichte ist. Als Star-Gast war für die feierliche Zeremonie vor 700 Zuschauern der Geiger David Garrett geladen. Die Wettkämpfe beginnen am Donnerstag mit den ersten beiden Entscheidungen im Langlauf-Sprint. Insgesamt finden in elf Tagen 22 Wettkämpfe statt, erstmals dabei ist der Teamwettbewerb der Skisprung-Frauen.

Kugelstoßerin Schwanitz gewinnt bei Hallen-Meeting in Düsseldorf

DÜSSELDORF (dpa) - Kugelstoßerin Christina Schwanitz ist für die Hallen-Europameisterschaften vom 1. bis 3. März in Glasgow bestens gerüstet.



Beim 14. Internationalen Meeting in Düsseldorf gewann die Weltmeisterin von 2015 am Mittwoch mit 19,14 Metern vor der Schwedin Fanny Roos, die 18,47 Meter stieß, und der Ungarin Anita Marton, die 18,34 Meter erzielte. Im Hochsprung meisterte Europameister Mateusz Przybylko aus Leverkusen als Dritter 2,25 Meter. Im 60-Meter-Sprint der Frauen siegte Marie-Josee Ta Lou von der Elfenbeinküste in der Weltjahresbestzeit von 7,02 Sekunden.

Ryder Cup 2020: Steve Stricker zum Kapitän des US-Golf-Teams ernannt

MILWAUKEE (dpa) - Steve Stricker wird die besten Golfer der USA im kommenden Jahr als Ryder-Cup-Kapitän in den kontinentalen Wettstreit mit Titelverteidiger Europa führen.



Der 51-Jährige wurde am Mittwoch zum Teamchef für den Saisonhöhepunkt 2020 in Whistling Straits im US-Bundesstaat Wisconsin ernannt. Stricker löst damit Jim Furyk als US-Kapitän ab. Die 43. Auflage des Ryder Cups wird vom 25. bis 27. September 2020 am Lake Michigan ausgespielt.

Sami Khedira muss nach Operation wegen Herzproblemen pausieren

TURIN (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Sami Khedira ist wegen seiner Herzprobleme operiert worden.



Es sei eine «Verödung von Herzzellen im Vorhof» vorgenommen worden, teilte sein Verein Juventus Turin am Mittwoch mit. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler wird nach Juve-Angaben innerhalb eines Monats wieder trainieren können. Juventus hatte am Vortag mitgeteilt, dass Khedira unter Herzrhythmusstörungen leidet. Der aus Stuttgart stammende Profi spielt seit 2015 beim italienischen Rekordmeister.

«Sport Bild»: Treffen zwischen Bayern-Boss Hoeneß und Kahn

MÜNCHEN (dpa) - In der Debatte um eine mögliche Zukunft von Oliver Kahn als Funktionär beim FC Bayern ist es der «Sport Bild» zufolge zu einem Treffen zwischen Aufsichtsratschef Uli Hoeneß und dem ehemaligen Weltklasse-Torhüter gekommen.



Kahn soll beim Umbruch in der Vereinsführung der Münchner eine zentrale Rolle spielen. «Oliver Kahn kommt dann infrage, wenn Karl-Heinz aufhören sollte. Und bis dahin werden wir uns in Ruhe gedulden und ihn warmhalten», hatte Hoeneß im vergangenen Dezember auf der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Bezug auf Vorstandschef Rummenigge gesagt. Zu einem angeblichen Treffen mit Kahn zitierte die «Sport Bild» Hoeneß nun mit den Worten: «Dazu sage ich nichts.»

Bayer-Coach Bosz plant gegen Krasnodar mit Sven Bender

LEVERKUSEN (dpa) - Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz plant im entscheidenden Europa-League-Rückspiel gegen den russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar mit Sven Bender.



«Die Möglichkeit besteht», sagte der niederländische Fußball-Lehrer Bosz am Mittwoch. Bender hatte sich beim 0:0 im Hinspiel eine Kapselblessur zugezogen, die der 29 Jahre alte Innenverteidiger aber auskuriert hat. Sein Zwillingsbruder Lars Bender und Rechtsaußen Karim Bellarabi fallen an diesem Donnerstag verletzt aus.

Frankfurt gegen Donezk ohne Fernandes - Rode und Abraham fraglich

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League gegen Schachtjor Donezk definitiv auf Defensivspieler Gelson Fernandes verzichten.



Der Schweizer fällt wegen einer Oberschenkelverletzung für die Partie an diesem Donnerstag aus. Fraglich ist der Einsatz von Kapitän David Abraham und Sebastian Rode, die beide wegen einer Wadenverletzung auszufallen drohen. Die Eintracht hofft nach dem 2:2 im Hinspiel auf den erstmaligen Einzug in das Achtelfinale eines internationalen Wettbewerbs seit der Saison 1994/95.

Formschwäche: Biathlon-Weltmeister Schempp nicht zur WM - Saisonende

LEIPZIG (dpa) - Massenstart-Weltmeister Simon Schempp verzichtet wegen Formschwäche auf die Biathlon-Weltmeisterschaften und beendet vorzeitig die Saison.



«In diesem Winter werde ich leider keine Rennen mehr laufen. Das heißt, ich werde auch bei der WM in Östersund nicht dabei sein. Das ist natürlich bitter, weil ich bis zuletzt gehofft und gekämpft habe, dass sich doch noch alles zum Guten wendet», teilte der 30-Jährige am Mittwoch mit. Nach Rücksprache mit Ärzten und Trainern werde er sich erholen, «um dann im Frühjahr möglichst ohne Nebenbaustellen wieder voll angreifen zu können.»

Wimbledonsiegerin Kerber bricht im Achtelfinale von Dubai ein

DUBAI (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Dubai eine herbe Niederlage erlitten und den Sprung ins Viertelfinale verpasst.



Die ehemalige Weltranglisten-Erste brach beim 7:5, 4:6, 0:6 gegen Hsieh Su-wei aus Taiwan im entscheidenden Durchgang ein. Die Weltranglisten-31. Hsieh machte zwölf der letzten 13 Punkte. Für sie war es der erste Sieg im dritten Vergleich mit Kerber. Deutsche Spielerinnen sind nicht mehr im Turnier vertreten.

Tennisspielerinnen Barthel und Petkovic in Budapest gescheitert

BUDAPEST (dpa) - Mona Barthel und Andrea Petkovic sind am Mittwoch beim Tennisturnier in Budapest ausgeschieden.



Beim mit 250.000 US-Dollar dotierten Hallenturnier in der ungarischen Hauptstadt unterlag die in der Weltrangliste auf Position 66 geführte Petkovic im Achtelfinale 2:6, 5:7 gegen die auf Platz 87 gelistete Russin Anastasia Potapova. Die Neumünsteranerin Barthel verlor in der Runde der letzten 32 mit 6:3, 4:6, 2:6 gegen die acht Ränge besser positionierte Rumänin Irina-Camelia Begu.

Tennisprofi Bachinger erreicht Viertelfinale in Marseille

MARSEILLE (dpa) - Der Münchner Tennisprofi Matthias Bachinger hat am Mittwoch beim ATP-Turnier in Marseille die Runde der letzten Acht erreicht.



Der 31-Jährige setzte sich mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen Steve Darcis aus Belgien durch. Der 143. der Weltrangliste benötigte gegen seinen 140 Plätze hinter ihm positionierten Gegner 2:03 Stunden für den Erfolg. Bachinger trifft nun auf den früheren spanischen Top-Ten-Spieler Fernando Verdasco.

31 deutsche Leichtathleten zur Hallen-EM nach Glasgow

DARMSTADT (dpa) - Die Freiluft-Europameister David Storl, Malaika Mihambo und Mateusz Przybylko sowie Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen führen das Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für die Hallen-EM in Glasgow an. Der DLV nominierte am Mittwoch 31 Sportler für die Titelkämpfe vom 1. bis 3. März in Schottland.

Tour de France 2021 startet in Kopenhagen

KOPENHAGEN (dpa) - Die Tour de France wird 2021 in Kopenhagen starten.



Das bestätigte der Direktor der Tour, Christian Prudhomme, am Mittwoch dem französischen Sender «Europe 1». Die Tour beginnt mit einem 13 Kilometer langen Zeitfahren in der dänischen Hauptstadt. Die zweite Etappe endet nach 190 Kilometern in Nyborg, die dritte in Sønderborg in der Nähe der deutschen Grenze an der Flensburger Förde. Dieses Jahr startet die Tour am 6. Juli in Brüssel, im darauffolgenden Jahr in Nizza.