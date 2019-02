Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.19

Bayern gewinnen Liverpool-Generalprobe - Rückstand auf BVB schrumpft

AUGSBURG (dpa) - Der FC Bayern München hat die Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool gewonnen und den Rückstand in der Bundesliga auf Borussia Dortmund weiter verkürzt.



Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Freitagabend mit 3:2 (2:2) beim FC Augsburg durch und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem BVB, der am Montag beim 1. FC Nürnberg antritt. Leon Goretzka unterlief nach 13 Sekunden das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Kingsley Coman (17./45.+3 Minute) und David Alaba (53.) sicherten vor 30 660 Zuschauer mit ihren Toren aber noch den Bayern-Sieg. Augsburg war durch Dong-Won Ji (23.) sogar noch ein zweites Mal in Führung gegangen.

1. FC Köln verliert bei Modeste-Rückkehr in Paderborn mit 2:3

PADERBORN (dpa) - Der 1. FC Köln hat trotz des ersten Treffers von Rückkehrer Anthony Modeste einen herben Rückschlag auf dem angepeilten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga eingesteckt.



Am Freitag unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Anfang im Match beim Verfolger SC Paderborn nach 2:0-Führung noch mit 2:3 (1:0). Marlon Ritter gelang der Paderborner Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+2). Vor 15 000 Zuschauern im ausverkauften Paderborner Stadion waren Jhon Cordoba (38. Minute) und Modeste (73.) nur vier Minuten nach seiner Einwechselung für Köln erfolgreich. Für die Paderborner trafen zudem Bernard Tekpetey (80.) und Kai Pröger (86.).

Juventus Turin mit Pflichtsieg gegen Frosinone

TURIN (dpa) - Juventus Turin hat seine Tabellenführung in der Serie A mit einem Pflichtsieg gegen Frosinone Calcio weiter ausgebaut.



Zum Auftakt des 24. Spieltages der Serie A kam der italienische Fußball-Rekordmeister mit den deutschen Profis Sami Khedira und Emre Can zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg. Paulo Dybala (6. Minute), Leonardo Bonucci (17.) und Cristiano Ronaldo (63.) erzielten am Freitagabend die Tore für Juve. Die Turiner haben nun 14 Punkte Vorsprung auf den SSC Neapel und können mit Selbstvertrauen zum Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch bei Atlético Madrid reisen. Frosinone bleibt mit 16 Zählern Vorletzter der Serie A.

Kerber bei WTA-Turnier in Doha im Halbfinale ausgeschieden

DOHA (dpa) - Angelique Kerber ist beim Turnier in Doha im Halbfinale ausgeschieden.



Die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel verlor gegen die Belgierin Elise Mertens am Freitagabend mit 4:6, 6:2, 1:6. Kerber verpasste damit ihr 20. Finale auf der WTA-Tour und ihre erste Endspielteilnahme seit dem Wimbledonsieg im vergangenen Jahr. Im ersten Duell mit der 23 Jahre alten Mertens verlor Kerber die letzten fünf Spiele im dritten Satz. Im Finale des mit rund 900.000 Dollar dotierten Turniers in Katar trifft Mertens nun auf die Rumänien Simona Halep, die sich zuvor gegen Elina Switolina aus der Ukraine mit 6:3, 3:6, 6:4 durchgesetzt hatte.

Schmid starker Achter im WM-Riesenslalom - Saison-Aus für Luitz

ARE (dpa) - WM-Neuling Alexander Schmid hat beim Riesenslalom in Are mit dem achten Platz überrascht und nach der Verletzung von Stefan Luitz zumindest für etwas Freude im Deutschen Skiverband (DSV) gesorgt.



Schmid war am Freitag 1,19 Sekunden langsamer als Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Silber ging an den Titelverteidiger Marcel Hirscher aus Österreich. Alexis Pinturault aus Frankreich wurde Dritter. Luitz war im ersten Durchgang gestürzt und hatte sich dabei das Innenband im linken Knie eingerissen. Das ergaben die Untersuchungen in einem Krankenhaus in Östersund. Er muss vier bis sechs Wochen pausieren. Die Saison ist für ihn beendet.

Polen gewinnt Teamspringen in Willingen - DSV-Adler auf Platz zwei

WILLINGEN (dpa) - Die deutschen Skispringer haben beim Teamwettbewerb in Willingen den zweiten Platz belegt.



In der Besetzung Karl Geiger, Richard Freitag, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe mussten sich die DSV-Adler am Freitag nur den überragenden Polen um Olympiasieger Kamil Stoch geschlagen geben. Vor allem der Vorjahres-Gesamtzweite Freitag, der nach einem starken Probesprung den Vorzug vor Andreas Wellinger erhielt, zeigte eine starke Leistung.

Eisenbichler steuert Sieger-Scheck entgegen - Sieg in der Quali

WILLINGEN (dpa) - Skispringer Markus Eisenbichler hat einen ersten Schritt in Richtung des Sieger-Schecks von 25.000 Euro beim Weltcup in Willingen gemacht.



Der 27 Jahre alte Bayer gewann am Freitagabend mit einem Sprung auf 146 Meter die Qualifikation, die als erster von fünf Sprüngen für die Wertung «Willingen Five» zählt. Nur der Beste der insgesamt fünf Sprünge erhält am Sonntag nach den beiden Einzelspringen die Sonderprämie. Hinter Eisenbichler blieben der Pole Piotr Zyla (147 Meter) und der Österreicher Stefan Kraft (145 Meter) zurück. Zweitbester Deutscher wurde Karl Geiger, der Rang sechs belegte.

Marcel Goc wieder zurück: Tabellenführer Mannheim siegt in Ingolstadt

HANNOVER (dpa) - Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Marcel Goc hat die Adler Mannheim bei seinem Comeback in der Deutschen Eishockey Liga zu ihrem 32. Saisonsieg geführt.



Der 35-Jährige stand am Freitagabend beim 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)-Sieg beim ERC Ingolstadt zum ersten Mal nach seiner Patellafraktur wieder für den Tabellenführer auf dem Eis. Aufgrund seiner Verletzungsprobleme kam der Kapitän der deutschen Silbermedaillen-Gewinner von Sotschi in Ingolstadt erst zu seinem dritten Einsatz in dieser DEL-Saison.

Roman Rees sprintet auf Platz drei - Lesser wird Vierter

SOLDIER HOLLOW/USA (dpa) - Roman Rees hat sich beim Biathlon-Weltcup im US-amerikanischen Soldier Hollow mit Platz drei im Sprint sein erstes Weltcup-Podium der Karriere gesichert.



Der 25-Jährige vom Skiverein Schausinsland leistete sich am Freitag einen Fehler und hatte nach zehn Kilometern 22,4 Sekunden Rückstand auf den erstmals siegreichen Norweger Vetle Sjastad Christiansen, der fehlerfrei geblieben war. Zweiter wurde der ebenfalls mit einer Strafrunde belastete Franzose Simon Desthieux (+ 1,3 Sekunden). Das starke Team-Ergebnis rundete Erik Lesser als Vierter ab. Ihm fehlten nach zehn Treffern nur 0,6 Sekunden auf seinen Teamkollegen Rees.

Jacqueline Lölling gewinnt zeitgleich mit Russin Skeleton-Weltcup

LAKE PLACID (dpa) - Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling hat zeitgleich mit der im Weltcup führenden Russin Elena Nikitina das erste Übersee-Rennen gewonnen.



Auf der anspruchsvollen Piste in Lake Placid holte die für die RSG Hochsauerland startende Lölling am Freitag zwei Zehntelsekunden Rückstand im Finallauf noch auf und feierte ihren zweiten Weltcupsieg in diesem Winter. Dritte wurde US-Pilotin Kendall Wesenberg. Ex-Weltmeisterin Tina Hermann aus Königssee musste sich hinter der Suhlerin Sophia Griebel mit Platz sechs zufrieden geben.

Bobpilotin Stephanie Schneider Dritte beim Weltcup in Lake Placid

LAKE PLACID (dpa) - Bobpilotin Stephanie Schneider vom BSC Sachsen Oberbärenburg ist beim Weltcup in Lake Placid auf Rang drei gefahren.



Nach zwei Läufen musste sie sich am Freitag mit Anschieberin Deborah Levi Weltmeisterin Elana Meyers Taylor und Lake Kwaza aus den USA geschlagen geben, die nach zwei Läufen 0,48 Sekunden Vorsprung hatte. Zweite wurde die Kanadierin Christine de Bruin mit Kristen Bujnowski. Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen landete mit Franziska Bertels auf Rang vier. Die Winterbergerin Anna Köhler kam mit Lisa Sophie Gericke auf Rang sechs.

Vettels neuer Formel-1-Ferrari heißt SF90

MARANELLO (dpa) - Sebastian Vettels neuer Formel-1-Dienstwagen trägt den offiziellen Namen Ferrari SF90.



Die Scuderia präsentierte ihr Auto für die kommende Saison am Freitag in der eigenen Rennfabrik im italienischen Maranello mit einer Show voller Pathos und Erinnerungen an vergangene Erfolge. Der Name des Autos erinnert an die Gründung der Scuderia Ferrari vor 90 Jahren durch Enzo Ferrari. Nach elf titellosen Jahren wollen die Italiener in diesem Jahr wieder in der WM triumphieren.

Luitz bei WM-Riesenslalom gestürzt - Schmid vorerst Siebter

ARE (dpa) - WM-Neuling Alexander Schmid hat sich mit einer starken Leistung im ersten Durchgang alle Chancen auf einen Spitzenplatz im WM-Riesenslalom bewahrt.



Der 24-Jährige aus dem Allgäu lag am Freitag vor dem Finale um 17.45 Uhr auf Rang sieben. Auf die Spitze und Kombinations-Weltmeister Alexis Pinturault fehlten ihm 0,92 Sekunden. Der Franzose hatte 0,10 Sekunden Vorsprung auf Topfavorit Marcel Hirscher aus Österreich, der durch eine Grippe geschwächt am Start stand. Dritter war Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Stefan Luitz stürzte und verletzte sich offenbar. Das linke Knie sei «instabil», hieß es vom Deutschen Skiverband. Er kam in ein Krankenhaus.

Ribéry über Goldsteak: «Mache in meinem Privatleben, was ich will»

PARIS (dpa) - Franck Ribéry hat sich in einem Interview zur Goldsteak-Affäre geäußert. «Ich mache in meinem Privatleben, was ich will», sagte der Fußballprofi des FC Bayern München der französischen Sportzeitung «L'Equipe» und forderte, man solle ihn als Fußballer beurteilen.



In erster Linie interessiere die Leute seine Leistung auf dem Platz und nicht «zu wissen, was ich esse». Ribéry war nach der Berichterstattung über ein mit Blattgold überzogenes Steak, das ihm während seines Urlaubs im Emirat Dubai in einem Edel-Steakhaus serviert worden war, heftig kritisiert worden und hatte darauf mit heftigen Beleidigungen gegen Fans und Medien reagiert.

Bewegende Gedenkfeier: Schalke nimmt Abschied von Assauer

GELSENKIRCHEN (dpa) - Mit einer bewegenden Gedenkfeier hat der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 Abschied genommen von seinem langjährigen Manager Rudi Assauer.



Neben der Familie und Freunden war Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ebenso unter den etwa 1.000 Trauergästen in der Propsteikirche Sankt Urbanus wie Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski und Vertreter der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Gedenkfeier wurde zudem live übertragen in die Veltins-Arena, wo sie rund 2.000 Schalke-Anhänger auf dem Video-Würfel verfolgten. Der lange an Alzheimer erkrankte Assauer war am 6. Februar im Alter von 74 Jahren gestorben.

UEFA mit Premiere des Videobeweises in Champions League zufrieden

HAMBURG (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA hat eine positive Bilanz nach der Premiere des Videobeweises in der Champions League gezogen.



«Ich bin sehr zufrieden mit der Einführung», sagte der leitende Schiedsrichter Roberto Rosetti am Freitag. «Die Technologie hat perfekt funktioniert.» Das System wurde in den ersten vier Achtelfinalpartien der Königsklasse am vergangenen Dienstag und Mittwoch erstmals genutzt, darunter auch bei der 0:3-Niederlage von Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur.

Valverde verlängert Vertrag als Barça-Trainer

BARCELONA (dpa) - Der FC Barcelona hat sich mit Trainer Ernesto Valverde auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt.



Der Kontrakt des 55-Jährigen gilt demnach nun auch für die kommende Saison und besitzt die Option auf ein weiteres Jahr, wie der Club am Freitag mitteilte. Der Coach, der auch schon als Spieler für Barça aktiv war, trainiert die Fußballmannschaft um Superstar Lionel Messi und den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen seit der Saison 2017/18. In seiner Premieren-Spielzeit gewann Valverde mit den Katalanen die Meisterschaft in der Primera División und den spanischen Pokal. Derzeit führt Barcelona die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung vor Erzrivale Real Madrid an.

Japan stockt Etat für Eröffnungszeremonie bei Olympia 2020 auf

TOKIO (dpa) - Die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien bei den Olympischen Spielen und den Paralympics in Tokio 2020 werden erheblich teurer als gedacht.



Die Organisatoren stockten den Etat am Freitag um rund 43 Prozent auf 13 Milliarden Yen (117 Millionen Dollar) auf. Der Vorstand des Organisationskomitees war zu dem Schluss gekommen, dass die zum Zeitpunkt der Bewerbung Japans für die Spiele veranschlagten 9,1 Milliarden Yen nicht ausreichen. Immerhin aber liegt das neue Budget für die Zeremonien mit umgerechnet rund 117 Millionen Dollar immer noch unter dem für die Spiele in London 2012 (144 Millionen Dollar) und 2024 in Paris (134 Millionen Dollar).

Südafrikas Regierung startet Kampagne für Läuferin Caster Semenya

JOHANNESBURG (dpa) - Südafrika hat eine neue Kampagne zur Unterstützung der 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya gestartet.



Unter dem Motto «naturally superior» (etwa: von Natur aus besser) stellt sich die Regierung hinter die 28-jährige Leichtathletin, deren Fall nächste Woche vom Internationalen Sportgerichtshofs CAS in Lausanne verhandelt wird. Die dreimalige Weltmeisterin wehrt sich gegen eine Regel des Weltverbandes IAAF, die Testosteron-Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen vorsieht. Die Regelung sei eine Verletzung von Semenyas Menschenwürde, Privatsphäre und ein Fall von Diskriminierung, sagte Südafrikas Sportministerin Tokozile Xasa am Freitag.

Eishockey-Stürmer Kahun: Ohne NHL-Playoffs «sehr gerne» bei WM

CHICAGO (dpa) - NHL-Senkrechtstarter Dominik Kahun will bei der Eishockey-WM im Mai für Deutschland spielen, sollten seine Chicago Blackhawks die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga verpassen.



«Wenn das nicht klappt, würde ich natürlich sehr gerne kommen», sagte der 23 Jahre alte Olympia-Silbermedaillengewinner am Freitag im Internet-Podcast «Die Eishockeyshow». Kahun war vor der Saison in die NHL gewechselt und hat sich in Chicago auf Anhieb durchgesetzt. Aktuell zählt der frühere Münchner zu den vier besten Neulingen der Liga.

Deutsche Hockey-Teams feiern in neuer Pro League ihre ersten Siege

CHRISTCHURCH/NEUSEELAND (dpa) - Die verjüngten deutschen Hockey-Teams haben im zweiten Anlauf ihre ersten Siege in der neu geschaffenen Pro League der weltbesten Nationalmannschaften erzielt.



Knapp eine Woche nach dem 2:2 in Australien setzten sich die DHB-Damen am Freitag in Christchurch mit 3:1 (2:1) gegen Neuseeland durch. Anschließend feierten die deutschen Herren an gleicher Stelle ebenfalls einen 3:1 (0:0)-Erfolg über die Gastgeber. Ihr erstes Match im neuen Format hatten die DHB-Herren noch 2:4 in Australien verloren. Am kommenden Freitag treten beide DHB-Teams in Buenos Aires gegen Argentinien an.