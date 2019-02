Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.19

Ex-Schalke-Manager Assauer ist tot - Schalke-Chef: Tief betroffen

HERTEN (dpa) - Rudi Assauer ist tot. Der frühere Schalke-Manager ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner jahrelangen Alzheimer-Erkrankung gestorben.



In seiner Wohnung in Herten schlief Assauer in den Armen seiner Tochter Bettina Michel ein. Auch Zwillingsschwester Karin war bei ihrem Bruder. Assauer wäre am 30. April 75 Jahre alt geworden.

Bayern-Sieg in der Verlängerung - Auch Schalke im Pokal-Viertelfinale

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München hat als letzte Mannschaft das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht.



Der Rekordpokalsieger setzte sich am Mittwoch mit 3:2 (2:2, 1:1) bei Hertha BSC durch. Neben den Münchnern gewannen am Mittwochabend mit dem FC Schalke 04, RB Leipzig und dem FC Augsburg drei weitere Fußball-Bundesligisten ihre Achtelfinal-Begegnungen. Wenige Stunden nach dem Tod von Club-Legende Rudi Assauer setzte sich der FC Schalke gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:1 (1:0) durch. Leipzig siegte gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ohne große Mühe mit 1:0 (1:0) durch. Augsburg gewann ebenfalls mit 1:0 (0:0) beim starken Zweitligisten Holstein Kiel.

2:0 beim FC Everton - Manchester City übernimmt Tabellenführung

LIVERPOOL (dpa) - Manchester City hat in der englischen Premier League die Tabellenführung übernommen.



Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola setzte sich am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) beim FC Everton durch. Aymeric Laporte erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das Tor, an dem Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan beteiligt war. Für die Entscheidung sorgte Gabriel Jesus in der siebten Minute der Nachspielzeit. Manchester liegt nun punktgleich mit dem FC Liverpool (beide 62) an der Tabellenspitze, hat aber ein Spiel mehr absolviert als das Team von Trainer Jürgen Klopp. Die Reds hatten sich am Vortag bei West Ham United mit einem 1:1 begnügen müssen.

Rückschlag für Rhein-Neckar-Handballer: Heimniederlage gegen Skopje

MANNHEIM (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League im Kampf um eine Spitzenplatzierung einen Rückschlag hinnehmen müssen.



Der deutsche Handball-Pokalsieger verlor am Mittwoch mit 27:30 (12:16) gegen Vardar Skopje und hat in der schweren Vorrundengruppe A bei nur noch drei ausstehenden Spielen drei Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten mazedonischen Meister.

Neuer Eishockey-Bundestrainer Söderholm verliert mit Perspektivteam

BIETIGHEIM (dpa) - Der neue Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat im zweiten Länderspiel mit dem Olympia-Perspektivteam die erste Niederlage hinnehmen müssen.



Einen Tag nach dem erfolgreichen Debüt des Nachfolgers von Marco Sturm unterlag die deutsche U25-Auswahl der Schweiz 2:5 (1:0, 0:3, 1:2). Die Treffer von Lean Bergmann (3. Minute) und Fabio Wagner (57.) waren am Mittwoch in Bietigheim vor 3020 Zuschauern viel zu wenig für das «Top Team Peking».

Kohlschreiber scheidet bei ATP-Turnier in Frankreich aus

MONTPELLIER (dpa) - Der deutsche Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Montpellier in der ersten Runde ausgeschieden.



Der 35-Jährige verlor am Mittwoch mit 4:6, 3:6 gegen den Weltranglisten-90. Radu Albot (Moldau). Der Augsburger Kohlschreiber steht auf Platz 32 der Rangliste und war bei dem Hartplatz-Turnier in Montpellier an Position 5 gesetzt. Nach seinem Ausscheiden ist kein Deutscher mehr im Turnier.

Skirennfahrer Ferstl ohne WM-Medaille im Super-G - Paris holt Gold

ARE (dpa) - Josef Ferstl ist beim Weltmeisterschafts-Super-G in Are Sechster geworden und hat damit wie Teamkollegin Viktoria Rebensburg 24 Stunden zuvor eine Medaille verpasst.



Dem Kitzbühel-Sieger aus Oberbayern fehlten am Mittwoch drei Zehntelsekunden zum Podium. Gold holte der Südtiroler Skirennfahrer Dominik Paris, der in einem spannenden Rennen 0,09 Sekunden schneller war als die zeitgleichen Johan Clarey aus Frankreich und Vincent Kriechmayr aus Österreich. Dominik Schwaiger landete auf dem 15. Platz, Manuel Schmid schied aus. Rebensburg hatte am Dienstag den Weltmeistertitel nur um 0,07 Sekunden und Bronze gar nur um 0,02 Sekunden verpasst.

Kein Gegenkandidat für Infantino bei FIFA-Präsidentschaftswahl

ZÜRICH (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bei seiner angestrebten Wiederwahl zum Chef des Fußball-Weltverbandes keinen Gegenkandidaten.



Wie die FIFA am Mittwoch mitteilte, ging bis zum Fristende am späten Dienstagabend keine Kandidatur eines anderen Bewerbers ein. Infantino wurde im Februar 2016 zum Nachfolger von Joseph Blatter gewählt. Zuvor war er Generalsekretär der Europäischen Fußball-Union. Die Zustimmung der großen Mehrheit der 211 FIFA-Mitgliedsländer beim Kongress am 5. Juni in Paris für den 48 Jahre alten Infantino gilt derzeit als sicher.

Real-Leihgabe James über Bayern-Zukunft: «Noch vier Monate Zeit»

MÜNCHEN (dpa) - Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler James Rodríguez sieht in der Frage nach seiner Zukunft beim FC Bayern München keine Eile geboten.



«Bis dahin sind noch vier Monate Zeit. Ich denke im Moment nur an Bayern», sagte der WM-Torschützenkönig von 2014 in einem Interview der «Bild» (Mittwoch). Der Offensivspieler ist seit 2017 von Real Madrid an die Münchner ausgeliehen. Der FC Bayern könnte eine Kaufoption über 42 Millionen Euro ziehen und den 27-Jährigen länger an den Club binden.

DESG: Zeitpunkt der Gerichts-Entscheidung nicht nachvollziehbar

INZELL (dpa) - Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft hat den Zeitpunkt der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Fall Claudia Pechstein kritisiert.



«Zwei Tage vor der WM - dem wichtigsten Wettkampf des Jahres - ist solch eine Entscheidung für mich nicht nachvollziehbar», sagte DESG- Sportdirektor Matthias Kulik am Mittwoch in Inzell der dpa. Zugleich äußerte er Verständnis für die Situation der 46 Jahre alten Berlinerin, die nun von ihren WM-Zielen abgelenkt sein könnte.

Fed-Cup-Teamchef Gerlach lässt Einzelspielerinnen noch offen

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Der deutsche Fed-Cup-Teamchef Jens Gerlach hat noch offengelassen, wer im Erstrunden-Duell mit Weißrussland am Wochenende in Braunschweig in den Einzeln zum Einsatz kommt.



Ohne die beiden Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges, die wegen des topbesetzten Turniers in Doha in der nächsten Woche absagten, wird die deutsche Mannschaft von Tatjana Maria und Andrea Petkovic angeführt. Zum Team gehören zudem Mona Barthel, Laura Siegemund und Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld.

Weltcup-Rekordsieger Schlierenzauer feiert Rückkehr in Lahti

LAHTI (dpa) - Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer kehrt an diesem Wochenende nach zehn Wochen Pause in den Weltcup zurück.



Der 29 Jahre alte Skispringer aus Tirol wird eineinhalb Wochen vor der WM in Seefeld die Wettbewerbe im finnischen Lahti bestreiten, wie der Österreichische Skiverband am Mittwoch mitteilte. «Wir werden bei den letzten beiden Weltcup-Stationen vor der Heim-Weltmeisterschaft noch verschiedenen Athleten die Chance geben, sich zu beweisen», sagte Trainer Andreas Felder.

Wie Froome: Auch Thomas verzichtet auf Giro d'Italia

BERLIN (dpa) - Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas verzichtet auf einen Start beim diesjährigen Giro d'Italia.



Der 32 Jahre alte Waliser möchte sich wie sein Sky-Teamkollege Chris Froome vollends auf die Frankreich-Rundfahrt vom 6. bis 28. Juli konzentrieren. «Es war verführerisch, aber ich will meine Chancen für die Tour nicht gefährden. Als Titelverteidiger spüre ich, dass ich zurückkehren muss und dazu möchte ich in Bestform sein», sagte Thomas in einem BBC-Interview. Im Vorjahr konnte Thomas' Teamkollege Chris Froome das erste Mal in seiner Laufbahn die Italien-Rundfahrt gewinnen.

31 Treffer: Eishockey-Star Draisaitl sorgt für deutschen NHL-Rekord

EDMONTON (dpa) - Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat trotz der Niederlagen-Serie seiner Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL für einen deutschen Rekord gesorgt.



Bei der 2:6-Niederlage der Kanadier am Dienstag (Ortszeit) gegen die Chicago Blackhawks traf der 23 Jahre alte Kölner doppelt und hat nach 53 Spielen bereits 31 Treffer für die Oilers erzielt. Die vorherige Bestmarke hielt der Stürmer ebenfalls. In der Saison 2016/17 erzielte er 29 Tore, allerdings nach 82 Partien.