Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.19

Bremen besiegt BVB im Elfmeterschießen - Bayer scheitert im DFB-Pokal

BERLIN (dpa) - Die Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen haben das Viertelfinale des DFB-Pokals verpasst.



Werder Bremen sicherte sich am Dienstagabend knapp das Weiterkommen. Gegen Borussia Dortmund gewannen die Bremer im Elfmeterschießen mit 4:2. Nach 120 Minuten stand es 3:3. Völlig überraschend verlor Bayer Leverkusen auswärts gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:0). Der 1. FC Nürnberg verlor gegen den Hamburger SV mit 0:1 (0:0). Das entscheidende Tor für den HSV erzielte Berkay Özcan in der 54. Minute. Im Duell der Fußball-Zweitligisten gewann der SC Paderborn am späten Abend beim MSV Duisburg mit 3:1 (0:0).

EHC Red Bull München unterliegt Frölunda im Königsklassen-Finale

GÖTEBORG (dpa) - Der EHC Red Bull München hat den Königsklassen-Titel im Eishockey gegen die Frölunda Indians aus Göteborg verpasst.



Die Mannschaft von Trainer Don Jackson unterlag den in Überzahl kaum zu stoppenden Schweden am Dienstagabend mit 1:3 (0:1, 0:2, 1:0). Im mit 12 044 Zuschauern ausverkauften Scandinavium in Göteborg schossen Samuel Fagemo (11. Minute), Ryan Lasch (25.) und Ponthus Westerholm (35.) den Favoriten zum dritten Titel in der Champions Hockey League. Yasin Ehliz (52.) konnte nicht mehr die Wende für den Serienmeister aus Bayern einleiten, der als erste deutsche Mannschaft ins Finale des Wettbewerbs eingezogen war.

Stefan Leitl neuer Trainer bei Fußball-Zweitligist Greuther Fürth

FÜRTH (dpa) - Stefan Leitl ist neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Wie der Verein am Dienstagabend mitteilte, wird der 41-Jährige bereits am Mittwoch das Training leiten.



Co-Trainer wird demnach Andre Mijatovic, der Vertrag der beiden läuft bis Juni 2020. «Er identifiziert sich mit unserem Weg und wir sind davon überzeugt, dass er uns wieder zurück in die Erfolgsspur bringt», sagte der Fürther Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi laut Mitteilung. Leitl war zuletzt Trainer beim FC Ingolstadt, wo ihm Mijatovic bereits assistiert hatte.

Schlappe für Pechstein: Europäisches Gericht rollt Fall nicht neu auf

STRAßBURG (dpa) - Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein muss ein früheres Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu ihrer einstigen Zwei-Jahres-Sperre akzeptieren.



Das Straßburger Gericht wies ihren Antrag zurück, den Fall vor seiner höchsten Instanz neu aufzurollen, wie es am Dienstag mitteilte. Damit ist das Urteil vom 2. Oktober rechtskräftig (Beschwerdenummer 67474/10).

Zwei WM-Bronzemedaillen für Snowboarder Hofmeister und Baumeister

PARK CITY (dpa) - Die deutschen Snowboarder Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister haben bei den Weltmeisterschaften in Park City jeweils Bronze im Parallel-Slalom gewonnen.



Die beiden Sportler aus Oberbayern sorgten am Dienstag für die Medaillen vier und fünf des deutschen Teams in den USA. Damit wurde die Edelmetall-Bestmarke von den Titelkämpfen 1997 in Innichen in den Dolomiten egalisiert.

Hunderttausende Fans feiern Super-Bowl-Champion Patriots um Brady

BOSTON (dpa) - Die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady sind bei ihrer Siegesparade nach dem sechsten Triumph im Super Bowl von Hunderttausenden Fans in Boston begeistert empfangen worden.



Bei Sonnenschein und frühlingshaften 15 Grad fuhren die Football-Stars am Dienstag auf offenen Wagen durch die Stadt und wurden mit Sprechchören und bunten Plakaten gefeiert. Weißes Konfetti flog durch die Luft. Die Patriots hatten am Sonntag (Ortszeit) mit dem 13:3 über die Los Angeles Rams ihren sechsten Titel in der Profiliga NFL gewonnen.

Rebensburg verpasst Super-G-Medaille um zwei Hundertstelsekunden

ARE (dpa) - Viktoria Rebensburg hat bei den Ski-Weltmeisterschaften in Are eine Medaille im Super-G als Vierte extrem knapp verpasst.



Die Oberbayerin war am Dienstag nur 0,07 Sekunden langsamer als Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Auf Bronze und die Schweizerin Corinne Suter fehlten 0,02 Sekunden. Silber ging an Sofia Goggia aus Italien. Wie schon im WM-Super-G 2017 und im olympischen Riesenslalom 2018 landete Rebensburg auf dem vierten Platz. Aus dem deutschen Team kam Kira Weidle auf Platz 18. Michaela Wenig und Meike Pfister schieden ebenso aus wie Weltcup-Rekordsiegerin Lindsey Vonn. Die Amerikanerin stürzte heftig ins Fangnetz, kam dabei aber glimpflich davon.

Dahlmeier nur bei Biathlon-Weltcup in Canmore - Schempp fehlt weiter

CANMORE (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird ihre letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft in Östersund in dieser Woche beim Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore absolvieren.



Auf die WM-Generalprobe eine Woche später in Soldier Hollow/USA verzichtet die 25-Jährige. Die siebenmalige Weltmeisterin werde vorzeitig abreisen und «einen weiteren Regenerations- und Trainingsblock» einlegen, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands am Dienstag. Ziel sei es, dass sie bei der WM in Schweden vom 7. bis 17. März in Topform ist. Nach gesundheitlichen Rückschlägen hatte Dahlmeier im Saisonverlauf bereits auf mehrere Rennen verzichtet.

Kovac: Noch kein «Go» der Ärzte für Neuer - Robben fehlt in Berlin

MÜNCHEN (dpa) - Manuel Neuer muss sich bei seiner Rückkehr ins Tor des FC Bayern München gedulden. «Es geht ihm soweit gut, und ich glaube, er will sofort spielen.



Aber wir müssen das Go der Ärzte bekommen, und das haben wir noch nicht», sagte Trainer Niko Kovac am Dienstagmittag in München. Der 47-Jährige ließ ein Mitwirken seines Kapitäns im Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Hertha BSC offen. Neuer hat eine Blessur am rechten Daumen und wurde beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen von Sven Ulreich vertreten. In jedem Fall ausfallen wird der schon seit Ende November fehlende Arjen Robben.

Mourinho akzeptiert in Steueraffäre einjährige Haftstrafe

MADRID (dpa) - Fußball-Startrainer José Mourinho hat nach Medienberichten seine Steuerprobleme mit der spanischen Justiz geklärt.



Der 56 Jahre alte Portugiese habe am Dienstag bei einem Gerichtstermin in Madrid eine einjährige Haftstrafe, eine Steuernachzahlung von 3,3 Millionen Euro sowie eine Geldstrafe von rund zwei Millionen Euro akzeptiert, berichteten die Zeitung «El País» und andere Medien unter Berufung auf Justizkreise. Hinter Gitter muss Mourinho allerdings nicht. Bei nicht vorbestraften Verurteilten ist es in Spanien üblich, dass Haftstrafen von bis zu zwei Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden.

Bericht: RTL will Klinsmann als TV-Experten

BERLIN (dpa) - Jürgen Klinsmann soll TV-Experte für die Fußball-Berichterstattung beim Fernsehsender RTL werden. «Wir sind in Gesprächen», sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe der «Bild».



Klinsmann hatte zuletzt als Trainer der USA gearbeitet. Der ehemalige Nationalspieler und Bundestrainer hat bereits bei ausländischen Fernsehsendern Spiele analysiert. Bisher arbeitet Jens Lehmann als RTL-Experte. Trotz seines neuen Jobs als Assistenztrainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wolle er weiter als TV-Experte arbeiten, hatte er vergangene Woche erklärt. Der frühere Nationaltorwart hat nach eigener Aussage bereits mit RTL-Sportchef Loppe darüber gesprochen.

1. FC Köln zahlt 30 Euro «Dankeschön-Prämie» an Aue-Fahrer

KÖLN/AUE (dpa) - Nach der Absage der Fußball-Zweitligapartie des 1. FC Köln beim FC Erzgebirge Aue bekommen manche Anhänger der Rheinländer 30 Euro.



Das Spiel in Sachsen hatte am Sonntag kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden müssen. «Als Anerkennung für die treue Unterstützung leistet der FC seinen betroffenen Anhängern einen Fahrtkostenzuschuss», teilte der Club am Dienstag auf seiner Homepage mit. Demnach erhalten Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, die ein Ticket für das Spiel in Aue vorweisen können, jeweils 30 Euro. Aue ist von Köln via Autobahn mehr als 500 Kilometer entfernt.

Tennisprofis Struff, Maden und Brands in Sofia im Achtelfinale

SOFIA (dpa) - Ein deutsches Tennis-Trio ist beim Turnier in Sofia ins Achtelfinale eingezogen.



Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff setzte sich bei der mit 586 140 Euro dotierten ATP-Veranstaltung am Dienstag gegen den Italiener Stefano Travaglia mit 6:4, 6:3 durch. Erfolgreich waren zudem die beiden Qualifikanten Yannick Maden und Daniel Brands. Der 29 Jahre alte Maden gewann gegen den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:4, 7:6 (7:4). Der 31 Jahre alte Brands besiegte etwas überraschend den an Nummer fünf gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 7:6 (9:7), 7:5.

1,42 Millionen sehen Super Bowl bei ProSieben

BERLIN (dpa) - Durchschnittlich 1,42 Millionen Menschen haben die Live-Übertragung des Super Bowl am frühen Montagmorgen bei ProSieben gesehen.



Das Football-Finale kam damit auf einen TV-Marktanteil von 25,5 Prozent und damit auf ähnliche Werte wie im Vorjahr. 2018 hatten 1,44 Millionen Menschen die Partie (Marktanteil 25,7 Prozent) im TV geschaut. Zuwächse verzeichnete der Sender nach eigenen Angaben bei der für ihn wichtigen Zielgruppe der jungen Männer.