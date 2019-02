Written by: Redaktion DER FARANG | 05/02/2019

Klopp mit Liverpool nur 1:1 gegen West Ham United

LONDON (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Der Tabellenführer der Premier League musste sich am Montagabend bei West Ham United mit einem 1:1 (1:1) begnügen. In der Tabelle rückte Titelverteidiger Manchester City nach Abschluss des 25. Spieltags bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter heran. Sadio Mané hatte Liverpool mit seinem Treffer in der 22. Minute in Führung gebracht, allerdings war dem Tor eine Abseitssituation vorausgegangen. Michail Antonio (28.) gelang im Londoner Olympiastadion schon kurz darauf der Ausgleich für die Hammers.

St. Pauli schafft Sprung auf Platz zwei: Sieg gegen Union Berlin

HAMBURG (dpa) - Der FC St. Pauli hat die Gunst der Stunde genutzt und in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga Platz zwei erobert.



Im Spitzenspiel setzten sich die Hanseaten am Montagabend 3:2 (1:0) gegen den 1. FC Union Berlin durch. Vor 29 546 Zuschauern im erneut ausverkauften Millerntor-Stadion erzielten Sami Allagui (23. Minute) und Alexander Meier (62./90.+4/Foulelfmeter) die Tore zum ersten Sieg des Kiezclubs über die «Eisernen» seit dem 4. Oktober 2014. Für Union trafen Grischa Prömel (84.) und Suleiman Abdullahi (86.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. St. Pauli ist mit 37 Punkten nun erster Verfolger des Hamburger SV (40), da das Sonntag-Match des 1. FC Köln (36) in Aue ausfiel. Union (34) ist nun Vierter.

Snowboarderin Jörg holt WM-Gold - Bronze an Teamkollege Baumeister

PARK CITY (dpa) - Snowboarderin Selina Jörg ist neue Weltmeisterin im Parallel-Riesenslalom.



Die 31 Jahre alte Allgäuerin raste am Montag bei den Titelkämpfen in Park City souverän zu Gold und feierte den größten Erfolg ihrer Karriere. Bei schweren Bedingungen mit Schneefall in dem US-Skigebiet machte Teamkollege Stefan Baumeister als Dritter im Männer-Wettkampf einen ausgezeichneten Renntag für Snowboard Germany perfekt. Nachdem die Deutschen bei zuletzt zwei Weltmeisterschaften leer ausgegangen waren, ist Jörg die erste Goldmedaillengewinnerin seit Isabella Laböck 2013. Die Männer mussten seit 2009 gar zehn Jahre auf Edelmetall bei einer WM warten.

Zwei-Spiele-Sperre bleibt: FC Bayern gegen FC Liverpool ohne Müller

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München muss im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool wie erwartet in Hin- und Rückspiel auf Fußball-Nationalspieler Thomas Müller verzichten.



Der Einspruch des deutschen Rekordmeisters gegen die Zwei-Spiele-Sperre des 29-Jährigen wurde vom Berufungssenat der Europäischen Fußball-Union (UEFA) laut Vereinsmitteilung vom Montag abgelehnt. Der Angreifer war nach seiner Roten Karte im letzten Gruppenspiel gegen Ajax Amsterdam für zwei Partien gesperrt worden. Der FC Bayern und Müller hatten bei der UEFA Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Nach Anreiseproblemen: Abfahrtstraining bei der Ski-WM abgesagt

ARE (dpa) - Das erste Abfahrtstraining bei den Weltmeisterschaften in Are findet nicht statt.



Weil viele Skirennfahrer - darunter auch das deutsche Team um Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl - erst am Montag nach mehr als 24 Stunden Reisezeit in Are angekommen waren, strich der Skiweltverband FIS das für Dienstag angesetzte erste Training. Für den Mittag ist nun lediglich Freifahren im Super-G geplant. Aber auch das könnte noch gestrichen werden, sollten die fehlenden 250 Gepäckstücke nicht rechtzeitig in Are eintreffen. Am Abend hieß es, ein Lastwagen sei mit der Ladung auf dem Weg. Grund für die Verzögerungen waren der Schnee und ausgefallene Flüge.

Weltmeister Guido Buchwald nicht mehr Aufsichtsrat des VfB Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Fußball-Weltmeister Guido Buchwald kehrt dem VfB Stuttgart den Rücken.



«Nach reiflicher Überlegung und einer Nacht ohne Schlaf habe ich entschieden, von meinen Ämtern als Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG und Botschafter des VfB Stuttgart eV mit sofortiger Wirkung zurückzutreten», teilte Buchwald am Montag in einer persönlichen Erklärung mit. Als Grund nannte er ein gestörtes Vertrauensverhältnis zu seinen Kollegen im Aufsichtsrat. «Der VfB lag und liegt mir immer am Herzen, und deshalb ist mir der Entschluss auch nicht leicht gefallen», schrieb der 58-Jährige.

DFL: Hannover 96 nimmt umstrittene Satzungsänderung zurück

HANNOVER (dpa) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat seine umstrittene Satzungsänderung aus dem Jahr 2018 wieder zurückgenommen und mit den Vorgaben der Deutschen Fußball Liga in Einklang gebracht.



Das bestätigten der Club und die DFL am Montagabend. «Wir haben immer zum Ausdruck gebracht, dass wir zu Gesprächen mit der DFL bereit sind, wenn es Änderungswünsche gibt. Diese Gespräche haben in den vergangenen Wochen stattgefunden. Die jetzige Fassung, mit der wir zufrieden sind, ist das Ergebnis daraus», sagte 96-Chef Martin Kind.

New England Patriots und Brady feiern sechsten Super-Bowl-Triumph

ATLANTA (dpa) - Die New England Patriots um ihren Star-Quarterback Tom Brady haben zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen.



Das leicht favorisierte Team setzte sich im spannenden, aber selten spektakulären Finale der National Football League am Sonntag (Ortszeit) in Atlanta mit 13:3 gegen die Los Angeles Rams durch. Im Alter von 41 Jahren sicherte sich Brady beim größten Einzelsportevent der Welt als erster Profi der NFL-Historie seine sechste Vince-Lombardi-Trophäe. Die Patriots zogen nach Titelgewinnen mit dem bisherigen Super-Bowl-Rekordsieger Pittsburgh Steelers gleich.

Früherer finnischer Weltklasse-Skispringer Matti Nykänen gestorben

KOPENHAGEN (dpa) - Der frühere finnische Ausnahme-Skispringer Matti Nykänen ist tot.



Der viermalige Olympiasieger starb im Alter von 55 Jahren, wie die Sportabteilung des finnischen Ministeriums für Bildung und Kultur bestätigte. Zuvor hatte das finnische Magazin «Seiska» darüber berichtet. Dem Magazin zufolge starb Nykänen in der Nacht zum Montag. Der ehemalige Sportler sei seit einiger Zeit krank gewesen, sagte der Chef des Finnischen Skisprungverbandes Mika Kulmala der Deutschen Presse-Agentur. Nykänen zählt zu den größten Skispringern aller Zeiten. Bei Olympia in Sarajewo 1984 und Calgary 1988 gewann er insgesamt viermal Gold und einmal Silber.

Zweitligist Greuther Fürth trennt sich von Trainer Buric

FÜRTH (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth hat sich von Trainer Damir Buric getrennt.



Die Franken zogen damit nach dem 0:6-Debakel beim SC Paderborn am Samstag die Konsequenzen aus der jüngsten Negativserie. Zuerst hatten die «Nürnberger Zeitung» und die «Fürther Nachrichten» von der Beurlaubung berichtet. Die Spielvereinigung führt derzeit Gespräche mit potenziellen Nachfolgern. Buric war im September 2017 vom österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker Mödling nach Fürth gewechselt und hatte die Nachfolge von Janos Radoki angetreten. Erst im vergangenen Winter hatten die Franken den Vertrag mit dem 54-Jährigen bis zum Sommer 2020 verlängert.

Neuer-Einsatz gegen Berlin offen - Lewandowski nicht auf Platz

MÜNCHEN (dpa) - Der Einsatz von Manuel Neuer im Achtelfinalspiel des DFB-Pokals gegen Hertha BSC bleibt offen.



Wie «Bild» und «Sky» berichteten, war der 32-Jährige am Montag bei der Einheit des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern auf dem Rasen dabei. Schon am Sonntag trainierte er mit den Feldspielern. Neuer war am Samstag beim 1:3 der Münchner in Leverkusen wegen der Blessur am Daumen ausgefallen und von Sven Ulreich vertreten worden. Zwei Tage vor der Pokalpartie in der Hauptstadt am Mittwoch fehlte Robert Lewandowski beim Mannschaftstraining. Als Grund nannte der Verein eine «individuelle Belastungssteuerung».

Formel-1-Team Ferrari bestätigt Wehrlein als Simulatorfahrer

MARANELLO (dpa) - Ferrari hat Pascal Wehrlein als Simulatorfahrer verpflichtet.



Der 24-Jährige gehört zu einem Quartett, das sich beim Formel-1-Rennstall von Sebastian Vettel die Aufgaben teilen soll. Wie Ferrari am Montag mitteilte, sind das neben Wehrlein noch Brendon Hartley (29) aus Neuseeland sowie die Italiener Antonio Fuoco (22) und Davide Rigon (32). Bereits zu Jahresbeginn war spekuliert worden, dass Wehrlein Ferrari als Entwicklungsfahrer unterstützen soll und dies mit seiner Rolle als Einsatzfahrer in der vollelektrischen Rennserie Formel E für das Mahindra-Team verbindet. Wehrlein, jüngster DTM-Champion 2015, fuhr 2016 für Manor und 2017 für Sauber in der Motorsport-Königsklasse.

Pyrotechnik: Borussia Dortmund muss 62.000 Euro Strafe zahlen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wegen Zündeleien von Fans muss Borussia Dortmund 62.000 Euro Geldstrafe zahlen.



Dieses Urteil fällte am Montag das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main. Unmittelbar vor dem Bundesligaspiel des BVB bei Fortuna Düsseldorf am 18. Dezember wurden im Gäste-Block 36 Bengalische Feuer abgebrannt. Der Anpfiff verzögerte sich deshalb um eineinhalb Minuten. Zudem wurden zu Beginn und am Ende des Spiels weitere pyrotechnische Gegenstände gezündet. Das Urteil ist nach DFB-Angaben rechtskräftig.

Torwart Drobny vor Debüt bei Fortuna - Comeback nach zwei Jahren

DÜSSELDORF (dpa) - Der 39 Jahre alte Torhüter Jaroslav Drobny steht vor seinem Comeback.



Der vom Bundesligaclub Fortuna Düsseldorf in der Winter-Transferperiode verpflichtete Torwart-Oldie soll im DFB-Pokalspiel beim FC Schalke 04 am Mittwoch sein erstes Pflichtspiel seit zwei Jahren bestreiten. «Jaroslav wird Mittwoch definitiv zwischen den Pfosten stehen. Ich hatte mich vor der Saison darauf festgelegt, dass der zweite Torwart die Pokalspiele macht», sagte Trainer Friedhelm Funkel der «Bild»-Zeitung.

Deutscher Darts-Profi Hopp gibt Debüt in der Premier League

BERLIN (dpa) - Durch die Verletzung des zweimaligen Weltmeisters Gary Anderson darf der deutsche Darts-Profi Max Hopp sein Debüt in der prestigeträchtigen Premier League geben.



Das teilte der Weltverband PDC am Montag mit. Anderson musste seine Teilnahme aufgrund von anhaltenden Rückenprobleme absagen. Dafür werden neun Spieler nachrücken, die jeweils an einem Abend im Liga-Modus antreten. Hopp wird beim Spieltag am 21. März in Berlin vor heimischem Publikum gegen den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld antreten.