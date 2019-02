Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.19

SC Freiburg holt Punkt in Stuttgart - Niederlechner trifft spät

STUTTGART (dpa) - Florian Niederlechner hat dem SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga einen späten Punktgewinn gesichert.



Dank des Treffers des Angreifers in der vierten Minute der Nachspielzeit kam Freiburg am Sonntag beim VfB Stuttgart noch zu einem 2:2 (1:0). Zum Abschluss des 20. Spieltags war Freiburg früh durch Janik Haberer (4. Minute) in Führung gegangen, ehe Defensivspieler Emiliano Insua (75.) und Daniel Didavi (84.) für die Gastgeber trafen und die Begegnung zwischenzeitlich drehten. Stuttgarts Ex-Nationalspieler Mario Gomez sah in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte. Stuttgart bleibt 16. der Tabelle, Freiburg steht weiterhin auf Rang 13.

FC Augsburg beendet Negativserie - Finnbogason trifft drei Mal

AUGSBURG (dpa) - Mit drei Toren hat der isländische Stürmer Alfred Finnbogason den FC Augsburg zum Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 geführt.



Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum beendete mit dem 3:0 (2:0)-Heimerfolg am Sonntag eine Negativserie von zuletzt zehn sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga. Finnbogason traf zunächst zwei Mal (8./34. Minute) vom Elfmeterpunkt. Beide Strafstöße gab der Schiedsrichter wegen Handspiels. Anschließend war der 30-Jährige aus dem Spiel heraus erfolgreich (54.). Augsburg liegt nach dem 20. Spieltag mit 18 Punkten weiterhin auf Rang 15.

Deutsche Snowboardcrosser holen WM-Bronze im Teamwettkampf

PARK CITY (dpa) - Die Snowboardcrosser Paul Berg und Hanna Ihedioha haben bei den Weltmeisterschaften in den USA Bronze im Teamwettkampf gewonnen und für die erste deutsche Cross-Medaille bei einer WM seit 18 Jahren gesorgt.



Das Duo wurde am Sonntag in Solitude nur von den USA und Italien geschlagen. Für Gastgeber-Gold sorgen Einzel-Champion Mick Dierdorff und die fünfmalige Weltmeisterin Lindsey Jacobellis, Silber ging an Omar Visintin und Olympiasiegerin Michela Moioli.

Neuer-Einsatz im DFB-Pokal bei Hertha fraglich

MÜNCHEN (dpa) - Nachdem Manuel Neuer bereits am Wochenende in der Bundesliga pausieren musste, scheint sein Einsatz im DFB-Pokal unter der Woche fraglich.



Wie die «Bild» berichtet, ist die Finger-Verletzung des 32 Jahre alten Torhüters komplizierter als bisher gedacht. Demnach hat sich der Nationaltorhüter eine Verletzung des Seitenbandes im rechten Daumen zugezogen und sein Einsatz im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC (Mittwoch, 20.45 Uhr/ARD und Sky) sei unwahrscheinlich. Bereits bei der 1:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen stand Ersatzkeeper Sven Ulreich für Neuer zwischen den Pfosten beim deutschen Rekordmeister.

Paris Saint-Germain mit erster Saison-Niederlage in der Ligue 1

LYON (dpa) - Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen.



Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel unterlag am Sonntagabend im Spitzenspiel bei Olympique Lyon mit 1:2 (1:1), bleibt aber weiterhin souveräner Tabellenführer. Angel di Maria (7. Minute) hatte das Starensemble aus der Hauptstadt früh in Führung gebracht, doch Moussa Dembelé (33.) und Nabil Fekir (49.) drehten die Begegnung. Paris hatte gerade in der zweiten Halbzeit viele sehr gute Torchancen, nutzen konnten sie aber keine. Bei PSG standen die deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Draxler in der Startelf.

Man City setzt Liverpool mit 3:1-Sieg gegen Arsenal unter Druck

MANCHESTER (dpa) - Manchester City hat den FC Liverpool in der englischen Premier League mit einem souveränen Heimerfolg unter Druck gesetzt.



Der Fußballmeister schlug am Sonntag den FC Arsenal verdient mit 3:1 (1:1). Dadurch rückte City vorerst bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Liverpool heran, der erst am Montag bei West Ham United spielt. Liverpool kann mit einem Sieg bei West Ham am Montag den Vorsprung von fünf Punkten auf Man City wiederherstellen, das durch den Erfolg Tottenham Hotspur von Platz zwei der Tabelle verdrängte.

Real siegt ohne Mühe gegen Alaves - Atlético patzt

MADRID (dpa) - Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Liga den dritten Sieg in Folge eingefahren.



Der Champions-League-Sieger besiegte Deportivo Alaves am Sonntagabend zuhause mit 3:0 (1:0). Die Tore erzielten der Franzose Karim Benzema (30. Minute), der brasilianische Jungstar Vinicius Junior (80.) und Mariano Diaz (90.+1). Drei Tage vor dem wichtigen Halbfinal-Hinspiel im spanischen Pokal beim FC Barcelona schonte Reals Trainer Santiago Solari den deutschen Nationalspieler Toni Kroos.

Stoch gewinnt Fliegen in Oberstdorf - Eisenbichler auf Rang zehn

OBERSTDORF (dpa) - Deutschlands Skisprung-Hoffnungsträger Markus Eisenbichler hat das Flug-Wochenende in Oberstdorf mit einem zehnten Platz beendet.



Der 27 Jahre alte Bayer flog am Sonntag auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze auf 210,5 und 206,5 Meter und verpasste damit im Gegensatz zu den ersten beiden Wettbewerben einen Podestplatz. Der Sieg ging an den polnischen Olympiasieger Kamil Stoch, der auf 214,5 und 227,5 Meter sprang. Neben Stoch schafften es gut zwei Wochen vor der WM in Seefeld auch Jewgeni Klimow aus Russland und der Pole Dawid Kubacki auf das Podest.

Kiel wahrt Aufstiegschance - Bochum verpasst Sprung nach vorn

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.



Nach dem 2:0 (1:0)-Heimsieg über Jahn Regensburg rückten die Norddeutschen auf Rang vier vor. Der Abstand zum Tabellenzweiten 1. FC Köln, dessen Partie in Aue wegen starker Schneefälle am Sonntag abgesagt wurde, beträgt nur noch zwei Punkte. Dagegen verpasste der VfL Bochum mit dem 0:3 (0:0) beim vom Abstieg bedrohten SV Sandhausen den Sprung in die Spitzengruppe. Trotz seiner vierten Saisonniederlage am Samstag beim 0:2 in Bielefeld bleibt der Hamburger SV Tabellenführer.

Neuer und Thiago beim FC Bayern wieder im Training

MÜNCHEN (dpa) - Nationaltorwart Manuel Neuer hat nach seiner Handverletzung wieder beim FC Bayern trainiert.



Wie die Münchner einen Tag nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen mitteilten, war der 32-Jährige bei den Übungen der Feldspieler dabei. Neuer hatte die Reise nach Leverkusen nicht mitgemacht, da er sich «eine Blessur an der rechten Hand» zugezogen hatte. Sven Ulreich vertrat den Kapitän der Münchner. Der ebenfalls in Leverkusen fehlende Thiago war am Sonntag im Schneetreiben an der Säbener Straße genauso im Mannschaftstraining dabei wie die zuletzt an den Oberschenkeln verletzten Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry.

Ovtcharov gewinnt deutsches Tischtennis-Halbfinale gegen Timo Boll

MONTREUX (dpa) - Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov hat beim europäischen Top-16-Turnier in Montreux das deutsche Halbfinale gegen Timo Boll gewonnen.



Der ehemalige Weltranglisten-Erste besiegte den amtierenden Europameister am Sonntag in 4:3 Sätzen. Bei den Frauen hat Petrissa Solja vom TSV Langstadt ebenfalls das Finale erreicht. Nach ihren Siegen gegen Einzel-Europameisterin Li Qian (Polen) sowie Mannschafts-Europameisterin Elizabeta Samara (Rumänien) gewann die 24-Jährige im Halbfinale auch noch in 4:2 Sätzen gegen die topgesetzte Sofia Polcanova aus Österreich.

Leverkusener Havertz fällt für Pokalspiel in Heidenheim aus

LEVERKUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Pokalspiel beim 1. FC Heidenheim am Dienstag auf Kai Havertz verzichten.



Der Mittelfeldspieler hatte sich im Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München am Samstag eine Verletzung im Bereich der Hüftmuskulatur zugezogen. Dies teilte der Club am Sonntag mit. Ob Havertz am nächsten Freitag in der Bundesligapartie beim FSV Mainz 05 eingesetzt werden kann, ist fraglich.

Kombination: Gesamtweltcup für Doppelsieger Riiber - Rießle Dritter

KLINGENTHAL (dpa) - Jarl Magnus Riiber hat den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination vorzeitig gewonnen.



Dem 21 Jahre alten Norweger gelangen in Klingenthal seine Saisonerfolge neun und zehn, womit er vier Wettbewerbe vor Saisonschluss nicht mehr von Rang eins zu verdrängen ist. Am Sonntag setzte er sich erneut im Schlussspurt mit 0,5 Sekunden Vorsprung vor dem Finnen Ilkka Herola durch. Der Schwarzwälder Fabian Rießle als Dritter hatte 0,7 Sekunden Rückstand. Das starke deutsche Gesamtergebnis rundeten Vinzenz Geiger als Vierter und Sprungsieger Manuel Faißt als Siebter ab.

Auch Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag abgesagt

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Einen Tag nach der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ist auch der für Sonntag geplante Riesenslalom der Herren abgesagt worden.



Die Organisatoren entschieden bereits gut drei Stunden vor dem angesetzten Start des ersten Durchgangs, das Rennen wegen heftiger Schneefälle nicht auszutragen. In der Nacht zum Sonntag hatte es in der bayerischen Wintersportmetropole rund 30 Zentimeter Neuschnee gegeben, so dass ein reguläres Rennen unmöglich geworden war.

Norbert Meier neuer Trainer beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen

KREFELD (dpa) - Der ehemalige Bundesligatrainer Norbert Meier wird neuer Chefcoach beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen.



Dies bestätigte der Club am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Rheinische Post» von der Verpflichtung des 60-Jährigen berichtet. Meier, der zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern und Darmstadt 98 arbeitete, wird Nachfolger des vor einer Woche beim Aufstiegsaspiranten entlassenen Stefan Krämer.