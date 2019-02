Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

Zwei deutsche Skispringerinnen in Hinzenbach auf dem Podium

HINZENBACH (dpa) - Juliane Seyfarth und Katharina Althaus haben den deutschen Skispringerinnen im österreichischen Hinzenbach die nächsten Podestplätze beschert.

Die zweitplatzierte Seyfarth musste sich am Samstag nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben, Althaus wurde Dritte. Olympiasiegerin Lundby sprang in beiden Durchgängen auf die Tagesbestweite von 86 Metern und baute ihren Vorsprung in der Gesamtwertung auf Verfolgerin Althaus weiter aus. Seyfarth sprang 84,5 und 79,5 Meter weit, Althaus kam auf 81,5 und 79 Meter. Zum starken deutschen Mannschaftsergebnis trug auch Carina Vogt als Sechste bei. Ramona Straub (13.), Anna Rupprecht (16.) und Svenja Würth (19.) erreichten ebenfalls den zweiten Durchgang.

Hamburg patzt in Bielefeld - Fürth auch in Paderborn chancenlos

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV hat im Aufstiegskampf einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga verlor am Samstag bei Arminia Bielefeld mit 0:2 (0:2).

Doppelt bitter: Gotoku Sakai sah wegen einer Notbremse gegen Andreas Voglsammer (11. Minute) früh die Rote Karte. Einen erneute Enttäuschung gab es für die SpVgg Greuther Fürth, die mit 0:6 (0:3) beim SC Paderborn chancenlos war. Es war die sechste sieg- und torlose Partie in Folge für Fürth. Der 1. FC Heidenheim kletterte durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Dynamo Dresden und nun sechs Partien ohne Niederlage nacheinander auf Tabellenplatz vier.

Erster Weltcup-Sieg für Felix Loch - Weltmeister gewinnt in Altenberg

ALTENBERG (dpa) - Eine Woche nach dem Gewinn des WM-Titels hat Deutschlands Rodel-Ass Felix Loch auch sein erstes Weltcup-Rennen in diesem Winter gewonnen.

Der 29-Jährige sicherte sich am Samstag im verschneiten Eiskanal in Altenberg den ersten Weltcup-Sieg seit fast einem Jahr. Nach der zweitbesten Zeit im ersten Lauf konnte der Berchtesgadener im zweiten Durchgang noch am Österreicher Reinhard Egger vorbeiziehen. Dritter wurde Lochs Teamkamerad Johannes Ludwig, der auch weiterhin das Gesamtklassement anführt.

Salihamidzic zu Neuer: «Hoffen, dass das nicht so lange dauert»

LEVERKUSEN (dpa) - Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist zuversichtlich, dass Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer nach seiner Handverletzung schnell ins Team zurückkehrt.

«Wir hoffen, dass das nicht so lange dauert», sagte Salihamidzic im TV-Sender Sky vor der Bundesliga-Partie des FC Bayern bei Bayer Leverkusen am Samstag. «Das werden wir von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel entscheiden», sagte er mit Blick auf ein mögliches Comeback des Torhüters. Neuer war wegen einer Handverletzung nicht mit nach Leverkusen gereist.

Shiffrin siegt - Geiger wird Zehnte im Slalom von Maribor

MARIBOR (dpa) - Skirennfahrerin Christina Geiger ist im Slalom von Maribor Zehnte geworden und hat den vierten Top-Ten-Rang nacheinander im Weltcup eingefahren.

Bei der WM-Generalprobe vergab die Allgäuerin am Samstag durch schwere Fehler sowohl im ersten als auch zweiten Durchgang eine noch deutlich bessere Platzierung. Zum Sieg raste Favoritin Mikaela Shiffrin aus den USA, die sich vor Anna Swenn Larsson aus Schweden (+0,77 Sekunden) und der Schweizerin Wendy Holdener (+1,15) durchsetzte und ihren 56. Weltcup-Sieg feierte.

Nowitzki: Tendenz geht zu Karriereende nach dieser NBA-Saison

DALLAS (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki tendiert derzeit zu einem Karriereende nach der aktuellen NBA-Spielzeit.

«Ich wollte sehen, wie diese Saison läuft, mit meiner Familie reden und dann eine Entscheidung treffen», sagte der 40-Jährige am Freitag (Ortszeit) in einem ESPN-Podcast. «So wie es jetzt läuft, neige ich dazu, aber wir werden sehen, wie die letzten Spiele laufen.» Nach einer Entzündung in Folge einer Knöchel-Operation konnte Nowitzki erst Mitte Dezember in seine 21. Saison für die Dallas Mavericks starten.

Golfprofi Kaymer scheitert bei Phoenix Open am Cut

SCOTTSDALE (dpa) - Für Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer sind die Phoenix Open bereits nach dem zweiten Tag beendet.

Der 34-Jährige aus Mettmann scheiterte am Freitag (Ortszeit) beim PGA-Turnier in Scottsdale mit insgesamt 143 Schlägen am Cut und schied vorzeitig aus. Auch Stephan Jäger (144) und Alex Cejka (145) konnten sich nicht für die beiden entscheidenden Runden des mit 7,1 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers im US-Bundesstaat Arizona qualifizierten.

15-jähriger Kym wird zum jüngsten Schweizer Davis-Cup-Spieler

BIEL (dpa) - Der 15-jährige Jérôme Kym ist zum jüngsten Schweizer Davis-Cup-Spieler geworden.

Kym bestritt an der Seite von Henri Laaksonen am Samstag in Biel das Doppel gegen Russland und gewann mit seinem Partner gegen Jewgeni Donskoi/Andrej Rublew 4:6, 6:3, 7:6 (7:1). Das Schweizer Doppel verkürzte damit in der Qualifikationsrunde zum 1:2. Die Eidgenossen treten ohne Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer und ohne Stan Wawrinka an. Der 1,95 Meter große Kym, der am 12. Februar 16 Jahre alt wird, löste Heinz Günthardt als jüngsten Schweizer Davis-Cup-Spieler ab. Der frühere Trainer von Steffi Graf war 1975 mit 16 Jahren und 244 Tagen zu seinem ersten Einsatz für die Schweiz gekommen. Auch ohne den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic setzte sich die serbische Davis-Cup-Auswahl in Usbekistan 3:2 durch und erreichte damit die Finalrunde. 18 Mannschaften spielen vom 18. bis 24. November in Madrid den Davis-Cup-Sieger aus. Statt der vier über das Jahr verteilten Runden gibt es nun nach der Qualifikationsrunde eine Finalwoche, die vielen Topspielern wie Alexander Zverev wegen des Termins nicht passt.

Taktisch noch zu grün: Kombinierer Geiger vergibt Heimsieg

KLINGENTHAL (dpa) - So nah war Vinzenz Geiger noch nie dran, den Norweger Jarl Magnus Riiber zu schlagen.

Doch ein taktischer Fehler verhinderte es. Bis zur WM in Seefeld wollen das die deutschen Kombinierer ändern. Ein Taktikfehler hat die deutschen Kombinierer beim Heim-Weltcup in Klingenthal um den Sieg gebracht. Vinzenz Geiger überließ an entscheidenden Stellen im Lauf dem späteren Sieger Jarl Magnus Riiber die Führung, war plötzlich an vierter Stelle und musste sich wieder vorkämpfen. In einem packenden Endspurt hatte der Norweger die Schuhspitze vorn. Dritter wurde der viermalige Lahti-Weltmeister Johannes Rydzek. Nach dem siegreichen Fotofinish kann Riiber am Sonntag seinen ersten Weltcup-Gesamtsieg - schon vier Wettbewerbe vor Ende - perfekt machen.

ÖSV-Asse nehmen Garmisch-Absage locker - Reichelts WM-«Wendeprinzip»

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Die österreichischen Ski-Asse nehmen die wetterbedingte Absage der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen mit Humor.

«Ich spare mir natürlich ein bisschen Kraft», sagte Vincent Kriechmayr am Samstag, wenige Tage vor dem Start der alpinen Weltmeisterschaft in Are. «Das Rauffliegen ist jetzt auch relaxter, sonst hätten wir schon einen Stress gehabt.» Der erstmals angemietete Privatjet mit dem ÖSV-Team kann nun etwas eher nach Schweden abheben. So sei man ausgeruht beim ersten Abfahrtstraining am Dienstag, meinte Hannes Reichelt. Er sei froh, «dass sich der ÖSV das ein bisschen was kosten lässt. Es ist sinnvoll investiertes Geld». Probleme bereiten den Österreichern, die in Are zu den aussichtsreichen Medaillenkandidaten gehören, lediglich die Einschränkungen beim Gepäck. Höchstens 15 Kilogramm darf jeder Läufer mitnehmen. «Da werde ich mir ein paar Unterhosen sparen müssen und das Wendeprinzip einführen», meinte Reichelt trocken.