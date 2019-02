Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

Trainer Doll unterliegt bei Premiere mit Hannover 96 gegen RB Leipzig

HANNOVER (dpa) - Hannover 96 hat seine sportliche Krise auch mit dem neuen Trainer Thomas Doll nicht beenden können.



Im ersten Spiel unter dem Bundesliga-Rückkehrer verlor der Tabellenvorletzte am Freitagabend mit 0:3 (0:1) gegen den Champions-League-Anwärter RB Leipzig. Marcel Halstenberg per Foulelfmeter (45.+3) und Kapitän Willy Orban (64./85. Minute) mit einem Doppelpack trafen vor 32 400 Zuschauern für die Sachsen. Unter Doll spielte Hannover offensiv genauso harmlos wie unter seinem glücklosen Vorgänger André Breitenreiter. Der Abstiegskandidat ist jetzt in der Fußball-Bundesliga seit neun Spielen nacheinander sieglos.

Zverev holt zweiten Sieg für deutsche Tennis-Herren im Davis Cup

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat in der Davis-Cup-Partie gegen Ungarn für den zweiten Punkt gesorgt.



Nach dem Zittersieg von Philipp Kohlschreiber gewann der Weltranglisten-Dritte am Freitag in Frankfurt am Main gegen den klaren Außenseiter Peter Nagy 6:2, 6:2. Zuvor hatte Kohlschreiber den 19-jährigen Zsombor Piros 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 niedergerungen. Damit führt die deutsche Auswahl nach dem Eröffnungstag der zweitägigen Begegnung 2:0 und ist nur noch einen Sieg vom Erreichen der neuen Finalrunde entfernt. Am Samstag geht es zunächst mit dem Doppel weiter, für das Jan-Lennard Struff und Tim Pütz nominiert sind.

Skirennfahrerin Vonn beendet Karriere nach WM - Weltcup-Rekord passé

ARE (dpa) - Lindsey Vonn wird ihre aktive Skikarriere nach den Weltmeisterschaften in Schweden beenden.



Das teilte die Amerikanerin am Freitagabend mit. «Mein Körper ist gebrochen und nicht mehr zu reparieren und lässt mich nicht die letzte Saison bestreiten, von der ich geträumt habe. Mein Körper brüllt mich an zu STOPPEN und es ist Zeit, dass ich auf ihn höre», schrieb die 34-Jährige in den Sozialen Netzwerken. Vonn hat in ihrer von Verletzungen überschatteten Karriere 82 Weltcups gewonnen und ist Rekordhalterin bei den Damen. Die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark von 86 Erfolgen, die sie in den vergangenen Jahre jagte, kann sie nun nicht mehr erreichen.

FC Bayern ohne Manuel Neuer nach Leverkusen - «Blessur» rechter Hand

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München muss sein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen ohne Manuel Neuer bestreiten.



Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, erlitt der Kapitän im Training eine «eine Blessur an der rechten Hand» und reiste nicht mit ins Rheinland. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung über den Neuer-Ausfall für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr) berichtet. In Leverkusen dürfte ihn Sven Ulreich im Tor ersetzen. Der 30-Jährige hatte Neuer schon vertreten, als dieser wegen eines Mittelfußbruchs ausgefallen war. Bei der Auswärtspartie muss Trainer Niko Kovac neben dem langzeitverletzten Corentin Tolisso weiter auf Franck Ribéry und Arjen Robben verzichten.

Nowitzki nachträglich ins Allstar-Spiel der NBA berufen

DALLAS (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki erhält nachträglich einen Platz im Allstar-Spiel der nordamerikanischen Profiliga NBA.



Der 40 Jahre alte Profi von den Dallas Mavericks und Dwyane Wade von den Miami Heat wurden von NBA-Commissioner Adam Silver für die Partie der besten und beliebtesten Spieler am 17. Februar (Ortszeit) in Charlotte berufen. Das teilte die NBA am Freitag mit. Dies geschehe aus Ehre für die außergewöhnlichen Beiträge als «ikonische NBA-Champions». Für Nowitzki ist es seine 14. Berufung ins Allstar-Spiel. Er ist bereits als Ehrencoach einer Weltauswahl beim Showduell der besten Jungprofis zwei Tage zuvor eingeplant.

Deutsche Handballer verlieren All-Star-Game

STUTTGART (dpa) - Die deutschen Handballer haben fünf Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft das All-Star-Game gegen eine Bundesliga-Auswahl verloren.



In der von zahlreichen Drehern, Kunststücken und gegenseitigen Späßen geprägten Partie unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Freitagabend in Stuttgart mit 39:42 (21:21). Patrick Wiencek, Tim Suton, Matthias Musche oder Jannik Kohlbacher glänzten bei der deutschen Mannschaft in der mit 6200 Zuschauern ausverkauften Porsche-Arena als Torschützen. Bei den von Fans in einer Online-Wahl zusammengestellten All Stars glänzten vor allem der Schwede Hampus Wanne von der SG Flensburg-Handewitt und der Schweizer Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen mit verschiedenen Tricks.

Eisenbichler in Oberstdorf Dritter - Erster Weltcup-Sieg für Zajc

OBERSTDORF (dpa) - Markus Eisenbichler hat den deutschen Skispringern den ersten Podestplatz bei den drei Flug-Wettbewerben in Oberstdorf beschert.



Beim ersten Weltcup-Sieg des Slowenen Timi Zajc kam Markus Eisenbichler mit Flügen auf 224,5 und 222,5 Meter am Freitag auf den dritten Rang. Auch Stephan Leyhe (11.), Andreas Wellinger (13.), Karl Geiger (16.) und Richard Freitag (22.) schafften es in den zweiten Durchgang der besten 30 Springer. Am Samstag und Sonntag (jeweils 16.00 Uhr) stehen auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze zwei weitere Einzel auf dem Programm.

WM-Gastgeber Katar gewinnt erstmals Asien-Cup - 3:1 gegen Japan

ABU DHABI (dpa) - Der umstrittene WM-Gastgeber Katar hat überraschend erstmals den Asien-Cup gewonnen.



Die Mannschaft des Spaniers Felix Sanchez setzte sich am Freitag im Finale in Abu Dhabi mit 3:1 (2:0) gegen Favorit Japan durch. Der Ausrichter der Fußball-WM 2022 holte damit bei seiner ersten Finalteilnahme direkt den Titel. Japans Nationalteam um den Bremer Bundesliga-Profi Yuya Osako verpasste dagegen seinen fünften Titelgewinn bei der Asienmeisterschaft.

Neureuther sagt für Garmisch-Riesenslalom ab - WM unwahrscheinlich

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Felix Neureuther wird beim Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag nicht antreten.



Das entschied der Skirennfahrer am Freitag nach dem Training, wie Verbandssprecher Ralph Eder auf Anfrage sagte. Der Alpin-Routinier hatte einen Start beim Heim-Rennen offengelassen, weil er nach seinen Verletzungen zuletzt fast nur Slalom trainiert hatte. Durch den Verzicht ist ein Riesenslalom-Start Neureuthers bei der WM ebenfalls unwahrscheinlich. Der 34-Jährige meint, dass ein Rennen in Are ohne Wettkampfpraxis «schwierig» sei. Der an der Schulter verletzte Stefan Luitz will spontan entscheiden, ob er am Sonntag in Garmisch fährt.

«Knüller» im spanischen Pokal: Im Halbfinale gibt es den Clásico

MADRID (dpa) - Im Halbfinale des spanischen Pokals kommt es zum Clásico zwischen den Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid. «Knüller!», kommentierte die Sportzeitung «Marca» am Mittag kurz nach der Auslosung.



Das Hinspiel findet am Mittwoch (6. Februar) im Camp Nou der Katalanen statt, das Rückspiel steigt am 27. Februar im Madrider Bernabéu-Stadion. Barça mit seinem Superstar Lionel Messi hatte die «Copa del Rey» zuletzt vier Mal hintereinander gewonnen, die Königlichen von Toni Kroos siegten zuletzt 2014. In der anderen Halbfinal-Partie treffen Betis Sevilla und der FC Valencia aufeinander.

WM-Test verpatzt: Rebensburg bei Maribor-Riesenslalom ausgeschieden

MARIBOR (dpa) - Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Riesenslalom von Maribor ausgeschieden und hat ihre WM-Generalprobe verpatzt.



Die beste deutsche Skirennfahrerin verpasste am Freitag nach nur wenigen Sekunden wegen eines Fahrfehlers ein Tor; es war der zweite Ausfall in ihrer Paradedisziplin in diesem Winter. Den Sieg teilten sich die zeitgleichen Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhova (Slowakei). Dritte wurde die Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Als einzige deutsche Starterin kam Marlene Schmotz auf Platz 23 in die Punkte. Rebensburg reist ohne Saisonsieg zum Höhepunkt ins schwedische Are, wo sie am Dienstag im Super-G den ersten WM-Einsatz hat.

Bericht zu «Football Leaks»: Polizei beschlagnahmt große Datenmenge

BUDAPEST/HAMBURG (dpa) - Die ungarische Polizei hat nach einem Bericht des «Spiegel» eine große Datenmenge beim Whistleblower der Football Leaks beschlagnahmt.



Wie das Nachrichtenmagazin in seiner am Samstag erscheinenden Ausgabe berichtet, wurden bei der Verhaftung des Portugiesen Rui Pinto in Ungarn Mitte Januar auch zehn Festplatten sichergestellt. Ein Großteil der darauf befindlichen Daten habe er bislang nicht mit den Medien geteilt, sagte Pinto im Gespräch mit dem «Spiegel», dem NDR und der französischen Online-Plattform «Mediapart». Bei den Daten handele es sich um vertrauliche Dokumente aus der internationalen Fußballbranche und dem Offshore-Bankenwesen.

Sauber-Team wird umbenannt: Künftig als Alfa Romeo Racing in Formel 1

HINWIL (dpa) - Nach mehr als 25 Jahren verschwindet der Name Sauber aus der Formel 1. Das zuletzt als «Alfa Romeo Sauber» bezeichnete Team wurde in «Alfa Romeo Racing» umbenannt.



Dies teilte der Rennstall am Freitag mit. Peter Sauber hatte ein gleichnamiges Team 1970 gegründet und dann mit ihm im Jahr 1993 sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse gefeiert. Der Finne J.J. Lehto hatte den C12 gleich auf Platz fünf gesteuert. Das Sauber-Team bezieht schon länger Motoren von Ferrari und war in der vergangenen Saison eine Zusammenarbeit mit Alfa Romeo eingegangen.

Martin Schmitt schließt Job als Skisprung-Bundestrainer vorerst aus

OBERSTDORF (dpa) - Der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt will nicht Nachfolger von Bundestrainer Werner Schuster werden.



«Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das für mich ausschließen», sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. «Ich habe mir da natürlich auch schon Gedanken drüber gemacht», erklärte Schmitt, der sich generell einen Job im Skispringen gut vorstellen kann und zuletzt immer wieder als möglicher Bundestrainer-Kandidat gehandelt worden war.