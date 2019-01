Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.19

Achtelfinal-Aus für Mona Barthel bei Tennis-Turnier in Thailand

HUA HIN (dpa) - Mona Barthel hat beim Turnier im thailändischen Hua Hin eine Überraschung verpasst.

Die 28 Jahre alte Tennisspielerin aus Neumünster verlor am Mittwoch im Achtelfinale gegen die an Nummer eins gesetzte Spanierin Garbine Muguruza mit 3:6, 5:7. Muguruza hatte in der ersten Runde bereits Sabine Lisicki ausgeschaltet. Für Barthel geht es von Thailand aus nun nach Braunschweig. Dort bereitet sich die deutsche Fed-Cup-Mannschaft in der kommenden Woche auf die Partie gegen Weißrussland (9./10. Februar) vor. Barthel gehört erstmals seit sechs Jahren wieder zum deutschen Team.

Wechsel von Bayern-Profi Sandro Wagner nach China perfekt

MÜNCHEN (dpa) - Der Wechsel von Sandro Wagner vom FC Bayern München nach China ist perfekt.

Wie der deutsche Fußball- Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, verpflichtet Erstligist Tianjin Teda den achtmaligen Nationalspieler. Der 31-Jährige erhält bei der Mannschaft von Trainer Uli Stielike einen Vertrag über zwei Jahre, wie der Erstligist aus der Metropole rund eine Autostunde von Peking entfernt mitteilte. Wagner war vor einem Jahr aus Hoffenheim in seine Geburtsstadt München zurückgekehrt. Bei Trainer Niko Kovac spielte der Angreifer zuletzt aber keine Rolle mehr.

DFB zur EM 2024: «Wir wollen kein aufgewärmtes Sommermärchen»

DÜSSELDORF (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat mit der EM 2024 ehrgeizige Ziele und will sich von der WM 2006 absetzen.

«Wir wollen eine eigene Geschichte schreiben», sagte Markus Stenger, Leiter des damaligen Bewerbungsverfahrens, am Mittwoch auf dem Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf: «Wir wollen kein aufgewärmtes Sommermärchen.» Stenger erklärte zu den Zielen: «Ein Erfolg der Euro 2024 wird sich sicher nicht nur an Geld messen, sondern auch an Werten, die wir vermitteln.» Der DFB hatte im September des Vorjahres den Zuschlag für das Turnier in fünf Jahren erhalten.

Kagawa vor Wechsel vom BVB nach Monaco

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund und Shinji Kagawa gehen nach Medienberichten vorerst getrennte Wege.

Demnach wird der ursprünglich bis 2020 vertraglich gebundene 29 Jahre alte Mittelfeldspieler ohne Kaufoption für ein halbes Jahr an den französischen Erstligisten AS Monaco verliehen. Der japanische Fußball-Nationalspieler wäre damit nach Alexander Isak (Willem II) und Sebastian Rode (Frankfurt) der bereits dritte zuletzt nicht eingesetzte Spieler, der den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in dieser Transferperiode verlässt. Der BVB hat den Wechsel zunächst jedoch nicht bestätigt.

Tuchel muss bis zu zehn Wochen auf Starspieler Neymar verzichten

PARIS (dpa) - Der verletzte brasilianische Fußballstar Neymar fällt bis zu zehn Wochen aus und wird damit das wichtige Achtelfinale von Paris Saint-Germain in der Champions League gegen Manchester United verpassen.

Wie sein Club am Mittwoch mitteilte, wird die Verletzung am rechten Fuß allerdings nicht operiert, sondern konservativ behandelt. Damit darf Trainer Thomas Tuchel immerhin darauf hoffen, dass Neymar in einem möglichen Champions-League-Viertelfinale wieder spielen kann.

Gensheimer-Rückkehr zu den Rhein-Neckar Löwen perfekt

MANNHEIM (dpa) - Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer kehrt zur neuen Saison zu den Rhein-Neckar Löwen zurück.

Der 32 Jahre alte Weltklasse-Handballer erhält beim deutschen Pokalsieger einen Dreijahresvertrag vom Sommer 2019 bis 2022, wie Geschäftsführerin Jennifer Kettemann bei Gensheimers Vorstellung am Mittwochmorgen in Mannheim sagte. «Es ist eine Rückkehr nach Hause», sagte Gensheimer. «Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.» Bis zum Sommer steht er beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain unter Vertrag.

Fast eine Million Handball-Zuschauer - 98,6 Prozent verkaufte Tickets

STUTTGART (dpa) - Fast eine Million Menschen haben die Spiele der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark besucht.

902 505 Zuschauer verfolgten die 96 WM-Spiele in den deutschen und dänischen Hallen, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mitteilte. 536 168 davon sahen die in Deutschland ausgetragenen Partien in Berlin, Köln, München und Hamburg. Das bedeutet, dass 98,6 Prozent der verfügbaren Tickets für die deutschen Spielorte verkauft worden sind. Der alte Besucherrekord war bei der Heim-WM 2007 mit 750 000 Zuschauern aufgestellt worden.

Nach Verlust des ersten Sieges: Luitz geht in Berufung vor dem CAS

LAUSANNE (dpa) - Skirennfahrer Stefan Luitz (26) wehrt sich wie angekündigt vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen den Verlust seines ersten Weltcup-Sieges.

Die entsprechenden Berufungsunterlagen sollten am (heutigen) Mittwoch in die Post gehen, teilte seine Anwältin der Deutschen Presse-Agentur mit. Einen Antrag auf einstweilige Aussetzung der Strafe hatte der CAS vor knapp drei Wochen abgelehnt.

Petkovic kehrt ins Fed-Cup-Team zurück - Kerber und Görges fehlen

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Andrea Petkovic kehrt nach zwei Jahren ins deutsche Fed-Cup-Team zurück.

In Abwesenheit von Angelique Kerber und Julia Görges führt die 31 Jahre alte Darmstädterin die Mannschaft für die Erstrunden-Partie am 9./10. Februar in Braunschweig gegen Weißrussland an. Teamchef Jens Gerlach nominierte zudem Tatjana Maria, Mona Barthel, Laura Siegemund und Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld. Im Vorjahr hatte sich Deutschland in Minsk gegen Weißrussland ebenfalls ohne Kerber und Görges mit 3:2 durchgesetzt.

Basketball-Profi Schröder überzeugt bei Oklahoma-Sieg

ORLANDO (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben ihre aktuelle Erfolgsserie in der nordamerikanischen NBA auf sechs Spiele ausgebaut.

Die Thunder gewannen am Dienstag (Ortszeit) bei den Orlando Magic 126:117 (69:63). Der 25-jährige Schröder zeigte mit 21 Punkten und einer Trefferquote von mehr als 72 Prozent eine starke Leistung. Die Los Angeles Lakers verloren gegen die Philadelphia 76ers 105:121 (53:64). Der Berliner Moritz Wagner blieb ohne Punkte für die Lakers.

WM-Premiere für Team-Skispringen der Frauen in Seefeld

SEEFELD (dpa) - Erstmals soll bei einer Nordischen Ski-WM in diesem Jahr ein Team-Wettbewerb der Skispringerinnen stattfinden.

Das Teamspringen im österreichischen Seefeld ist für Dienstag, den 26. Februar, um 16.00 Uhr angesetzt, wie der Internationale Skiverband (FIS) am Mittwoch mitteilte. Die eigentlich zu diesem Zeitpunkt geplante Qualifikation für den Einzelwettbewerb wurde auf den Folgetag verschoben. Die in dieser Saison bislang starken deutschen Skispringerinnen können sich bei dem Mannschaftswettbewerb gute Chancen ausrechnen. In der Besetzung Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt und Katharina Althaus gewannen sie vor knapp zwei Wochen im japanischen Zao erstmals in ihrer Geschichte ein Teamspringen. Die Wettkämpfe der Nordischen Ski-WM beginnen am 20. Februar und dauern bis zum 3. März.