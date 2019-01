Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.19

«Bild»: Wechsel von Sandro Wagner nach China perfekt

MÜNCHEN (dpa) - Der Wechsel von Sandro Wagner vom FC Bayern München nach China ist nach Informationen der «Bild»-Zeitung perfekt.



Wie das Blatt am späten Dienstagabend ohne Quellenangabe berichtet, soll der 31 Jahre alte Stürmer bei Tianjin Teda einen Vertrag bis 2020 unterschrieben haben. Offiziell verkündet werden soll der Millionen-Transfer zum Club des deutschen Trainers Uli Stielike am Mittwoch durch den deutschen Fußball-Rekordmeister. Für rund zwölf Millionen Euro war Wagner vor einem Jahr aus Hoffenheim in seine Geburtsstadt München zurückgekehrt. Bei Trainer Niko Kovac spielte der Angreifer zuletzt keine Rolle mehr.

St. Pauli verpasst die Tabellenspitze - Duisburg rutscht auf Rang 18

DÜSSELDORF (dpa) - Der FC St. Pauli hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.



Die Hanseaten verloren am Dienstagabend beim SV Darmstadt 98 mit 1:2 (1:0). Erfolge feierten dagegen die Abstiegskandidaten FC Ingolstadt und der 1. FC Magdeburg. Aufsteiger Magdeburg gelang gegen Erzgebirge Aue mit 1:0 (1:0) am 19. Spieltag der erst zweite Saisonsieg, Ingolstadt holte im fünften Spiel unter Trainer Jens Keller mit 1:0 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth den ersten Sieg. Damit haben sich die Abstiegssorgen des MSV Duisburg verschärft, denn der MSV unterlag im Revier-Derby beim VfL Bochum mit 1:2 (0:2) uns ist nun Tabellen-18.

Man City unterliegt 1:2 in Newcastle - Arsenal siegt mit Kapitän Özil

NEWCASTLE (dpa) - Der englische Fußballmeister Manchester City hat im Titelrennen der Premier League einen herben Rückschlag erlebt.



Der Tabellenzweite vergab am 24. Spieltag bei Newcastle United die Führung und verlor mit 1:2 (1:0). Damit kann Spitzenreiter Liverpool seinen Vorsprung auf Man City am Mittwoch mit einem Sieg gegen Leicester City auf sieben Punkte vergrößern. Mit Mesut Özil als Kapitän in der Startelf schlug der FC Arsenal den Aufsteiger Cardiff City mit 2:1 (0:0). Bei Huddersfield Town erlebte der neue Trainer Jan Siewert ein enttäuschendes Premier-League-Debüt. Seine Terriers verloren trotz Überzahl mit 0:1 (0:1) gegen den FC Everton.

AC Mailand im Pokal-Halbfinale - Pole Piatek trifft gegen SSC Neapel

MAILAND (dpa) - Der AC Mailand hat als erste Mannschaft das Halbfinale im italienischen Fußball-Pokal erreicht.



Der Pole Krzysztof Piatek (10./27. Minute) erzielte am Dienstagabend im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand beide Tore zum 2:0 (2:0)-Sieg gegen den SSC Neapel. Am vergangenen Wochenende hatten sich beide Teams in der Serie A 0:0 getrennt. Am Mittwoch tritt Juventus Turin bei Atalanta Bergamo an und AS Rom spielt in Florenz. Abgeschlossen wird das Viertelfinale am Donnerstag mit der Partie von Inter Mailand gegen Lazio Rom.

Katar bei Asienmeisterschaft in Finale gegen Japan

ABU DHABI (dpa) - Fußball-WM-Gastgeber Katar hat erstmals das Finale der Asien-Meisterschaft erreicht.



Der Ausrichter der Weltmeisterschaft 2022 schaltete am Dienstag im Halbfinale in einem brisanten Duell Ausrichter Vereinigte Arabische Emirate mit 4:0 (2:0) aus. Die Vereinigten Arabischen Emiraten gehören seit 2017 zu den Ländern, die Katar wirtschaftlich und diplomatisch boykottieren. Finalgegner Katars ist am Freitag Japan.

Neureuther holt Platz acht bei WM-Generalprobe im Slalom

SCHLADMING (dpa) - Felix Neureuther fährt mit dem dritten Top-Ten-Ergebnis des Winters im Rücken zu den Weltmeisterschaften nach Are.



Eine Woche vor dem ersten WM-Rennen in Schweden belegte der Skirennfahrer beim Flutlicht-Weltcup in Schladming am Dienstag Rang acht. Marcel Hirscher aus Österreich gewann den letzten Slalom vor der WM überlegen und hatte bereits auf den Zweitplatzierten Alexis Pinturault aus Frankreich 1,21 Sekunden Vorsprung. Dritter vor 45.000 Zuschauern wurde Daniel Yule aus der Schweiz. Dominik Stehle patzte im zweiten Lauf und kam nur auf Platz 22.

Ex-Schachweltmeister Kramnik beendet seine Karriere

MOSKAU (dpa) - Der frühere Weltmeister Wladimir Kramnik beendet seine Profikarriere im Schach.



Der 43 Jahre alte Russe kündigte seinen Rücktritt am Dienstag bei einem Turnier in den Niederlanden an. «Ich habe bereits vor einigen Monaten entschieden, meine professionelle Schachkarriere zu beenden. Nachdem ich mein letztes Turnier gespielt habe, möchte ich es öffentlich bekanntgeben», heißt es auf der Internetseite des Veranstalters für das Tata-Steel-Schachturnier. Sein Leben als professioneller Schachspieler sei «eine großartige Reise» gewesen, hieß es. Kramnik hatte im Jahr 2000 den WM-Titel geholt, als er seinen Landsmann Garri Kasparow bezwang. 2006 musste er sich aber dem Inder Viswanathan Anand geschlagen geben.

Madison-Weltmeister Kluge/Reinhardt gewinnen Sixdays in Berlin

BERLIN (dpa) - Die Madison-Weltmeister und Lokalmatadoren Roger Kluge und Theo Reinhardt haben am Dienstagabend das 108. Berliner Sechstagerennen gewonnen.



Mit einer fulminanten Schlussattacke 13 Runden vor dem Ende führten die Berliner die Entscheidung herbei und fuhren mit Rundenvorsprung und 470 Punkten als Sieger ins Ziel. Platz zwei belegten die Dänen Marc Hester/Jesper Morkov (-1/482). Platz drei ging an Altmeister Andreas Müller und seinen Partner Andreas Graf. Die beiden Österreicher hatten ebenfalls eine Runde Rückstand (414 Punkte). Bei den Sprintern ging vor 7.200 Zuschauern im Velodrom zum achten Mal der Gesamtsieg an den Cottbuser Maximilian Levy.

Chelsea-Trainer schließt Wintertransfer von Hudson-Odoi aus

LONDON (dpa) - Chelsea-Trainer Maurizio Sarri hat einen Wechsel von Fußball-Talent Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern München in diesem Winter ausgeschlossen.



Hudson-Odoi hatte seinen Club Berichten zufolge um eine Freigabe für einen Wechsel gebeten. Der deutsche Fußball-Rekordmeister will den Engländer unbedingt verpflichten. Die Münchner bieten eine Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro. Chelsea hatte das offensive Werben der Bayern zuletzt kritisiert und will Hudson-Odoi halten.

FC Augsburg: Hinteregger kann sich wie Caiuby einen neuen Club suchen

AUGSBURG (dpa) - Nach Caiuby kann sich auch Martin Hinteregger vom FC Augsburg einen neuen Arbeitgeber suchen.



«Er darf sich gerne auch mit anderen Dingen beschäftigen und sollte eine seriöse Anfrage bei uns ankommen, werden wir uns damit beschäftigen», sagte Geschäftsführer Stefan Reuter am Dienstag. Unter Trainer Manuel Baum hat Hinteregger keine Zukunft mehr beim Fußball-Bundesligisten. Der FCA hatte den Abwehrspieler wegen der öffentlichen Kritik an Coach Baum mit einer «drastischen Geldstrafe» belegt und vom Mannschaftstraining ausgeschlossen.

Manager Armin Veh glaubt fest an Aufstieg des 1. FC Köln

KÖLN (dpa) - Sport-Geschäftsführer Armin Veh ist trotz vieler Unwägbarkeiten davon überzeugt, dass der 1. FC Köln in dieser Saison die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erreichen kann.



Er glaube fest daran, «dass wir es schaffen», sagte der 57-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Zweitliga-Wiederbeginn an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) bei Union Berlin. Es sei der Anspruch, am Ende der Saison wieder erstklassig zu sein.

Medien: Effenberg bei Uerdingen als neuer Trainer gehandelt

KREFELD (dpa) - Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg ist laut Medienberichten ein Kandidat für den vakanten Trainerjob beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen.



Ein Club-Sprecher wollte auf Anfrage eine mögliche Verpflichtung Effenbergs jedoch nicht kommentieren. Bislang war Effenberg nur beim SC Paderborn als Profi-Trainer engagiert - für einige Monate vor rund drei Jahren. Am Montag hatte sich der KFC überraschend von Trainer Stefan Krämer getrennt.

Tennisspielerin Julia Görges in St. Petersburg im Achtelfinale

ST. PETERSBURG (dpa) - Julia Görges steht beim Tennis-Turnier in St. Petersburg im Achtelfinale.



Zwei Wochen nach ihrem überraschenden Erstrunden-Aus bei den Australian Open setzte sich die 30-Jährige am Dienstag in ihrem Auftaktmatch gegen die Griechin Maria Sakkari mit 6:2, 7:5 durch. Görges, die in der kommenden Woche auf einen Einsatz im deutschen Fed-Cup-Team gegen Weißrussland verzichtet, trifft bei der mit 823 000 Dollar dotierten WTA-Veranstaltung nun auf die Russin Vera Swonarewa.

Erstrunden-Aus für Sabine Lisicki bei Tennis-Turnier in Thailand

HUA HIN (dpa) - Sabine Lisicki ist beim Tennis-Turnier in Hua Hin auf Thailand bereits in der ersten Runde ausgeschieden.



Die wegen vieler Verletzungen in der Weltrangliste bis auf Platz 199 abgerutschte Berlinerin musste sich am Dienstag der an Nummer eins gesetzten Spanierin Garbine Muguruza trotz einer ordentlichen Leistung mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Muguruza trifft nun auf Mona Barthel.

Tennisprofi Kohlschreiber würde bei Davis-Cup-Finalwoche antreten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat seine Einsatzbereitschaft für die umstrittene Finalwoche im Davis Cup angekündigt.



«Ich würde es mir anschauen», sagte die deutsche Nummer zwei am Dienstag in Frankfurt am Main. Deutschland ist an diesem Freitag und Samstag klarer Favorit gegen Ungarn und kann sich mit einem Sieg für die neu geschaffene Finalwoche qualifizieren, die vom 18. bis 24. November in Madrid stattfinden soll. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hatte bereits erklärt, dass er für die Finalwoche nicht bereit stehe.

Kombinierer-Olympiasieger Eric Frenzel fällt für Heim-Weltcup aus

KLINGENTHAL (dpa) - Der Weltcup der Nordischen Kombinierer am Wochenende in Klingenthal findet ohne Olympiasieger Eric Frenzel statt.



Der Sachse muss wegen eines grippalen Infekts auf seinen Heim-Weltcup verzichten. Das sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Frenzel, der seit Wochen um seine Sprungform kämpft, konnte bereits am vergangenen Wochenende im norwegischen Trondheim wegen der sich anbahnenden Erkrankung nicht an den Läufen teilnehmen. Wer für Frenzel ins Team rückt, steht noch nicht fest.