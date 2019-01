Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.19

«Bild» und «Sport Bild»: Jens Lehmann wird Co-Trainer in Augsburg

AUGSBURG (dpa) - Der frühere Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann wird nach Informationen von «Bild» und «Sport Bild» Co-Trainer beim FC Augsburg.



Demnach soll der 49-Jährige einen Vertrag über eineinhalb Jahre bei dem Bundesligisten unterschreiben und Cheftrainer Manuel Baum im Abstiegskampf unterstützen. Der Verein gab dazu zunächst keine Stellungnahme ab.

Doll vor Start bei Hannover 96: «Situation ist nicht einfach»

HANNOVER (dpa) - Thomas Doll sieht seine neue Aufgabe als Trainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hannover 96 realistisch.



«Die Situation ist nicht einfach. Aber ich denke, dass die Mannschaft genug Qualität hat, da unten rauszukommen», sagte der 52-Jährige am Montag bei seiner Vorstellung als Nachfolger von André Breitenreiter. «Ich weiß, in welcher prekären Situation wir stecken. Es ist wichtig, eine gewisse Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Nicht mit Parolen, sondern mit Arbeit Zuversicht erzeugen.» Der Tabellenvorletzte empfängt am Freitagabend zum Auftakt des 20. Spieltags RB Leipzig.

Schiedsrichter-Beleidigung: DFB ermittelt gegen Augsburgs Coach Baum

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wegen seiner emotionalen Kritik am Schiedsrichter bekommt es Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg mit dem DFB-Kontrollausschuss zu tun.



Das Gremium hat Ermittlungen gegen den 39-Jährigen aufgenommen, Baum wurde gebeten, eine Stellungnahme abzugeben. Dies bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Montag. Nach der 0:2-Niederlage am Samstag bei Borussia Mönchengladbach und zehn Spielen ohne Sieg hatte der Chefcoach in der Mixed Zone des Stadions wild gestikulierend über Referee Harm Osmers geschimpft. «Der Linienrichter hat es angezeigt, der Schiedsrichter war zu faul, und aus Köln kam nichts. Unfassbar, dass so etwas in der Bundesliga passiert», schimpfte Baum.

Zeitung: Handballer Uwe Gensheimer zurück zu den Rhein-Neckar Löwen

MANNHEIM (dpa) - Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer wechselt nach Informationen des «Mannheimer Morgen» zurück zu den Rhein-Neckar Löwen.



Das meldete die Zeitung am Montag auf ihrer Homepage. Der Handball-Bundesligist hatte zuvor zu einer Pressekonferenz am Mittwoch eingeladen, ohne einen konkreten Anlass dafür zu nennen. Ein Sprecher des Clubs sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: «Es ist eine zukunftsweisende Entscheidung für die Rhein-Neckar Löwen.»

Handball-WM: 6,76 Millionen Zuschauer sehen letztes deutsches Spiel

BERLIN (dpa) - Das letzte WM-Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft hat eine schwächere TV-Quote erzielt.



Nur 6,76 Millionen Zuschauer sahen am Sonntag im ZDF die Partie des DHB-Teams um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft und sorgten für einen Marktanteil von 31,6 Prozent. Die 25:26-Niederlage gegen Frankreich blieb damit sogar unter dem Durchschnittswert der Vorrunden-Spiele von fast 7,2 Millionen. Zwei Tage zuvor hatte die Live-Übertragung des WM-Halbfinales gegen Norwegen für eine Rekord-Quote mit 11,91 TV-Zuschauern gesorgt.

DOSB-Präsident Hörmann: «Im Laden WADA sauber aufräumen»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund wünscht sich, dass bei der Neubesetzung des Präsidentenamtes der Welt-Anti-Doping-Agentur ein Kandidat gefunden wird, der die WADA grundlegend reformiert.



«Es kann nur jemand sein, der im Laden WADA, endlich sauber und klar aufräumt», sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, am Montag auf dem Neujahrsempfang des DOSB in Frankfurt/Main. In diesem Jahr wird Sir Craig Reedie das WADA-Spitzenamt abgeben. Der Brite war vom Sport vorgeschlagen worden, der nächste Präsident soll aus den Reihen der Politik kommen.

Olympiasiegerin Michelle Gisin verpasst die Ski-WM

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Kombinations-Olympiasiegerin Michelle Gisin aus der Schweiz muss die Saison wegen einer Knieverletzung beenden und verpasst damit auch die Weltmeisterschaften.



Eine Woche vor der Eröffnungsfeier in Are teilte der Schweizer Verband mit, dass sich die 25-Jährige beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen eine Knorpelschädigung sowie eine Kreuzbandzerrung am rechten Knie zugezogen habe. Eine Operation sei für die kommenden Tage geplant. Gisin zählte bei der WM vom 5. bis 17. Februar zu den Medaillenkandidatinnen.

Alonso gewinnt 24-Stunden-Rennen in Daytona

DAYTONA BEACH (dpa) - Fernando Alonso hat gleich im zweiten Anlauf das 24-Stunden-Rennen in Daytona gewonnen.



Der zweimalige Formel-1-Weltmeister setzte sich am Sonntag zusammen mit seinen Teamkollegen Renger van der Zande, Kamui Kobayashi und Jordan Taylor im Cadillac DPi des Wayne-Taylor-Rennstalls durch. Nach mehreren Zwischenfällen war das Langstreckenrennen wenige Minuten vor dem offiziellen Ende unterbrochen und schließlich wegen heftigen Regens nicht mehr fortgesetzt worden. «Das war eine großartige Erfahrung», sagte Alonso nach seinem Sieg.

Kerber auf Platz sechs der Weltrangliste - Zverev nun Dritter

MELBOURNE (dpa) - Angelique Kerber ist nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open in der neuen Tennis-Weltrangliste vom zweiten auf den sechsten Platz zurückgefallen.



Julia Görges büßte drei Plätze ein und rutschte vom 13. auf den 16. Rang. Dies geht aus dem neuen Ranking hervor, das die Damen-Profiorganisation WTA am Montag veröffentlichte. Kerber stand 2018 in Melbourne noch im Halbfinale, in diesem Jahr scheiterte sie überraschend im Achtelfinale an der Amerikanerin Danielle Collins. Görges war bereits in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers gegen Collins ausgeschieden. Angeführt wird die Weltrangliste von der Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka.