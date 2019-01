Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.19

Leipzig holt Österreich-Talent Wolf im Sommer von Red Bull Salzburg

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig hat den 19 Jahre alten Österreicher Hannes Wolf für die kommende Saison verpflichtet.

Der Junioren- Nationalspieler ist der nächste in der langen Reihe von Profis, die vom FC Red Bull Salzburg zum sächsischen Fußball-Bundesligisten wechseln. Wolf unterschrieb einen Vertrag, der vom 1. Juli dieses Jahres bis zum 30. Juni 2024 gültig ist. Zuletzt hatten die Leipziger in Amadou Haidara ebenfalls einen Mittelfeldspieler vom Red-Bull-Club aus Salzburg geholt.

Djokovic nach Aufgabesieg im Halbfinale der Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Der sechsmalige Sieger Novak Djokovic hat mit einem Aufgabesieg gegen den Japaner Kei Nishikori das Halbfinale der Australian Open erreicht.

Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien führte am Mittwoch in Melbourne 6:1, 4:1, als Nishikori nicht mehr weiterspielen konnte. Djokovic trifft am Freitag auf den Franzosen Lucas Pouille, der mit 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 gegen den Kanadier Milos Raonic sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichte. Bereits am Donnerstag treffen der Spanier Rafael Nadal und der Grieche Stefanos Tsitsipas aufeinander.

Kein 24. Grand-Slam-Titel: Australian-Open-Aus für Serena Williams

MELBOURNE (dpa) - Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat auch bei den Australian Open die Chance verpasst, den Rekord von 24 Titeln bei Grand-Slam-Turnieren einzustellen.

Die 37-jährige Amerikanerin verlor am Mittwoch in Melbourne nach vier vergebenen Matchbällen 4:6, 6:4, 5:7 gegen die frühere US-Open- Finalistin Karolina Pliskova. Sie spielt am Donnerstag gegen US-Open- Siegerin Naomi Osaka aus Japan, die ihr Viertelfinale 6:4, 6:1 gegen Jelina Switolina aus der Ukraine gewann. Im anderen Semifinale treffen die Tschechin Petra Kvitova und die Amerikanerin Danielle Collins aufeinander.

Ter Stegen gibt bei Löw nicht auf: «Will den Umbruch auch im Tor»

BERLIN (dpa) - Trotz des klaren Bekenntnisses des Bundestrainers für Stammkeeper Manuel Neuer will Marc-André ter Stegen im DFB-Team den jetzigen Status ändern.

«Ich möchte im Tor der Nationalmannschaft stehen», erklärte der Torwart des FC Barcelona in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). Joachim Löw hatte nach dem enttäuschenden Jahr 2018 erklärt: «Wenn Manuel seine Form hat, wird er eingeplant sein als Nummer eins bis 2020.» Der 26 Jahre alte Herausforderer ter Stegen soll zwar Einsatzchancen bekommen. Einen offenen Zweikampf im Tor aber will Löw Richtung EM im kommenden Jahr nicht ausrufen.

Argentinischer Nationalspieler Higuain vor Wechsel zum FC Chelsea

LONDON (dpa) - Der argentinische Fußball-Nationalspieler Gonzalo Higuain steht laut Berichten in britischen Medien kurz vor einem Wechsel zum englischen Pokalsieger FC Chelsea.

Nach Informationen des Senders BBC befand sich der 31-Jährige am Mittwoch auf dem Weg nach London, um bei den Blues den Medizincheck zu absolvieren. Demnach habe der Stürmer, der in dieser Spielzeit vom italienischen Serienmeister Juventus Turin an den AC Mailand ausgeliehen ist, die Freigabe bekommen.

Eiskunstlauf-EM: Enttäuschender Start für deutsche Damen

MINSK (dpa) - Die deutschen Eiskunstläuferinnen sind enttäuschend in die Europameisterschaften in Minsk gestartet.

Trotz Patzer und Stürze am Mittwoch im Kurzprogramm erreichten die deutsche Meisterin Nicole Schott und Nathalie Weinzierl mit den Plätzen 19 und 24 immerhin noch das Kür-Finale der besten 24 Läuferinnen am Freitag (16.00 Uhr). Eine nahezu perfekte Darbietung zeigte die russische Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Alina Sagitowa, die mit 75,0 Punkten die Führung vor Sofia Samodurowa (Russland/72,88) und Alexia Paganini aus Finnland (65,64) übernahm.

Vereinigung der Anti-Doping-Agenturen: Gemeinschaft «tief besorgt»

BONN (dpa) - Für die Vereinigung der Nationalen Anti-Doping-Agenturen hat die Entscheidung der WADA, die russische Agentur nicht wieder zu sperren, zu «ernsten Besorgnissen in unserer Gemeinschaft» geführt.

Dieses Vertrauensvotum durch die Weltagentur sei eine Ermutigung für die RUSADA, hieß es in einer Mitteilung der iNADO am Mittwoch. Dennoch sei die Gemeinschaft der nationalen Agenturen weiterhin «tief besorgt über die Art und Weise, wie über viele Jahre zielgerichtetes institutionalisiertes Doping behandelt» werde.

DOSB-Chef Hörmann kritisiert milden Umgang der WADA mit Russland

BERLIN (dpa) - Alfons Hörmann hat als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes den laschen Umgang der Welt-Anti-Doping-Agentur mit Russland kritisiert.

Die ganze Geschichte habe «nicht dazu beigetragen, das Vertrauen in die WADA und in den weltweiten Anti-Doping-Kampf zu stärken», monierte der DOSB-Chef am Mittwoch. Das Exekutivkomitee der WADA hatte am Montag in seiner Sitzung darauf verzichtet, die russische Antidoping- Agentur RUSADA im Zuge des Manipulationsskandals bei den Winterspielen 2014 in Sotschi erneut zu suspendieren.

Boxen: Kampf um Chemiepokal - «Versuchen es in alten Bundesländern»

HALLE/KASSEL (dpa) - Der traditionsreiche Chemiepokalder Amateurboxer könnte künftig in den alten Bundesländern stattfinden.

Das bestätigte der Präsident des Deutschen Boxsport-Verbandes, Jürgen Kyas, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Wir versuchen es in den alten Bundesländern», sagte er und versicherte, «wir tun alles, um dieses Turnier am Leben zu erhalten». Ob es dieses Jahr noch klappt, konnte er nicht sagen. «Es wird schwierig.» Die 46. Auflage des Boxevents, die für Anfang April geplant war, wurde am Dienstag abgesagt.