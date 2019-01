Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.19

BVB-Gegner Tottenham im Pech: Nach Kane fehlt auch Dele Alli

LONDON (dpa) - Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur muss nach Starstürmer Harry Kane auch mehrere Wochen ohne Nationalspieler Dele Alli auskommen.



Der 22-Jährige zog sich im Ligaspiel beim FC Fulham (2:1) am Sonntag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Wie der Club aus London am Dienstag mitteilte, kann der Offensivspieler erst Anfang März wieder mit dem Training beginnen. Damit fehlt er auf jeden Fall im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Königsklasse gegen Dortmund am 13. Februar im Wembleystadion. Auch ein Mitwirken in der zweiten Partie am 5. März in Dortmund scheint unrealistisch.

Basketballer des FC Bayern in der Bundesliga weiter ungeschlagen

GÖTTINGEN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben in der Bundesliga den 16. Sieg im 16. Spiel gefeiert.



Der amtierende deutsche Meister setzte sich am Dienstagabend bei der BG Göttingen mit 84:71 (45:32) durch und festigt seinen Platz an der Tabellenspitze. Die Münchner überzeugten mit einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung, bei der gleich vier Spieler zweistellig punkteten. Auf Göttingens Seite zeigte sich Michael Stockton mit 13 Punkten, sechs Rebounds und acht Assists gewohnt vielseitig. Derek Willis steuerte 19 Zähler bei. Die Niedersachsen bleiben nach zuvor zwei Siegen in Folge auf dem dreizehnten Tabellenplatz.

Norweger Jansrud bricht sich Hand im Abfahrtstraining von Kitzbühel

KITZBÜHEL (dpa) - Der Norweger Kjetil Jansrud hat sich beim Training für den alpinen Abfahrtsklassiker in Kitzbühel zwei Knochen in der linken Hand gebrochen.



Wie österreichische Medien berichten, wurde der 33-Jährige bereits operiert. Ein Start beim Rennen auf der legendären Streif am Samstag scheint ausgeschlossen. Zwei Wochen vor dem WM-Beginn in Are rechnet Jansrud aber offenbar nicht mit einer langen Ausfallzeit. «Ich werde schnell zurück sein», schrieb der 22-malige Weltcup-Sieger in sozialen Netzwerken. In dieser Saison gewann Jansrud den Super-G in Lake Louise. In Kitzbühel war der fünffache olympische Medaillengewinner 2015 der Schnellste gewesen.

Südkorea und Katar im Viertelfinale des Asien-Cups - HSV-Profi trifft

ABU DHABI (dpa) - Turnierfavorit Südkorea und WM-Gastgeber Katar haben bei der Asien-Meisterschaft das Viertelfinale erreicht.



Für Südkorea traf Hee-Chan Hwang vom Hamburger SV beim 2:1 (1:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung in der 43. Minute gegen Bahrain zum 1:0. Die Südkoreaner treffen nun in der Runde der letzten Acht auf Katar. Der WM-Gastgeber 2022 setzte sich gegen den Irak durch ein Tor von Bassam Hishan (62.) mit 1:0 (0:0) durch.

Balotelli wechselt von Nizza zu Olympique Marseille

MARSEILLE (dpa) - Fußball-Stürmer Mario Balotelli (28) kehrt nicht wie zuletzt spekuliert in seine italienische Heimat zurück, sondern wechselt in der französischen Ligue 1 von OGC Nizza zu Olympique Marseille.



Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend berichtet, soll sich der Angreifer am Mittwoch beim Europa-League-Finalisten des Vorjahres noch einem Medizincheck unterziehen. Balotelli, der bei der EM 2012 mit zwei Toren das deutsche Aus im Halbfinale besiegelte, hatte in Nizza zuletzt unter Trainer Patrick Vieira keine sportliche Perspektive mehr gehabt.

«L'Équipe»: FC Bayern will Pavard schon im Winter - Reschke lehnt ab

MÜNCHEN/STUTTGART (dpa) - Der FC Bayern will Weltmeister Benjamin Pavard laut einem Medienbericht noch vor dem bereits fixierten Transfer im Sommer nach München holen.



Die französische Sportzeitung «L'Équipe» meldete am Dienstag, dass der deutsche Fußball-Meister den 22-Jährigen noch vor Ende der Winter-Wechselfrist verpflichten will. Dafür wolle Bayern den im Abstiegskampf steckenden Schwaben eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro bieten. Zuletzt war der Wechsel des Abwehrspielers im Sommer offiziell bestätigt worden - München bezahlt dafür eine festgeschriebene Summe von 35 Millionen Euro. Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke lehnt einen vorzeitigen Verkauf des Verteidigers ab.

BVB-Kapitän Reus vor Comeback: «Gegen Hannover dabei»

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund kann im Titelrennen der Fußball-Bundesliga offenbar wieder mit Marco Reus planen.



«Im nächsten Spiel gegen Hannover bin ich auf jeden Fall wieder dabei», sagte der Kapitän des Tabellenführers der «Bild»-Zeitung (Dienstag). Der 29 Jahre alte Nationalspieler hatte seinem Team am Samstag im Spitzenspiel bei RB Leipzig (1:0) gefehlt, weil er am Tag zuvor im Training umgeknickt war und sich dabei eine leichte Bänderdehnung zugezogen hatte. Reus hat mit elf Treffern und sieben Vorlagen großen Anteil am Höhenflug seiner Mannschaft.

Ronaldo akzeptiert vor Gericht Steuernachzahlung und Bewährungsstrafe

MADRID (dpa) - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist wegen Steuerhinterziehung schuldig gesprochen worden.



Der 33-Jährige akzeptierte bei der Anhörung am Dienstag in Madrid einen im Vorfeld ausgehandelten Deal mit der Staatsanwaltschaft und muss fast 19 Millionen Euro an Steuernachzahlungen leisten. Zudem wurde der Portugiese zu einer 23-monatigen Haftstrafe verurteilt, wie das spanische Fernsehen berichtete. Bei nicht vorbestraften Verurteilten ist es in Spanien üblich, dass eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Staatsanwaltschaft hatte Ronaldo vorgeworfen, über Briefkastenfirmen mehrere Millionen Euro Steuern am spanischen Fiskus vorbeigeschleust zu haben.

Trotz Festhaltens an Breitenreiter: Hannover 96 sondiert Trainermarkt

HANNOVER (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hannover 96 sondiert trotz des Festhaltens an André Breitenreiter den Trainermarkt.



«Zur Verantwortung gehört es natürlich auch, sich den Markt genau anzusehen», sagte Clubchef Martin Kind und forderte von 96-Manager Horst Heldt: «Ich erwarte von Herrn Heldt, dass die verfügbaren Trainer bekannt sind und die, die nach seiner Einschätzung das Profil erfüllen, bei Hannover 96 tätig werden zu können.» Eine bisherige Kontaktaufnahme mit möglichen Nachfolgern verneinte Kind dagegen. Nach übereinstimmenden Medienberichten zählen der frühere 96-Coach Mirko Slomka, der ehemalige HSV-Trainer Markus Gisdol und Peter Stöger (Köln/Dortmund) zum Kandidatenkreis.

Flugzeug mit Fußballer Sala an Bord vermisst - Pokalspiel abgesagt

PARIS (dpa) - Nach dem Verschwinden des ehemaligen Nantes-Spielers Emiliano Sala ist das Pokal-Spiel zwischen FC Nantes und SSG Entente vertagt worden.



Eigentlich sollte das Spiel am Mittwochabend stattfinden. Nach Angaben der Sportzeitung «L'Équipe» soll das Spiel am Sonntag nachgeholt werden. Sala war am Montagabend an Bord eines kleinen Passagierflugzeugs, das nahe der britischen Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden war. Sala war gerade erst vom FC Nantes zum Verein Cardiff City gewechselt. Das Flugzeug war auf dem Weg vom französischen Nantes nach Cardiff.

Kevin-Prince Boateng hofft auf Einsatz für Barça bereits am Mittwoch

BARCELONA (dpa) - Kevin-Prince Boateng würde gern bereits einen Tag nach seiner offiziellen Vorstellung sein erstes Spiel für den FC Barcelona machen.



«Ich will direkt spielen, aber es ist die Entscheidung des Trainers», sagte der 31-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Katalanen in Barcelona. Zuvor hatte Boateng den Medizincheck absolviert und seinen Vertrag unterschrieben. Barça tritt an diesem Mittwoch im Viertelfinale des spanischen Pokals beim FC Sevilla an. Der Mittelfeldspieler war überraschend vom italienischen Club US Sassuolo zum spanischen Fußball-Meister gewechselt.

Handballer Suton rückt für verletzten Strobel ins deutsche WM-Team

KÖLN (dpa) - Die deutschen Handballer haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Martin Strobel mit der Nachnominierung von Tim Suton reagiert.



Der 22 Jahre alte Rückraumstratege vom Bundesligisten TBV Lemgo stößt zum WM-Team, wie Bundestrainer Christian Prokop am Dienstagmorgen sagte. Im abschließenden Hauptrundenspiel geht es am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) gegen Spanier, anschließend steht am Freitag das Halbfinale in Hamburg an. Strobel hatte sich beim 22:21-Erfolg gegen Kroatien am Montagabend einen Innen- und Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Trotz Verzögerung: Keine neue Sperre für Russische Antidoping-Agentur

MONTREAL (dpa) - Die Russische Antidoping-Agentur wird vorerst nicht erneut suspendiert. Sie muss aber weitere Bedingungen erfüllen, um die Anerkennung zu behalten.



Das teilte die Welt-Antidoping-Agentur am Dienstag in einer Presseinformation mit. Die WADA hatte die Sperre im September 2018 aufgehoben, aber einige Auflagen daran gekoppelt. Dazu gehört die Freigabe von Daten aus dem Moskauer Antidoping-Labor bis zum 31. Dezember. Experten hatten allerdings erst in der vergangenen Woche die Doping-Daten im Moskauer Analyselabor sichern können - 18 Tage nach Ablauf der von der WADA gesetzten Frist. Die Russen müssen nun noch bis zum 30. Juni Dopingproben für Nachtests freigeben.

Doping-Suspendierung aufgehoben - Box-Weltmeister Charr behält Titel

BERLIN (dpa) - Die Suspendierung wegen Dopings gegen Box-Weltmeister Manuel Charr ist vom Weltverband WBA aufgehoben worden.



Das bestätigte Thomas Pütz, der Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB). Der in Köln lebende Syrer, der sich weiter um die deutsche Staatsbürgerschaft bemüht, muss nach Auflagen der WBA innerhalb von 60 Tagen seinen Schwergewichts-Titel in einer Pflichtverteidigung gegen den bereits 45 Jahre alten Fres Oquendo aus Puerto Rico aufs Spiel setzen. Der Titelkampf war im September geplatzt, weil Charr (34) in einer Urinprobe positiv auf die Steroide Epitrenbolon und Drostanolon getestet worden war. Vorher hatte er bei einer Blutkontrolle keine Auffälligkeiten gezeigt.

Nadal im Australian-Open-Halbfinale Gegner von Tsitsipas

MELBOURNE (dpa) - Rafael Nadal ist zum sechsten Mal in das Halbfinale der Australian Open eingezogen.



Der Sieger von 2009 und einstige Tennis-Weltranglisten-Erste aus Spanien gewann am Dienstag in Melbourne 6:3, 6:4, 6:2 gegen den aufstrebenden Amerikaner Frances Tiafoe. Nun trifft er an diesem Donnerstag auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2) gegen den Spanier Roberto Bautista Agut gewann. Die übrigen Viertelfinals finden am Mittwoch statt. Dabei tritt der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien gegen den Japaner Kei Nishikori an. Zuvor spielt Milos Raonic aus Kanada gegen den Franzosen Lucas Pouille.

Handball-Bundesligist Erlangen verlängert mit Trainer Eyjolfsson

ERLANGEN (dpa) - Der HC Erlangen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson vorzeitig um ein Jahr verlängert.



Das gab der Handball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Der 41 Jahre alte Isländer überzeugte seit seinem Amtsantritt beim HCE im Oktober 2017, derzeit rangiert das Team in der Liga auf dem elften Platz. Zudem wurde der Kontrakt von Rückraumspieler Nico Büdel vorzeitig um eine Saison bis 2020 verlängert.

Silber und Bronze für Schaffelhuber und Forster bei Para Ski WM

KRANJSKA GORA (dpa) - Die Monoskifahrerinnen Anna Schaffelhuber und Anna-Lena Forster haben bei der Para Ski-WM der Alpinen die ersten Medaillen für das deutsche Team gewonnen.



Die 25 Jahre alte Schaffelhuber musste sich am Dienstag im slowenischen Kranjska Gora nur der Japanerin Momoka Muraoka, die 1,71 Sekunden schneller war, geschlagen geben. Forster war knapp zwölf Sekunden langsamer als Schaffelhuber und sicherte sich Bronze.