Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.19

Kerber zieht in dritte Runde bei Australian Open ein

MELBOURNE (dpa) - Angelique Kerber steht in der dritten Runde der Australian Open.



Die Tennis-Weltranglisten-Zweite gewann am Mittwoch in Melbourne 6:2, 6:3 gegen die brasilianische Qualifikantin Beatriz Haddad Maia. Die Titelträgerin von 2016 benötigte 1:21 Stunden für ihren Erfolg gegen die 195. der Weltrangliste, die phasenweise starke Gegenwehr leistete. Am Freitag trifft die Wimbledonsiegerin auf die Australierin Kimbely Birrell. Die 20 Jahre alte Nummer 240 der Weltrangliste ist dank einer Wildcard dabei und siegte am Mittwoch überraschend gegen die an Nummer 29 gesetzte Kroatin Donna Vekic.

Starker Saisoneinstand von Golfstar Kaymer in Abu Dhabi

ABU DHABI (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist ein hervorragender Start in das erste Turnier des Jahres der European Tour gelungen.



Der 34-Jährige aus Mettmann spielte am Mittwoch bei der Abu Dhabi Championship eine fehlerfreie 66er-Runde und liegt damit auf dem geteilten sechsten Rang. Die Führung bei der mit sieben Millionen Dollar dotierten Veranstaltung übernahm der Ire Shane Lowry mit 62 Schlägen.

Franzosen nominieren Handball-Superstar Karabatic für WM-Kader nach

BERLIN (dpa) - Frankreichs Handballer haben auf die Verletzung von Kapitän Cédric Sorhaindo reagiert und Superstar Nikola Karabatic für ihren WM-Kader nachnominiert.



Der 34 Jahre alte dreifache Welthandballer gehört ab sofort zum 16 Spieler umfassenden WM-Team des Titelverteidigers, wie die Franzosen am Mittwoch auf ihrer Verbandshomepage mitteilten. «Er ist spielbereit und jeder kennt die Qualität von Nikola und seine Fähigkeit, dem Team zu helfen», sagte Trainer Didier Dinart. Beim 25:25 gegen Deutschland hatten die Franzosen noch auf Karabatic verzichtet. Sorhaindo zog sich in der Partie eine Wadenverletzung zu, bleibt im weiteren Turnierverlauf aber dennoch bei der Mannschaft.

DFL startet virtuelle deutsche Club-Meisterschaft im E-Football

FRANKFURT (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga hat am Mittwoch die neue deutsche Club-Meisterschaft im E-Football gestartet.



22 Vereine aus der Bundesliga und 2. Bundesliga spielen den ersten Titel bei dieser virtuellen Club-Championship aus, teilte die DFL mit. Bis zum 14. März wird es 21 Spieltage mit jeweils elf Begegnungen geben. Insgesamt werden 693 Partien ausgetragen. Neun sogenannte «Feature-Matches» werden Donnerstagabend live im Free-TV (Pro7 MAXX) zu sehen sein. Die sechs besten Vereine spielen den Sieger in einem Grand Final aus.

Handballer Häfner kehrt zur deutschen Nationalmannschaft zurück

BERLIN (dpa) - Rückraumspieler Kai Häfner wird am Mittwoch in den Kreis der deutschen Handballer in Berlin zurückkehren.



Damit reagiert Bundestrainer Christian Prokop auf eine Verletzung von Steffen Weinhold, wie sein Co-Trainer Alexander Haase am Mittwochmorgen sagte. «Steffen Weinhold hat eine Zerrung. Das wird jetzt vier, fünf Tage dauern», sagte er. «Um weiter gut zu trainieren und uns vorzubereiten, ist Kai heute Mittag dabei.» Ob der 29-jährige Häfner von der TSV Hannover-Burgdorf auch in den 16 Spieler umfassenden WM-Kader der DHB-Auswahl berufen wird und Weinhold ersetzt, ist allerdings noch nicht entschieden.

Bayern wie erwartet ohne Robben und Ribéry gegen Hoffenheim

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München muss zum Rückrundenstart wie erwartet auf Franck Ribéry und Arjen Robben verzichten.



Ribéry erlitt im Traingslager in Doha einen Muskelfaserriss, Robben fehlt wegen einer anhaltenden Oberschenkelreizung und konnte noch nicht mit dem Team des deutschen Fußball-Meisters trainieren. Außer den beiden fehlt im Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player) gegen 1899 Hoffenheim Corentin Tolisso, der im September einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Robben und Ribéry seien auf dem Weg der Besserung, sagte Trainer Niko Kovac am Mittwoch. Tolisso erwartet der Münchner Coach frühstens Mitte März zurück.

Bob-Weltverband sperrt Russen um Ex-Pilot Alexander Subkow

INNSBRUCK/IGLS (dpa) - Nach der vorläufigen Suspendierung im vergangenen Dezember hat der Weltverband IBSF den früheren Bobpiloten Alexander Subkow und vier weitere russische Bobfahrer nun mit einer zweijährigen Sperre belegt.



Das teilte der Bob- und Skeleton-Weltverband am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Anfang des Jahres traf sich das Anti-Doping Disziplinargremium (ADHP) des Weltverbandes zu einer abschließenden Anhörung in Anwesenheit der Russen Subkow, Alexej Wojewoda, Alexander Kasjanow, Alexej Puschkarjow und Ilwir Chusin. Ihnen wird der Gebrauch einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode vorgeworfen.

Fußballprofi Schindler wechselt im Sommer zum 1. FC Köln

KÖLN (dpa) - Fußballprofi Kingsley Schindler wechselt nach dieser Saison vom Zweitligisten Holstein Kiel zum aktuellen Ligakonkurrenten 1. FC Köln.



Der 25 Jahre alte Stürmer ist nach FC-Angaben vom Mittwoch ablösefrei und bekommt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der Kölner Sport-Geschäftsführer Armin Veh bezeichnete Schindler als eine «Verstärkung für die Zukunft». Für Kiel bestritt Schindler seit 2016 insgesamt 93 Pflichtspiele und erzielte dabei 33 Tore.