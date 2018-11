Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.18

Vogts kritisiert Super-League-Pläne: Macht die Ligen «kaputt»

DÜSSELDORF (dpa) - Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts hat die Pläne zu einer Super League als «reine Geldmacherei» kritisiert.



Dieses Vorhaben «würde die nationalen Ligen kaputt machen», sagte der 71-Jährige im Interview der «Rheinischen Post» (Dienstag). «Es ist schon Wahnsinn, wenn es eine Weltmeisterschaft mit 48 Nationen gibt. Aber muss man jetzt auch noch an den Vereinsfußball rangehen? Der internationale Fußball ist, so wie er ist, sehr gut aufgestellt und organisiert. Er muss auch so bleiben», sagte Vogts, der als bislang letzter Bundestrainer 1996 den EM-Titel holte.

Auftakttraining der Nationalmannschaft ohne angeschlagenen Reus

LEIPZIG (dpa) - Marco Reus hat am ersten Training der Fußball- Nationalmannschaft vor dem Testländerspiel gegen Russland nicht teilnehmen können.



Wie der DFB am Dienstag mitteilte, laboriert der zuletzt blendend aufgelegte Dortmunder an einer Fußprellung. Ob Reus' Einsatz am Donnerstag gegen die Sbornaja oder gar zum Abschluss der Nations League am kommenden Montag gegen die Niederlande gefährdet ist, war zunächst unklar. Löw hatte bei der Übungseinheit auf dem Gelände von RB Leipzig 17 Feldspieler und drei Torhüter im Einsatz.

DFB-Juniorenchef: «Auf keinen Fall» zu spät für richtige Maßnahmen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Juniorenchef Meikel Schönweitz befürchtet in den kommenden Jahren keinen Bruch im deutschen Fußball und dem Nachwuchsbereich.



«Wir müssen uns aber bewusst sein, dass der Ertrag unserer Veränderungen im System Fußball, die wir derzeit anpacken, nicht morgen wirken wird, sondern erst in vier bis sieben Jahren. Parallel wird unser Anspruch immer lauten, Spitzentalente über unsere U-Teams und die Vereine auszubilden, damit wir eine erfolgreiche deutsche Nationalmannschaft haben», sagte der 38-Jährige. Zu spät für die richtigen Maßnahmen sei es «auf keinen Fall».

Sportdeutschland.tv überträgt Handball-EM der Frauen

HAMBURG (dpa) - Die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Frauen vom 29. November bis 16. Dezember in Frankreich werden im Internet bei sportdeutschland.tv übertragen.



Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag mit. Der Online-Sender des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) sowie sein Ableger handball- deutschland.tv werden alle 47 Turnierspiele live übertragen. Die DHB-Auswahl von Trainer Henk Groener trifft in der Vorrunde auf den Topfavoriten Norwegen (1. Dezember), Rumänien (3. Dezember) und Tschechien (5. Dezember).

Scharfe Kritik an Spaniens Umgang mit Sportlern aus dem Kosovo

MADRID (dpa) - Das Spanische Olympische Komitee hat den Umgang der Regierung in Madrid mit Athleten aus dem Kosovo kritisiert.



«In allen Ländern der Welt, außer in Spanien, treten die Kosovaren ohne Probleme an, mit den gleichen Rechten und Garantien wie andere Athleten», sagte COE-Präsident Alejandro Blanco laut Zeitung «El País» (Dienstag). Sportler aus dem Kosovo durften Anfang des Monats nicht unter ihrer Flagge an der Karate-Weltmeisterschaft in Madrid teilnehmen. Sie trugen die Initialen ihres Verbandes auf dem Rücken.

Basketball-Kader für WM-Quali-Spiele nominiert - Bayern fehlen

MÜNCHEN (dpa) - Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat seinen Kader für die nächsten Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2019 nominiert.



In dem 14-köpfigen Aufgebot für die Partien in Griechenland und in Ludwigsburg gegen Estland am 30. November und 3. Dezember fehlen die Spieler des FC Bayern München, weil der deutsche Meister zeitgleich in der Euroleague gefordert ist. Das gab der Deutsche Basketball-Bund am Montag bekannt. Wegen eines Streits des Weltverbandes mit dem europäischen Top-Wettbewerb kommt es zu solchen Terminkollisionen.

NFL: Manning führt New York zum Sieg gegen San Francisco

SANTA CLARA (dpa) - Quarterback Eli Manning und die New York Giants haben in der amerikanischen Football-Liga NFL ihren erst zweiten Saisonerfolg gefeiert.



Die Giants gewannen am Montag (Ortszeit) auswärts gegen die San Francisco 49ers 27:23 (10:13). Mit seinem dritten Touchdown-Pass der Partie sorgte Manning 53 Sekunden vor dem Ende des Spiels für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Der zweifache Super-Bowl-Gewinner warf für 188 Yards. Für die Giants war es der zweite Sieg im neunten Saisonspiel.

Schröder gewinnt mit Oklahoma gegen Phoenix

OKLAHOMA CITY (dpa) - Die Oklahoma City Thunder um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben in der nordamerikanischen NBA den achten Sieg aus den vergangenen neun Spielen gefeiert.



Die Thunder gewannen am Montag (Ortszeit) in eigener Halle gegen die Phoenix Suns 118:101 (64:40). Der 25-jährige Braunschweiger erzielte 20 Punkte und verteilte neun Assists. Er verbuchte zudem fünf Rebounds und vier Steals. Topscorer der Partie war Schröders Mannschaftskollege Paul George mit 32 Punkten.

UEFA: Neubewertung von Financial-Fair-Play-Fällen möglich

NYON (dpa) - Die UEFA hat eine Neubewertung von möglichen Verstößen gegen das Finacial Fair Play angekündigt, sofern in Einzelfällen neue Erkenntnisse zutage treten.



«Wenn neue Informationen bekannt werden, die für diese Bewertung von Bedeutung sein könnten, wird die UEFA diese nutzen, um die Zahlen in Frage zu stellen, und den betreffenden Verein um Erklärung, Klarstellung oder Widerlegung bitten», hieß es in einer Mitteilung der Europäischen Fußball-Union.

Ibrahimovic gewinnt MLS-Auszeichnung als bester neuer Spieler

LOS ANGELES (dpa) - Der schwedische Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic ist nach einer überzeugenden ersten Spielzeit in den USA zum besten neuen Spieler der Saison gekürt worden.



Dies gab die nordamerikanische Profi-Liga MLS am Montag (Ortszeit) bekannt. Der 37-Jährige, der im März von Manchester United zu LA Galaxy gewechselt war, gewann die Auszeichnung mit mehr als 36 Prozent der Stimmen. In 27 Einsätzen mit den Kaliforniern erzielte er 22 Tore und gab zehn Torvorlagen. Auf dem zweiten Platz der Abstimmung landete der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney mit gut 32 Prozent.