Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.18

Julian Draxler sagt für Russland-Spiel ab

LEIPZIG (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw muss nach dem Ausfall von Schalke-Stürmer Mark Uth im Test-Länderspiel gegen Russland auch auf Julian Draxler verzichten.



Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain wird wegen eines Trauerfalls in der Familie bei der Partie am Donnerstag in Leipzig fehlen. Das teilte der DFB am Montagabend per Twitter mit. Uth hatte sich im Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt am Sonntagabend am Oberschenkel verletzt und wird auch im Abstiegs-Endspiel gegen die Niederlande am kommenden Montag in Gelsenkirchen fehlen.

Bochum besiegt Darmstadt und rückt auf Platz fünf vor

BOCHUM (dpa) - Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung ins obere Tabellendrittel geschafft.



Der Revierclub setzte sich am Montagabend im Duell der ehemaligen Erstligisten mit dem SV Darmstadt 98 knapp mit 1:0 (0:0) durch und verbesserte sich mit nun 20 Punkten von Rang elf auf fünf. Vor 12 022 Zuschauern im Ruhrstadion bescherte Tom Weilandt dem VfL mit seinem Treffer in der 62. Minute den verdienten Sieg nach zuletzt drei Remis.

Argentinier Solari wird nach Siegserie neuer Trainer von Real Madrid

MADRID (dpa) - Die Trainerfrage beim spanischen Rekordmeister Real Madrid ist geklärt: Der Club hat Interimscoach Santiago Solari nach vier Siegen in Folge offiziell zum neuen Mann an der Seitenlinie gemacht.



Der 42-jährige Argentinier hatte den Posten Ende Oktober kommissarisch übernommen, nachdem Ex-Nationaltrainer Julen Lopetegui nach einer Pleitenserie der Königlichen entlassen worden war.

Tennisprofi Zverev gewinnt Auftakt bei ATP-Finals: Sieg über Cilic

LONDON (dpa) - Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat sein erstes Spiel bei den ATP World Tour Finals in London gewonnen.



Der 21 Jahre alte Hamburger schlug am Montag den Kroaten Marin Cilic mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) und machte damit in der Vorrundengruppe «Guga Kuerten» einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Zverev wurde nach schwachem Start und 2:5-Rückstand immer stärker und setzte sich in der hartumkämpften Partie am Ende knapp durch. Es war sein sechster Erfolg im siebten Duell mit Cilic.