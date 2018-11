Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.18

Skispringer starten in Wisla ohne Freund - Comeback eine Woche später

WISLA (dpa) - Skisprung-Olympiasieger und Ex-Weltmeister Severin Freund verschiebt sein Comeback nach zwei Kreuzbandrissen noch einmal - allerdings nur noch um eine Woche.



Der 30-Jährige verzichtet auf den Saisonauftakt in Wisla am Wochenende und will stattdessen eine Woche später im finnischen Kuusamo seine lang ersehnte Rückkehr feiern. Freund hat seit Januar 2017 keinen Wettkampf mehr bestritten und fiel zuletzt auch für die WM in Lahti 2017 sowie die Olympischen Spiele in Pyeongchang 2018 aus. «Kuusamo ist rein emotional ein guter Einstiegsort. Es ist ein schöner Ort, um nach knapp eineinhalb Jahren wieder einzusteigen», erklärte Freund.

Bielefelder Stadionverkauf perfekt: Arminia baut Schuldenberg ab

DORTMUND (dpa) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat sein Sanierungskonzept mit dem Verkauf des eigenen Stadions abgeschlossen.



Wie der Club am Montag bekanntgab, geht die Schüco-Arena in den Besitz einer Investorengruppe über. Über die genaue Kaufsumme machten die Beteiligten keine Angaben. Dem Vernehmen nach erlöst der Verein damit einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Der Verkauf trägt dazu bei, dass ein gut 22 Millionen Euro hoher Schuldenberg binnen eines Jahres abgebaut werden konnte. «Damit ist die Arminia-Gruppe netto-finanzschuldenfrei», teilten die Ostwestfalen via Twitter mit.

Seidel Zweite in Salt Lake: Ersten Sieg um drei Tausendstel verpasst

SALT LAKE CITY (dpa) - Nur drei Tausendstel-Sekunden haben Anna Seidel zum ersten Sieg einer deutschen Shorttrackerin im Weltcup gefehlt.



In Salt Lake City musste sich die Dresdnerin am Sonntag (Ortszeit) über 1000 Meter in 1:31,234 Minuten nur der Kanadierin Alyson Charles knapp geschlagen geben. Nur einmal in ihrer Karriere war Seidel bisher in der Saison 2015/16 als Zweite in Nagoya ähnlich nah an einem Weltcup-Erfolg dran. «Natürlich bin ich super happy. Nachdem der Tag zuvor nicht so erfolgreich war, habe ich versucht, an meiner mentalen Einstellung zu arbeiten. Das hat ganz gut geklappt», sagte die 20-Jährige.

Snowboarderin Kober muss erneut am Sprunggelenk operiert werden

MÜNCHEN (dpa) - Snowboarderin Amelie Kober muss erneut am Sprunggelenk operiert werden und den nächsten Wettkampfstart auf unbestimmte Zeit verschieben.



«Ich werde jetzt 31. Da sollte man so vernünftig sein und das in Ruhe abwarten», sagte Kober beim Medientag von Snowboard Germany am Montag in München. Ein Karriereende sei derzeit kein Thema.

Muskelverletzung: Österreicher Sabitzer sagt Länderspielreise ab

LEIPZIG (dpa) - Eine Muskelverletzung hat Marcel Sabitzer zur Absage seiner Teilnahme an den Fußball-Länderspielen Österreichs gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag und Nordirland am Sonntag in der Nations League gezwungen.



Wie der österreichische Verband am Montag bekannt gab, zog sich Sabitzer die Verletzung im Bundesliga-Spiel seines Clubs RB Leipzig am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (3:0) zu. Sabitzer war nach einer starken Leistung in der 88. Minute ausgewechselt worden.

Hockey-Herren gewinnen auch zweites Länderspiel in Spanien

ALICANTE (dpa) - Deutschlands Hockey-Herren haben auch das zweite von drei Testspielen in der abschließenden WM-Vorbereitung gegen Spanien gewonnen.



Florian Fuchs und und Niklas Wellen erzielten am Montag in Alicante die Tore zum 2:1 (2:0)-Sieg des Teams von Bundestrainer Stefan Kermas. Die erste Begegnung hatte die DHB-Auswahl am Samstag mit 7:0 gewonnen. Ein dritter Vergleich ist für den kommenden Mittwoch angesetzt.