Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.18

Eintracht Frankfurt weiter auf Höhenflug - 3:0 gegen Schalke 04

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat seinen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und die Sorgen beim FC Schalke 04 vergrößert.



Der Pokalsieger setzte sich am Sonntagabend zum Abschluss des elften Spieltages durch einen Doppelschlag von Luka Jovic (61./73. Minute) und ein Tor von Sebastien Haller (80.) mit 3:0 (0:0) durch. Durch den Erfolg vor 50.700 Zuschauern zogen die Hessen auch am FC Bayern München vorbei und liegen als Vierter auf einem Champions-League-Platz. Jovic übernahm zudem mit seinen Toren acht und neun die alleinige Führung in der Torjägerliste.

Uth muss Länderspiel-Teilnahme absagen - schwere Muskelverletzung

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schalke-Stürmer Mark Uth muss seine Teilnahme an den Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Russland und die Niederlande absagen.



Der 27-Jährige erlitt im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag ohne gegnerische Einwirkung eine «schwere strukturelle Muskelverletzung». Dies teilte der FC Schalke 04 am späten Abend laut Internetportal «Der Westen» mit. Damit würde Uth wohl wochenlang ausfallen, hieß es. Eine genauere Untersuchung solle in den nächsten Tagen Klarheit bringen.

RB Leipzig klettert auf Rang drei: 3:0 gegen Bayer Leverkusen

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig hat im Duell der Europa-League-Clubs gegen Bayer Leverkusen klar gewonnen und ist auf Platz drei der Fußball-Bundesliga geklettert.



Yussuf Poulsen (27./85. Minute) und Lukas Klostermann (68.) in seinem 100. Pflichtspiel für RB erzielten am Sonntag vor 36 155 Zuschauern die Tore. Damit blieben die Leipziger auch im zehnten Liga-Spiel in Serie ungeschlagen und zum fünften Mal hintereinander ohne Gegentor. Leverkusen steht weiterhin nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt im unteren Tabellendrittel.

Copa-Libertadores-Finale: 2:2 im Hinspiel

BUENOS AIRES (dpa) - River Plate hat mit dem 2:2 (1:2) im Hinspiel des diesjährigen Finals der Copa Libertadores ein wichtiges Unentschieden beim Erzrivalen Boca Juniors erzielt.



In einem packenden Duell der beiden Traditionsvereine im berühmten Fußballstadion «La Bombonera» in Buenos Aires gingen die Gastgeber am Sonntag zweimal durch Ramón Ábila (33. Minute) und Darío Benedetto (46.) in Führung. River Plate konnte durch Lucas Pratto (35.) und ein Eigentor von Carlos Izquierdoz (61.) aber jeweils ausgleichen. Das Rückspiel findet am 24. November ebenfalls in Buenos Aires statt.

Hamilton gewinnt in Brasilien - Mercedes holt erneut Teamtitel

SÃO PAULO (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Brasilien gewonnen und Mercedes damit zum fünften Mal in Serie die Konstrukteurs-WM gesichert.



Zwei Wochen nach seinem fünften Triumph als Fahrer verwies der Brite am Sonntag auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos Red-Bull-Pilot Max Verstappen auf den zweiten Platz. Dritter in einem packenden vorletzten Saisonrennen wurde Sebastian Vettels Stallrivale Kimi Räikkönen im Ferrari. Vettel musste sich mit Position sechs begnügen. Für Hamilton war es schon der zehnte Erfolg dieses Jahres.

Federer verliert Auftaktmatch gegen Nishikori - Anderson gewinnt

LONDON (dpa) - Tennis-Star Roger Federer hat sein Auftaktmatch bei den ATP World Tour Finals in London überraschend glatt verloren.



Der 37 Jahre alte Schweizer musste sich am späten Sonntagabend dem Japaner Kei Nishikori mit 6:7 (4:7), 3:6 geschlagen geben. Nach nur 88 Minuten war das Duell zugunsten des Weltranglisten-Neunten entschieden. Zuvor hatte Wimbledon-Finalist Kevin Anderson seine erste Partie gewonnen. Der 32 Jahre alte Tennisprofi aus Südafrika setzte sich gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 7:6 (12:10) durch. Der Hamburger Alexander Zverev bestreitet seine erste Partie am Montag (15.00 Uhr) gegen den Kroaten Marin Cilic.

Niederlage zum Abschied von Eishockey-Bundestrainer Sturm

KREFELD (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat zum Ende der Ära von Bundestrainer Marco Sturm auch das dritte Spiel beim Deutschland Cup verloren.



Am Sonntag unterlag die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes der Slowakei in Krefeld mit 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Die Tore vor 4295 Zuschauern schossen Marcel Hascak (55.) und Radovan Pulis (56.). Deutschland beendet das Vier-Nationen-Turnier hinter Olympiasieger Russland, der Schweiz und der Slowakei damit als Letzter. Zuvor hatte es knappe Niederlagen gegen Russland (3:4 nach Verlängerung) und die Schweiz (3:4 nach Penaltyschießen) gegeben.

THW Kiel baut Erfolgsserie in Bundesliga aus

KIEL/MANNHEIM (dpa) - Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga zum neunten Mal nacheinander gewonnen.



Der Rekordmeister besiegte am Sonntag Frisch Auf Göppingen mit 28:26 (14:15) und zog nach Punkten mit dem Tabellenzweiten SC Magdeburg gleich. In einem in großen Teilen umkämpften Spiel waren Niclas Ekberg und Nationalspieler Patrick Wiencek mit sieben beziehungsweise sechs Treffern beste Kieler Werfer. Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der Tabelle knapp hinter dem THW. Der Pokalsieger tat sich beim 29:26 (15:14) gegen den HC Erlangen über weite Strecken überraschend schwer.

Münster verliert Anschluss an Spitzenreiter - Hachinger Kantersieg

LEIPZIG (dpa) - Preußen Münster hat den Kontakt zu Spitzenreiter VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga etwas abreißen lassen müssen.



Die Mannschaft von Marco Antwerpen unterlag am Sonntag auswärts der SG Sonnenhof Großaspach mit 1:3 (0:2). Der Rückstand auf Tabellenführer Osnabrück (30) beträgt nun vier Punkte. Großaspach verbesserte sich mit 19 Punkten auf Platz elf. Im zweiten Sonntagsspiel schlug die SpVgg Unterhaching Fortuna Köln mit 6:0 (3:0). Haching kletterte mit nun 24 Zählern auf Rang sechs, die Kölner (17) rutschten auf den 16. Rang ab.

Ex-Basketball-Meister Bamberg siegt im Verfolger-Duell mit Gießen

BAMBERG (dpa) - Brose Bamberg hat das Verfolger-Duell in der Basketball-Bundesliga gewonnen.



In einem gutklassigen Spiel siegte der frühere Serienmeister am Sonntag gegen die Gießen 46ers nach Verlängerung mit 109:101 (98:98, 53:57) und hat sich nach der überraschend deutlichen Niederlagen in Braunschweig rehabilitiert. Bamberg bleibt mit 10:2-Punkten in der Spitzengruppe. Für Gießen war es im siebten Match die zweite Niederlage. Playoff-Aspirant Telekom Baskets Bonn hatte beim 89:87 gegen Aufsteiger Hakro Merlins Crailsheim Probleme und zitterte sich zum vierten Saison-Erfolg.