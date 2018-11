Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.18

Tschechische Tennis-Damen gewinnen Fed-Cup-Titel - Sieg gegen USA

PRAG (dpa) - Die tschechischen Tennis-Damen haben Titelverteidiger USA entthront und den Titel im Fed Cup gewonnen.



Im Endspiel in Prag sorgte Katerina Siniakova am Sonntag für den entscheidenden dritten Punkt zur uneinholbaren Führung. Sie setzte sich gegen Sofia Kenin nach 2:11 Stunden mit 7:5, 5:7, 7:5 durch. Für die Tschechinnen ist es nach 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016 der sechste Titel in den vergangenen acht Jahren in dem Mannschaftswettbewerb. Das deutsche Team war im April im Halbfinale gegen Tschechien ausgeschieden.

2. Liga: Ingolstadt unter Nouri weiter sieglos - Union Dritter

DÜSSELDORF (dpa) - Die in dieser Saison unbesiegte Mannschaft von Union Berlin hat in der 2. Fußball-Bundesliga wieder den dritten Tabellenplatz erobert.



Die Berliner gewannen am Sonntag gegen Verfolger SpVgg Greuther Fürth mit 4:0 (3:0) und bleiben den Spitzenteams Hamburger SV und 1. FC Köln auf den Fersen. Im Abstiegskampf fiel der 1. FC Magdeburg nach dem 2:3 in letzter Minute gegen Jahn Regensburg auf den vorletzten Tabellenplatz vor dem FC Ingolstadt, der gegen Arminia Bielefeld über ein 1:1 nicht hinaus kam. Damit sprang der SV Sandhausen nach dem 0:0 gegen den MSV Duisburg auf Rang 15.

Hoeneß schließt Wintertransfers beim FC Bayern aus

MÜNCHEN (dpa) - Uli Hoeneß hat Neuverpflichtungen in der Winterpause beim FC Bayern ausgeschlossen.



«Nein, wir werden sicherlich keine Aktivitäten am Transfermarkt machen», sagte der Präsident des Fußball-Rekordmeisters am Sonntag im TV-Sender Sky. Der 66-Jährige war gefragt worden, ob die Münchner angesichts der Personalsituation und nach dem Bundesliga-Spitzenspiel in Dortmund (2:3) sieben Punkten Rückstand auf den BVB vor der Rückrunde nochmal nachlegen müssen. Bereits im Sommer war der Transfer des inzwischen 18 Jahre alten kanadischen Talents Alphonso Davies für den Januar fixiert worden.

Löw schreibt Bayern noch nicht ab: «Können immer wieder rankommen»

BERLIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw traut dem FC Bayern auch nach der 2:3-Niederlage beim souveränen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund weiter die Titelverteidigung zu.



«Klar: Die Bayern sind jetzt mal ein paar Punkte hinten daran, nachdem sie sechsmal nacheinander die Meisterschaft gefeiert hatten. Dass es mal so eine Phase gibt, ist normal. Die Mannschaft ist auch ein bisschen im Umbruch», sagte der 58-Jährige als Augenzeuge der Spitzenpartie in Dortmund der dpa. «Jetzt muss man mal sehen, die Bayern können ja immer wieder rankommen. Sie können immer auch eine Serie hinlegen. Diese Klasse haben sie.»

Zverev startet bei ATP-Finals gegen Cilic - Zusage für Davis Cup

LONDON (dpa) - Für Alexander Zverev hat das Auftaktspiel gegen Marin Cilic bei den ATP World Tour Finals in London gleich eine große Bedeutung.



Schließlich will Deutschlands Nummer eins bei seiner zweiten Teilnahme beim Saisonabschluss der besten acht Tennisspieler des Jahres erstmals ins Halbfinale. «Ich fühle mich deutlich besser und bin bereit wieder loszulegen», sagte Zverev vor seinem ersten Auftritt an diesem Montag (15.00 Uhr/Sky). Weitere Gegner in der Vorrundengruppe sind der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der amerikanische Aufschlagriese John Isner.

Basketball-Superstar Nowitzki hofft auf NBA-Comeback im November

DALLAS (dpa) - Das Comeback von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki rückt näher.



Nach seiner Knöchel-Operation im April und einigen Rückschlägen hofft der Würzburger noch im November für sein NBA-Team Dallas Mavericks erstmals in seiner 21. Saison für die Texaner aufzulaufen. «Die letzten zehn Tage waren sehr ermutigend, ich bin optimistisch», sagte der Ausnahmespieler als Co-Kommentator beim US-Fernsehsender FOX am Rande des Spiels am Samstag (Ortszeit) gegen die Oklahoma City Thunder (111:96).

Dallas stoppt Oklahoma: NBA-Profi Kleber gewinnt gegen Schröder

DALLAS (dpa) - Die Dallas Mavericks mit Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben überraschend die Siegesserie von Dennis Schröder und den Oklahoma City Thunder in der NBA gestoppt.



Nach zuletzt sieben Siegen in Serie verloren die Thunder am Samstag (Ortszeit) beim Team des verletzten Superstars Dirk Nowitzki mit 96:111 und stehen mit einer Bilanz von 7:5-Erfolgen auf Platz sieben in der Western Conference. Dallas (4:8) kletterte auf Rang 13.

Golfer Kaymer wird 21. in Sun City - Titel Nummer 24 für Westwood

SUN CITY (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat die Generalprobe für das Saisonfinale der European Tour auf dem 21. Rang beendet.



Der 33-Jährige aus Mettmann spielte am Sonntag beim Turnier im südafrikanischen Sun City eine 71er-Runde und schloss das mit 7,5 Millionen Dollar dotierte Event mit insgesamt 287 Schlägen ab. Seinen bereits 24. Titel auf der Europa-Tour feierte Lee Westwood. Dank einer starken 64er-Finalrunde gewann der 45 Jahre alte Engländer mit einem Endergebnis von 273 Schlägen.

Hockey-Damen beenden Länderspielserie gegen Japan mit 1:1

OSAKA (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben die Länderspielserie gegen Olympia-Gastgeber Japan mit einem Unentschieden abgeschlossen.



Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger kam am Sonntag in Osaka zu einem 1:1 (1:0). Hannah Gablac (5. Minute) erzielte das Tor für die deutsche Auswahl. «Wir hatten als Ziel ausgegeben, diese Serie in Japan zu gewinnen, was uns gelungen ist», sagte Reckinger.