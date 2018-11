Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.18

Dortmund gewinnt Spitzenspiel gegen die Bayern und baut Vorsprung aus

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund hat den FC Bayern München niedergekämpft und den Vorsprung auf den Titelverteidiger in der Fußball-Bundesliga auf sieben Punkte ausgebaut.

Der BVB kam am Samstag in einem hochklassigen Spitzenspiel trotz zweimaligem Rückstand zu einem 3:2 (0:1) gegen die Bayern. Erster BVB-Verfolger bleibt Borussia Mönchengladbach. Zweimal waren die Bayern vor 81 365 Zuschauer im ausverkauften Dortmunder Signal Iduna Park durch Robert Lewandowski in Führung gegangen (26. und 52.), doch zweimal Marco Reus (49./Foulelfmeter und 67.) sowie Paco Alcacer (73.) ließen die Schwarz-Gelben noch jubeln.

Gladbach gewinnt in Bremen, Düsseldorf schlägt Hertha - VfB-Sieg

BERLIN (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat seinen Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga gefestigt.

Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking siegte am Samstag beim SV Werder Bremen 3:1 und liegt damit hinter Tabellenführer BVB weiter auf Platz zwei. In der Abstiegszone feierte der Tabellenletzte VfB Stuttgart den ersten Sieg im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl und gewann beim 1. FC Nürnberg 2:0. Aufsteiger Fortuna Düsseldorf kam gegen Hertha BSC zu einem 4:1-Erfolg. Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim setzte sich gegen Augsburg knapp mit 2:1 durch. Der SC Freiburg unterlag vor eigenem Publikum dem FSV Mainz 05 mit 1:3.

Vergehen beim Auto-Wiegen: Vettel erhält Verwarnung und Geldstrafe

SÃO PAULO (dpa) - Nach einem Vorfall beim Wiegen seines Ferrari während der Qualifikation zum Formel-1-Rennen von Brasilien ist Sebastian Vettel mit einer Verwarnung und einer Geldstrafe von 25 000 Euro bestraft worden.

Der Scuderia-Fahrer war nach Ansicht der Rennkommissare am Samstag in Interlagos Vorschriften für eine «sichere und ordnungsgemäße Durchführung» nicht nachgekommen. Zu diesem Schluss kamen die Stewards nach Auswertung von Videomaterial, Telemetriedaten sowie einer Anhörung von Vettel selbst. Der Hesse war in der Qualifikation, in der er Zweiter hinter Mercedes-Mann Lewis Hamilton wurde, den Vorgaben eines Offiziellen beim Wiegen nicht vorschriftsgemäß nachgekommen. Bei der «nicht fahrlässigen» Wegfahrt von der Kontrollwaage in der Boxengasse zerstörte er die Apparatur.

Siebter Länderspielsieg für Hrubesch: DFB-Frauen schlagen Italien 4:2

OSNABRÜCK (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen haben auch das siebte Spiel unter Leitung von Bundestrainer Horst Hrubesch gewonnen.

Am Samstag besiegte die Nationalmannschaft in Osnabrück Italien mit 5:2 (2:2). Vor 5904 Zuschauern hatte Lina Magull die DFB-Elf bereits nach sechs Minuten in Führung gebracht, Sara Däbritz erhöhte (18.). Die Italienerinnen kamen mit ihren beiden einzigen Chancen vor der Pause durch Barbara Bonansea (29.) und Daniela Sabatino (43.) zum Ausgleich. Nach dem Wechsel markierte Giulia Gwinn (50.) die erneute Führung, die kurz zuvor eingewechselte Lena Petermann baute sie nach einer Stunde aus. Den Schlusspunkt setzte Leonie Maier (86.). Die Hoffenheimerinnen Maximiliane Rall und Lena Lattwein sowie Sydney Lohmann vom FC Bayern gaben ihr Debüt in der Auswahl.

TV-Sender Sky entschuldigt sich für Werbespot während BVB-Bayern

DORTMUND (dpa) - Der TV-Sender Sky hat sich für eine mehrsekündige Werbe-Unterbrechung während des Bundesliga-Spitzenspiels Borussia Dortmund gegen Bayern München (3:2) entschuldigt.

«Aufgrund eines technischen Versehens» sei die Übertragung der Partie «kurz durch einen Werbespot unterbrochen» gewesen, teilte der Bezahlsender am Samstagabend mit. «Dies war unbeabsichtigt, und wir möchten uns in aller Form dafür bei Euch entschuldigen.» Während der zweiten Halbzeit hatte der übertragende Sender bei der Auswechslung von Mats Hummels in der 65. Minute plötzlich einen Werbespot eingespielt.

Starker Regen: Erstes Finale der Copa Libertadores vertagt

BUENOS AIRES (dpa) - Das erste große argentinische Finale der südamerikanischen Champions League ist wegen strömenden Regens vertagt worden.

Das für Samstagabend angesetzte Topspiel zwischen den Boca Juniors und River Plate aus Buenos Aires wird erst am Sonntag (16.00 Uhr Ortszeit, 20.00 MEZ) stattfinden, wie der südamerikanische Fußballverband Conmebol mitteilte. Argentinien steht seit Tagen Kopf wegen des ersten «Superclásico» der Geschichte im Finale der Copa Libertadores. Das Hinspiel wird im Stadion von Boca Juniors («La Bombonera») ausgetragen. Das Stadtderby gilt wegen der extremen Rivalität als eines der hitzigsten der Welt. Das Rückspiel ist für den 24. November angesetzt.

Caruana trotzt bei Schach-WM Carlsen mit Schwarz ein Remis ab

LONDON (dpa) - Herausforderer Fabiano Caruana hat sich in der zweiten Partie der Schach-WM in London ein Remis gegen Magnus Carlsen erkämpft.

Der 26-Jährige aus den USA überraschte den amtierenden Weltmeister am Samstag in einer Variante des Damengambits mit einem seltenen Zug. Carlsen verbrauchte viel Bedenkzeit, um die Stellung im Gleichgewicht zu halten. Er wählte sichere Fortsetzungen und forcierte nach und nach den Tausch mehrerer Figuren. Dabei nahm er die schlechtere Bauernstruktur in Kauf, konnte aber den Nachteil kompensieren. Es entstand ein Turmendspiel, in dem Carlsen um das Remis kämpfen musste. Caruana hatte zwar einen Bauern mehr, doch das Material war stark reduziert, und er willigte nach 49 Zügen in die Punkteteilung zum Gesamtstand von 1:1 ein.

Russland und Schweiz spielen um Sieg beim Deutschland Cup

KREFELD (dpa) - Olympiasieger Russland und der WM-Vierte Schweiz spielen am Sonntag um den Turniersieg beim Deutschland Cup.

Russland gewann am Samstag auch das zweite Turnierspiel in Krefeld gegen die Slowakei mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Zuvor hatte die Schweiz 4:3 nach Penaltyschießen (2:1, 1:0, 0:2) gegen Deutschland gewonnen. Vor dem entscheidenden direkten Duell am Sonntag (11.00 Uhr) haben beide Nationen nun fünf Punkte. Russland hatte das Vier-Nationen-Turnier bereits im Vorjahr gewonnen, die Schweiz siegte zuletzt 2007. Gastgeber Deutschland, der zuletzt 2015 das Heim-Turnier gewonnen hatte, kann auch mit einem Sieg gegen die Slowakei (14.30 Uhr) nicht mehr Deutschland-Cup-Sieger werden.

Tschechische Tennis-Damen vor Fed-Cup-Titel - 2:0 gegen USA

PRAG (dpa) - Die tschechischen Tennis-Damen stehen kurz vor dem erneuten Titelgewinn im Fed Cup.

Im Endspiel gegen Titelverteidiger USA führen die Gastgeberinnen in Prag nach dem ersten Tag mit 2:0. Damit fehlt den Tschechinnen aus den beiden Einzeln und dem Doppel am Sonntag nur noch ein Punkt, um sich nach 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016 erneut den Titel in dem Mannschaftswettbewerb zu sichern. Barbora Strycova gewann am Samstag gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Anschließend setzte sich Katerina Siniakova gegen Alison Riske 6:3, 7:6 (7:2) durch. Das deutsche Team war im April im Halbfinale gegen Tschechien ausgeschieden.

Flensburgs Handballer verlieren nach großem Kampf 28:29 in Paris

PARIS (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die vierte Niederlage in der Champions League kassiert.

Beim französischen Meister Paris Saint-Germain unterlag das Team von Trainer Maik Machulla am Samstag 28:29. Zur Halbzeit hatte die SG noch mit 15:12 geführt. Bester Werfer des deutschen Titelträgers war der neunfache Torschütze Simon Jeppsson. Für Paris, das weiterhin als einzige Mannschaft verlustpunktfrei ist, war der deutsche Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer achtmal erfolgreich. Auch der späte Siegtreffer ging auf sein Konto.

Deutsche reiten bei Global Champions Tour in Doha hinterher

DOHA (dpa) - Die deutschen Springreiter haben bei der letzten Etappe der Global Champions Tour schwach abgeschnitten.

Ludger Beerbaum aus Riesenbeck kam am Samstag beim Großen Preis von Doha mit Casello als bester Deutscher auf Rang 13. Das Springen gewann der Brite Ben Maher mit Explosion vor dem Schweden Peder Fredricson mit Hansson. Die höchstdotierte Serie der Welt hatte Maher schon vorzeitig im September gewonnen. Teil der Global Champions Tour ist erstmals ein Playoff-Turnier, bei dem Mitte Dezember in Prag weitere Millionen Euro ausgeschüttet werden. Zu den qualifizierten Reitern gehören Daniel Deußer und Ludger Beerbaum.