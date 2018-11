Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.18

Neben Bellarabi: Leverkusen schont auch Sven Bender gegen Zürich

LEVERKUSEN (dpa) - Neben dem zuletzt formstarken Karim Bellarabi wird auch Abwehrchef Sven Bender im Europa-League-Spiel von Bayer Leverkusen gegen den FC Zürich am Donnerstag (21.00/DAZN) geschont.



«Wenn wir alles versuchen würden, würden wir beide fit kriegen», sagte Trainer Heiko Herrlich am Mittwoch: «Aber wir wollen kein Risiko eingehen.» Bellarabi, der nach abgelaufener Rotsperre in fünf Pflichtspielen sieben Tore erzielte, hat muskuläre Probleme im Oberschenkel. Auch Sven Bender, Zwillings-Bruder von Kapitän Lars Bender, leidet an Oberschenkelproblemen.

RB Leipzig in Glasgow ohne Werner und Poulsen

LEIPZIG/GLASGOW (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Europa-League-Spiel bei Celtic Glasgow am Donnerstag (21.00 Uhr/ DAZN) auf seine Angreifer Timo Werner und Yussuf Poulsen verzichten.



Beide fehlten am Mittwoch beim Abschlusstraining in Leipzig und gehörten nicht zum Kader, der am Nachmittag Richtung Glasgow mit dem Flieger abhob. Während Werner weiter an seiner Zehenverletzung aus dem Spiel bei Hertha BSC (3:0) am vergangenen Samstag laboriert, klagte Poulsen über muskuläre Rückenprobleme.

Fußballstar Ibrahimovic schließt Rückkehr nach Europa nicht aus

LOS ANGELES (dpa) - Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat eine Rückkehr nach Europa nicht komplett ausgeschlossen.



«Es gibt Interesse aus Europa, aber meine Priorität ist Galaxy. Sie haben Wünsche, ich habe Wünsche, aber ich bin optimistisch», sagte der 37 Jahre alte Torjäger mit Blick auf seine Zukunft in der amerikanischen Major League Soccer. Ibrahimovic hatte mit Los Angeles Galaxy die Playoffs verpasst.

Frauen-Bundestrainer benennt 16er-Kader für Handball-EM

STUTTGART (dpa) - Mit fünf Turnier-Debütantinnen und angeführt von Kapitänin Kim Naidzinavicius von der SG BBM Bietigheim starten die deutschen Handball-Frauen in die Europameisterschaft in Frankreich.



«Wir haben eine Mannschaft zusammen, die ihre Stärke in der Ausgeglichenheit hat, denn wir können auf allen Positionen gut wechseln», sagte Bundestrainer Henk Groener am Mittwoch bei der Vorstellung des 16 Spielerinnen umfassenden Aufgebots für das Turnier vom 30. November bis 16. Dezember.

NADA-Chefin Gotzmann kritisiert WADA - Mindestalter «diskriminierend»

MONTREAL (dpa) - NADA-Chefin Andrea Gotzmann hält die mögliche Einführung eines Mindestalters von 45 Jahren für die künftige Präsidentschaft der Welt-Anti-Doping-Agentur für «diskriminierend» und mahnt Veränderungen bei der WADA an.



«Es wird dringend Zeit, dass die derzeitigen Führungsstrukturen der WADA maßgeblich überarbeitet werden», sagte die Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur der Deutschen Presse-Agentur und fügte hinzu: «In erster Linie gehört dazu eine vom Sport unabhängige WADA-Führung. Für das Präsidentenamt muss Unabhängigkeit sowie ausgewiesene Expertise im Anti-Doping-Management gewährleistet sein.»

Hamburgs Fußball-Präsident: Finanzielle Lage beim HSV «dramatisch»

HAMBURG (dpa) - Trotz des sportlichen Höhenflugs und der Tabellenführung in der 2. Bundesliga macht sich Dirk Fischer Sorgen um den Hamburger SV.



Der Präsident des Hamburger Fußballverbands sagte der Zeitung «Die Welt» (Mittwoch): «Wir sollten aber alle nicht vergessen, dass auch wenn am Saisonende Platz eins oder zwei steht, der HSV erst mal durch das Lizenzierungsverfahren muss. Und finanziell ist die Lage dramatisch.»

Perfekt: 2020 feiert Vietnam Formel-1-Premiere - Stadtkurs in Hanoi

LONDON/HANOI (dpa) - Die Formel 1 feiert im April 2020 ihre Rennpremiere in Vietnam.



Wie die Motorsport-Königsklasse am Mittwoch bekanntgab, wurde ein Vertrag über mehrere Jahre mit dem Veranstalter geschlossen. Gefahren wird auf einem Stadtkurs in Hanoi. Es ist die erste neue Strecke, die unter der Führung der US-Besitzer Liberty Media in den Rennkalender aufgenommen wird. 2020 soll auch noch ein Stadtrennen in Miami hinzukommen. Fix ist das aber noch nicht. Der Kurs in Hanoi wird 5,565 Kilometer lang sein mit 22 Kurven.

Sportbund: Zusätzliche Fördergelder sollen Athleten erreichen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund bemüht sich mit Nachdruck darum, dass die zusätzlich bereitgestellten Fördermittel für 2018 die Sportler erreichen.



«Wir arbeiten gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium aktiv daran, dass wir die dringend notwendigen Gelder nun auch an der Basis für die Athleten wirksam werden lassen», teilte die Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Laut einem Informationsschreiben von Rücker und DOSB-Präsident Alfons Hörmann an die Mitgliedsverbände sind für ungefähr ein Drittel der im Juni bewilligten Fördermittel von 23,2 Millionen Euro für 2018 bislang keine Anträge gestellt worden.