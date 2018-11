Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.18

BVB verliert in Champions League 0:2 bei Atlético - Schalke-Sieg

MADRID/GELSENKIRCHEN (dpa) - Borussia Dortmund hat die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League verpasst.



Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga verlor am Dienstag 0:2 (0:1) bei Atlético Madrid. Saul Niguez (33. Minute) und Antoine Griezmann (80.) erzielten die Treffer für die stark aufspielenden Spanier. Dennoch bleibt der BVB mit neun Punkten Tabellenführer der Gruppe A. Gute Chancen auf das Achtelfinale hat auch der Revierrivale FC Schalke 04. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco setzte sich dank der Tore von Guido Burgstaller (4.) und Mark Uth (57.) mit 2:0 (1:0) gegen Galatasaray Istanbul durch. Schalke hat nun acht Punkte und kann mit zwei Remis oder bereits mit einem Sieg am 28. November bei Spitzenreiter FC Porto (10) das Achtelfinalticket buchen.

Tuchel weiter unter Druck: PSG in Champions League nur 1:1 in Neapel

NEAPEL (dpa) - Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain haben in der Champions League den erhofften Sieg verpasst.



Der französische Fußball-Meister musste sich am Dienstag beim SSC Neapel mit einem 1:1 zufrieden geben und liegt in der Gruppe C mit fünf Punkten auf Platz drei hinter dem SSC Neapel unter dem ehemaligen Bayern-Coach Carlo Ancelotti und Spitzenreiter FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp (beide 6 Punkte). Die Reds verloren überraschend bei Roter Stern Belgrad 0:2 (0:2). In Neapel brachte der frühere Bayern-Profi Juan Bernat (45.+2) PSG kurz vor der Halbzeit in Führung. Doch Lorenzo Insigne gelang per Foulelfmeter noch der Ausgleich (63.).

James beim Abschlusstraining des FC Bayern München dabei

MÜNCHEN (dpa) - Mit James Rodríguez hat der FC Bayern München sein Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen AEK Athen bestritten.



Der Kolumbianer war beim Aufwärmen des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag am Vereinsgelände mit dabei. Allerdings waren von der Einheit nur die ersten 15 Minuten für Medienvertreter öffentlich. Wegen einer Wadenblessur ist der Einsatz des Mittelfeldspielers am Mittwoch gegen den griechischen Meister fraglich. Im Königsklassen-Duell mit den Griechen muss Trainer Niko Kovac in jedem Fall auf die länger verletzten Thiago, Kingsley Coman und Corentin Tolisso sowie auf Arjen Robben verzichten.

Rückkehr von Kraus ins Handball-Nationalteam nicht ausgeschlossen

STUTTGART (dpa) - Der ehemalige Handball-Weltmeister Michael Kraus könnte zur Heim-WM im Januar in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zurückkehren.



«Er ist ein Top-Sportsmann, der sich auch in Nationalmannschafts-Zeiten immer top dargestellt hat. Von daher kann es keinen Grund geben, die Tür für ihn vorzeitig zu schließen», sagte Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Bild» berichtet, dass es im DHB Überlegungen gebe, den 35 Jahre alten Spielmacher des TVB Stuttgart für die Nationalmannschaft zu reaktivieren.

Halil Altintop ergänzt Trainerstab des VfB Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Halil Altintop ergänzt vorerst bis Weihnachten den Trainerstab des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart.



Der 35-Jährige werde für individuelle Maßnahmen zuständig sein, teilte der Tabellenletzte am Dienstag via Twitter mit. Dabei kann es sich beispielsweise um das Trainieren oder die Analyse von Standardsituationen handeln. Altintop und VfB-Chefcoach Markus Weinzierl kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Augsburg. Der ehemalige türkische Nationalspieler hatte bis zum vergangenen Sommer beim 1. FC Kaiserslautern gespielt und anschließend seine Spielerkarriere beendet.

Eishockey-Meister München verliert Heim-Hinspiel in CHL-Achtelfinale

MÜNCHEN (dpa) - Der EHC Red Bull München hat das Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) gegen den EV Zug daheim mit 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) verloren.



Der deutsche Eishockey-Meister benötigt damit im Rückspiel in zwei Wochen in der Schweiz einen Auswärtssieg, um noch in die Runde der besten acht Teams dieses internationalen Wettbewerbs aufzusteigen. Die ersatzgeschwächten Münchner hatten vor nur 2290 Zuschauern im Olympia-Eisstadion durch Justin Shugg und John Mitchell im zweiten Drittel einen 0:2-Rückstand ausgeglichen. Zwei Minuten vor Schluss aber gelang dem Zug-Stürmer Lino Martschini mit seinem zweiten Tor des Tages der Siegtreffer für die Gäste.

Eishockey-Nationalstürmer Hager verletzt - Kein Deutschland-Cup

MÜNCHEN (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Patrick Hager hat sich verletzt und wird dem EHC Red Bull München mehrere Wochen fehlen.



Wie der deutsche Meister am Dienstag bekanntgab, erlitt der Stürmer am Sonntag im Auswärtsspiel in Ingolstadt eine Unterkörperverletzung und kann deshalb auch am Deutschland Cup mit dem Nationalteam am kommenden Wochenende in Krefeld nicht teilnehmen. Für Hager rückt der 20 Jahre alte Lean Bergmann von den Iserlohn Roosters in den Kader von Bundestrainer Marco Sturm. Bergmann steht damit beim Deutschland Cup vor seinem Debüt für die Nationalmannschaft, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mitteilte.

Zweimaliger Schwimm-Weltmeister Magnini wegen Dopings gesperrt

ROM (dpa) - Der zweimalige Schwimm-Weltmeister Filippo Magnini ist wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden.



Der 36 Jahre alte Italiener und sein Landsmann Michele Santucci, der ebenfalls für vier Jahre gesperrt wurde, seien für schuldig befunden worden, verbotene Substanzen genutzt zu haben, teilte die italienische Anti-Doping-Agentur (NADO) am Dienstag mit. Magnini hat seine Karriere bereits beendet. Der Weltmeister von 2005 und 2007 über 100 Meter Freistil betonte, unschuldig zu sein.