Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.18

FC Bayern in Champions League ohne Robben - Auch James fraglich

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern muss im Champions-League-Spiel gegen AEK Athen am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) auf Arjen Robben verzichten.

Der Niederländer könne wegen Knieproblemen am vierten Spieltag der Gruppenphase nicht auflaufen, sagte Trainer Niko Kovac am Dienstag. Der Offensiv-Routinier leide demnach an einer Blockade und an keiner schwerwiegenden Verletzung. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hofft auf ein Comeback Robbens in der Bundesliga am Samstag in Dortmund. Neben Robben und den langzeitverletzten Kingsley Coman und Corentin Tolisso könnte auch James Rodriguez gegen Athen ausfallen.

Europäische Ligen positionieren sich gegen Superliga

NYON (dpa) - Der Zusammenschluss der Europäischen Ligen hat sich deutlich gegen die mögliche Einführung einer Superliga im Fußball positioniert.

Die European Leagues hätten immer ihren starken Widerspruch gegen die Gründung einer geschlossenen Super League geäußert, heißt es in einem Statement vom Dienstag. «Vorschläge für eine geschlossene Super League werden ernsthafte und dauerhafte Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit des Fußballs in Europa haben.» Die Vereinigung umfasst 32 Ligen in 25 Ländern mit 900 Clubs.

Liverpool wegen möglicher Anfeindungen ohne Shaqiri nach Belgrad

LONDON (dpa) - Der FC Liverpool wird sein Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad am Dienstag ohne Xherdan Shaqiri bestreiten.

Der Club befürchtet laut Trainer Jürgen Klopp mögliche Anfeindungen der Belgrad-Fans gegen Shaqiri. Der Schweizer, der kosovo-albanische Eltern hat, hatte bei der Fußball-Weltmeisterschaft die serbischen Fans provoziert. Serbien erkennt die Unabhängigkeit der früheren serbischen Provinz Kosovo nicht an.

Weltverband bestraft Spanier Salas und dessen Team Burgos BH

AIGLE (dpa) - Der Radsport-Weltverband UCI hat den spanischen Profi Ibai Salas vom Zweitdivisionär Burgos BH wegen Auffälligkeiten in dessen Biologischem Pass für vier Jahre gesperrt.

Darüber hinaus soll auch das Salas-Team, in dem der Berliner Silvio Herklotz unter Vertrag steht, mit einer Kollektivstrafe von 15 bis 45 Tagen Sperre belegt werden. Das geht aus einer UCI-Mitteilung hervor.

Eishockey-Länderspiele weiter bei Sport1 im Free-TV

HANNOVER (dpa) - Die deutsche Einshockey-Nationalmannschaft ist auch in Zukunft bei Sport1 im Free-TV zu sehen.

Wie der TV-Sender und der Deutsche Eishockey-Bund am Dienstag mitteilten, vereinbarten beide Seiten eine Verlängerung der Zusammenarbeit um weitere sechs Jahre bis Ende 2024. Der Vertrag umfasst den jährlich im November ausgetragenen Deutschland Cup und sechs weitere Länderspiele des deutschen Teams pro Jahr sowie ein einmal jährlich stattfindendes DEB eSports-Event für Deutschland. Die Spiele werden zudem bei Telekom Sport übertragen. Damit ist auch der an diesem Donnerstag in Krefeld beginnende Deutschland Cup auf Sport1 und Telekom Sport zu sehen.

Sportverbände rufen nur Teil der Förderung ab - Unmut in Sportpolitik

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Kurz vor der Vergabe der Fördermittel des Bundes für den deutschen Spitzensport im Jahr 2019 ziehen sich die Verbände den Unmut von Sportpolitikerin Dagmar Freitag (SPD) zu.

«Es wirft mehr als ein Fragezeichen auf, wenn wir jetzt hören, dass gut 30 Prozent der bewilligten Mittel nicht abgerufen werden können, weil gar keine Anträge von den Fachverbänden dafür vorhanden sind», sagte die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Nach dpa-Informationen sind für ungefähr ein Drittel der im Juni bewilligten Fördermittel von 23,2 Millionen Euro für 2018 bislang keine Anträge gestellt worden.

Bruchhagen kritisiert Ultras: Lieben den Fußball nicht genug

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußballfunktionär Heribert Bruchhagen hat Ultras und deren Einsatz von Pyrotechnik harsch kritisiert.

«Wenn sie den Fußball so lieben würden, würden sie auf diese scheiß Pyrotechnik verzichten», sagte der frühere Vorstandsboss von Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV in der Sendung «heimspiel!» des Hessischen Rundfunks am Montagabend. «Ich selbst habe ein bisschen resigniert. Ich weiß, was die Ultra-Bewegung will, was sie bedeutet und welchen hohen Wert sie für viele junge Menschen hat. Aber ich stelle einfach fest, dass sie den Fußball nicht genug lieben», fügte Bruchhagen an.

Schröder und Oklahoma City gewinnen fünftes Spiel in Folge

OKLAHOMA CITY (dpa) - Die Oklahoma City Thunder aus der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA haben auch dank einer starken Leistung von Jungstar Dennis Schröder den fünfen Sieg in Folge gefeiert.

Die Thunder besiegten am Montag (Ortszeit) die New Orleans Pelicans 122:116 (62:63). Der 25-jährige Braunschweiger erzielte mit 22 Punkten seine bisherige Bestmarke im Trikot der Thunder. Nur Paul George (23 Punkte) verbuchte mehr Punkte bei Oklahoma Citys Heimerfolg. Bei den Gästen war Julius Randle mit 26 Punkten am erfolgreichsten.