Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.18

Lasogga schießt HSV auf Platz eins: Hamburg schlägt Köln im Topspiel

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Hanseaten besiegten den 1. FC Köln im Duell der Erstliga-Absteiger am Montagabend mit 1:0 (0:0) und zogen an den Rheinländern und am FC St. Pauli vorbei.



Pierre-Michel Lasogga sorgte mit seinem Siegtreffer in der 86. Minute für Riesenjubel bei den meisten der 53 876 Zuschauer im Volksparkstadion. Für Hamburgs neuen Trainer Hannes Wolf war es im dritten Pflichtspiel der dritte Sieg mit seinem neuen Club. Die Kölner stecken dagegen in einer kleinen Ergebniskrise. Nur zwei Punkte holte der FC in den vergangenen vier Partien. Das Team von Coach Markus Anfang liegt nun auf Rang drei.

ATP Finals: Zverev trifft auf Djokovic, Cilic und Isner

PARIS (dpa) - Tennis-Profi Alexander Zverev trifft in der Gruppenphase der ATP World Tour Finals in London auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien.



Die anderen beiden Gruppengegner des 21-Jährigen sind der Kroate Marin Cilic und John Isner aus den USA, wie die Auslosung am Montag ergab. Isner war kurzfristig für den verletzten Rafael Nadal ins Teilnehmerfeld nachgerückt. In der anderen Gruppe treffen Roger Federer (Schweiz), Kevin Anderson (Südafrika), Dominic Thiem (Österreich) und Kei Nishikori (Japan) aufeinander. Die einwöchigen ATP World Tour Finals beginnen am Sonntag.

Nationaltorhüterin Schult fällt gegen Italien und Spanien aus

FRANKFURT (dpa) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss bei den letzten beiden Länderspielen des Jahres auf Torhüterin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg verzichten.



Wegen einer Verletzung am Sprunggelenk sagte die 27-Jährige ihre Teilnahme an den Begegnungen gegen Italien in Osnabrück am Samstag (16.00 Uhr) und gegen Spanien in Erfurt am 13. November (16.00 Uhr) ab. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte für die beiden Testspiele Ann-Katrin Berger von Birmingham City LFC und Carina Schlüter vom SC Sand nach.

Neustädter und Rausch für Einsatz in russischer Elf nominiert

MOSKAU/LEIPZIG (dpa) - Russlands Fußball-Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow hat für das Testspiel gegen Deutschland auch die beiden eingebürgerten Deutschen Roman Neustädter und Konstantin Rausch nominiert.



Das teilte der russische Fußballverband mit. Tschertschessow gab am Montag sein 26-köpfiges Aufgebot bekannt, mit dem er in die Spiele gegen die deutsche Nationalelf am 15. November in Leipzig und gegen Schweden am 20. November gehen will.

Europameister Nico Müller Siebter bei Gewichtheber-WM

ASCHCHABAD (dpa) - Der Obrigheimer Gewichtheber Nico Müller hat sich Platz sieben bei den Weltmeisterschaften im turkmenischen Aschchabad gesichert und ist damit auf Olympia-Kurs.



Der Europameister brachte am Montag in der Klasse bis 81 Kilo Körpergewicht 348 (Reißen 156/Stoßen 192) Kilogramm in die Wertung. Geplant hatte er eine Last von mindestens 352 Kilo. Jedoch scheiterte der 25 Jahre alte Sportsoldat an 196 Kilo im Stoßen. Sein Teamkamerad Max Lang aus Mutterstadt wurde mit 339 (154/185) Kilo Zwölfter. Den WM-Titel gewann der Chinese Lyu Xiaojun (374 kg).

Schweizer Skirennfahrer Barandun bei Gleitschirm-Absturz gestorben

MÜNCHEN (dpa) - Der Schweizer Skirennfahrer Gian-Luca Barandun ist am Wochenende bei einem Gleitschirm-Unfall ums Leben gekommen.



Das gab der Verband Swiss Ski am Montag bekannt. Laut Nachrichtenagentur sda misslang dem 24-Jährigen am Sonntagvormittag ein Landeanflug in Schluein im Kanton Graubünden, woraufhin er auf dem Boden aufschlug und noch an der Unfallstelle starb. Der Ski-Verband der Eidgenossen zeigte sich in einer Meldung «zutiefst bestürzt und erschüttert» und sprach den Angehörigen des Rennfahrers sein Beileid aus. Barandun gehörte dem Schweizer A-Kader an und galt als einer der Hoffnungsträger in den Speed-Disziplinen.

Serbe Djokovic erstmals seit 2016 wieder Nummer 1 der Tenniswelt

BERLIN (dpa) - Zum ersten Mal seit zwei Jahren hat der serbische Tennisprofi Novak Djokovic wieder die Spitze der Weltrangliste erobert.



Trotz seiner Niederlage im Finale des Pariser Hallenturniers löste der 31-Jährige den Spanier Rafael Nadal am Montag als Nummer 1 ab. Djokovic steht damit zum vierten Mal seit Juli 2011 an der Spitze des ATP-Rankings - insgesamt waren es bisher 224 Wochen. Erst als zweiter Profi schaffte er es, innerhalb einer Saison von einem Platz außerhalb der Top-20 wieder die Nummer 1 zu werden. Dies gelang bisher nur dem Russen Marat Safin vor 18 Jahren.

DEB-Chef Reindl: Kein Zeitdruck bei Nachfolger-Suche für Sturm

MÜNCHEN (dpa) - Der Deutsche Eishockey-Bund will sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Bundestrainer Marco Sturm Zeit lassen.



«Wir haben da keinen Zeitdruck. Jetzt zählt erst einmal nur der Deutschland Cup, danach beginnen wir mit der Sondierung», sagte DEB-Präsident Franz Reindl am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sturm, der Deutschland im Februar sensationell zur olympischen Silbermedaille geführt hatte, wird das Nationalteam von Donnerstag an beim Vier-Nationen-Turnier in Krefeld letztmalig betreuen. Danach wechselt der 40-Jährige als Assistenzcoach zu den Los Angeles Kings in die nordamerikanische NHL. Das wurde am Sonntagabend bekannt.

Ehemaliger HSV-Profi van der Vaart beendet Fußball-Karriere

HAMBURG (dpa) - Der frühere HSV-Profi Rafael van der Vaart hat seine Fußball-Karriere beendet.



Ursprünglich wollte der 35 Jahre alte Niederländer erst zum Saisonende aufhören, aber Trainingsverletzungen beim dänischen Erstligisten Esbjerg FB veranlassten ihn zum sofortigen Rücktritt. «Ich muss jetzt einfach aufhören. Ich bin nicht zur Rehabilitation hier, sondern um Fußball zu spielen», sagte van der Vaart der niederländischen Tageszeitung «De Telegraaf».

Sturm Graz trennt sich von deutschem Trainer Heiko Vogel

GRAZ (dpa) - Nach nur einem Sieg in den vergangenen 14 Pflichtspielen hat sich der österreichische Fußball-Bundesligist Sturm Graz von seinem Trainer Heiko Vogel getrennt.



Der 42-Jährige aus Bad Dürkheim sei nach eingehenden Gesprächen mit sofortiger Wirkung dienstfrei gestellt worden, teilte der Tabellenachte am Montagmittag mit.

Liverpool wegen möglicher Anfeindungen ohne Shaqiri nach Belgrad

LONDON (dpa) - Der FC Liverpool wird sein Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad am Dienstag ohne Xherdan Shaqiri bestreiten.



Der Club befürchtet laut Trainer Jürgen Klopp mögliche Anfeindungen der Belgrad-Fans gegen Shaqiri. Der Schweizer, der kosovo-albanische Eltern hat, hatte bei der Fußball-Weltmeisterschaft die serbischen Fans provoziert. Serbien erkennt die Unabhängigkeit der früheren serbischen Provinz Kosovo nicht an.

Weniger Gewalttäter in zentraler Datei registriert

BERLIN (dpa) - Die Zahl der Personen in der Datei «Gewalttäter Sport ist in den vergangenen zwei Jahren gesunken.



Am 10. Oktober waren es 10 100, Ende 2017 betrug ihre Zahl 10.907. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hervor. Mehr als die Hälfte der erfassten Personen kommen aus Nordrhein-Westfalen (5.075). Der häufigste Grund der Erfassung ist Landfriedensbruch (3.708).