Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.18

FC Bayern im Pokal-Achtelfinale bei Hertha - Dortmund gegen Bremen

DORTMUND (dpa) - Im Achtelfinale des DFB-Pokals muss der FC Bayern bei Hertha BSC ran, Dortmund empfängt Werder Bremen.



Auch für den FC Schalke 04 und RB Leipzig gibt es Duelle gegen Ligarivalen. Rekordpokalsieger FC Bayern München muss im Achtelfinale des DFB-Pokal bei Hertha BSC antreten, für den Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund kommt es zum Heimspiel gegen Werder Bremen. «Irgendeiner muss ja in jeder Runde gegen die Bayern spielen. Und wir sind sehr froh über ein volles Olympiastadion», twitterte Herthas Trainer Pal Dardai nach der Auslosung am Sonntagabend.

St. Pauli springt an die Spitz der 2. Fußball-Liga

DÜSSELDORF (dpa) - Der FC St. Pauli hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Durch einen 2:1 (0:1)-Sieg bei Arminia Bielefeld führen die Hanseaten bis Montag die Liga an.



Dann steigt das Top-Spiel des Spieltags (20.30 Uhr/Sky) zwischen den Absteigern Hamburger SV und 1. FC Köln. Für Bielefeld war es die sechste Pflichtspiel-Pleite in Folge. Auch die Serie von Union Berlin hat weiterhin Bestand, nur anders als Bielefeld sind die Berliner nach dem 1:1 (1:1) bei Jahn Regensburg in der Liga weiter ungeschlagen. Im dritten Sonntagsspiel gewann der FC Heidenheim gegen Erzgebirge Aue mit 1:0 (0:0).

Debatte um Superliga: Grindel will «gerechte Balance» im Fußball

BERLIN (dpa) - In der Debatte um die mögliche Einführung einer Superliga im europäischen Fußball setzt DFB-Präsident Reinhard Grindel auf einen Interessensausgleich.



«Ziel der jetzt anstehenden Beratungen über die Reform der Club-Wettbewerbe auf Ebene der FIFA und UEFA muss es sein, für eine gerechte Balance der Interessen der größeren Clubs und des fairen Wettbewerbs in den nationalen Ligen zu sorgen», sagte Grindel am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Aus Anlass der Debatte im Council des Weltverbandes FIFA über die Reform der Club-WM hätten sich UEFA, die Vereinigung der Vereine (ECA) und europäische Ligen auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. Die Einführung einer «Super League» habe dabei keine Rolle gespielt, betonte Grindel.

Ex-Bundestrainerin Jones: Entlassung war «richtiger Tiefschlag»

DÜSSELDORF (dpa) - Steffi Jones hat ihre Entlassung im vergangenen März als Trainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft als «Tiefschlag» bezeichnet.



Sie sei «persönlich enttäuscht» gewesen, sagte die 45-Jährige der «Bild am Sonntag». «Ich hatte Feuer, wollte den Erfolg der DFB-Frauen fortführen - da war die Entlassung ein richtiger Tiefschlag. Auch wenn ich am Ende damit gerechnet habe.» Jones hatte das Amt der Bundestrainerin nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio von Silvia Neid übernommen.

Englischer Verband ehrt Ex-Nationalspieler Rooney mit Abschiedsspiel

LONDON (dpa) - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney wird 14 Monate nach seinem Rücktritt aus dem Nationalteam ein letztes Mal für sein Land auflaufen.



Der englische Fußballverband FA teilte am Sonntag mit, dass Rooney am 15. November in einem Freundschaftsspiel der Three Lions gegen die USA zu seinem 120. und letzten Einsatz für England kommen wird. Die Einnahmen der Partie im Londoner Wembley-Stadion sollen einer wohltätigen Stiftung für benachteiligte Kinder zugute kommen, die der 33 Jahre alte Rekordtorschütze gegründet hat. Rooney, der auch Rekordtorschütze des englischen Rekordmeisters Manchester United ist, spielt inzwischen in der US-amerikanischen Major League Soccer für D.C. United.

Claudia Pechstein holt über 5000 Meter 36. Meistertitel

INZELL (dpa) - Claudia Pechstein hat ihr Titelkonto bei deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften weiter aufgestockt.



Am Sonntag gewann die 46 Jahre alte Berlinerin in Inzell auch die 5000 Meter in 7:08,94 Minuten. Tags zuvor hatte sie sich mit ihrem Erfolg über 3000 Meter zur alleinigen Rekordmeisterin gekrönt. Vor diesem Winter hatte Pechstein in der Rangliste mit der Erfurterin Gunda Niemann-Stirnemann noch gleichauf gelegen. Über 5000 Meter war es der siebte Titel für Pechstein in Serie: Seit 2012 ist sie auf dieser Strecke bei nationalen Meisterschaften unbesiegt.

Golfstar Kaymer Fünfter bei Turkish Open

BELEK (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer darf nach einer starken Leistung bei der Turkish Open noch auch auf einen Startplatz beim Saisonfinale der European Tour in Dubai hoffen.



Der zuletzt formschwache 33-Jährige aus Mettmann spielte am Sonntag in Belek eine 66er-Finalrunde und schloss das mit sieben Millionen Dollar dotierte Turnier mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen auf dem geteilten fünften Rang ab. In der europäischen Geldrangliste schob sich die ehemalige Nummer eins der Welt auf den 51. Platz vor. Der Engländer Justin Rose verteidigte beim ersten Event der Finalserie der Europa-Tour erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr und wird nach seinem elften Sieg auf der European Tour am Montag wieder den ersten Platz in der Weltrangliste übernehmen.

Görges-Bezwingerin Barty gewinnt Tennis-B-WM

ZHUHAI (dpa) - Die Australierin Ashleigh Barty hat die B-WM im Damen-Tennis gewonnen.



Die 22-Jährige besiegte am Sonntag im Endspiel im chinesischen Zhuhai Lokalmatadorin Wang Qiang mit 6:3, 6:4 und krönte damit ihre Saison. Barty benötigte 81 Minuten für ihren Erfolg. Im Halbfinale hatte sich Barty am Samstag gegen Julia Görges durchgesetzt. Einen Tag nach ihrem 30. Geburtstag musste sich die deutsche Nummer zwei mit 6:4, 3:6, 2:6 geschlagen geben. Im vergangenen Jahr hatte Görges das Turnier gewonnen, für das sich die zwölf besten Spielerinnen des Jahres hinter den Top Acht qualifizieren.

Deutsche Springreiter in Lyon ohne Chance

LYON (dpa) - Die deutschen Springreiter sind beim Weltcup im französischen Lyon leer ausgegangen.



Als bester des deutschen Trios wurde Marcus Ehning aus Borken am Sonntag mit Comme Il Faut nach einem Abwurf im Normalumlauf 15. Der in Belgien lebende Daniel Deußer kam mit Tobago Z auf Rang 17, Christian Ahlmann aus Marl erreichte mit Tokyo den 24. Platz. Deußer durfte sich damit trösten, schon am Freitagabend mit Tobago Z den Großen Preis gewonnen zu haben.

Gewichtheber Brandhuber verpasst bei WM Bronzemedaille im Reißen

ASCHCHABAD (dpa) - Simon Brandhuber hat bei den Gewichtheber-Weltmeisterschaften in turkmenischen Aschchabat eine Medaille knapp verpasst.



Der 27 Jahre alte Rodinger schaffte 306 Kilogramm (Reißen 146/Stoßen 160) im Zweikampf der 67-Kilo-Klasse und kam mit der persönlichen Bestleistung von 146 Kilo auf Platz vier in der Teildisziplin Reißen. Er verfehlte Bronze lediglich um ein Kilo. Im olympischen Zweikampf wurde er Elfter. Den WM-Titel sicherte sich der Chinese Chen Lijun (332 kg). Sabine Kusterer steuerte in der 59-Kilo-Klasse Platz 16 bei. Die Durlacherin kam bei ihrem Comeback nach längerer Verletzungspause auf 198 (89/109) Kilo im Zweikampf. Weltmeisterin wurde Olympiasiegerin Sukanya Srisurat (232 kg) aus Thailand.

Tschechisches Fed-Cup-Team im Finale ohne Karolina Pliskova

PRAG (dpa) - Die tschechischen Tennis-Damen müssen im Fed-Cup-Finale am kommenden Wochenende auf Karolina Pliskova verzichten.



Die Nummer acht der Welt muss wegen Schmerzen an der Wade und am Handgelenk für die Partie gegen die USA in Prag am Samstag und Sonntag passen. Pliskova hatte sich die Verletzung in der vergangenen Woche bei den WTA-Finals in Singapur zugezogen, wo sie erst im Halbfinale an der Amerikanerin Sloane Stephens gescheitert war. Für Pliskova wurde Doppelspezialistin Barbora Krejcikova nachnominiert. Zum tschechischen Team, das im Halbfinale Deutschland ausgeschaltet hatte, gehören zudem Petra Kvitova, Barbora Strycova und Katerina Siniakova. Titelverteidiger USA tritt mit Danielle Collins, Sofia Kenin, Alison Riske und Nicole Melichar an.

Kei Nishikori ersetzt verletzten Juan Martin del Potro bei ATP-Finals

LONDON (dpa) - Der Japaner Kei Nishikori ist als Nachrücker bei den ATP World Tour Finals in London dabei. Nishikori ersetzt Juan Martin del Potro aus Argentinien, der wegen einer Verletzung am rechten Knie passen muss.



Zuvor hatten sich der Kroate Marin Cilic und Dominic Thiem aus Österreich die letzten beiden Plätze für den Abschluss der Tennis-Saison gesichert. «Es ist sehr bitter, dass ich nicht in London dabei sein kann», sagte del Potro. «Es ist ein sehr besonderes Turnier. Meine Genesung macht zwar gute Fortschritte, aber ich brauche einfach mehr Zeit.» Das Turnier der besten acht Spieler des Jahres beginnt am kommenden Sonntag in London. Auch Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev ist in der britischen Hauptstadt wieder dabei. Die beiden Gruppen werden am Montagabend ausgelost.